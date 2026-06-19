Xiaomi Yevropada hamyonbop TV FX Mini LED 2026 televizorlar seriyasini taqdim etdi
Xitoyning texnologik giganti Xiaomi Yevropa bozori uchun moʻljallangan yangi TV FX Mini LED 2026 televizorlar liniyasini rasman namoyish etdi. Mazkur seriya yuqori sifatli tasvir texnologiyasini hamyonbop narx bilan birlashtirgani bilan texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilmalar Mini LED panellari bilan jihozlangan boʻlib, ularning narxi koʻplab zamonaviy smartfonlardan ham arzonroq qilib belgilangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi liniyadan uch xil oʻlchamdagi modellar oʻrin olgan: 43, 55 va 65 dyuymli ekranlar. Narxlar siyosati juda raqobatbardosh boʻlib, eng kichik model 350 yevro, 55 dyuymli versiya 500 yevro va eng yirik 65 dyuymli variant 650 yevro qiymatida baholanmoqda. Bu kabi narxlar Mini LED texnologiyasiga ega televizorlar segmentida yangi standartlarni oʻrnatishi kutilmoqda.
Texnik imkoniyatlar va tasvir sifatiBarcha modellar 3840 × 2160 pikselli (4K) aniqlikdagi Mini LED panellari bilan taʼminlangan. Mini LED texnologiyasi anʼanaviy LED ekranlarga qaraganda yuqoriroq kontrast va chuqur qora rangni taqdim etishi bilan ajralib turadi. Qurilmalarning bazaviy kadr yangilanish chastotasi 60 Hz ni tashkil etadi, biroq tizim Full HD (1920 × 1080) rejimida 120 Hz chastotani qoʻllab-quvvatlay oladi.
Geymerlar uchun Xiaomi muhandislari maxsus yechim taklif qilishgan: televizorlarda 120 Hz chastotani qoʻllab-quvvatlovchi bitta HDMI kirish porti mavjud. Bu esa oʻyin konsollari egalari uchun silliq va dinamik tasvirdan bahramand boʻlish imkonini beradi. Shuningdek, qurilmalar toʻrt yadroli Cortex-A55 protsessori bazasida ishlaydi.
Dasturiy taʼminot va aqlli funksiyalarTV FX Mini LED 2026 seriyasi Fire TV platformasi boshqaruvida ishlaydi. Bu foydalanuvchilarga eng ommabop striming xizmatlari va ilovalardan cheklovsiz foydalanish imkonini beradi. Bundan tashqari, Xiaomi TV+ servisi orqali koʻplab bepul telekanallarni tomosha qilish imkoniyati ham mavjud. Qurilmaning xotira imkoniyatlari ham yomon emas: 2 GB tezkor va 32 GB doimiy xotira oʻrnatilgan.
Televizorlarning qoʻshimcha imkoniyatlari quyidagilarni oʻz ichiga oladi:
- Ikki diapazonli Wi-Fi va Bluetooth moduli;
- Masofadan boshqarish pulti orqali ovozli buyruqlar berish funksiyasi;
- Zamonaviy va ingichka ramkali dizayn;
- Turli xil tashqi qurilmalarni ulash uchun kengaytirilgan portlar jamlanmasi.
…