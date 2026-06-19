Apple va Intel hamkorligi: AQSH texnologiya sanoatida yangi davr boshlanmoqdami?
AQSHning yangi saylangan prezidenti Donald Trump oʻzining Truth Social tarmogʻidagi sahifasida texnologiya olami uchun kutilmagan bayonot bilan chiqdi. Uning soʻzlariga koʻra, Apple korporatsiyasi oʻzining kelajakdagi chiplarini ishlab chiqarish borasida Intel kompaniyasi bilan hamkorlik qilishga rozi boʻlgan. Ushbu kelishuv Amerika yarimoʻtkazgichlar sanoatini qayta tiklash yoʻlidagi strategik qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Trump oʻz bayonotida Intel kompaniyasining AQSH iqtisodiyoti uchun ahamiyatini alohida taʼkidlab oʻtdi. Uning fikricha, avvalgi maʼmuriyatlar davrida yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarish quvvatlari Tayvan va boshqa mamlakatlarga oʻtib ketgan. "Biz hamma narsani oʻzimizda loyihalashtiramiz, ammo ularni aynan shu yerda, Amerikada ishlab chiqarishimiz kerak", — deya taʼkidladi u. Bu jarayonda davlat Intel kompaniyasining 10 foiz ulushiga ega boʻlishi evaziga unga koʻmak berishini maʼlum qildi.
Global ishlab chiqarish zanjiridagi oʻzgarishlarHozirgi vaqtda Apple kompaniyasining asosiy ishlab chiqarish hamkori Tayvanning TSMC giganti hisoblanadi. Agar Intel bilan kelishuv rasman tasdiqlansa, bu Apple uchun bitta yetkazib beruvchiga bogʻliqlikni kamaytirish va taʼminot zanjirini yanada moslashuvchan qilish imkonini beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Apple allaqachon Intel kompaniyasidan 18A-P texnologik jarayonining imkoniyatlarini baholash uchun zaruriy vositalarni qabul qilib olgan.
Taxminlarga koʻra, hamkorlik doirasida Intel zavodlarida 2027-yilda taqdim etilishi kutilayotgan M seriyali yangi protsessorlar va iPhone smartfonlari uchun moʻljallangan A22 chiplarining ayrim versiyalari ishlab chiqarilishi mumkin. Shuningdek, Apple oʻzining sunʼiy intellektga ixtisoslashgan chiplarida Intel tomonidan ishlab chiqilgan EMIB qadoqlash texnologiyasidan foydalanishni rejalashtirmoqda.
NVIDIA va Tesla ham Intel bilan hamkorlikdaDonald Trumpning soʻzlariga koʻra, faqatgina Apple emas, balki boshqa yirik texnologik gigantlar ham Intel bilan hamkorlikka jalb qilingan. Xususan, NVIDIA oʻzining birinchi darajali chiplarini Intel quvvatlarida ishlab chiqarishga rozilik bergan boʻlsa, Elon Musk dunyodagi eng yirik TerraFab chip zavodini Intel muhandislik jamoasi bilan hamkorlikda qurishga kelishgan.
Ushbu loyihalar natijasida Intel kompaniyasining bozor qiymati keskin oshgani aytilmoqda. Trumpning taʼkidlashicha, taklif kiritilgan vaqtda kompaniya qiymati 100 milliard dollar atrofida boʻlgan boʻlsa, hozirda u 600 milliard dollardan oshib ketgan. Bu esa AQSH davlat ulushining qiymati 60 milliard dollardan ortiqni tashkil etishini anglatadi.
Hozircha na Apple, na Intel ushbu hamkorlik borasida rasmiy bayonot bergani yoʻq. Soha ekspertlari ushbu xabarlarni ehtiyotkorlik bilan qabul qilishmoqda, chunki ishlab chiqarishni bir zavoddan ikkinchisiga koʻchirish murakkab texnik jarayon boʻlib, u yillar davomida tayyorgarlikni talab etadi. Shunga qaramay, AQSH hukumatining yarimoʻtkazgichlar mustaqilligiga intilishi global texnologiya bozoridagi kuchlar muvozanatini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin.
…