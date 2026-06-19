Baseten startapi 1,5 milliard dollar investitsiya jalb qilib, bozor qiymatini keskin oshirdi
Sunʼiy intellekt texnologiyalari sohasida faoliyat yurituvchi Baseten startapi navbatdagi yirik investitsiya raundini yakunlash arafasida turibdi. WSJ nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, kompaniya 1,5 milliard dollar mablagʻ toʻplashni rejalashtirmoqda, bu esa uning umumiy bozor qiymatini qisqa muddat ichida 13 milliard dollarga yetkazadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ushbu moliyaviy muvaffaqiyat sohadagi mutaxassislar uchun kutilmagan hol boʻldi, chunki Baseten atigi besh oy avval 300 million dollarlik investitsiya jalb qilgan edi. Oʻshanda kompaniya 5 milliard dollarga baholangan boʻlsa, yangi kelishuv uning qiymatini yarim yildan kamroq vaqt ichida 160 foizga oshirganini anglatadi. Bu kabi oʻsish surʼatlari sunʼiy intellekt infratuzilmasiga boʻlgan qiziqish naqadar yuqori ekanligini koʻrsatmoqda.
Investitsiya strategiyasidagi oʻziga xos yondashuvQiziqarli jihati shundaki, ushbu raund "split-priced" deb ataluvchi usulda amalga oshirilmoqda. Bu usul startaplarga oʻzlarining umumiy qiymatini qogʻozda balandroq koʻrsatish imkonini beradi. Maʼlumotlarga koʻra, ayrim investorlar kompaniyaga 13 milliard dollarlik baho asosida mablagʻ kiritayotgan boʻlsa, boshqalari uchun bu koʻrsatkich 11 milliard dollar qilib belgilangan. Bunday strategiya yetakchi investorlarning nufuzini saqlab qolish va bozorga ijobiy signal berish uchun qoʻllaniladi.
Yangi investitsiya raundiga Spark Capital, Sands Capital, Altimeter Capital va Wellington Management kabi yirik fondlar boshchilik qilmoqda. 2019-yilda asos solingan Baseten hozirda sunʼiy intellekt sohasidagi "inferens oltin talvasasi"dan eng koʻp foyda koʻrayotgan ishtirokchilardan biriga aylandi.
Inferens texnologiyasi nima uchun muhim?Inferens — bu sunʼiy intellekt modeli foydalanuvchi soʻrovini (prompt) qabul qilganidan keyin amalga oshiradigan jarayondir. Baseten aynan shu bosqichda ishlash tezligini oshirish va xarajatlarni kamaytirishga ixtisoslashgan. Kompaniya soʻrovlarni eng mos keladigan modellarga, xususan, arzonroq va samarali ochiq manbali (open source) muqobillarga yoʻnaltirish orqali korporativ mijozlar uchun mablagʻ tejashni vaʼda qiladi.
Bugungi kunda OpenAI, Google va Microsoft kabi gigantlar oʻz modellarini rivojlantirayotgan bir paytda, Baseten kabi startaplar ushbu modellarni amaliyotda qoʻllash uchun zarur boʻlgan infratuzilma qatlamini qurmoqda. Bu esa Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlardagi texnologik kompaniyalar uchun ham muhim, chunki sunʼiy intellektni joriy etishda asosiy toʻsiq aynan hisoblash quvvatlarining qimmatligidir.
Ekspertlarning fikricha, Baseten jalb qilayotgan ulkan mablagʻlar sunʼiy intellekt bozorida pufak paydo boʻlayotgani haqidagi xavotirlarni ham uygʻotishi mumkin. Biroq, inferens xizmatlariga boʻlgan real talab ortib borayotgani ushbu investitsiyalarning oʻzini oqlashiga asos boʻlmoqda.
…