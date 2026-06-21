NASA rahbari Ilon Maskning antimateriya dvigatellari haqidagi gʻoyasini qoʻllab-quvvatladi
Koinotni tadqiq qilish sohasida inqilobiy oʻzgarishlar yasashi kutilayotgan antimateriya (aksilmodda) texnologiyalari yana diqqat markaziga tushdi. NASA maʼmuri Jared Isaacman milliarder Ilon Mask tomonidan ilgari surilgan yulduzlararo parvozlar uchun antimateriya dvigatellaridan foydalanish gʻoyasiga ijobiy munosabat bildirdi. Bu kabi texnologiyalar hozircha nazariy bosqichda boʻlsa-da, ularning salohiyati insoniyatni quyosh tizimidan tashqariga olib chiqishga qodir yagona manba sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Antimateriya — bu oddiy moddaning oʻziga xos "koʻzgudagi aksi" boʻlgan zarralar toʻplamidir. Masalan, elektronga pozidron, protonga esa antiproton mos keladi. Fizika qonunlariga koʻra, modda va antimateriya toʻqnashganda annigilyatsiya jarayoni yuz beradi. Bunda ularning massasi deyarli toʻliq energiya koʻrinishida ajralib chiqadi. Bu jarayon E=mc2 formulasi asosida ishlaydigan eng kuchli energiya manbai hisoblanadi.
Koinot parvozlari uchun yangi imkoniyatlarHozirgi vaqtda raketa dvigatellari uchun ishlatiladigan kimyoviy yoqilgʻilar oʻzining maksimal imkoniyatlariga yaqinlashib qolgan. Marsga yoki undan uzoqroqdagi sayyoralarga borish uchun mavjud texnologiyalar bilan yillar talab etiladi. Antimateriya dvigatellari esa bu masofani bir necha barobar qisqartirishi mumkin. Aynan shu sababli Ilon Mask va NASA mutaxassislari ushbu yoʻnalishni kelajakning eng istiqbolli loyihasi deb hisoblamoqda.
Ilon Mask yaqinda oʻzining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida insoniyat boshqa yulduz tizimlariga parvoz qilish uchun antimateriya ishlab chiqarishga "trillion marta trillion dollar" sarflashi kerakligini taʼkidladi. Uning bu bashorati SpaceX rahbari dunyodagi eng boy odam sifatida oʻz mavqeini mustahkamlagan bir paytda yangradi. Maskning fikricha, koinotni haqiqiy oʻzlashtirish faqat cheksiz energiya manbai orqali amalga oshadi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, antimateriyadan foydalanishning asosiy muammosi uning oʻta qimmatligi va saqlash qiyinligidadir. Hozirgi kunda dunyodagi eng yirik laboratoriyalarda ham ushbu moddadan faqat juda kichik miqdorda (nanogrammlarda) olish imkoniyati mavjud. Uni oddiy idishda saqlab boʻlmaydi, chunki har qanday modda bilan toʻqnashuv darhol portlashga olib keladi.
Shunga qaramay, NASA va xususiy kompaniyalar oʻrtasidagi hamkorlik ushbu nazariyani amaliyotga koʻchirish uchun poydevor boʻlishi mumkin. Jared Isaacmanning qoʻllab-quvvatlashi AQSh kosmik agentligi ham kelajakda anʼanaviy yoqilgʻilardan voz kechib, kvant fizikasi yutuqlariga tayanishga tayyorligini anglatadi. Bu kabi texnologiyalar nafaqat parvoz vaqtini qisqartiradi, balki koinot kemalarining ogʻirligini ham sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi.
Xulosa qilib aytganda, antimateriya dvigatellari hozircha ilmiy fantastika boʻlib tuyulsa-da, Ilon Mask kabi innovatorlar va NASA rahbarlarining bu boradagi yakdilligi insoniyatning yulduzlararo sayohatga boʻlgan intilishi jiddiy ekanini koʻrsatmoqda. Kelgusi oʻn yilliklarda bu yoʻnalishdagi tadqiqotlar koinotni oʻrganishning yangi davrini boshlab berishi kutilmoqda.
…