Protsessorlar ichidan sovutiladi: Janubiy Koreyada inqilobiy texnologiya yaratildi

·0·Texno
Protsessorlar ichidan sovutiladi: Janubiy Koreyada inqilobiy texnologiya yaratildi

Zamonaviy sunʼiy intellekt tizimlari va yuqori unumdorlikka ega hisoblash qurilmalari duch keladigan eng katta muammolardan biri — bu haddan tashqari qizib ketishdir. Koreya ilgʻor texnologiyalar instituti (KAIST) olimlari ushbu masalaga mutlaqo yangicha yondashuv taklif qilib, suv bilan sovutish tizimini bevosita kremniy kristalli ichiga joylashtirishga muvaffaq boʻlishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Anʼanaviy tizimlarda issiqlik tashqi radiatorlar va issiqlik tarqatuvchi qopqoqlar orqali chiqarib yuboriladi. Biroq, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi ishlanmada suv maxsus mikroskopik kanallar orqali bevosita chipning ichida aylanadi. Bu usul issiqlikni manbaning oʻzidayoq bartaraf etish imkonini beradi, bu esa sovutish samaradorligini keskin oshiradi.

Tizimning asosi koʻplab kirish va chiqish nuqtalariga ega boʻlgan murakkab mikrokanallar tarmogʻidan iborat. Ular kristall yuzasi boʻylab bir tekis taqsimlangan boʻlib, oddiy xona haroratidagi suv yordamida chipning har bir nuqtasini bir xil sovutishni taʼminlaydi. Bu esa protsessorning ayrim qismlari haddan tashqari qizib ketishi (lokal termal nuqtalar) xavfini yoʻqotadi.

Rekord darajadagi samaradorlik va quvvat

Oʻtkazilgan sinovlar natijasi muhandislarni hayratda qoldirdi. Kvadrat santimetrga 2000 vattgacha boʻlgan ulkan issiqlik yuklamasi ostida ham kristall harorati 100 °C darajadan oshmagan. Tadqiqotchilarning taʼkidlashicha, ushbu tizimning unumdorlik koeffitsiyenti 2020-yilda oʻrnatilgan avvalgi jahon rekordidan qariyb oʻn baravar yuqoridir.

Yangi texnologiyaning yana bir muhim ustunligi uning iqtisodiy jihatdan qulayligidir. Bunday chiplarni ishlab chiqarish uchun ekzotik yoki oʻta qimmat materiallar talab etilmaydi. Eng muhimi, jarayonni mavjud yarimoʻtkazgich zavodlarining ishlab chiqarish liniyalariga jiddiy modernizatsiyasiz integratsiya qilish mumkin.

Ushbu kashfiyot kelajakda NVIDIA kabi kompaniyalarning kuchli grafik protsessorlari, yirik maʼlumotlar markazlari va superkompyuterlar uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi kutilmoqda. Sovutish tizimining ixchamlashishi va samaradorligi oshishi natijasida qurilmalarning energiya sarfi kamayadi va ularning ishlash muddati uzayadi.

Hozirda olimlar ushbu texnologiyani tijoratlashtirish va yirik texnologik gigantlar bilan hamkorlikda ommaviy ishlab chiqarishga joriy etish ustida ish olib bormoqda. Yaqin yillarda biz kompyuterlarimizda tashqi kulerlarsiz, ichidan suv oqib turuvchi protsessorlarni koʻrishimiz ehtimoli yuqori.

TexnologiyaProtsessorKAISTSovutish TizimiInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anthropic kompaniyasining Claude modeli robopitni boshqarishda odamlardan oʻzib ketdiAnthropic kompaniyasining Claude modeli robopitni boshqarishda odamlardan oʻzib ketdiBugun, 03:30Xiaomi Yevropada hamyonbop TV FX Mini LED 2026 televizorlar seriyasini taqdim etdiXiaomi Yevropada hamyonbop TV FX Mini LED 2026 televizorlar seriyasini taqdim etdiBugun, 02:55Baseten startapi 1,5 milliard dollar investitsiya jalb qilib, bozor qiymatini keskin oshirdiBaseten startapi 1,5 milliard dollar investitsiya jalb qilib, bozor qiymatini keskin oshirdiBugun, 02:26Xitoy kvant chiplari uchun oʻta toza kremniy-28 ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydiXitoy kvant chiplari uchun oʻta toza kremniy-28 ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydiBugun, 02:25Plastmassa protsessor va soxta chiplar: Bozorlarda GeForce RTX 4090 mulajlari paydo boʻldiPlastmassa protsessor va soxta chiplar: Bozorlarda GeForce RTX 4090 mulajlari paydo boʻldiBugun, 02:23Blue Origin portlashdan soʻng tiklanmoqda: New Glenn yil yakunigacha parvozga tayyorlanadiBlue Origin portlashdan soʻng tiklanmoqda: New Glenn yil yakunigacha parvozga tayyorlanadiBugun, 02:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi