Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
O‘zbekistondagi futbol ishqibozlari uchun yaratilgan Playmatch mobil platformasi maydon topish, o‘yinchilarni yig‘ish, jamoalarni shakllantirish va natijalarni kuzatish jarayonlarini bitta ilovaga jamladi. Platforma orqali foydalanuvchilar o‘z shahridagi futbol maydonlarini xaritadan topishi, narx va sharhlarni solishtirishi hamda bo‘sh vaqtni bir necha bosishda bron qilishi mumkin.
Futbol o‘ynash oson, uni tashkil qilish esa doim ham emas
Do‘stlar bilan futbol o‘ynash g‘oyasi odatda tez paydo bo‘ladi. Ammo undan keyin tanish savollar boshlanadi: kim keladi, qaysi maydon bo‘sh, narxi qancha, nechta odam yig‘ildi va jamoalarni kim bo‘ladi?
Ko‘pincha bu jarayon o‘nlab qo‘ng‘iroqlar, messenjerlardagi uzun yozishmalar va so‘nggi daqiqadagi o‘zgarishlar bilan kechadi. Ayrim o‘yinchilar kelishini tasdiqlaydi-yu, o‘yin kuni ko‘rinmaydi. Ba’zida esa jamoalar kuchi teng bo‘lmagani sababli uchrashuvning qiziqishi tez so‘nadi.
Playmatch aynan shu muammolarga sodda va tushunarli yechim taklif qiladi. O‘zbekiston futbol ilovasi sifatida ishlab chiqilgan platforma «kim keladi, qaysi maydon, kim bilan o‘ynayman, jamoalar qanday bo‘linadi?» degan eski bosh og‘riqlarini bitta tizimga birlashtiradi.
Futbol maydonlarini xaritadan topish va bron qilish
Playmatch orqali futbol maydon bron qilish uchun turli sahifalar yoki telefon raqamlarini izlash shart emas. Foydalanuvchi yaqin atrofdagi maydonlarni xaritada ko‘radi, narxlar, mavjud vaqtlar va boshqa o‘yinchilarning sharhlarini solishtiradi.
Mos maydon va vaqt tanlangach, onlayn maydon band qilish jarayoni bir necha bosishda amalga oshiriladi. Bu foydalanuvchiga vaqtni tejash, maydon egasiga esa bronlarni tartibli boshqarish imkonini beradi.
Jamoani yig‘ish va davomatni aniqlash
Futbol jamoa yig‘ish jarayoni ham Playmatch orqali ancha osonlashadi. Guruh o‘yini yaratilgach, ishtirokchilar «Boraman» yoki «Bormayman» javobini tanlaydi. Tashkilotchi esa qancha o‘yinchi kelishini real vaqt rejimida kuzatib boradi.
Push-bildirishnomalar o‘yinchilarga uchrashuv vaqti yaqinlashgani haqida eslatadi. Natijada so‘nggi daqiqadagi unutishlar va «bugun futbol bormidi?» degan klassik savollar kamayadi.
Sun’iy intellekt yordamida muvozanatli jamoalar
Playmatch'ning asosiy imkoniyatlaridan biri — sun’iy intellekt yordamida adolatli jamoalarni shakllantirish. Tizim o‘yinchilarning reytingi va maydondagi pozitsiyasini hisobga olib, kuch jihatidan muvozanatli tarkiblarni taklif qiladi.
Foydalanuvchilar uchta rejimdan foydalanishi mumkin. Avtomatik rejim jamoalarni maydon sig‘imiga moslashtiradi. «Jamoa o‘lchami» rejimida 5x5, 6x6 yoki 7x7 formatini tanlash mumkin. «Jamoalar soni» rejimi esa ishtirokchilarni belgilangan miqdordagi jamoalarga ajratadi.
Bu yondashuv bir tomonda barcha kuchli futbolchilar, ikkinchi tomonda esa tasodifiy yig‘ilgan tarkib qolib ketishining oldini olishga yordam beradi.
Reyting, statistika va futbol yutuqlari
Platformada har bir o‘yinchi o‘z futbol tarixini shakllantirib boradi. Gollar, assistlar, o‘yinlardagi ishtirok, davomat va boshqa natijalar qayd etiladi. O‘yinchilar uchrashuvdan keyin bir-birini baholashi mumkin.
Reyting va yutuqlar tizimi muntazam o‘ynashga, o‘z ustida ishlashga hamda maydondagi faollikni oshirishga qo‘shimcha motivatsiya beradi.
Maydon egalari uchun Playmatch B2B
Playmatch ekotizimida futbol maydonlari egalari uchun alohida PlaymatchB2B ilovasi ham mavjud. U orqali bronlarni boshqarish, band vaqtlarni kuzatish, mijozlar faolligini tahlil qilish va daromad statistikasini ko‘rish mumkin.
Bu yechim maydon egalari uchun kundalik boshqaruvni soddalashtiradi, bo‘sh vaqtlarni kamaytirishga va mijozlar bilan ishlashni tizimli yo‘lga qo‘yishga yordam beradi.
«Bizning maqsadimiz shunchaki maydon bron qilish xizmatini yaratish emas. Playmatch orqali O‘zbekistondagi havaskor futbol madaniyatini raqamlashtirish, futbolchilar va maydon egalarini yagona qulay tizimda birlashtirishni istaymiz», — deydi Playmatch jamoasi.
Playmatch o‘yinchilar uchun mutlaqo bepul bo‘lib, iOS va Android qurilmalarida mavjud. Ilovani App Store yoki Google Play orqali yuklab olish, uning imkoniyatlari bilan tanishish va mos versiyani tanlash uchun Playmatch'ning maxsus sahifasiga o‘tish mumkin.
Rasmiy sayt: https://playmatch.uz
Ilovani yuklab olish: https://playmatch.uz/app/b2c/
Playmatch'ni yuklab oling, yaqin futbol maydonini toping, do‘stlaringizni yig‘ing va navbatdagi o‘yinni bir necha bosishda tashkil qiling. «Kim keladi?», «Qaysi maydon bo‘sh?» va «Jamoalarni qanday bo‘lamiz?» degan savollarni endi ilovaning o‘ziga topshirish mumkin.
…