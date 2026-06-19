Protsessorlar ichidan sovutiladi: Janubiy Koreyada inqilobiy texnologiya yaratildi
Zamonaviy sunʼiy intellekt tizimlari va yuqori unumdorlikka ega hisoblash qurilmalari duch keladigan eng katta muammolardan biri — bu haddan tashqari qizib ketishdir. Koreya ilgʻor texnologiyalar instituti (KAIST) olimlari ushbu masalaga mutlaqo yangicha yondashuv taklif qilib, suv bilan sovutish tizimini bevosita kremniy kristalli ichiga joylashtirishga muvaffaq boʻlishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Anʼanaviy tizimlarda issiqlik tashqi radiatorlar va issiqlik tarqatuvchi qopqoqlar orqali chiqarib yuboriladi. Biroq, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi ishlanmada suv maxsus mikroskopik kanallar orqali bevosita chipning ichida aylanadi. Bu usul issiqlikni manbaning oʻzidayoq bartaraf etish imkonini beradi, bu esa sovutish samaradorligini keskin oshiradi.
Tizimning asosi koʻplab kirish va chiqish nuqtalariga ega boʻlgan murakkab mikrokanallar tarmogʻidan iborat. Ular kristall yuzasi boʻylab bir tekis taqsimlangan boʻlib, oddiy xona haroratidagi suv yordamida chipning har bir nuqtasini bir xil sovutishni taʼminlaydi. Bu esa protsessorning ayrim qismlari haddan tashqari qizib ketishi (lokal termal nuqtalar) xavfini yoʻqotadi.
Rekord darajadagi samaradorlik va quvvatOʻtkazilgan sinovlar natijasi muhandislarni hayratda qoldirdi. Kvadrat santimetrga 2000 vattgacha boʻlgan ulkan issiqlik yuklamasi ostida ham kristall harorati 100 °C darajadan oshmagan. Tadqiqotchilarning taʼkidlashicha, ushbu tizimning unumdorlik koeffitsiyenti 2020-yilda oʻrnatilgan avvalgi jahon rekordidan qariyb oʻn baravar yuqoridir.
Yangi texnologiyaning yana bir muhim ustunligi uning iqtisodiy jihatdan qulayligidir. Bunday chiplarni ishlab chiqarish uchun ekzotik yoki oʻta qimmat materiallar talab etilmaydi. Eng muhimi, jarayonni mavjud yarimoʻtkazgich zavodlarining ishlab chiqarish liniyalariga jiddiy modernizatsiyasiz integratsiya qilish mumkin.
Ushbu kashfiyot kelajakda NVIDIA kabi kompaniyalarning kuchli grafik protsessorlari, yirik maʼlumotlar markazlari va superkompyuterlar uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi kutilmoqda. Sovutish tizimining ixchamlashishi va samaradorligi oshishi natijasida qurilmalarning energiya sarfi kamayadi va ularning ishlash muddati uzayadi.
Hozirda olimlar ushbu texnologiyani tijoratlashtirish va yirik texnologik gigantlar bilan hamkorlikda ommaviy ishlab chiqarishga joriy etish ustida ish olib bormoqda. Yaqin yillarda biz kompyuterlarimizda tashqi kulerlarsiz, ichidan suv oqib turuvchi protsessorlarni koʻrishimiz ehtimoli yuqori.
…