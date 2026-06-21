Hindistonda Telegram bloklanishi ortidan VPN va Signal mashhurligi keskin oshdi

·16·Texno
Hindistonda Telegram bloklanishi ortidan VPN va Signal mashhurligi keskin oshdi

Hindiston hukumati tomonidan Telegram messenjeriga nisbatan vaqtinchalik cheklovlar oʻrnatilishi mamlakatda raqamli texnologiyalar bozorida kutilmagan oʻzgarishlarni keltirib chiqardi. TechCrunch nashrining Appfigures tahlillariga tayanib xabar berishicha, blokirovka haqidagi eʼlon ortidan foydalanuvchilar ommaviy ravishda VPN-servislar va muqobil aloqa vositalariga oʻta boshlagan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Rasmiy Dehli ushbu chorani mamlakatdagi eng yirik kirish imtihonlaridan biri — NEET atrofidagi firibgarliklarga qarshi kurash bilan izohladi. Hukumat maʼlumotlariga koʻra, Telegram platformasi orqali soxta imtihon savollari tarqatilgan va bu taʼlim tizimi shaffofligiga xavf tugʻdirgan. Shu sababli, firibgarlik sxemalarini jilovlash maqsadida messenjerga kirish cheklab qoʻyildi.

VPN-servislarga boʻlgan talab rekord darajaga yetdi

Cheklovlar eʼlon qilingan kunning oʻzida Hindistonda VPN ilovalarini yuklab olish koʻrsatkichi 2025-yil boshidan buyon eng yuqori nuqtaga chiqdi. Oʻrtacha kunlik 139 ming marta yuklab olish koʻrsatkichi 49 foizga oʻsib, 208 mingdan oshib ketdi. Ayniqsa, Proton VPN, Turbo VPN, NordVPN va ExpressVPN kabi xizmatlar eng koʻp talab qilingan ilovalar qatoridan joy oldi.

Xususan, Proton VPN ilovasi Hindistonning App Store doʻkonida 113 foizga, Google Play platformasida esa 64 foizga koʻproq yuklab olindi. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, yangi roʻyxatdan oʻtgan hindistonlik foydalanuvchilar soni odatdagidan 120 foizga koʻproqni tashkil etgan. Kanadaning Windscribe servisi ham roʻyxatga olishlar soni ikki baravarga oshganini maʼlum qildi.

Signal va iMe ilovalarining yuksalishi

Telegram cheklanishi nafaqat VPN, balki muqobil messenjerlarga ham qiziqishni kuchaytirdi. Signal messenjerini yuklab olish koʻrsatkichi Google Play doʻkonida 322 foizga, App Store’da esa 72 foizga oʻsdi. Telegram ekotizimi bilan bogʻliq boʻlgan iMe ilovasi esa bir kunda bir necha yuzta yuklab olishdan 50 mingdan ortiq koʻrsatkichga koʻtarilib, haqiqiy sakrashni amalga oshirdi.

Qizigʻi shundaki, cheklovlarga qaramay Telegram’ning oʻz auditoriyasi kamaygani yoʻq. Sensor Tower maʼlumotlariga koʻra, cheklov eʼlon qilingan kuni messenjerning kunlik faol foydalanuvchilari soni 17 foizga oshgan. Bu foydalanuvchilarning platformadan voz kechish oʻrniga, uni saqlab qolish va kirish yoʻllarini izlashga intilayotganini koʻrsatadi.

Cloudflare kompaniyasi Telegram domenlariga DNS-soʻrovlar soni sezilarli darajada koʻpayganini qayd etdi. Mutaxassislarning fikricha, bu foydalanuvchilarning platformaga kirishga boʻlgan tinimsiz urinishlari natijasidir. Telegram maʼmuriyati butun platformani emas, balki faqat noqonuniy kontentni oʻchirishni taklif qilib, sudga murojaat qilgan boʻlsa-da, Dehli sudi hukumatning vaqtinchalik choralarini qoʻllab-quvvatladi.

Surfshark tahlillariga koʻra, bugungi kunda Telegram dunyoning oʻnlab mamlakatlarida toʻliq yoki qisman cheklangan. Har bir shunday holatda foydalanuvchilarning VPN va xavfsiz aloqa vositalariga boʻlgan qiziqishi keskin ortishi kuzatilmoqda, bu esa raqamli dunyoda blokirovkalarning samaradorligi borasidagi bahslarni yanada kuchaytirmoqda.

TelegramVPNSignalHindistonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Britaniyada musiqiy piratlik: 2000-yillar uslubida disk sotgan shaxs jazolandiBritaniyada musiqiy piratlik: 2000-yillar uslubida disk sotgan shaxs jazolandiBugun, 02:50Xiaomi kompaniyasi hamyonbop Poco C81 Pro smartfonini Yevropa bozoriga chiqardiXiaomi kompaniyasi hamyonbop Poco C81 Pro smartfonini Yevropa bozoriga chiqardiBugun, 02:21Signal rahbari ogohlantiradi: Sun’iy intellekt chat-botlari sizning doʻstingiz emasSignal rahbari ogohlantiradi: Sun’iy intellekt chat-botlari sizning doʻstingiz emasBugun, 01:57Kvant kompyuterlari poygasi: Amazon va QuEra 2028-yilgacha inqilobiy tizimni vaʼda qilmoqdaKvant kompyuterlari poygasi: Amazon va QuEra 2028-yilgacha inqilobiy tizimni vaʼda qilmoqdaBugun, 01:55GeForce RTX 3060 videokartasi muz generatori yordamida 23 darajagacha sovutildiGeForce RTX 3060 videokartasi muz generatori yordamida 23 darajagacha sovutildiBugun, 01:28In the Weights: Sunʼiy intellekt xotirasida bor-yoʻqligingizni tekshiruvchi yangi servisIn the Weights: Sunʼiy intellekt xotirasida bor-yoʻqligingizni tekshiruvchi yangi servisBugun, 00:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi