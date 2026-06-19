Elastic kompaniyasi DeductiveAI startapini 85 million dollarga sotib olmoqda

·21·Texno
Elastic kompaniyasi DeductiveAI startapini 85 million dollarga sotib olmoqda

Maʼlumotlarni qidirish va tahlil qilish boʻyicha jahon yetakchilaridan biri boʻlgan Elastic kompaniyasi sunʼiy intellekt yordamida dasturiy taʼminotdagi xatoliklarni aniqlaydigan DeductiveAI startapini sotib olish boʻyicha kelishuvga erishdi. TechCrunch nashrining oʻz manbalariga tayanib xabar berishicha, ushbu bitim qiymati 85 million dollargacha baholanmoqda. Bu qadam yirik texnologik korporatsiyalarning oʻz mahsulotlariga agentli sunʼiy intellekt texnologiyalarini integratsiya qilish trendi kuchayib borayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

DeductiveAI 2023-yilda tashkil etilgan boʻlib, u qisqa vaqt ichida dasturiy taʼminot muhandisligi sohasida oʻz oʻrniga ega boʻldi. Oʻtgan yilning noyabr oyida startap CRV, Databricks Ventures va boshqa investorlardan 7,5 million dollar investitsiya jalb qilgan edi. Oʻshanda kompaniya 33 million dollarga baholangan boʻlsa, oradan bir yil oʻtmay uning qiymati qariyb uch baravarga oshgani sohadagi yuqori qiziqishni koʻrsatadi.

AI SRE: Tizimlarni avtomatik tiklash davri

DeductiveAI faoliyat yuritadigan yoʻnalish AI SRE (Sunʼiy intellekt asosidagi tizim ishonchliligi muhandisligi) deb ataladi. Bugungi kunda sunʼiy intellekt tomonidan yozilayotgan kodlar hajmi keskin ortib borayotgani sababli, ulardagi xatolarni qoʻlda tekshirish imkonsiz boʻlib qolmoqda. DeductiveAI texnologiyasi xatolarni avtomatik tarzda topib, ularni bartaraf etish yechimlarini taklif qiladi. Bu esa muhandislarga vaqtni faqat nosozliklarni tuzatishga emas, balki yangi mahsulotlarni ishlab chiqishga sarflash imkonini beradi.

Elastic kompaniyasi oʻzining Elasticsearch qidiruv tizimi va tahliliy vositalari bilan mashhur. Kompaniyaning kuzatuv (observability) dasturlari muhandislarga tizimlarni monitoring qilish va xavfsizlik tahdidlarini aniqlashda yordam beradi. DeductiveAI texnologiyasining integratsiyasi Elastic platformasiga real vaqt rejimida nosozliklarni avtomatik hal qilish funksiyasini qoʻshadi.

Startap asoschilari Rakesh Kothari va Sameer Agarwal sohada katta tajribaga ega mutaxassislardir. Kothari avvalroq ThoughtSpot kompaniyasida muhandislik boʻyicha vitse-prezident boʻlgan boʻlsa, Agarwal Apache Software Foundation va Meta kabi gigantlarda faoliyat yuritgan. Shuningdek, u Databricks kompaniyasining asoschi muhandislaridan biri hisoblanadi.

Bozordagi raqobat va istiqbollar

Garchi DeductiveAI yillik 1 million dollar atrofida daromadga ega boʻlsa-da, u bozorda Resolve AI kabi yirik raqobatchilar bilan toʻqnash kelmoqda. Maʼlumot uchun, Resolve AI yaqinda 1,5 milliard dollar qiymat bilan baholangan edi. Shunga qaramay, Elastic uchun ushbu xarid oʻz ekotizimini yanada aqlli va avtonom qilish yoʻlidagi strategik gʻalaba hisoblanadi.

Ushbu kelishuv Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlardagi dasturchilar va IT-kompaniyalar uchun ham muhim signaldir. Sunʼiy intellekt nafaqat kod yozishda, balki tizimlarning barqaror ishlashini taʼminlashda ham asosiy vositaga aylanmoqda. Elastic kabi platformalardan foydalanuvchi mahalliy mutaxassislar tez orada yanada mukammal va avtomatlashtirilgan tahlil vositalariga ega boʻlishlari kutilmoqda.

ElasticDeductiveAISunʼiy IntellektStartapTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonda Telegram bloklanishi VPN va muqobil messenjerlarga talabni keskin oshirdiHindistonda Telegram bloklanishi VPN va muqobil messenjerlarga talabni keskin oshirdiBugun, 06:26Boeing koinotda kvant tarmogʻini yaratish yoʻlida muhim sinovni muvaffaqiyatli yakunladiBoeing koinotda kvant tarmogʻini yaratish yoʻlida muhim sinovni muvaffaqiyatli yakunladiBugun, 05:25Apple va Intel hamkorligi: AQSH texnologiya sanoatida yangi davr boshlanmoqdami?Apple va Intel hamkorligi: AQSH texnologiya sanoatida yangi davr boshlanmoqdami?Bugun, 04:55Bosch ilk bor elektr velosipedlar uchun gʻildirak ichiga oʻrnatiluvchi motor taqdim etdiBosch ilk bor elektr velosipedlar uchun gʻildirak ichiga oʻrnatiluvchi motor taqdim etdiBugun, 04:29Protsessorlar ichidan sovutiladi: Janubiy Koreyada inqilobiy texnologiya yaratildiProtsessorlar ichidan sovutiladi: Janubiy Koreyada inqilobiy texnologiya yaratildiBugun, 03:52Anthropic kompaniyasining Claude modeli robopitni boshqarishda odamlardan oʻzib ketdiAnthropic kompaniyasining Claude modeli robopitni boshqarishda odamlardan oʻzib ketdiBugun, 03:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi