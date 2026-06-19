Baseten startapi 1,5 milliard dollar investitsiya jalb qilib, bozor qiymatini keskin oshirdi

·0·Texno
Baseten startapi 1,5 milliard dollar investitsiya jalb qilib, bozor qiymatini keskin oshirdi

Sunʼiy intellekt texnologiyalari sohasida faoliyat yurituvchi Baseten startapi navbatdagi yirik investitsiya raundini yakunlash arafasida turibdi. WSJ nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, kompaniya 1,5 milliard dollar mablagʻ toʻplashni rejalashtirmoqda, bu esa uning umumiy bozor qiymatini qisqa muddat ichida 13 milliard dollarga yetkazadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu moliyaviy muvaffaqiyat sohadagi mutaxassislar uchun kutilmagan hol boʻldi, chunki Baseten atigi besh oy avval 300 million dollarlik investitsiya jalb qilgan edi. Oʻshanda kompaniya 5 milliard dollarga baholangan boʻlsa, yangi kelishuv uning qiymatini yarim yildan kamroq vaqt ichida 160 foizga oshirganini anglatadi. Bu kabi oʻsish surʼatlari sunʼiy intellekt infratuzilmasiga boʻlgan qiziqish naqadar yuqori ekanligini koʻrsatmoqda.

Investitsiya strategiyasidagi oʻziga xos yondashuv

Qiziqarli jihati shundaki, ushbu raund "split-priced" deb ataluvchi usulda amalga oshirilmoqda. Bu usul startaplarga oʻzlarining umumiy qiymatini qogʻozda balandroq koʻrsatish imkonini beradi. Maʼlumotlarga koʻra, ayrim investorlar kompaniyaga 13 milliard dollarlik baho asosida mablagʻ kiritayotgan boʻlsa, boshqalari uchun bu koʻrsatkich 11 milliard dollar qilib belgilangan. Bunday strategiya yetakchi investorlarning nufuzini saqlab qolish va bozorga ijobiy signal berish uchun qoʻllaniladi.

Yangi investitsiya raundiga Spark Capital, Sands Capital, Altimeter Capital va Wellington Management kabi yirik fondlar boshchilik qilmoqda. 2019-yilda asos solingan Baseten hozirda sunʼiy intellekt sohasidagi "inferens oltin talvasasi"dan eng koʻp foyda koʻrayotgan ishtirokchilardan biriga aylandi.

Inferens texnologiyasi nima uchun muhim?

Inferens — bu sunʼiy intellekt modeli foydalanuvchi soʻrovini (prompt) qabul qilganidan keyin amalga oshiradigan jarayondir. Baseten aynan shu bosqichda ishlash tezligini oshirish va xarajatlarni kamaytirishga ixtisoslashgan. Kompaniya soʻrovlarni eng mos keladigan modellarga, xususan, arzonroq va samarali ochiq manbali (open source) muqobillarga yoʻnaltirish orqali korporativ mijozlar uchun mablagʻ tejashni vaʼda qiladi.

Bugungi kunda OpenAI, Google va Microsoft kabi gigantlar oʻz modellarini rivojlantirayotgan bir paytda, Baseten kabi startaplar ushbu modellarni amaliyotda qoʻllash uchun zarur boʻlgan infratuzilma qatlamini qurmoqda. Bu esa Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlardagi texnologik kompaniyalar uchun ham muhim, chunki sunʼiy intellektni joriy etishda asosiy toʻsiq aynan hisoblash quvvatlarining qimmatligidir.

Ekspertlarning fikricha, Baseten jalb qilayotgan ulkan mablagʻlar sunʼiy intellekt bozorida pufak paydo boʻlayotgani haqidagi xavotirlarni ham uygʻotishi mumkin. Biroq, inferens xizmatlariga boʻlgan real talab ortib borayotgani ushbu investitsiyalarning oʻzini oqlashiga asos boʻlmoqda.

BasetenSunʼiy IntellektInvestitsiyaStartapTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy kvant chiplari uchun oʻta toza kremniy-28 ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydiXitoy kvant chiplari uchun oʻta toza kremniy-28 ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydiBugun, 21:25Plastmassa protsessor va soxta chiplar: Bozorlarda GeForce RTX 4090 mulajlari paydo boʻldiPlastmassa protsessor va soxta chiplar: Bozorlarda GeForce RTX 4090 mulajlari paydo boʻldiBugun, 21:23Blue Origin portlashdan soʻng tiklanmoqda: New Glenn yil yakunigacha parvozga tayyorlanadiBlue Origin portlashdan soʻng tiklanmoqda: New Glenn yil yakunigacha parvozga tayyorlanadiBugun, 21:21Kanadada muzdan qoʻrqmaydigan noyob suzuvchi quyosh elektr stansiyasi yaratildiKanadada muzdan qoʻrqmaydigan noyob suzuvchi quyosh elektr stansiyasi yaratildiBugun, 21:18Fiziklar olmos ichida kutilmagan «oʻta oʻtkazuvchan koʻlmaklar»ni aniqlashdiFiziklar olmos ichida kutilmagan «oʻta oʻtkazuvchan koʻlmaklar»ni aniqlashdiBugun, 21:15Snap oʻzining sunʼiy intellekt boʻlimini alohida Dotmo kompaniyasiga ajratdiSnap oʻzining sunʼiy intellekt boʻlimini alohida Dotmo kompaniyasiga ajratdiBugun, 20:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi