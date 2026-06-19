Bosch ilk bor elektr velosipedlar uchun gʻildirak ichiga oʻrnatiluvchi motor taqdim etdi
Germaniyaning Bosch texnologik giganti elektr velosipedlar bozorida inqilobiy qadam tashlab, oʻzining ilk Hub Line platformasini namoyish etdi. Kompaniya tarixida ilk bor motor toʻgʻridan-toʻgʻri orqa gʻildirak ichiga oʻrnatiladigan (motor-koleso) formatda ishlab chiqildi. Shu vaqtga qadar Bosch mutaxassislari faqat markaziy, yaʼni pedal qismiga oʻrnatiladigan dvigatellarga eʼtibor qaratib kelishgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi Hub Line tizimi shunchaki alohida dvigatel emas, balki ishlab chiqaruvchilar uchun moʻljallangan yaxlit ekotizimdir. Qurilmaning eng asosiy ustunligi uning ixchamligida: dvigatelning ogʻirligi bor-yoʻgʻi 2,3 kilogrammni, diametri esa taxminan 100 millimetrni tashkil etadi. Bunday oʻlchamlar motorni gʻildirak ichida deyarli koʻrinmas qiladi va velosipedning umumiy dizayniga putur yetkazmaydi.
Texnik imkoniyatlar va quvvatixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi motor 400 W pik quvvatiga va 45 Nm aylantiruvchi momentga ega. Hozircha taqdim etilgan versiya Yevropa bozoridagi qatʼiy qonunchilik talablariga moslashtirilgan. Ushbu quvvat shahar sharoitida harakatlanish va oʻrtacha qiyaliklarni zabt etish uchun yetarli hisoblanadi.
Dvigatel bilan bir qatorda Bosch yangi PowerTube 360 akkumulyatorini ham eʼlon qildi. Ushbu batareya 360 W*soat sigʻimga ega boʻlib, ogʻirligi 2,1 kilogrammga teng. Ishlab chiqaruvchi mazkur yechimni maksimal masofadan koʻra, yengillik va ixchamlik muhim boʻlgan shahar elektr velosipedlari uchun mos deb hisoblamoqda. Agar foydalanuvchiga qoʻshimcha quvvat kerak boʻlsa, tizimni tashqi PowerMore 250 akkumulyatori bilan kengaytirish imkoniyati mavjud.
Boshqaruv va hamkorlikPlatforma tarkibidan, shuningdek, yangilangan boshqaruv organlari ham oʻrin olgan. Bular orasida LED Controller hamda 2,4 dyuymli displeyga ega Intuvia 200 qurilmasi bor. Ushbu gadjetlar haydovchiga tezlik, quvvat zaxirasi va boshqa muhim koʻrsatkichlarni qulay tarzda kuzatib borish imkonini beradi.
Taʼkidlash joizki, Bosch kompaniyasi oʻz brendi ostida tayyor elektr velosipedlar chiqarishni rejalashtirmayapti. Kompaniya uchinchi tomon ishlab chiqaruvchilari uchun butlovchi qismlar yetkazib beruvchi sifatida qoladi. Avstriyaning Vello brendi allaqachon ushbu yangi Hub Line tizimidan foydalanishini tasdiqlagan birinchi kompaniyalardan biri boʻldi.
Oʻzbekiston bozorida ham elektr velosipedlarga qiziqish ortib borayotganini hisobga olsak, Bosch kabi yetakchi brendlarning ixcham va yengil yechimlari kelajakda mahalliy foydalanuvchilar uchun ham qulay transport vositalarining paydo boʻlishiga xizmat qiladi.
…