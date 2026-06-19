Bosch ilk bor elektr velosipedlar uchun gʻildirak ichiga oʻrnatiluvchi motor taqdim etdi

·19·Texno
Bosch ilk bor elektr velosipedlar uchun gʻildirak ichiga oʻrnatiluvchi motor taqdim etdi

Germaniyaning Bosch texnologik giganti elektr velosipedlar bozorida inqilobiy qadam tashlab, oʻzining ilk Hub Line platformasini namoyish etdi. Kompaniya tarixida ilk bor motor toʻgʻridan-toʻgʻri orqa gʻildirak ichiga oʻrnatiladigan (motor-koleso) formatda ishlab chiqildi. Shu vaqtga qadar Bosch mutaxassislari faqat markaziy, yaʼni pedal qismiga oʻrnatiladigan dvigatellarga eʼtibor qaratib kelishgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi Hub Line tizimi shunchaki alohida dvigatel emas, balki ishlab chiqaruvchilar uchun moʻljallangan yaxlit ekotizimdir. Qurilmaning eng asosiy ustunligi uning ixchamligida: dvigatelning ogʻirligi bor-yoʻgʻi 2,3 kilogrammni, diametri esa taxminan 100 millimetrni tashkil etadi. Bunday oʻlchamlar motorni gʻildirak ichida deyarli koʻrinmas qiladi va velosipedning umumiy dizayniga putur yetkazmaydi.

Texnik imkoniyatlar va quvvat

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi motor 400 W pik quvvatiga va 45 Nm aylantiruvchi momentga ega. Hozircha taqdim etilgan versiya Yevropa bozoridagi qatʼiy qonunchilik talablariga moslashtirilgan. Ushbu quvvat shahar sharoitida harakatlanish va oʻrtacha qiyaliklarni zabt etish uchun yetarli hisoblanadi.

Dvigatel bilan bir qatorda Bosch yangi PowerTube 360 akkumulyatorini ham eʼlon qildi. Ushbu batareya 360 W*soat sigʻimga ega boʻlib, ogʻirligi 2,1 kilogrammga teng. Ishlab chiqaruvchi mazkur yechimni maksimal masofadan koʻra, yengillik va ixchamlik muhim boʻlgan shahar elektr velosipedlari uchun mos deb hisoblamoqda. Agar foydalanuvchiga qoʻshimcha quvvat kerak boʻlsa, tizimni tashqi PowerMore 250 akkumulyatori bilan kengaytirish imkoniyati mavjud.

Boshqaruv va hamkorlik

Platforma tarkibidan, shuningdek, yangilangan boshqaruv organlari ham oʻrin olgan. Bular orasida LED Controller hamda 2,4 dyuymli displeyga ega Intuvia 200 qurilmasi bor. Ushbu gadjetlar haydovchiga tezlik, quvvat zaxirasi va boshqa muhim koʻrsatkichlarni qulay tarzda kuzatib borish imkonini beradi.

Taʼkidlash joizki, Bosch kompaniyasi oʻz brendi ostida tayyor elektr velosipedlar chiqarishni rejalashtirmayapti. Kompaniya uchinchi tomon ishlab chiqaruvchilari uchun butlovchi qismlar yetkazib beruvchi sifatida qoladi. Avstriyaning Vello brendi allaqachon ushbu yangi Hub Line tizimidan foydalanishini tasdiqlagan birinchi kompaniyalardan biri boʻldi.

Oʻzbekiston bozorida ham elektr velosipedlarga qiziqish ortib borayotganini hisobga olsak, Bosch kabi yetakchi brendlarning ixcham va yengil yechimlari kelajakda mahalliy foydalanuvchilar uchun ham qulay transport vositalarining paydo boʻlishiga xizmat qiladi.

BoschElektr VelosipedHub LineTexnologiyaSmart Transport
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Boeing koinotda kvant tarmogʻini yaratish yoʻlida muhim sinovni muvaffaqiyatli yakunladiBoeing koinotda kvant tarmogʻini yaratish yoʻlida muhim sinovni muvaffaqiyatli yakunladiBugun, 05:25Apple va Intel hamkorligi: AQSH texnologiya sanoatida yangi davr boshlanmoqdami?Apple va Intel hamkorligi: AQSH texnologiya sanoatida yangi davr boshlanmoqdami?Bugun, 04:55Protsessorlar ichidan sovutiladi: Janubiy Koreyada inqilobiy texnologiya yaratildiProtsessorlar ichidan sovutiladi: Janubiy Koreyada inqilobiy texnologiya yaratildiBugun, 03:52Anthropic kompaniyasining Claude modeli robopitni boshqarishda odamlardan oʻzib ketdiAnthropic kompaniyasining Claude modeli robopitni boshqarishda odamlardan oʻzib ketdiBugun, 03:30Xiaomi Yevropada hamyonbop TV FX Mini LED 2026 televizorlar seriyasini taqdim etdiXiaomi Yevropada hamyonbop TV FX Mini LED 2026 televizorlar seriyasini taqdim etdiBugun, 02:55Baseten startapi 1,5 milliard dollar investitsiya jalb qilib, bozor qiymatini keskin oshirdiBaseten startapi 1,5 milliard dollar investitsiya jalb qilib, bozor qiymatini keskin oshirdiBugun, 02:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi