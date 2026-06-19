Elastic kompaniyasi DeductiveAI startapini 85 million dollarga sotib olmoqda
Maʼlumotlarni qidirish va tahlil qilish boʻyicha jahon yetakchilaridan biri boʻlgan Elastic kompaniyasi sunʼiy intellekt yordamida dasturiy taʼminotdagi xatoliklarni aniqlaydigan DeductiveAI startapini sotib olish boʻyicha kelishuvga erishdi. TechCrunch nashrining oʻz manbalariga tayanib xabar berishicha, ushbu bitim qiymati 85 million dollargacha baholanmoqda. Bu qadam yirik texnologik korporatsiyalarning oʻz mahsulotlariga agentli sunʼiy intellekt texnologiyalarini integratsiya qilish trendi kuchayib borayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
DeductiveAI 2023-yilda tashkil etilgan boʻlib, u qisqa vaqt ichida dasturiy taʼminot muhandisligi sohasida oʻz oʻrniga ega boʻldi. Oʻtgan yilning noyabr oyida startap CRV, Databricks Ventures va boshqa investorlardan 7,5 million dollar investitsiya jalb qilgan edi. Oʻshanda kompaniya 33 million dollarga baholangan boʻlsa, oradan bir yil oʻtmay uning qiymati qariyb uch baravarga oshgani sohadagi yuqori qiziqishni koʻrsatadi.
AI SRE: Tizimlarni avtomatik tiklash davriDeductiveAI faoliyat yuritadigan yoʻnalish AI SRE (Sunʼiy intellekt asosidagi tizim ishonchliligi muhandisligi) deb ataladi. Bugungi kunda sunʼiy intellekt tomonidan yozilayotgan kodlar hajmi keskin ortib borayotgani sababli, ulardagi xatolarni qoʻlda tekshirish imkonsiz boʻlib qolmoqda. DeductiveAI texnologiyasi xatolarni avtomatik tarzda topib, ularni bartaraf etish yechimlarini taklif qiladi. Bu esa muhandislarga vaqtni faqat nosozliklarni tuzatishga emas, balki yangi mahsulotlarni ishlab chiqishga sarflash imkonini beradi.
Elastic kompaniyasi oʻzining Elasticsearch qidiruv tizimi va tahliliy vositalari bilan mashhur. Kompaniyaning kuzatuv (observability) dasturlari muhandislarga tizimlarni monitoring qilish va xavfsizlik tahdidlarini aniqlashda yordam beradi. DeductiveAI texnologiyasining integratsiyasi Elastic platformasiga real vaqt rejimida nosozliklarni avtomatik hal qilish funksiyasini qoʻshadi.
Startap asoschilari Rakesh Kothari va Sameer Agarwal sohada katta tajribaga ega mutaxassislardir. Kothari avvalroq ThoughtSpot kompaniyasida muhandislik boʻyicha vitse-prezident boʻlgan boʻlsa, Agarwal Apache Software Foundation va Meta kabi gigantlarda faoliyat yuritgan. Shuningdek, u Databricks kompaniyasining asoschi muhandislaridan biri hisoblanadi.
Bozordagi raqobat va istiqbollarGarchi DeductiveAI yillik 1 million dollar atrofida daromadga ega boʻlsa-da, u bozorda Resolve AI kabi yirik raqobatchilar bilan toʻqnash kelmoqda. Maʼlumot uchun, Resolve AI yaqinda 1,5 milliard dollar qiymat bilan baholangan edi. Shunga qaramay, Elastic uchun ushbu xarid oʻz ekotizimini yanada aqlli va avtonom qilish yoʻlidagi strategik gʻalaba hisoblanadi.
Ushbu kelishuv Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlardagi dasturchilar va IT-kompaniyalar uchun ham muhim signaldir. Sunʼiy intellekt nafaqat kod yozishda, balki tizimlarning barqaror ishlashini taʼminlashda ham asosiy vositaga aylanmoqda. Elastic kabi platformalardan foydalanuvchi mahalliy mutaxassislar tez orada yanada mukammal va avtomatlashtirilgan tahlil vositalariga ega boʻlishlari kutilmoqda.
…