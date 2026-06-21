Xiaomi 18 sentyabrda taqdim etiladi: 200 Mp kamera va Apple uslubidagi dizayn
Xitoyning texnologik giganti Xiaomi oʻzining navbatdagi flagman smartfonlar turkumini kutilganidan ancha avval namoyish etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Smart Pikachu taxallusi ostidagi taniqli insayderning maʼlum qilishicha, yangi Xiaomi 18 seriyasi joriy yilning sentyabr oyidayoq keng jamoatchilikka taqdim etiladi. Bu yangilik texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda, chunki odatda kompaniya oʻzining asosiy flagmanlarini yilning soʻnggi choragida namoyish etar edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qurilmaning eng muhim jihatlaridan biri uning kamera tizimi bilan bogʻliq. Maʼlumotlarga koʻra, Xiaomi 18 modeli 200 megapikselli oʻta yuqori aniqlikdagi asosiy kamera bilan jihozlanadi. Biroq, bu yerda gap faqat piksellar sonida emas, balki ilgʻor LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) texnologiyasining qoʻllanilishida ketmoqda. Ushbu texnologiya suratga olish jarayonida yorugʻlik muvozanatini saqlashda inqilobiy qadam boʻlishi kutilmoqda.
Texnologik innovatsiyalar va tasvir sifatiLOFIC texnologiyasi smartfon matritsalarida yorugʻlik haddan tashqari koʻp boʻlgan hududlarda tasvirning "kuyib qolishi" (overexposure) oldini oladi. Bu, ayniqsa, quyoshli kunda yoki yorqin chiroqlar ostida suratga tushganda oʻta muhimdir. Shuningdek, ushbu tizim svetodiodli lampalardan keladigan turli artefaktlarni yoʻqotib, mukammal HDR sifatini taʼminlaydi. Natijada foydalanuvchilar professional kameralar darajasidagi dinamik diapazonga ega suratlarni olish imkoniga ega boʻladilar.
Smartfonning tashqi koʻrinishi ham jiddiy oʻzgarishlarga yuz tutadi. Insayderning taʼkidlashicha, Xiaomi 18 dizayni Apple uslubida, yaʼni nafis va vizual jihatdan jozibador koʻrinishda ishlanadi. Qurilma burchaklari yumaloqlangan, 2K aniqlikdagi katta displey bilan taʼminlanadi. Ekranning yorqinlik darajasi avvalgi avlod vakillariga qaraganda sezilarli darajada yuqori boʻlishi kutilmoqda, bu esa quyosh nuri ostida ham tasvirning tiniq koʻrinishini kafolatlaydi.
Qoʻshimcha ekran va foydalanuvchi interfeysiXiaomi oʻzining oʻziga xos uslubini saqlab qolgan holda, qurilmaning orqa panelidagi kichik yordamchi ekranni ham qoldirishga qaror qilgan. Ushbu displey bildirishnomalarni koʻrish yoki selfi tushishda qulaylik yaratish uchun xizmat qiladi. Dasturiy taʼminot borasida ham yangiliklar bor: smartfonning foydalanuvchi interfeysi yanada silliq va estetik jihatdan boyitilgan koʻrinishga ega boʻladi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur maʼlumotlarni tarqatgan Smart Pikachu avval ham Xiaomi mahsulotlari haqida aniq bashoratlarni amalga oshirgan. Xususan, u Xiaomi 13 Ultra smartfoni va Xiaomi Pad 6 planshetining chiqish sanalari hamda xususiyatlarini rasmiy taqdimotdan oldin toʻgʻri koʻrsatib bergan edi. Shu sababli, sentyabr oyidagi premyera haqidagi xabarlar haqiqatga yaqin deb baholanmoqda.
Oʻzbekiston smartfon bozorida Xiaomi brendi oʻzining hamyonbopligi va yuqori texnik koʻrsatkichlari bilan yetakchi oʻrinlardan birini egallaydi. Yangi flagmanning sentyabrda chiqishi mahalliy foydalanuvchilar uchun ham kutilmagan sovgʻa boʻlishi mumkin, chunki bu iPhone yangi modellari namoyishi bilan bir vaqtga toʻgʻri keladi va bozordagi raqobatni yanada qizitadi.
…