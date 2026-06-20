Hina kompaniyasining natriy-ionli batareyalari Tesla darajasiga yaqinlashmoqda
Xitoyning Hina kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan yangi natriy-ionli akkumulyatorlar oʻzining texnik koʻrsatkichlari bilan Tesla elektromobillarida qoʻllaniladigan zamonaviy tizimlarga yaqinlashmoqda. Ushbu texnologiya litiy-ionli batareyalarga nisbatan ancha arzon xomashyoga asoslangani sababli, yaqin kelajakda elektromobillar bozorida narxlarning sezilarli pasayishiga olib kelishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, oʻtkazilgan keng koʻlamli testlar Hina batareyalari yuqori quvvat va barqarorlikka ega ekanini koʻrsatdi. Tadqiqotchilar 120 ta akkumulyator katakchasini impedans spektroskopiyasi usuli bilan tekshirib koʻrishdi. Bu usul batareyaning ichki qarshiligi va dinamik jarayonlarini tahlil qilish imkonini beradi. Natijalar shuni koʻrsatdiki, mahsulot ommaviy ishlab chiqarish uchun zarur boʻlgan bir xillik va sifat standartlariga toʻliq javob beradi.
Texnologik ustunlik va arzon xomashyoNatriy-ionli texnologiyaning asosiy afzalligi uning iqtisodiy samaradorligidadir. Natriy litiyga qaraganda ancha keng tarqalgan va arzon element hisoblanadi. Bu esa ishlab chiqaruvchilarga litiy narxining oʻzgaruvchanligiga bogʻliq boʻlmagan barqaror yetkazib berish zanjirini yaratish imkonini beradi. Oʻzbekiston kabi qayta tiklanuvchi energiya manbalariga eʼtibor qaratayotgan davlatlar uchun ham bunday arzon energiya saqlash tizimlari strategik ahamiyatga ega boʻlishi mumkin.
Batareyaning ichki tuzilishi ham oʻziga xos: katod aralashmasi natriy, mis, nikel, temir va marganetsdan iborat. Muhimi shundaki, ushbu arxitekturada qimmatbaho kobalt va nikel miqdori kamaytirilib, misdan samaraliroq foydalanilgan. Shuningdek, natriy litiydan farqli oʻlaroq alyuminiy bilan reaksiyaga kirishmagani sababli, batareyaning har ikki tomonida alyuminiy folgadan foydalanish imkoniyati mavjud, bu esa konstruksiyani yanada soddalashtiradi.
Mavjud kamchiliklar va foydalanish sohalariShunga qaramay, texnologiya hali mukammal emas. Sinovlar davomida past haroratlarda, ayniqsa -20 °C darajada quvvat olish jarayoni barqaror emasligi aniqlandi. Bu esa sovuq iqlimli hududlarda batareyalarni maxsus issiqlik boshqaruvi tizimisiz ishlatishni qiyinlashtiradi. Shuningdek, natriy-ionli tizimlarning energiya sigʻimi hozircha eng yaxshi litiy-ionli batareyalardan ortda qolmoqda.
Ekspertlarning fikricha, ushbu texnologiya yaqin yillarda quyidagi yoʻnalishlarda yetakchilik qilishi mumkin:
- Shahar ichida harakatlanuvchi kichik hajmli elektromobillar;
- Tijorat transport vositalari va yuk tashuvchi mashinalar;
- Elektr tarmoqlari uchun statsionar energiya saqlash omborlari;
- Arzon segmentdagi maishiy elektronika qurilmalari.
…