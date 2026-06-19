Inter Cristian Chivu bilan shartnomani uzaytirdi: Ruminiyalik mutaxassis 2028-yilgacha qoladi
Italiyaning Inter jamoasi bosh murabbiy Cristian Chivu bilan hamkorlikni davom ettirishini rasman eʼlon qildi. Oʻzining debyut mavsumidayoq klub bilan ulkan muvaffaqiyatlarga erishgan ruminiyalik mutaxassis endilikda San Siro stadionida 2028-yilga qadar faoliyat olib boradi. Bu qaror klub rahbariyati tomonidan murabbiyning qisqa vaqt ichida koʻrsatgan natijalariga boʻlgan yuksak ishonch namunasi sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Cristian Chivu oʻtgan mavsumda kutilganidan ham yuqori natijalarni qayd etdi. Uning qoʻl ostida Nerazzurri Italiya A Seriyasi chempionligini va Italiya kubogini qoʻlga kiritib, "oltin dubl"ga erishdi. 2025-yil iyun oyida klubning yoshlar jamoasidan (Primavera) asosiy tarkibga oʻtgan murabbiy, jamoaning 21-skudetto va 10-bor mamlakat kubogini yutishida asosiy rolni oʻynadi.
Tarixiy natijalar va yangi rekordlarChivuning debyut mavsumi nafaqat sovrinlar, balki tarixiy rekordlar bilan ham yodda qoldi. U 58 ta uchrashuv davomida jamoani haqiqiy dominant kuchga aylantira oldi. Buning natijasida u Lega Calcio Italiya Seriya A tomonidan mavsumning eng yaxshi murabbiyi deb topildi. Bu eʼtirof Chivuning Yevropadagi eng iqtidorli va istiqbolli murabbiylardan biri ekanligini yana bir bor isbotladi.
Shuningdek, ruminiyalik mutaxassis Inter tarixidagi elita murabbiylar safiga qoʻshildi. U klubdagi birinchi yilidayoq chempionlikni qoʻlga kiritgan beshinchi murabbiyga aylandi. Bungacha bunday natijani Arpad Weisz, Alfredo Foni, Giovanni Invernizzi va afsonaviy Joze Mourinyo qayd etgan edi. Eng muhimi, Chivu klub tarixida ham futbolchi, ham murabbiy sifatida bir yilda ham liga, ham kubokni yutgan yagona shaxsga aylandi.
Interismo falsafasi va jamoaviy ruhMaydondagi natijalardan tashqari, Chivu klub qadriyatlariga sodiqligi bilan ham muxlislar va rahbariyat mehrini qozondi. U oʻz ishini boshlaganida "gʻurur, sadoqat va Interismo"ni (klubga xos ruh) asosiy tamoyillar sifatida belgilab olgan edi. Bu falsafa kiyinish xonasida sogʻlom muhit yaratilishiga va futbolchilarning bir maqsad yoʻlida birlashishiga xizmat qildi.
Murabbiyning kamtarligi ham alohida eʼtirofga loyiq. Italiya kubogi va A Seriya tantanalari paytida u sovrinni birinchilardan boʻlib boshi uzra koʻtarishga shoshilmadi. Aksincha, u futbolchilarning diqqat markazida boʻlishini afzal koʻrdi. Faqatgina Lautaro Martinez va boshqa yetakchi futbolchilarning talabi bilan u kubokni qoʻliga oldi. Bunday yondashuv jamoa ichidagi birdamlikni yanada mustahkamladi.
Yangi shartnoma klub uchun uzoq muddatli barqarorlikni taʼminlaydi. Endilikda Inter rahbariyati Chivu bilan birgalikda nafaqat Italiyada, balki Yevropa maydonlarida, xususan, Chempionlar ligasida ham zafar quchishni maqsad qilgan. Kelgusi mavsumlarda jamoa tarkibini kuchaytirish va yosh iqtidorlarni asosiy tarkibga jalb qilish jarayoni ham aynan Chivu nazorati ostida davom etadi.
…