Apple va Intel hamkorligi: AQSH texnologiya sanoatida yangi davr boshlanmoqdami?

·14·Texno
Apple va Intel hamkorligi: AQSH texnologiya sanoatida yangi davr boshlanmoqdami?

AQSHning yangi saylangan prezidenti Donald Trump oʻzining Truth Social tarmogʻidagi sahifasida texnologiya olami uchun kutilmagan bayonot bilan chiqdi. Uning soʻzlariga koʻra, Apple korporatsiyasi oʻzining kelajakdagi chiplarini ishlab chiqarish borasida Intel kompaniyasi bilan hamkorlik qilishga rozi boʻlgan. Ushbu kelishuv Amerika yarimoʻtkazgichlar sanoatini qayta tiklash yoʻlidagi strategik qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Trump oʻz bayonotida Intel kompaniyasining AQSH iqtisodiyoti uchun ahamiyatini alohida taʼkidlab oʻtdi. Uning fikricha, avvalgi maʼmuriyatlar davrida yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarish quvvatlari Tayvan va boshqa mamlakatlarga oʻtib ketgan. "Biz hamma narsani oʻzimizda loyihalashtiramiz, ammo ularni aynan shu yerda, Amerikada ishlab chiqarishimiz kerak", — deya taʼkidladi u. Bu jarayonda davlat Intel kompaniyasining 10 foiz ulushiga ega boʻlishi evaziga unga koʻmak berishini maʼlum qildi.

Global ishlab chiqarish zanjiridagi oʻzgarishlar

Hozirgi vaqtda Apple kompaniyasining asosiy ishlab chiqarish hamkori Tayvanning TSMC giganti hisoblanadi. Agar Intel bilan kelishuv rasman tasdiqlansa, bu Apple uchun bitta yetkazib beruvchiga bogʻliqlikni kamaytirish va taʼminot zanjirini yanada moslashuvchan qilish imkonini beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Apple allaqachon Intel kompaniyasidan 18A-P texnologik jarayonining imkoniyatlarini baholash uchun zaruriy vositalarni qabul qilib olgan.

Taxminlarga koʻra, hamkorlik doirasida Intel zavodlarida 2027-yilda taqdim etilishi kutilayotgan M seriyali yangi protsessorlar va iPhone smartfonlari uchun moʻljallangan A22 chiplarining ayrim versiyalari ishlab chiqarilishi mumkin. Shuningdek, Apple oʻzining sunʼiy intellektga ixtisoslashgan chiplarida Intel tomonidan ishlab chiqilgan EMIB qadoqlash texnologiyasidan foydalanishni rejalashtirmoqda.

NVIDIA va Tesla ham Intel bilan hamkorlikda

Donald Trumpning soʻzlariga koʻra, faqatgina Apple emas, balki boshqa yirik texnologik gigantlar ham Intel bilan hamkorlikka jalb qilingan. Xususan, NVIDIA oʻzining birinchi darajali chiplarini Intel quvvatlarida ishlab chiqarishga rozilik bergan boʻlsa, Elon Musk dunyodagi eng yirik TerraFab chip zavodini Intel muhandislik jamoasi bilan hamkorlikda qurishga kelishgan.

Ushbu loyihalar natijasida Intel kompaniyasining bozor qiymati keskin oshgani aytilmoqda. Trumpning taʼkidlashicha, taklif kiritilgan vaqtda kompaniya qiymati 100 milliard dollar atrofida boʻlgan boʻlsa, hozirda u 600 milliard dollardan oshib ketgan. Bu esa AQSH davlat ulushining qiymati 60 milliard dollardan ortiqni tashkil etishini anglatadi.

Hozircha na Apple, na Intel ushbu hamkorlik borasida rasmiy bayonot bergani yoʻq. Soha ekspertlari ushbu xabarlarni ehtiyotkorlik bilan qabul qilishmoqda, chunki ishlab chiqarishni bir zavoddan ikkinchisiga koʻchirish murakkab texnik jarayon boʻlib, u yillar davomida tayyorgarlikni talab etadi. Shunga qaramay, AQSH hukumatining yarimoʻtkazgichlar mustaqilligiga intilishi global texnologiya bozoridagi kuchlar muvozanatini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin.

AppleIntelDonald TrumpTexnologiyaChip
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Boeing koinotda kvant tarmogʻini yaratish yoʻlida muhim sinovni muvaffaqiyatli yakunladiBoeing koinotda kvant tarmogʻini yaratish yoʻlida muhim sinovni muvaffaqiyatli yakunladiBugun, 05:25Bosch ilk bor elektr velosipedlar uchun gʻildirak ichiga oʻrnatiluvchi motor taqdim etdiBosch ilk bor elektr velosipedlar uchun gʻildirak ichiga oʻrnatiluvchi motor taqdim etdiBugun, 04:29Protsessorlar ichidan sovutiladi: Janubiy Koreyada inqilobiy texnologiya yaratildiProtsessorlar ichidan sovutiladi: Janubiy Koreyada inqilobiy texnologiya yaratildiBugun, 03:52Anthropic kompaniyasining Claude modeli robopitni boshqarishda odamlardan oʻzib ketdiAnthropic kompaniyasining Claude modeli robopitni boshqarishda odamlardan oʻzib ketdiBugun, 03:30Xiaomi Yevropada hamyonbop TV FX Mini LED 2026 televizorlar seriyasini taqdim etdiXiaomi Yevropada hamyonbop TV FX Mini LED 2026 televizorlar seriyasini taqdim etdiBugun, 02:55Baseten startapi 1,5 milliard dollar investitsiya jalb qilib, bozor qiymatini keskin oshirdiBaseten startapi 1,5 milliard dollar investitsiya jalb qilib, bozor qiymatini keskin oshirdiBugun, 02:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi