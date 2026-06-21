Xiaomi 18 sentyabrda taqdim etiladi: 200 Mp kamera va Apple uslubidagi dizayn

·61·Texno
Xiaomi 18 sentyabrda taqdim etiladi: 200 Mp kamera va Apple uslubidagi dizayn

Xitoyning texnologik giganti Xiaomi oʻzining navbatdagi flagman smartfonlar turkumini kutilganidan ancha avval namoyish etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Smart Pikachu taxallusi ostidagi taniqli insayderning maʼlum qilishicha, yangi Xiaomi 18 seriyasi joriy yilning sentyabr oyidayoq keng jamoatchilikka taqdim etiladi. Bu yangilik texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda, chunki odatda kompaniya oʻzining asosiy flagmanlarini yilning soʻnggi choragida namoyish etar edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qurilmaning eng muhim jihatlaridan biri uning kamera tizimi bilan bogʻliq. Maʼlumotlarga koʻra, Xiaomi 18 modeli 200 megapikselli oʻta yuqori aniqlikdagi asosiy kamera bilan jihozlanadi. Biroq, bu yerda gap faqat piksellar sonida emas, balki ilgʻor LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) texnologiyasining qoʻllanilishida ketmoqda. Ushbu texnologiya suratga olish jarayonida yorugʻlik muvozanatini saqlashda inqilobiy qadam boʻlishi kutilmoqda.

Texnologik innovatsiyalar va tasvir sifati

LOFIC texnologiyasi smartfon matritsalarida yorugʻlik haddan tashqari koʻp boʻlgan hududlarda tasvirning "kuyib qolishi" (overexposure) oldini oladi. Bu, ayniqsa, quyoshli kunda yoki yorqin chiroqlar ostida suratga tushganda oʻta muhimdir. Shuningdek, ushbu tizim svetodiodli lampalardan keladigan turli artefaktlarni yoʻqotib, mukammal HDR sifatini taʼminlaydi. Natijada foydalanuvchilar professional kameralar darajasidagi dinamik diapazonga ega suratlarni olish imkoniga ega boʻladilar.

Smartfonning tashqi koʻrinishi ham jiddiy oʻzgarishlarga yuz tutadi. Insayderning taʼkidlashicha, Xiaomi 18 dizayni Apple uslubida, yaʼni nafis va vizual jihatdan jozibador koʻrinishda ishlanadi. Qurilma burchaklari yumaloqlangan, 2K aniqlikdagi katta displey bilan taʼminlanadi. Ekranning yorqinlik darajasi avvalgi avlod vakillariga qaraganda sezilarli darajada yuqori boʻlishi kutilmoqda, bu esa quyosh nuri ostida ham tasvirning tiniq koʻrinishini kafolatlaydi.

Qoʻshimcha ekran va foydalanuvchi interfeysi

Xiaomi oʻzining oʻziga xos uslubini saqlab qolgan holda, qurilmaning orqa panelidagi kichik yordamchi ekranni ham qoldirishga qaror qilgan. Ushbu displey bildirishnomalarni koʻrish yoki selfi tushishda qulaylik yaratish uchun xizmat qiladi. Dasturiy taʼminot borasida ham yangiliklar bor: smartfonning foydalanuvchi interfeysi yanada silliq va estetik jihatdan boyitilgan koʻrinishga ega boʻladi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur maʼlumotlarni tarqatgan Smart Pikachu avval ham Xiaomi mahsulotlari haqida aniq bashoratlarni amalga oshirgan. Xususan, u Xiaomi 13 Ultra smartfoni va Xiaomi Pad 6 planshetining chiqish sanalari hamda xususiyatlarini rasmiy taqdimotdan oldin toʻgʻri koʻrsatib bergan edi. Shu sababli, sentyabr oyidagi premyera haqidagi xabarlar haqiqatga yaqin deb baholanmoqda.

Oʻzbekiston smartfon bozorida Xiaomi brendi oʻzining hamyonbopligi va yuqori texnik koʻrsatkichlari bilan yetakchi oʻrinlardan birini egallaydi. Yangi flagmanning sentyabrda chiqishi mahalliy foydalanuvchilar uchun ham kutilmagan sovgʻa boʻlishi mumkin, chunki bu iPhone yangi modellari namoyishi bilan bir vaqtga toʻgʻri keladi va bozordagi raqobatni yanada qizitadi.

XiaomiSmartfonTexnologiyaKameraApple
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

HMD yangi Luma2 smartfonini taqdim etadi: 6000 mAch akkumulyator va sunʼiy intellektHMD yangi Luma2 smartfonini taqdim etadi: 6000 mAch akkumulyator va sunʼiy intellektBugun, 12:59Koinotni oʻrganishda yangi davr: Nancy Grace Roman teleskopi uchish maydoniga yetib keldiKoinotni oʻrganishda yangi davr: Nancy Grace Roman teleskopi uchish maydoniga yetib keldiBugun, 11:23SpaceX koinotni zabt etishga tayyor: Gigabay majmuasi qurilishi yakunlanmoqdaSpaceX koinotni zabt etishga tayyor: Gigabay majmuasi qurilishi yakunlanmoqdaBugun, 10:24NASA rahbari Ilon Maskning antimateriya dvigatellari haqidagi gʻoyasini qoʻllab-quvvatladiNASA rahbari Ilon Maskning antimateriya dvigatellari haqidagi gʻoyasini qoʻllab-quvvatladiBugun, 09:55Donald Trump yangi Air Force One samolyotini taqdim etdi: Bortda Starlink tizimi oʻrnatilganDonald Trump yangi Air Force One samolyotini taqdim etdi: Bortda Starlink tizimi oʻrnatilganBugun, 09:25Batareyasiz ishlaydigan displey: Waveshare kompaniyasi NFC quvvatli E-Ink ekranini taqdim etdiBatareyasiz ishlaydigan displey: Waveshare kompaniyasi NFC quvvatli E-Ink ekranini taqdim etdiBugun, 08:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi