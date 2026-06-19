Ja’far Irismetov Portugaliya va Ronalduni qanday to‘xtatish yo‘lini aytdi
Futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining debyut bahsida vakillarimiz Kolumbiyaga imkoniyatni boy bergan (1:3) bo‘lsa-da, milliy terma jamoamiz atrofidagi qizg‘in muhokamalar va keyingi bosqichga bo‘lgan ishonch aslo so‘ngani yo‘q. O‘zbekiston milliy terma jamoasining afsonaviy sobiq hujumchisi va tajribali mutaxassis Ja’far Irismetov «oq bo‘rilar»ning imkoniyatlari, bo‘lajak raqib — Portugaliya va ularning yetakchisi Krishtianu Ronalduni qanday to‘xtatish haqida o‘z tahliliy fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.
Tajribali forvardning fikricha, yurtdoshlarimizda nafaqat guruhdan chiqish, balki kvartetda peshqadamlikni qo‘lga kiritish uchun ham yetarlicha salohiyat mavjud.
Kannavaro taktikani o‘zgartirmaydi: Bizning o‘z kuchimiz bor
Ja’far Irismetovning fikricha, bosh murabbiy Fabio Kannavaro bo‘lajak hal qiluvchi o‘yinlarda tarkib va taktika borasida keskin o‘zgarishlarga qo‘l urmaydi. Boisi, jamoamizning o‘ziga xos kuchli jihatlari shakllanib ulgurgan va ular ishlashda davom etmoqda:
Tezkor qarshi hujumlar: Jamoamiz raqib xatolaridan unumli foydalanib, tezkor reydlar uyushtirishda juda faol harakat qiladi.
To‘p nazorati va kuchli hujum chizig‘i: Tarkibda to‘pni o‘zida ishonchli ushlab tura oladigan futbolchilar yetarli. Eldor Shomurodov kabi mahoratli hujumchimiz esa har qanday himoya chizig‘iga jiddiy xavf tug‘dira oladi.
Ikkinchi temp hujumlari: Chuqurroq zonalardan (yarim himoyadan) hujumga dadil qo‘shilib, o‘yin sur’atini kuchaytiradigan yigitlarning borligi bizning ustunligimizdir.
«Ronaldu — bu Ronaldu, ammo asosiy xavf boshqa yerda»
Muxlislar uchun eng qiziqarli masalalardan biri — Portugaliya yetakchisi Krishtianu Ronalduni qanday to‘xtatish mumkinligi haqida gapirar ekan, sobiq hujumchi diqqatni bir kishiga emas, umumiy jamoaviy o‘yinga qaratish lozimligini ta’kidladi.
«Ronalduni qanday to‘xtatish mumkin? To‘g‘risi, hozir u qay darajada ekanini aniq bilmayman. Menimcha, ayni paytda raqib tarkibida kattaroq xavf Brunu Fernandesh va boshqa futbolchilardan keladi. Lekin baribir Ronaldu — bu Ronaldu. U balki butun o‘yin davomida maydonda unchalik ko‘zga tashlanmasligi mumkin, ammo berilgan bittagina imkoniyatni ham golga aylantirishga qodir. U bu ishni juda yaxshi uddalaydi. Shuning uchun uni alohida nazorat qilish maqsadida orqasidan bir futbolchini maxsus biriktirib qo‘yish shart emas, deb o‘ylayman».
Qo‘rqadigan narsamiz qolmadi: Maqsad — faqat ochko olish!
Irismetovning ta’kidlashicha, Kolumbiyadan qabul qilingan mag‘lubiyatdan so‘ng jamoamiz ruhiy bosimdan xalos bo‘lishi va erkinroq harakat qilishi kerak. Endi faqat oldinga intilish lozim.
Biz jamoaviy o‘yinimiz bilan kuchlimiz. Agar portugaliyaliklarga maydonda katta bo‘shliqlar qoldirmasak, zich va intizomli o‘ynasak, ularni mag‘lub etishimiz, kamida maydonni ijobiy natija bilan tark etishimiz mumkin. To‘g‘risi, endi qo‘rqadigan, yo‘qotadigan narsamiz qolmadi — qanday sharoit bo‘lishidan qat’i nazar, ochko olishga harakat qilishimiz shart.
Eng muhimi — bo‘lajak bahsda mag‘lub bo‘lmaslik. Shundan so‘ng uchinchi turdagi raqibimiz Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi bahsda ham ochkolar haqida o‘ylasak bo‘ladi. Albatta, Kongo ham oson raqib emas.
Guruhdan chiqishning formulasi: 4 ochko yetarlimi?
Mutaxassis matematik nuqtayi nazardan guruhdagi vaziyatni chamalab, O‘zbekiston terma jamoasining salohiyatiga juda yuqori baho berdi. Uning fikricha, qolgan ikki o‘yinda yig‘iladigan 4 ochko ham keyingi bosqich eshiklarini ochishi mumkin.
«To‘rt ochko olsak, guruhdan chiqishga juda yaxshi imkoniyat paydo bo‘ladi. Bu natija bilan yo uchinchi o‘rindan, yo ikkinchi o‘rindan keyingi bosqichga yo‘l olamiz. Hatto, vaziyat taqozosi bilan guruhda birinchi o‘rinni egallash ham qo‘limizdan kelishi mumkin», — deya o‘zbek muxlislariga katta umid bag‘ishladi Irismetov.
Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:
Tajribali hujumchining bu so‘zlarida jon bor. Kolumbiya bilan o‘yindagi xatolardan xulosa chiqargan holda, Portugaliyaga qarshi tartibli va qo‘rqmas futbol namoyish etish vaqti keldi. Tarkibimizda dunyo grandlariga qarshi bosh ko‘tarib o‘ynay oladigan yulduzlar yetarli. Endigi vazifa — maydonda bor kuchni berib, Ja’far Irismetov aytganidek, guruhdagi vaziyatni tubdan o‘zgartirishdir. Yigitlarga ishonamiz!
Jahon chempionatining eng qaynoq reportajlari, terma jamoamiz lageridan eng so‘nggi eksklyuziv yangiliklar va Mundial kundaligini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…