Hindistonda Telegram bloklanishi ortidan VPN va Signal mashhurligi keskin oshdi
Hindiston hukumati tomonidan Telegram messenjeriga nisbatan vaqtinchalik cheklovlar oʻrnatilishi mamlakatda raqamli texnologiyalar bozorida kutilmagan oʻzgarishlarni keltirib chiqardi. TechCrunch nashrining Appfigures tahlillariga tayanib xabar berishicha, blokirovka haqidagi eʼlon ortidan foydalanuvchilar ommaviy ravishda VPN-servislar va muqobil aloqa vositalariga oʻta boshlagan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Rasmiy Dehli ushbu chorani mamlakatdagi eng yirik kirish imtihonlaridan biri — NEET atrofidagi firibgarliklarga qarshi kurash bilan izohladi. Hukumat maʼlumotlariga koʻra, Telegram platformasi orqali soxta imtihon savollari tarqatilgan va bu taʼlim tizimi shaffofligiga xavf tugʻdirgan. Shu sababli, firibgarlik sxemalarini jilovlash maqsadida messenjerga kirish cheklab qoʻyildi.
VPN-servislarga boʻlgan talab rekord darajaga yetdiCheklovlar eʼlon qilingan kunning oʻzida Hindistonda VPN ilovalarini yuklab olish koʻrsatkichi 2025-yil boshidan buyon eng yuqori nuqtaga chiqdi. Oʻrtacha kunlik 139 ming marta yuklab olish koʻrsatkichi 49 foizga oʻsib, 208 mingdan oshib ketdi. Ayniqsa, Proton VPN, Turbo VPN, NordVPN va ExpressVPN kabi xizmatlar eng koʻp talab qilingan ilovalar qatoridan joy oldi.
Xususan, Proton VPN ilovasi Hindistonning App Store doʻkonida 113 foizga, Google Play platformasida esa 64 foizga koʻproq yuklab olindi. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, yangi roʻyxatdan oʻtgan hindistonlik foydalanuvchilar soni odatdagidan 120 foizga koʻproqni tashkil etgan. Kanadaning Windscribe servisi ham roʻyxatga olishlar soni ikki baravarga oshganini maʼlum qildi.
Signal va iMe ilovalarining yuksalishiTelegram cheklanishi nafaqat VPN, balki muqobil messenjerlarga ham qiziqishni kuchaytirdi. Signal messenjerini yuklab olish koʻrsatkichi Google Play doʻkonida 322 foizga, App Store’da esa 72 foizga oʻsdi. Telegram ekotizimi bilan bogʻliq boʻlgan iMe ilovasi esa bir kunda bir necha yuzta yuklab olishdan 50 mingdan ortiq koʻrsatkichga koʻtarilib, haqiqiy sakrashni amalga oshirdi.
Qizigʻi shundaki, cheklovlarga qaramay Telegram’ning oʻz auditoriyasi kamaygani yoʻq. Sensor Tower maʼlumotlariga koʻra, cheklov eʼlon qilingan kuni messenjerning kunlik faol foydalanuvchilari soni 17 foizga oshgan. Bu foydalanuvchilarning platformadan voz kechish oʻrniga, uni saqlab qolish va kirish yoʻllarini izlashga intilayotganini koʻrsatadi.
Cloudflare kompaniyasi Telegram domenlariga DNS-soʻrovlar soni sezilarli darajada koʻpayganini qayd etdi. Mutaxassislarning fikricha, bu foydalanuvchilarning platformaga kirishga boʻlgan tinimsiz urinishlari natijasidir. Telegram maʼmuriyati butun platformani emas, balki faqat noqonuniy kontentni oʻchirishni taklif qilib, sudga murojaat qilgan boʻlsa-da, Dehli sudi hukumatning vaqtinchalik choralarini qoʻllab-quvvatladi.
Surfshark tahlillariga koʻra, bugungi kunda Telegram dunyoning oʻnlab mamlakatlarida toʻliq yoki qisman cheklangan. Har bir shunday holatda foydalanuvchilarning VPN va xavfsiz aloqa vositalariga boʻlgan qiziqishi keskin ortishi kuzatilmoqda, bu esa raqamli dunyoda blokirovkalarning samaradorligi borasidagi bahslarni yanada kuchaytirmoqda.
…