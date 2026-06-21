HMD yangi Luma2 smartfonini taqdim etadi: 6000 mAch akkumulyator va sunʼiy intellekt

·31·Texno
HMD yangi Luma2 smartfonini taqdim etadi: 6000 mAch akkumulyator va sunʼiy intellekt

Bir necha yil davomida Nokia brendi ostida qurilmalar ishlab chiqargan HMD Global kompaniyasi oʻzining shaxsiy brendini rivojlantirishda davom etmoqda. Yaqin kunlarda kompaniya oʻrta darajadagi smartfonlar bozorida raqobatbardosh boʻlishi kutilayotgan HMD Luma2 modelini taqdim etishga tayyorlanmoqda. Ushbu yangilik nafaqat dizayni, balki uzoq vaqt xizmat qiluvchi quvvat manbai bilan ham foydalanuvchilar eʼtiborini tortishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining taniqli insayder smashx_60 maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, HMD Luma2 qurilmasining asosiy ustunligi uning 6000 mAch sigʻimli akkumulyatori boʻladi. Bu koʻrsatkich zamonaviy smartfonlar uchun yuqori natija hisoblanib, qurilmaning faol foydalanish rejimida ikki kungacha quvvat saqlashini taʼminlaydi. Biroq, quvvatlash tezligi borasida ishlab chiqaruvchi 18 W quvvatli texnologiya bilan cheklangan.

Texnik xususiyatlar va displey imkoniyatlari

Smartfon 6,75 dyuymli IPS-displey bilan jihozlangan boʻlib, u HD+ aniqligiga ega. Eng muhim jihati shundaki, ekran 120 Gs yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa interfeysning silliq ishlashini va mobil oʻyinlarda tasvirning ravonligini taʼminlaydi. Qurilma ichki qismida Unisoc T7280 platformasi oʻrnatilgan boʻlib, u kundalik vazifalar va asosiy ilovalar uchun yetarli unumdorlikni beradi.

Xotira masalasida HMD Luma2 foydalanuvchilarga 4 GB tezkor xotira (virtual ravishda yana 8 GB gacha kengaytirish imkoniyati bilan) hamda 128 yoki 256 GB doimiy xotira tanlovini taklif etadi. Shuningdek, microSD kartalari orqali xotirani 1 TB gacha oshirish imkoniyati mavjudligi Oʻzbekiston bozoridagi koʻplab foydalanuvchilar uchun muhim afzallik hisoblanadi.

Kamera va qoʻshimcha funksiyalar

Suratga olish imkoniyatlariga toʻxtaladigan boʻlsak, smartfon 50 megapikselli asosiy kameraga ega boʻlib, u maxsus sunʼiy intellekt (AI) moduli bilan boyitilgan. Ushbu modul tasvirlarni qayta ishlashda va yorugʻlik past sharoitlarda sifatli kadrlar olishda yordam beradi. Old qismda esa 8 megapikselli selfi-kamera joylashgan.

  • OZO Audio Playback texnologiyasi orqali yuqori sifatli ovoz;
  • 3,5 millimetrli audio konnektor (quloqchinlar uchun);
  • IP54 standarti boʻyicha chang va suv sachrashidan himoya;
  • Android 16 operatsion tizimi boshqaruvi.
HMD Luma2 bozorda uch xil rangda — Ice Blue (muzli koʻk), Light Sand (och qum) va Midnight Lake (yarim tun koʻli) ranglarida sotuvga chiqishi kutilmoqda. Insayderning taʼkidlashicha, ushbu model hamyonbop narx segmentida oʻz oʻrnini topishi va Nokia muxlislari uchun munosib muqobil boʻlishi kutilmoqda. Avvalroq ushbu insayder HMD Icon Flip 1 haqidagi maʼlumotlarni ham aniq bashorat qilgan edi.

HMDLuma2SmartfonAndroidTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD grafikali noutbuklardagi yetti yillik muammo Claude Code yordamida hal etildiAMD grafikali noutbuklardagi yetti yillik muammo Claude Code yordamida hal etildiBugun, 13:27Xiaomi 18 sentyabrda taqdim etiladi: 200 Mp kamera va Apple uslubidagi dizaynXiaomi 18 sentyabrda taqdim etiladi: 200 Mp kamera va Apple uslubidagi dizaynBugun, 12:28Koinotni oʻrganishda yangi davr: Nancy Grace Roman teleskopi uchish maydoniga yetib keldiKoinotni oʻrganishda yangi davr: Nancy Grace Roman teleskopi uchish maydoniga yetib keldiBugun, 11:23SpaceX koinotni zabt etishga tayyor: Gigabay majmuasi qurilishi yakunlanmoqdaSpaceX koinotni zabt etishga tayyor: Gigabay majmuasi qurilishi yakunlanmoqdaBugun, 10:24NASA rahbari Ilon Maskning antimateriya dvigatellari haqidagi gʻoyasini qoʻllab-quvvatladiNASA rahbari Ilon Maskning antimateriya dvigatellari haqidagi gʻoyasini qoʻllab-quvvatladiBugun, 09:55Donald Trump yangi Air Force One samolyotini taqdim etdi: Bortda Starlink tizimi oʻrnatilganDonald Trump yangi Air Force One samolyotini taqdim etdi: Bortda Starlink tizimi oʻrnatilganBugun, 09:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi