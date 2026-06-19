Anthropic kompaniyasining Claude modeli robopitni boshqarishda odamlardan oʻzib ketdi
Sunʼiy intellekt texnologiyalari nafaqat matn va kod yozishda, balki jismoniy dunyodagi murakkab vazifalarni bajarishda ham inson imkoniyatlarini ortda qoldira boshladi. Anthropic kompaniyasi tomonidan oʻtkazilgan Project Fetch tajribasining yangi bosqichi shuni koʻrsatdiki, Claude Opus 4.7 tili modeli robotlashtirilgan qurilmalarni boshqarishda tajribasiz operatorlarga qaraganda oʻnlab marta tezroq va samaraliroq harakat qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tajribaning birinchi bosqichida mutaxassislar Claude Opus 4.1 modelining yordami bilan va usiz ishlaydigan jamoalar samaradorligini solishtirishgan edi. Oʻshanda sunʼiy intellekt yordamida harakat qilgan guruhlar datchiklarga ulanish, boshqaruv kontrollerini sozlash va avtonom harakatlanish dasturlarini yaratishda sezilarli ustunlikka ega boʻlishgan. Biroq, oʻsha paytda model hali toʻliq mustaqillikka erisha olmagan va muhandislikning bazaviy bosqichlarida inson koʻmagiga muhtoj edi.
Yangi oʻtkazilgan ikkinchi bosqichda esa Claude Opus 4.7 modeli qisman avtonomiya sharoitida sinovdan oʻtkazildi. Natijalar hayratlanarli: yangi model robotni boshqarish uchun zarur boʻlgan dasturiy yechimlarni mustaqil ravishda yaratdi. Insonning vazifasi faqat kompyuterni ulash, boshlangʻich soʻrovni kiritish va buyruqlarni tasdiqlash bilan cheklandi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Claude Opus 4.7 vazifalarni birinchi bosqichdagi har qanday insoniy jamoadan kamida 10 barobar tezroq bajargan.
Sunʼiy intellektning mislsiz tezligiTadqiqotchilarning hisob-kitoblariga koʻra, agar faqat ikkala guruh (odamlar va AI) bajargan konkret vazifalar olinsa, Claude modelining tezligi sunʼiy intellektdan foydalanmagan odamlardan 37 barobar, u bilan hamkorlikda ishlagan jamoalardan esa 18 barobar yuqori boʻlgan. Eng qiziqarli jihati shundaki, model tomonidan yaratilgan kod hajmi insonlar yozgan koddan deyarli oʻn barobar kamroq boʻlib, u ancha ixcham va samarali ekani isbotlandi.
Shuni taʼkidlash joizki, ushbu yutuq robototexnika sohasi uchun maxsus optimallashtirish natijasi emas. Anthropic ekspertlarining fikricha, samaradorlikning bunday oʻsishi modellarning umumiy masshtablashuvi, yaʼni intellektual salohiyatining oshishi bilan bogʻliq. Bu tendensiya avvalroq dasturlash va kiberxavfsizlik sohalarida kuzatilgan edi: avval model inson gʻoyalarini kuchaytiradi, soʻngra inson modelga yordam beradi va nihoyat model yangi muhitda mustaqil ishlay boshlaydi.
Mavjud kamchiliklar va kelajak istiqbollariGarchi natijalar hayratlanarli boʻlsa-da, loyiha mualliflari robototexnika masalasi toʻliq hal etilgani yoʻqligini bildirishmoqda. Claude modeli hali ham robotning harakatlarini millimetrik aniqlikda boshqarishda, ayniqsa koptokni belgilangan hududga qaytarib olib kelish (fetch) vazifasida qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Baʼzida tizim obʼyektlarni tanishda nooptimal algoritmlarni tanlagan va harakat trayektoriyasining barqarorligini taʼminlay olmagan.
- Model murakkab teskari aloqa tizimlarida hali inson intuitsiyasiga tenglasha olmaydi;
- Atrof-muhitdan kelayotgan signallar asosida harakatlarni doimiy tuzatib borishda xatoliklar kuzatiladi;
- Hozircha tizim faqat dasturiy taʼminot darajasida yuqori samaradorlik koʻrsatmoqda.
…