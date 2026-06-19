Xiaomi Yevropada hamyonbop TV FX Mini LED 2026 televizorlar seriyasini taqdim etdi

·23·Texno
Xiaomi Yevropada hamyonbop TV FX Mini LED 2026 televizorlar seriyasini taqdim etdi

Xitoyning texnologik giganti Xiaomi Yevropa bozori uchun moʻljallangan yangi TV FX Mini LED 2026 televizorlar liniyasini rasman namoyish etdi. Mazkur seriya yuqori sifatli tasvir texnologiyasini hamyonbop narx bilan birlashtirgani bilan texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilmalar Mini LED panellari bilan jihozlangan boʻlib, ularning narxi koʻplab zamonaviy smartfonlardan ham arzonroq qilib belgilangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi liniyadan uch xil oʻlchamdagi modellar oʻrin olgan: 43, 55 va 65 dyuymli ekranlar. Narxlar siyosati juda raqobatbardosh boʻlib, eng kichik model 350 yevro, 55 dyuymli versiya 500 yevro va eng yirik 65 dyuymli variant 650 yevro qiymatida baholanmoqda. Bu kabi narxlar Mini LED texnologiyasiga ega televizorlar segmentida yangi standartlarni oʻrnatishi kutilmoqda.

Texnik imkoniyatlar va tasvir sifati

Barcha modellar 3840 × 2160 pikselli (4K) aniqlikdagi Mini LED panellari bilan taʼminlangan. Mini LED texnologiyasi anʼanaviy LED ekranlarga qaraganda yuqoriroq kontrast va chuqur qora rangni taqdim etishi bilan ajralib turadi. Qurilmalarning bazaviy kadr yangilanish chastotasi 60 Hz ni tashkil etadi, biroq tizim Full HD (1920 × 1080) rejimida 120 Hz chastotani qoʻllab-quvvatlay oladi.

Geymerlar uchun Xiaomi muhandislari maxsus yechim taklif qilishgan: televizorlarda 120 Hz chastotani qoʻllab-quvvatlovchi bitta HDMI kirish porti mavjud. Bu esa oʻyin konsollari egalari uchun silliq va dinamik tasvirdan bahramand boʻlish imkonini beradi. Shuningdek, qurilmalar toʻrt yadroli Cortex-A55 protsessori bazasida ishlaydi.

Dasturiy taʼminot va aqlli funksiyalar

TV FX Mini LED 2026 seriyasi Fire TV platformasi boshqaruvida ishlaydi. Bu foydalanuvchilarga eng ommabop striming xizmatlari va ilovalardan cheklovsiz foydalanish imkonini beradi. Bundan tashqari, Xiaomi TV+ servisi orqali koʻplab bepul telekanallarni tomosha qilish imkoniyati ham mavjud. Qurilmaning xotira imkoniyatlari ham yomon emas: 2 GB tezkor va 32 GB doimiy xotira oʻrnatilgan.

Televizorlarning qoʻshimcha imkoniyatlari quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

  • Ikki diapazonli Wi-Fi va Bluetooth moduli;
  • Masofadan boshqarish pulti orqali ovozli buyruqlar berish funksiyasi;
  • Zamonaviy va ingichka ramkali dizayn;
  • Turli xil tashqi qurilmalarni ulash uchun kengaytirilgan portlar jamlanmasi.
Ushbu yangi modellar yaqin vaqt ichida Oʻzbekiston bozoriga ham parallel import yoki rasmiy distribyutorlar orqali kirib kelishi ehtimoli yuqori. Hamyonbop narx va ilgʻor texnologiyalar uygʻunligi Xiaomi brendining televizorlar bozoridagi mavqeini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

XiaomiMini LEDSmart TVTexnologiyaYevropa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Protsessorlar ichidan sovutiladi: Janubiy Koreyada inqilobiy texnologiya yaratildiProtsessorlar ichidan sovutiladi: Janubiy Koreyada inqilobiy texnologiya yaratildiBugun, 03:52Anthropic kompaniyasining Claude modeli robopitni boshqarishda odamlardan oʻzib ketdiAnthropic kompaniyasining Claude modeli robopitni boshqarishda odamlardan oʻzib ketdiBugun, 03:30Baseten startapi 1,5 milliard dollar investitsiya jalb qilib, bozor qiymatini keskin oshirdiBaseten startapi 1,5 milliard dollar investitsiya jalb qilib, bozor qiymatini keskin oshirdiBugun, 02:26Xitoy kvant chiplari uchun oʻta toza kremniy-28 ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydiXitoy kvant chiplari uchun oʻta toza kremniy-28 ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydiBugun, 02:25Plastmassa protsessor va soxta chiplar: Bozorlarda GeForce RTX 4090 mulajlari paydo boʻldiPlastmassa protsessor va soxta chiplar: Bozorlarda GeForce RTX 4090 mulajlari paydo boʻldiBugun, 02:23Blue Origin portlashdan soʻng tiklanmoqda: New Glenn yil yakunigacha parvozga tayyorlanadiBlue Origin portlashdan soʻng tiklanmoqda: New Glenn yil yakunigacha parvozga tayyorlanadiBugun, 02:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi