NASA rahbari Ilon Maskning antimateriya dvigatellari haqidagi gʻoyasini qoʻllab-quvvatladi

·0·Texno
NASA rahbari Ilon Maskning antimateriya dvigatellari haqidagi gʻoyasini qoʻllab-quvvatladi

Koinotni tadqiq qilish sohasida inqilobiy oʻzgarishlar yasashi kutilayotgan antimateriya (aksilmodda) texnologiyalari yana diqqat markaziga tushdi. NASA maʼmuri Jared Isaacman milliarder Ilon Mask tomonidan ilgari surilgan yulduzlararo parvozlar uchun antimateriya dvigatellaridan foydalanish gʻoyasiga ijobiy munosabat bildirdi. Bu kabi texnologiyalar hozircha nazariy bosqichda boʻlsa-da, ularning salohiyati insoniyatni quyosh tizimidan tashqariga olib chiqishga qodir yagona manba sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Antimateriya — bu oddiy moddaning oʻziga xos "koʻzgudagi aksi" boʻlgan zarralar toʻplamidir. Masalan, elektronga pozidron, protonga esa antiproton mos keladi. Fizika qonunlariga koʻra, modda va antimateriya toʻqnashganda annigilyatsiya jarayoni yuz beradi. Bunda ularning massasi deyarli toʻliq energiya koʻrinishida ajralib chiqadi. Bu jarayon E=mc2 formulasi asosida ishlaydigan eng kuchli energiya manbai hisoblanadi.

Koinot parvozlari uchun yangi imkoniyatlar

Hozirgi vaqtda raketa dvigatellari uchun ishlatiladigan kimyoviy yoqilgʻilar oʻzining maksimal imkoniyatlariga yaqinlashib qolgan. Marsga yoki undan uzoqroqdagi sayyoralarga borish uchun mavjud texnologiyalar bilan yillar talab etiladi. Antimateriya dvigatellari esa bu masofani bir necha barobar qisqartirishi mumkin. Aynan shu sababli Ilon Mask va NASA mutaxassislari ushbu yoʻnalishni kelajakning eng istiqbolli loyihasi deb hisoblamoqda.

Ilon Mask yaqinda oʻzining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida insoniyat boshqa yulduz tizimlariga parvoz qilish uchun antimateriya ishlab chiqarishga "trillion marta trillion dollar" sarflashi kerakligini taʼkidladi. Uning bu bashorati SpaceX rahbari dunyodagi eng boy odam sifatida oʻz mavqeini mustahkamlagan bir paytda yangradi. Maskning fikricha, koinotni haqiqiy oʻzlashtirish faqat cheksiz energiya manbai orqali amalga oshadi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, antimateriyadan foydalanishning asosiy muammosi uning oʻta qimmatligi va saqlash qiyinligidadir. Hozirgi kunda dunyodagi eng yirik laboratoriyalarda ham ushbu moddadan faqat juda kichik miqdorda (nanogrammlarda) olish imkoniyati mavjud. Uni oddiy idishda saqlab boʻlmaydi, chunki har qanday modda bilan toʻqnashuv darhol portlashga olib keladi.

Shunga qaramay, NASA va xususiy kompaniyalar oʻrtasidagi hamkorlik ushbu nazariyani amaliyotga koʻchirish uchun poydevor boʻlishi mumkin. Jared Isaacmanning qoʻllab-quvvatlashi AQSh kosmik agentligi ham kelajakda anʼanaviy yoqilgʻilardan voz kechib, kvant fizikasi yutuqlariga tayanishga tayyorligini anglatadi. Bu kabi texnologiyalar nafaqat parvoz vaqtini qisqartiradi, balki koinot kemalarining ogʻirligini ham sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, antimateriya dvigatellari hozircha ilmiy fantastika boʻlib tuyulsa-da, Ilon Mask kabi innovatorlar va NASA rahbarlarining bu boradagi yakdilligi insoniyatning yulduzlararo sayohatga boʻlgan intilishi jiddiy ekanini koʻrsatmoqda. Kelgusi oʻn yilliklarda bu yoʻnalishdagi tadqiqotlar koinotni oʻrganishning yangi davrini boshlab berishi kutilmoqda.

NASAIlon MaskAntimateriyaKoinotSpaceX
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Donald Trump yangi Air Force One samolyotini taqdim etdi: Bortda Starlink tizimi oʻrnatilganDonald Trump yangi Air Force One samolyotini taqdim etdi: Bortda Starlink tizimi oʻrnatilganBugun, 09:25Batareyasiz ishlaydigan displey: Waveshare kompaniyasi NFC quvvatli E-Ink ekranini taqdim etdiBatareyasiz ishlaydigan displey: Waveshare kompaniyasi NFC quvvatli E-Ink ekranini taqdim etdiBugun, 08:51Hindistonda Telegram bloklanishi ortidan VPN va Signal mashhurligi keskin oshdiHindistonda Telegram bloklanishi ortidan VPN va Signal mashhurligi keskin oshdiBugun, 03:22Britaniyada musiqiy piratlik: 2000-yillar uslubida disk sotgan shaxs jazolandiBritaniyada musiqiy piratlik: 2000-yillar uslubida disk sotgan shaxs jazolandiBugun, 02:50Xiaomi kompaniyasi hamyonbop Poco C81 Pro smartfonini Yevropa bozoriga chiqardiXiaomi kompaniyasi hamyonbop Poco C81 Pro smartfonini Yevropa bozoriga chiqardiBugun, 02:21Signal rahbari ogohlantiradi: Sun’iy intellekt chat-botlari sizning doʻstingiz emasSignal rahbari ogohlantiradi: Sun’iy intellekt chat-botlari sizning doʻstingiz emasBugun, 01:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi