Boeing koinotda kvant tarmogʻini yaratish yoʻlida muhim sinovni muvaffaqiyatli yakunladi

·0·Texno
Boeing koinotda kvant tarmogʻini yaratish yoʻlida muhim sinovni muvaffaqiyatli yakunladi

Aviatsiya va kosmik texnologiyalar giganti Boeing kompaniyasi kvant aloqa tizimlarini yangi bosqichga olib chiquvchi Q4S (Quantum 4 Satellite) loyihasining yer usti sinovlarini muvaffaqiyatli yakunlaganini eʼlon qildi. Ushbu texnologiya kelajakda butun dunyoni qamrab oluvchi oʻta xavfsiz kvant interneti va global hisoblash tarmoqlarini yaratishda poydevor vazifasini oʻtaydi. Sinovlar natijasida kvant "chalkashligini koʻchirish" mexanizmi yuqori aniqlikda ishlashi isbotlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kvant chalkashligi — ikki fotonning bir-biri bilan masofadan qatʼi nazar uzviy bogʻlanib qolishi hodisasidir. Biroq, masofa ortgani sayin ushbu bogʻliqlik zaiflashib boradi, bu esa yer usti tolali aloqa liniyalari orqali global tarmoq qurishga toʻsqinlik qiladi. Boeing muhandislari taklif etayotgan Q4S tizimi aynan shu muammoni sunʼiy yoʻldoshlar yordamida hal qilishga qaratilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma bir vaqtning oʻzida toʻrtta chalkash fotonni generatsiya qila oladi.

Kvant texnologiyalarida yangi davr

Mavjud kvant aloqa loyihalari asosan ikki nuqta oʻrtasidagi toʻgʻridan-toʻgʻri ulanishga tayanadi. Boeing yondashuvi esa murakkabroq: u ikki alohida foton juftligini yagona tarmoqqa birlashtirish imkonini beradi. Agar ushbu texnologiya koinot sharoitida oʻzini oqlasa, u taqsimlangan kvant hisoblashlari, buzib kirish imkonsiz boʻlgan aloqa kanallari va yangi avlod navigatsiya tizimlari uchun asos boʻladi.

Bunday murakkab apparaturani yaratish muhandislar oldiga ulkan vazifalar qoʻydi. Odatda kvant tajribalari uchun laboratoriyalarda juda katta hajmdagi, sezgir va koʻp energiya talab qiladigan uskunalar ishlatiladi. Boeing mutaxassislari esa butun tizimni sunʼiy yoʻldoshning foydali yuk boʻlmasiga sigʻadigan darajada ixchamlashtirishga va uni koinotdagi ogʻir sharoitlarga moslashtirishga muvaffaq boʻlishdi.

2027-yilgi missiya va kelajak rejalari

Boeing Quantum Systems boʻlinmasining bosh ilmiy xodimi Jey Louellning (Jay Lowell) taʼkidlashicha, eng qiyin bosqich — qurilmaning vazni, hajmi va energiya sarfiga qoʻyilgan qatʼiy cheklovlar doirasida kvant aniqligini saqlab qolish boʻlgan. Oʻtkazilgan malaka sinovlari Q4S tizimi koinotga uchish paytidagi kuchli vibratsiya va yuklamalarga, shuningdek, orbitadagi uzoq muddatli faoliyatga tayyorligini koʻrsatdi.

Rejaga koʻra, Q4S missiyasi 2027-yilda start oladi. Sunʼiy yoʻldosh quyosh sinxron orbitasiga chiqariladi, bu esa qurilmani uzluksiz energiya bilan taʼminlash uchun yetarli quyosh nurini olish imkonini beradi. Bir yil davom etadigan ushbu namoyish missiyasi muvaffaqiyatli oʻtsa, insoniyat global kvant infratuzilmasini qurishga bir qadam yaqinlashadi.

Oʻzbekiston kabi texnologik rivojlanishga intilayotgan mamlakatlar uchun bunday yangiliklar strategik ahamiyatga ega. Kelajakda kvant tarmoqlari bank tizimi, davlat xavfsizligi va ilmiy tadqiqotlar sohasida mutlaqo yangi xavfsizlik standartlarini joriy etishi kutilmoqda.

BoeingKvant TexnologiyasiKosmosQ4SInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple va Intel hamkorligi: AQSH texnologiya sanoatida yangi davr boshlanmoqdami?Apple va Intel hamkorligi: AQSH texnologiya sanoatida yangi davr boshlanmoqdami?Bugun, 04:55Bosch ilk bor elektr velosipedlar uchun gʻildirak ichiga oʻrnatiluvchi motor taqdim etdiBosch ilk bor elektr velosipedlar uchun gʻildirak ichiga oʻrnatiluvchi motor taqdim etdiBugun, 04:29Protsessorlar ichidan sovutiladi: Janubiy Koreyada inqilobiy texnologiya yaratildiProtsessorlar ichidan sovutiladi: Janubiy Koreyada inqilobiy texnologiya yaratildiBugun, 03:52Anthropic kompaniyasining Claude modeli robopitni boshqarishda odamlardan oʻzib ketdiAnthropic kompaniyasining Claude modeli robopitni boshqarishda odamlardan oʻzib ketdiBugun, 03:30Xiaomi Yevropada hamyonbop TV FX Mini LED 2026 televizorlar seriyasini taqdim etdiXiaomi Yevropada hamyonbop TV FX Mini LED 2026 televizorlar seriyasini taqdim etdiBugun, 02:55Baseten startapi 1,5 milliard dollar investitsiya jalb qilib, bozor qiymatini keskin oshirdiBaseten startapi 1,5 milliard dollar investitsiya jalb qilib, bozor qiymatini keskin oshirdiBugun, 02:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi