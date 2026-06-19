Inter Cristian Chivu bilan shartnomani uzaytirdi: Ruminiyalik mutaxassis 2028-yilgacha qoladi

·23·Sport
Inter Cristian Chivu bilan shartnomani uzaytirdi: Ruminiyalik mutaxassis 2028-yilgacha qoladi

Italiyaning Inter jamoasi bosh murabbiy Cristian Chivu bilan hamkorlikni davom ettirishini rasman eʼlon qildi. Oʻzining debyut mavsumidayoq klub bilan ulkan muvaffaqiyatlarga erishgan ruminiyalik mutaxassis endilikda San Siro stadionida 2028-yilga qadar faoliyat olib boradi. Bu qaror klub rahbariyati tomonidan murabbiyning qisqa vaqt ichida koʻrsatgan natijalariga boʻlgan yuksak ishonch namunasi sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Cristian Chivu oʻtgan mavsumda kutilganidan ham yuqori natijalarni qayd etdi. Uning qoʻl ostida Nerazzurri Italiya A Seriyasi chempionligini va Italiya kubogini qoʻlga kiritib, "oltin dubl"ga erishdi. 2025-yil iyun oyida klubning yoshlar jamoasidan (Primavera) asosiy tarkibga oʻtgan murabbiy, jamoaning 21-skudetto va 10-bor mamlakat kubogini yutishida asosiy rolni oʻynadi.

Tarixiy natijalar va yangi rekordlar

Chivuning debyut mavsumi nafaqat sovrinlar, balki tarixiy rekordlar bilan ham yodda qoldi. U 58 ta uchrashuv davomida jamoani haqiqiy dominant kuchga aylantira oldi. Buning natijasida u Lega Calcio Italiya Seriya A tomonidan mavsumning eng yaxshi murabbiyi deb topildi. Bu eʼtirof Chivuning Yevropadagi eng iqtidorli va istiqbolli murabbiylardan biri ekanligini yana bir bor isbotladi.

Shuningdek, ruminiyalik mutaxassis Inter tarixidagi elita murabbiylar safiga qoʻshildi. U klubdagi birinchi yilidayoq chempionlikni qoʻlga kiritgan beshinchi murabbiyga aylandi. Bungacha bunday natijani Arpad Weisz, Alfredo Foni, Giovanni Invernizzi va afsonaviy Joze Mourinyo qayd etgan edi. Eng muhimi, Chivu klub tarixida ham futbolchi, ham murabbiy sifatida bir yilda ham liga, ham kubokni yutgan yagona shaxsga aylandi.

Interismo falsafasi va jamoaviy ruh

Maydondagi natijalardan tashqari, Chivu klub qadriyatlariga sodiqligi bilan ham muxlislar va rahbariyat mehrini qozondi. U oʻz ishini boshlaganida "gʻurur, sadoqat va Interismo"ni (klubga xos ruh) asosiy tamoyillar sifatida belgilab olgan edi. Bu falsafa kiyinish xonasida sogʻlom muhit yaratilishiga va futbolchilarning bir maqsad yoʻlida birlashishiga xizmat qildi.

Murabbiyning kamtarligi ham alohida eʼtirofga loyiq. Italiya kubogi va A Seriya tantanalari paytida u sovrinni birinchilardan boʻlib boshi uzra koʻtarishga shoshilmadi. Aksincha, u futbolchilarning diqqat markazida boʻlishini afzal koʻrdi. Faqatgina Lautaro Martinez va boshqa yetakchi futbolchilarning talabi bilan u kubokni qoʻliga oldi. Bunday yondashuv jamoa ichidagi birdamlikni yanada mustahkamladi.

Yangi shartnoma klub uchun uzoq muddatli barqarorlikni taʼminlaydi. Endilikda Inter rahbariyati Chivu bilan birgalikda nafaqat Italiyada, balki Yevropa maydonlarida, xususan, Chempionlar ligasida ham zafar quchishni maqsad qilgan. Kelgusi mavsumlarda jamoa tarkibini kuchaytirish va yosh iqtidorlarni asosiy tarkibga jalb qilish jarayoni ham aynan Chivu nazorati ostida davom etadi.

InterCristian ChivuA SeriyaItaliya KubogiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ja’far Irismetov Portugaliya va Ronalduni qanday to‘xtatish yo‘lini aytdiJa’far Irismetov Portugaliya va Ronalduni qanday to‘xtatish yo‘lini aytdiBugun, 02:29Shveysariya terma jamoasi Bosniya ustidan yirik g‘alabani qo‘lga kiritdiShveysariya terma jamoasi Bosniya ustidan yirik g‘alabani qo‘lga kiritdiBugun, 02:07Pol Skoulz: Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasi uchun muammoga aylandiPol Skoulz: Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasi uchun muammoga aylandiBugun, 02:00Eldor Shomurodov: «Bu yo‘lning oxiri emas, oldinga intilamiz!»Eldor Shomurodov: «Bu yo‘lning oxiri emas, oldinga intilamiz!»Bugun, 01:59Timur Kapadze terma jamoamizning o‘yini haqida qanday fikr bildirdi?Timur Kapadze terma jamoamizning o‘yini haqida qanday fikr bildirdi?Bugun, 01:46Abduqodir Husanov O‘zbekiston — Kolumbiya bahsida jarohat olgan operator holidan xabar oldiAbduqodir Husanov O‘zbekiston — Kolumbiya bahsida jarohat olgan operator holidan xabar oldiBugun, 01:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi