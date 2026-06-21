GeForce RTX 3060 videokartasi muz generatori yordamida 23 darajagacha sovutildi
Kompyuter texnologiyalari olamida ishqibozlar doimiy ravishda qurilmalar unumdorligini oshirish va haroratni pasaytirishning gʻayritabiiy usullarini qidirishadi. Yaqinda TrashBench YouTube-kanali muallifi tomonidan oʻtkazilgan navbatdagi tajriba koʻpchilikning eʼtiborini tortdi. Bloger GeForce RTX 3060 videokartasini sovutish uchun oddiy maishiy muz generatoridan foydalanib, kutilmagan natijalarga erishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tajribaning asosiy maqsadi kundalik hayotda muz tayyorlash uchun ishlatiladigan qurilma grafik tezlatkich uchun samarali sovutish tizimi vazifasini oʻtay olishini tekshirish edi. Dastlab videokarta zavod tomonidan oʻrnatilgan havo sovutish tizimi bilan sinovdan oʻtkazildi. Bunday holatda, kuchli yuklama ostida grafik protsessor harorati 60°C atrofida boʻldi, eng issiq nuqta (hotspot) esa 75°C gacha koʻtarildi.
Shundan soʻng, muallif oddiy suvli sovutish tizimiga oʻtdi, biroq unda faol sovutish radiatorlari mavjud emas edi. Bu usul haroratni sezilarli darajada pasaytirib, GPU haroratini 44°C, hotspot koʻrsatkichini esa 55°C darajaga tushirish imkonini berdi. Biroq, eng qiziqarli natijalar tizimga muz generatori integratsiya qilinganidan keyin qayd etildi.
Texnik oʻzgarishlar va Cyberpunk 2077 sinoviDastlab muz generatorining samaradorligi uzoq vaqt ishlash uchun yetarli boʻlmadi. Shu sababli, bloger qurilmani biroz takomillashtirishga qaror qildi: kompressor toʻxtovsiz ishlash rejimiga oʻtkazildi va bugʻlatgich suv rezervuari bilan bevosita aloqaga keltirildi. Ushbu modernizatsiyadan soʻng GeForce RTX 3060 harorati hayratlanarli darajada — 23°C gacha pasaydi, hotspot esa 34°C dan oshmadi.
Tizimning barqarorligini tekshirish uchun muallif Cyberpunk 2077 oʻyinini 15–20 daqiqa davomida ishga tushirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, butun oʻyin jarayonida videokarta harorati oʻsha past darajada saqlanib qolgan. Bu zamonaviy oʻyin videokartalari uchun rekord darajadagi past koʻrsatkich hisoblanadi, chunki odatda hatto eng qimmatli suv sovutish tizimlari ham bunday natijani kafolatlay olmaydi.
Biroq, bu usulning jiddiy salbiy tomoni ham aniqlandi. Haroratning keskin pasayishi natijasida taxminan 10 daqiqadan soʻng uskunada kondensat (namlik) paydo boʻla boshladi. Suv tomchilari elektronika uchun oʻta xavfli boʻlgani sababli, bloger tajribani vaqtincha toʻxtatib, namlikni artib tashlashga majbur boʻldi.
Xulosa oʻrnida shuni aytish mumkinki, maishiy muz generatori videokartani sovutishda yuqori samaradorlik koʻrsatgan boʻlsa-da, u kundalik foydalanish uchun mutlaqo yaroqsiz. Namlik yigʻilishi qisqa tutashuvga va qimmatbaho qurilmaning butunlay ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin. Shunga qaramay, ushbu eksperiment zamonaviy texnologiyalarning sovutish imkoniyatlari chegaralari hali ham keng ekanligini koʻrsatib berdi.
…