Anthropic kompaniyasining Claude modeli robopitni boshqarishda odamlardan oʻzib ketdi

·20·Texno
Anthropic kompaniyasining Claude modeli robopitni boshqarishda odamlardan oʻzib ketdi

Sunʼiy intellekt texnologiyalari nafaqat matn va kod yozishda, balki jismoniy dunyodagi murakkab vazifalarni bajarishda ham inson imkoniyatlarini ortda qoldira boshladi. Anthropic kompaniyasi tomonidan oʻtkazilgan Project Fetch tajribasining yangi bosqichi shuni koʻrsatdiki, Claude Opus 4.7 tili modeli robotlashtirilgan qurilmalarni boshqarishda tajribasiz operatorlarga qaraganda oʻnlab marta tezroq va samaraliroq harakat qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tajribaning birinchi bosqichida mutaxassislar Claude Opus 4.1 modelining yordami bilan va usiz ishlaydigan jamoalar samaradorligini solishtirishgan edi. Oʻshanda sunʼiy intellekt yordamida harakat qilgan guruhlar datchiklarga ulanish, boshqaruv kontrollerini sozlash va avtonom harakatlanish dasturlarini yaratishda sezilarli ustunlikka ega boʻlishgan. Biroq, oʻsha paytda model hali toʻliq mustaqillikka erisha olmagan va muhandislikning bazaviy bosqichlarida inson koʻmagiga muhtoj edi.

Yangi oʻtkazilgan ikkinchi bosqichda esa Claude Opus 4.7 modeli qisman avtonomiya sharoitida sinovdan oʻtkazildi. Natijalar hayratlanarli: yangi model robotni boshqarish uchun zarur boʻlgan dasturiy yechimlarni mustaqil ravishda yaratdi. Insonning vazifasi faqat kompyuterni ulash, boshlangʻich soʻrovni kiritish va buyruqlarni tasdiqlash bilan cheklandi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Claude Opus 4.7 vazifalarni birinchi bosqichdagi har qanday insoniy jamoadan kamida 10 barobar tezroq bajargan.

Sunʼiy intellektning mislsiz tezligi

Tadqiqotchilarning hisob-kitoblariga koʻra, agar faqat ikkala guruh (odamlar va AI) bajargan konkret vazifalar olinsa, Claude modelining tezligi sunʼiy intellektdan foydalanmagan odamlardan 37 barobar, u bilan hamkorlikda ishlagan jamoalardan esa 18 barobar yuqori boʻlgan. Eng qiziqarli jihati shundaki, model tomonidan yaratilgan kod hajmi insonlar yozgan koddan deyarli oʻn barobar kamroq boʻlib, u ancha ixcham va samarali ekani isbotlandi.

Shuni taʼkidlash joizki, ushbu yutuq robototexnika sohasi uchun maxsus optimallashtirish natijasi emas. Anthropic ekspertlarining fikricha, samaradorlikning bunday oʻsishi modellarning umumiy masshtablashuvi, yaʼni intellektual salohiyatining oshishi bilan bogʻliq. Bu tendensiya avvalroq dasturlash va kiberxavfsizlik sohalarida kuzatilgan edi: avval model inson gʻoyalarini kuchaytiradi, soʻngra inson modelga yordam beradi va nihoyat model yangi muhitda mustaqil ishlay boshlaydi.

Mavjud kamchiliklar va kelajak istiqbollari

Garchi natijalar hayratlanarli boʻlsa-da, loyiha mualliflari robototexnika masalasi toʻliq hal etilgani yoʻqligini bildirishmoqda. Claude modeli hali ham robotning harakatlarini millimetrik aniqlikda boshqarishda, ayniqsa koptokni belgilangan hududga qaytarib olib kelish (fetch) vazifasida qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Baʼzida tizim obʼyektlarni tanishda nooptimal algoritmlarni tanlagan va harakat trayektoriyasining barqarorligini taʼminlay olmagan.

  • Model murakkab teskari aloqa tizimlarida hali inson intuitsiyasiga tenglasha olmaydi;
  • Atrof-muhitdan kelayotgan signallar asosida harakatlarni doimiy tuzatib borishda xatoliklar kuzatiladi;
  • Hozircha tizim faqat dasturiy taʼminot darajasida yuqori samaradorlik koʻrsatmoqda.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Anthropic tajribasi sunʼiy intellektning jismoniy robotlar bilan oʻzaro aloqasi yangi bosqichga chiqqanini koʻrsatdi. Tez orada ushbu texnologiyalar ishlab chiqarish, logistika va xizmat koʻrsatish sohalarida inson mehnatini sezilarli darajada yengillashtirishi yoki butunlay oʻrnini egallashi kutilmoqda.

AnthropicClaudeRobototexnikaSunʼiy IntellektProject Fetch
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Protsessorlar ichidan sovutiladi: Janubiy Koreyada inqilobiy texnologiya yaratildiProtsessorlar ichidan sovutiladi: Janubiy Koreyada inqilobiy texnologiya yaratildiBugun, 03:52Xiaomi Yevropada hamyonbop TV FX Mini LED 2026 televizorlar seriyasini taqdim etdiXiaomi Yevropada hamyonbop TV FX Mini LED 2026 televizorlar seriyasini taqdim etdiBugun, 02:55Baseten startapi 1,5 milliard dollar investitsiya jalb qilib, bozor qiymatini keskin oshirdiBaseten startapi 1,5 milliard dollar investitsiya jalb qilib, bozor qiymatini keskin oshirdiBugun, 02:26Xitoy kvant chiplari uchun oʻta toza kremniy-28 ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydiXitoy kvant chiplari uchun oʻta toza kremniy-28 ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydiBugun, 02:25Plastmassa protsessor va soxta chiplar: Bozorlarda GeForce RTX 4090 mulajlari paydo boʻldiPlastmassa protsessor va soxta chiplar: Bozorlarda GeForce RTX 4090 mulajlari paydo boʻldiBugun, 02:23Blue Origin portlashdan soʻng tiklanmoqda: New Glenn yil yakunigacha parvozga tayyorlanadiBlue Origin portlashdan soʻng tiklanmoqda: New Glenn yil yakunigacha parvozga tayyorlanadiBugun, 02:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi