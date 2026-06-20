Hina kompaniyasining natriy-ionli batareyalari Tesla darajasiga yaqinlashmoqda

·21·Texno
Hina kompaniyasining natriy-ionli batareyalari Tesla darajasiga yaqinlashmoqda

Xitoyning Hina kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan yangi natriy-ionli akkumulyatorlar oʻzining texnik koʻrsatkichlari bilan Tesla elektromobillarida qoʻllaniladigan zamonaviy tizimlarga yaqinlashmoqda. Ushbu texnologiya litiy-ionli batareyalarga nisbatan ancha arzon xomashyoga asoslangani sababli, yaqin kelajakda elektromobillar bozorida narxlarning sezilarli pasayishiga olib kelishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, oʻtkazilgan keng koʻlamli testlar Hina batareyalari yuqori quvvat va barqarorlikka ega ekanini koʻrsatdi. Tadqiqotchilar 120 ta akkumulyator katakchasini impedans spektroskopiyasi usuli bilan tekshirib koʻrishdi. Bu usul batareyaning ichki qarshiligi va dinamik jarayonlarini tahlil qilish imkonini beradi. Natijalar shuni koʻrsatdiki, mahsulot ommaviy ishlab chiqarish uchun zarur boʻlgan bir xillik va sifat standartlariga toʻliq javob beradi.

Texnologik ustunlik va arzon xomashyo

Natriy-ionli texnologiyaning asosiy afzalligi uning iqtisodiy samaradorligidadir. Natriy litiyga qaraganda ancha keng tarqalgan va arzon element hisoblanadi. Bu esa ishlab chiqaruvchilarga litiy narxining oʻzgaruvchanligiga bogʻliq boʻlmagan barqaror yetkazib berish zanjirini yaratish imkonini beradi. Oʻzbekiston kabi qayta tiklanuvchi energiya manbalariga eʼtibor qaratayotgan davlatlar uchun ham bunday arzon energiya saqlash tizimlari strategik ahamiyatga ega boʻlishi mumkin.

Batareyaning ichki tuzilishi ham oʻziga xos: katod aralashmasi natriy, mis, nikel, temir va marganetsdan iborat. Muhimi shundaki, ushbu arxitekturada qimmatbaho kobalt va nikel miqdori kamaytirilib, misdan samaraliroq foydalanilgan. Shuningdek, natriy litiydan farqli oʻlaroq alyuminiy bilan reaksiyaga kirishmagani sababli, batareyaning har ikki tomonida alyuminiy folgadan foydalanish imkoniyati mavjud, bu esa konstruksiyani yanada soddalashtiradi.

Mavjud kamchiliklar va foydalanish sohalari

Shunga qaramay, texnologiya hali mukammal emas. Sinovlar davomida past haroratlarda, ayniqsa -20 °C darajada quvvat olish jarayoni barqaror emasligi aniqlandi. Bu esa sovuq iqlimli hududlarda batareyalarni maxsus issiqlik boshqaruvi tizimisiz ishlatishni qiyinlashtiradi. Shuningdek, natriy-ionli tizimlarning energiya sigʻimi hozircha eng yaxshi litiy-ionli batareyalardan ortda qolmoqda.

Ekspertlarning fikricha, ushbu texnologiya yaqin yillarda quyidagi yoʻnalishlarda yetakchilik qilishi mumkin:

  • Shahar ichida harakatlanuvchi kichik hajmli elektromobillar;
  • Tijorat transport vositalari va yuk tashuvchi mashinalar;
  • Elektr tarmoqlari uchun statsionar energiya saqlash omborlari;
  • Arzon segmentdagi maishiy elektronika qurilmalari.
Xulosa qilib aytganda, natriy-ionli batareyalar Tesla kabi gigantlar foydalanadigan texnologiyalar bilan raqobatlasha boshlagani, elektromobillar hamyonbop boʻlishi sari qoʻyilgan katta qadamdir. Kelajakda elektrolitlar tarkibi va anod sifati yaxshilanishi bilan ushbu batareyalar global bozorda litiy-ionli tizimlarning oʻrnini egallashi kutilmoqda.

HinaTeslaElektromobilTexnologiyaAkkumulyator
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX Starbase kosmodromini modernizatsiya qilmoqda: Mechazilla tizimi yangilanmoqdaSpaceX Starbase kosmodromini modernizatsiya qilmoqda: Mechazilla tizimi yangilanmoqdaBugun, 20:00Tesla sunʼiy intellekt uchun Megapod modulli serverlarini ishlab chiqmoqdaTesla sunʼiy intellekt uchun Megapod modulli serverlarini ishlab chiqmoqdaBugun, 18:56Android tizimida xavfsizlik inqilobi: Google ilova yaratuvchilarini tekshirishni boshlaydiAndroid tizimida xavfsizlik inqilobi: Google ilova yaratuvchilarini tekshirishni boshlaydiBugun, 18:24Huawei Nova 17: 7000 mA•soatli akkumulyator va periskopik kamera bilan jihozlanadiHuawei Nova 17: 7000 mA•soatli akkumulyator va periskopik kamera bilan jihozlanadiBugun, 17:52Honda va QuantumScape hamkorligi: Qattiq tanali akkumulyatorlar davri yaqinlashmoqdaHonda va QuantumScape hamkorligi: Qattiq tanali akkumulyatorlar davri yaqinlashmoqdaBugun, 17:26Google va Refik Anadol dunyodagi ilk sunʼiy intellekt muzeyi — Dataland loyihasini taqdim etdiGoogle va Refik Anadol dunyodagi ilk sunʼiy intellekt muzeyi — Dataland loyihasini taqdim etdiBugun, 16:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi