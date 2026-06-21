GeForce RTX 3060 videokartasi muz generatori yordamida 23 darajagacha sovutildi

·30·Texno
GeForce RTX 3060 videokartasi muz generatori yordamida 23 darajagacha sovutildi

Kompyuter texnologiyalari olamida ishqibozlar doimiy ravishda qurilmalar unumdorligini oshirish va haroratni pasaytirishning gʻayritabiiy usullarini qidirishadi. Yaqinda TrashBench YouTube-kanali muallifi tomonidan oʻtkazilgan navbatdagi tajriba koʻpchilikning eʼtiborini tortdi. Bloger GeForce RTX 3060 videokartasini sovutish uchun oddiy maishiy muz generatoridan foydalanib, kutilmagan natijalarga erishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tajribaning asosiy maqsadi kundalik hayotda muz tayyorlash uchun ishlatiladigan qurilma grafik tezlatkich uchun samarali sovutish tizimi vazifasini oʻtay olishini tekshirish edi. Dastlab videokarta zavod tomonidan oʻrnatilgan havo sovutish tizimi bilan sinovdan oʻtkazildi. Bunday holatda, kuchli yuklama ostida grafik protsessor harorati 60°C atrofida boʻldi, eng issiq nuqta (hotspot) esa 75°C gacha koʻtarildi.

Shundan soʻng, muallif oddiy suvli sovutish tizimiga oʻtdi, biroq unda faol sovutish radiatorlari mavjud emas edi. Bu usul haroratni sezilarli darajada pasaytirib, GPU haroratini 44°C, hotspot koʻrsatkichini esa 55°C darajaga tushirish imkonini berdi. Biroq, eng qiziqarli natijalar tizimga muz generatori integratsiya qilinganidan keyin qayd etildi.

Texnik oʻzgarishlar va Cyberpunk 2077 sinovi

Dastlab muz generatorining samaradorligi uzoq vaqt ishlash uchun yetarli boʻlmadi. Shu sababli, bloger qurilmani biroz takomillashtirishga qaror qildi: kompressor toʻxtovsiz ishlash rejimiga oʻtkazildi va bugʻlatgich suv rezervuari bilan bevosita aloqaga keltirildi. Ushbu modernizatsiyadan soʻng GeForce RTX 3060 harorati hayratlanarli darajada — 23°C gacha pasaydi, hotspot esa 34°C dan oshmadi.

Tizimning barqarorligini tekshirish uchun muallif Cyberpunk 2077 oʻyinini 15–20 daqiqa davomida ishga tushirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, butun oʻyin jarayonida videokarta harorati oʻsha past darajada saqlanib qolgan. Bu zamonaviy oʻyin videokartalari uchun rekord darajadagi past koʻrsatkich hisoblanadi, chunki odatda hatto eng qimmatli suv sovutish tizimlari ham bunday natijani kafolatlay olmaydi.

Biroq, bu usulning jiddiy salbiy tomoni ham aniqlandi. Haroratning keskin pasayishi natijasida taxminan 10 daqiqadan soʻng uskunada kondensat (namlik) paydo boʻla boshladi. Suv tomchilari elektronika uchun oʻta xavfli boʻlgani sababli, bloger tajribani vaqtincha toʻxtatib, namlikni artib tashlashga majbur boʻldi.

Xulosa oʻrnida shuni aytish mumkinki, maishiy muz generatori videokartani sovutishda yuqori samaradorlik koʻrsatgan boʻlsa-da, u kundalik foydalanish uchun mutlaqo yaroqsiz. Namlik yigʻilishi qisqa tutashuvga va qimmatbaho qurilmaning butunlay ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin. Shunga qaramay, ushbu eksperiment zamonaviy texnologiyalarning sovutish imkoniyatlari chegaralari hali ham keng ekanligini koʻrsatib berdi.

NVIDIAGeForce RTX 3060TexnologiyaEksperimentVideokarta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Signal rahbari ogohlantiradi: Sun’iy intellekt chat-botlari sizning doʻstingiz emasSignal rahbari ogohlantiradi: Sun’iy intellekt chat-botlari sizning doʻstingiz emasBugun, 01:57Kvant kompyuterlari poygasi: Amazon va QuEra 2028-yilgacha inqilobiy tizimni vaʼda qilmoqdaKvant kompyuterlari poygasi: Amazon va QuEra 2028-yilgacha inqilobiy tizimni vaʼda qilmoqdaBugun, 01:55In the Weights: Sunʼiy intellekt xotirasida bor-yoʻqligingizni tekshiruvchi yangi servisIn the Weights: Sunʼiy intellekt xotirasida bor-yoʻqligingizni tekshiruvchi yangi servisBugun, 00:59Amazon orqali GeForce RTX 5070 oʻrniga eski ehtiyot qismlar yuborilgani maʼlum boʻldiAmazon orqali GeForce RTX 5070 oʻrniga eski ehtiyot qismlar yuborilgani maʼlum boʻldiBugun, 00:58iPhone Ultra: Apple’ning ilk buklama smartfoni dizayni va xususiyatlari ma’lum boʻldiiPhone Ultra: Apple’ning ilk buklama smartfoni dizayni va xususiyatlari ma’lum boʻldiBugun, 00:22Amazon sunʼiy intellekt markazlariga qarshi chiqqan xodimlarini tergov qilmoqdaAmazon sunʼiy intellekt markazlariga qarshi chiqqan xodimlarini tergov qilmoqdaKecha, 23:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi