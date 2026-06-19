Hindistonda Telegram bloklanishi VPN va muqobil messenjerlarga talabni keskin oshirdi

·15·Texno
Hindistonda Telegram bloklanishi VPN va muqobil messenjerlarga talabni keskin oshirdi

Hindiston hukumati imtihonlardagi firibgarliklarga qarshi kurash doirasida Telegram messenjeriga kirishni vaqtincha cheklab qoʻyishi ortidan mamlakatda VPN xizmatlari va muqobil aloqa ilovalariga boʻlgan talab misli koʻrilmagan darajada oʻsdi. Appfigures tahliliy kompaniyasi maʼlumotlariga koʻra, cheklov eʼlon qilingan kun 2025-yil boshidan buyon Hindistonda VPN ilovalarini yuklab olish boʻyicha eng yuqori koʻrsatkich qayd etilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Statistik maʼlumotlarga koʻra, asosiy VPN xizmatlarining kunlik yuklab olinishi 49 foizga oshib, oʻrtacha 139 mingdan 208 mingga yetgan. Ayniqsa, Proton VPN va Turbo VPN kabi servislar foydalanuvchilar orasida eng ommabopiga aylandi. Proton VPN ilovasi Apple App Store doʻkonida 113 foizga, Google Play platformasida esa 64 foizga koʻproq yuklab olina boshladi. Shuningdek, NordVPN va ExpressVPN kabi mashhur servislar ham sezilarli oʻsishni qayd etgan.

Imtihon xavfsizligi va hukumat qarori

Telegram platformasining 22-iyunga qadar cheklanishiga mamlakatdagi eng yirik kirish imtihoni — NEET (Undergraduate) oldidan firibgarlarning faollashgani sabab boʻldi. Hindiston hukumati ushbu chora soxta imtihon savollarini tarqatish va abituriyentlarni aldash holatlarining oldini olish uchun zarur ekanligini taʼkidlamoqda. Biroq Telegram maʼmuriyati ushbu qarorga qarshi Dehli Oliy sudiga murojaat qilib, butun platformani bloklash oʻrniga aniq kontentga qarshi kurashish kerakligini bildirgan.

TechCrunch nashri xabariga koʻra, Proton kompaniyasi Hindistondan roʻyxatdan oʻtishlar soni odatdagi koʻrsatkichdan 120 foizga oshganini maʼlum qilgan. Kompaniya vakillari ushbu holatni "oʻta diqqatga sazovor" deb baholamoqda, chunki Hindiston bozori oʻzi shundoq ham ushbu servis uchun eng yiriklaridan biri hisoblanadi. Kanadaning Windscribe servisi ham oʻz ilovasi yuklab olinishi 89 foizga koʻpayganini tasdiqladi.

Muqobil messenjerlarga koʻchish

Foydalanuvchilar nafaqat VPN orqali blokirovkani aylanib oʻtishga, balki Telegram oʻrniga boshqa xavfsiz messenjerlardan foydalanishga ham oʻtmoqdalar. Appfigures maʼlumotlariga koʻra, Hindistonda Signal ilovasini yuklab olish koʻrsatkichi Google Play doʻkonida 322 foizga, App Store’da esa 72 foizga oshgan. Shuningdek, Viber messenjeriga boʻlgan qiziqish ham 216 foizga ortgani kuzatildi.

Ekspertlarning fikricha, bunday tendensiya odatda internet erkinligi cheklangan yoki muayyan ommabop servislar bloklangan hududlar uchun xosdir. Sensor Tower tahlilchilari iyun oyining oʻrtalarida VPN kategoriyasidagi barcha ilovalar boʻyicha oʻsish surʼati oldingi haftalardagi pasayishni butunlay qoplaganini taʼkidlamoqda.

Hozirda Hindiston hukumati va texnologik gigantlar oʻrtasidagi ushbu vaziyat raqamli xavfsizlik va axborot erkinligi oʻrtasidagi muvozanat masalasini yana kun tartibiga chiqardi. Telegram cheklovi vaqtincha boʻlishi kutilayotgan boʻlsa-da, foydalanuvchilarning ommaviy ravishda muqobil vositalarga oʻtishi bozor konʼyunkturasiga sezilarli taʼsir koʻrsatishi mumkin.

TelegramVPNHindistonTexnologiyaSignal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elastic kompaniyasi DeductiveAI startapini 85 million dollarga sotib olmoqdaElastic kompaniyasi DeductiveAI startapini 85 million dollarga sotib olmoqdaBugun, 05:55Boeing koinotda kvant tarmogʻini yaratish yoʻlida muhim sinovni muvaffaqiyatli yakunladiBoeing koinotda kvant tarmogʻini yaratish yoʻlida muhim sinovni muvaffaqiyatli yakunladiBugun, 05:25Apple va Intel hamkorligi: AQSH texnologiya sanoatida yangi davr boshlanmoqdami?Apple va Intel hamkorligi: AQSH texnologiya sanoatida yangi davr boshlanmoqdami?Bugun, 04:55Bosch ilk bor elektr velosipedlar uchun gʻildirak ichiga oʻrnatiluvchi motor taqdim etdiBosch ilk bor elektr velosipedlar uchun gʻildirak ichiga oʻrnatiluvchi motor taqdim etdiBugun, 04:29Protsessorlar ichidan sovutiladi: Janubiy Koreyada inqilobiy texnologiya yaratildiProtsessorlar ichidan sovutiladi: Janubiy Koreyada inqilobiy texnologiya yaratildiBugun, 03:52Anthropic kompaniyasining Claude modeli robopitni boshqarishda odamlardan oʻzib ketdiAnthropic kompaniyasining Claude modeli robopitni boshqarishda odamlardan oʻzib ketdiBugun, 03:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi