Ja’far Irismetov Portugaliya va Ronalduni qanday to‘xtatish yo‘lini aytdi

·0·Sport
Ja’far Irismetov Portugaliya va Ronalduni qanday to‘xtatish yo‘lini aytdi

Futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining debyut bahsida vakillarimiz Kolumbiyaga imkoniyatni boy bergan (1:3) bo‘lsa-da, milliy terma jamoamiz atrofidagi qizg‘in muhokamalar va keyingi bosqichga bo‘lgan ishonch aslo so‘ngani yo‘q. O‘zbekiston milliy terma jamoasining afsonaviy sobiq hujumchisi va tajribali mutaxassis Ja’far Irismetov «oq bo‘rilar»ning imkoniyatlari, bo‘lajak raqib — Portugaliya va ularning yetakchisi Krishtianu Ronalduni qanday to‘xtatish haqida o‘z tahliliy fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.

Tajribali forvardning fikricha, yurtdoshlarimizda nafaqat guruhdan chiqish, balki kvartetda peshqadamlikni qo‘lga kiritish uchun ham yetarlicha salohiyat mavjud.

Kannavaro taktikani o‘zgartirmaydi: Bizning o‘z kuchimiz bor

Ja’far Irismetovning fikricha, bosh murabbiy Fabio Kannavaro bo‘lajak hal qiluvchi o‘yinlarda tarkib va taktika borasida keskin o‘zgarishlarga qo‘l urmaydi. Boisi, jamoamizning o‘ziga xos kuchli jihatlari shakllanib ulgurgan va ular ishlashda davom etmoqda:

  • Tezkor qarshi hujumlar: Jamoamiz raqib xatolaridan unumli foydalanib, tezkor reydlar uyushtirishda juda faol harakat qiladi.

  • To‘p nazorati va kuchli hujum chizig‘i: Tarkibda to‘pni o‘zida ishonchli ushlab tura oladigan futbolchilar yetarli. Eldor Shomurodov kabi mahoratli hujumchimiz esa har qanday himoya chizig‘iga jiddiy xavf tug‘dira oladi.

  • Ikkinchi temp hujumlari: Chuqurroq zonalardan (yarim himoyadan) hujumga dadil qo‘shilib, o‘yin sur’atini kuchaytiradigan yigitlarning borligi bizning ustunligimizdir.

«Ronaldu — bu Ronaldu, ammo asosiy xavf boshqa yerda»

Muxlislar uchun eng qiziqarli masalalardan biri — Portugaliya yetakchisi Krishtianu Ronalduni qanday to‘xtatish mumkinligi haqida gapirar ekan, sobiq hujumchi diqqatni bir kishiga emas, umumiy jamoaviy o‘yinga qaratish lozimligini ta’kidladi.

«Ronalduni qanday to‘xtatish mumkin? To‘g‘risi, hozir u qay darajada ekanini aniq bilmayman. Menimcha, ayni paytda raqib tarkibida kattaroq xavf Brunu Fernandesh va boshqa futbolchilardan keladi. Lekin baribir Ronaldu — bu Ronaldu. U balki butun o‘yin davomida maydonda unchalik ko‘zga tashlanmasligi mumkin, ammo berilgan bittagina imkoniyatni ham golga aylantirishga qodir. U bu ishni juda yaxshi uddalaydi. Shuning uchun uni alohida nazorat qilish maqsadida orqasidan bir futbolchini maxsus biriktirib qo‘yish shart emas, deb o‘ylayman».

Qo‘rqadigan narsamiz qolmadi: Maqsad — faqat ochko olish!

Irismetovning ta’kidlashicha, Kolumbiyadan qabul qilingan mag‘lubiyatdan so‘ng jamoamiz ruhiy bosimdan xalos bo‘lishi va erkinroq harakat qilishi kerak. Endi faqat oldinga intilish lozim.

Biz jamoaviy o‘yinimiz bilan kuchlimiz. Agar portugaliyaliklarga maydonda katta bo‘shliqlar qoldirmasak, zich va intizomli o‘ynasak, ularni mag‘lub etishimiz, kamida maydonni ijobiy natija bilan tark etishimiz mumkin. To‘g‘risi, endi qo‘rqadigan, yo‘qotadigan narsamiz qolmadi — qanday sharoit bo‘lishidan qat’i nazar, ochko olishga harakat qilishimiz shart.

Eng muhimi — bo‘lajak bahsda mag‘lub bo‘lmaslik. Shundan so‘ng uchinchi turdagi raqibimiz Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi bahsda ham ochkolar haqida o‘ylasak bo‘ladi. Albatta, Kongo ham oson raqib emas.

Guruhdan chiqishning formulasi: 4 ochko yetarlimi?

Mutaxassis matematik nuqtayi nazardan guruhdagi vaziyatni chamalab, O‘zbekiston terma jamoasining salohiyatiga juda yuqori baho berdi. Uning fikricha, qolgan ikki o‘yinda yig‘iladigan 4 ochko ham keyingi bosqich eshiklarini ochishi mumkin.

«To‘rt ochko olsak, guruhdan chiqishga juda yaxshi imkoniyat paydo bo‘ladi. Bu natija bilan yo uchinchi o‘rindan, yo ikkinchi o‘rindan keyingi bosqichga yo‘l olamiz. Hatto, vaziyat taqozosi bilan guruhda birinchi o‘rinni egallash ham qo‘limizdan kelishi mumkin», — deya o‘zbek muxlislariga katta umid bag‘ishladi Irismetov.

Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:

Tajribali hujumchining bu so‘zlarida jon bor. Kolumbiya bilan o‘yindagi xatolardan xulosa chiqargan holda, Portugaliyaga qarshi tartibli va qo‘rqmas futbol namoyish etish vaqti keldi. Tarkibimizda dunyo grandlariga qarshi bosh ko‘tarib o‘ynay oladigan yulduzlar yetarli. Endigi vazifa — maydonda bor kuchni berib, Ja’far Irismetov aytganidek, guruhdagi vaziyatni tubdan o‘zgartirishdir. Yigitlarga ishonamiz!

Jahon chempionatining eng qaynoq reportajlari, terma jamoamiz lageridan eng so‘nggi eksklyuziv yangiliklar va Mundial kundaligini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shveysariya terma jamoasi Bosniya ustidan yirik g‘alabani qo‘lga kiritdiShveysariya terma jamoasi Bosniya ustidan yirik g‘alabani qo‘lga kiritdiBugun, 21:07Pol Skoulz: Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasi uchun muammoga aylandiPol Skoulz: Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasi uchun muammoga aylandiBugun, 21:00Eldor Shomurodov: «Bu yo‘lning oxiri emas, oldinga intilamiz!»Eldor Shomurodov: «Bu yo‘lning oxiri emas, oldinga intilamiz!»Bugun, 20:59Timur Kapadze terma jamoamizning o‘yini haqida qanday fikr bildirdi?Timur Kapadze terma jamoamizning o‘yini haqida qanday fikr bildirdi?Bugun, 20:46Abduqodir Husanov O‘zbekiston — Kolumbiya bahsida jarohat olgan operator holidan xabar oldiAbduqodir Husanov O‘zbekiston — Kolumbiya bahsida jarohat olgan operator holidan xabar oldiBugun, 20:44Tottenxem himoya chizigʻini kuchaytirdi: Yan Paul van Xekke 52 million funtga transfer qilindiTottenxem himoya chizigʻini kuchaytirdi: Yan Paul van Xekke 52 million funtga transfer qilindiBugun, 20:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi