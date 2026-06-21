HMD yangi Luma2 smartfonini taqdim etadi: 6000 mAch akkumulyator va sunʼiy intellekt
Bir necha yil davomida Nokia brendi ostida qurilmalar ishlab chiqargan HMD Global kompaniyasi oʻzining shaxsiy brendini rivojlantirishda davom etmoqda. Yaqin kunlarda kompaniya oʻrta darajadagi smartfonlar bozorida raqobatbardosh boʻlishi kutilayotgan HMD Luma2 modelini taqdim etishga tayyorlanmoqda. Ushbu yangilik nafaqat dizayni, balki uzoq vaqt xizmat qiluvchi quvvat manbai bilan ham foydalanuvchilar eʼtiborini tortishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining taniqli insayder smashx_60 maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, HMD Luma2 qurilmasining asosiy ustunligi uning 6000 mAch sigʻimli akkumulyatori boʻladi. Bu koʻrsatkich zamonaviy smartfonlar uchun yuqori natija hisoblanib, qurilmaning faol foydalanish rejimida ikki kungacha quvvat saqlashini taʼminlaydi. Biroq, quvvatlash tezligi borasida ishlab chiqaruvchi 18 W quvvatli texnologiya bilan cheklangan.
Texnik xususiyatlar va displey imkoniyatlariSmartfon 6,75 dyuymli IPS-displey bilan jihozlangan boʻlib, u HD+ aniqligiga ega. Eng muhim jihati shundaki, ekran 120 Gs yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa interfeysning silliq ishlashini va mobil oʻyinlarda tasvirning ravonligini taʼminlaydi. Qurilma ichki qismida Unisoc T7280 platformasi oʻrnatilgan boʻlib, u kundalik vazifalar va asosiy ilovalar uchun yetarli unumdorlikni beradi.
Xotira masalasida HMD Luma2 foydalanuvchilarga 4 GB tezkor xotira (virtual ravishda yana 8 GB gacha kengaytirish imkoniyati bilan) hamda 128 yoki 256 GB doimiy xotira tanlovini taklif etadi. Shuningdek, microSD kartalari orqali xotirani 1 TB gacha oshirish imkoniyati mavjudligi Oʻzbekiston bozoridagi koʻplab foydalanuvchilar uchun muhim afzallik hisoblanadi.
Kamera va qoʻshimcha funksiyalarSuratga olish imkoniyatlariga toʻxtaladigan boʻlsak, smartfon 50 megapikselli asosiy kameraga ega boʻlib, u maxsus sunʼiy intellekt (AI) moduli bilan boyitilgan. Ushbu modul tasvirlarni qayta ishlashda va yorugʻlik past sharoitlarda sifatli kadrlar olishda yordam beradi. Old qismda esa 8 megapikselli selfi-kamera joylashgan.
- OZO Audio Playback texnologiyasi orqali yuqori sifatli ovoz;
- 3,5 millimetrli audio konnektor (quloqchinlar uchun);
- IP54 standarti boʻyicha chang va suv sachrashidan himoya;
- Android 16 operatsion tizimi boshqaruvi.
…