AMD grafikali noutbuklardagi yetti yillik muammo Claude Code yordamida hal etildi

·43·Texno
AMD grafikali noutbuklardagi yetti yillik muammo Claude Code yordamida hal etildi

Linux operatsion tizimi boshqaruvida ishlovchi va AMD grafik drayverlariga ega boʻlgan noutbuk foydalanuvchilari uzoq yillardan buyon ekran qotib qolishi bilan bogʻliq jiddiy muammoga duch kelishayotgan edi. Phoronix nashrining xabar berishicha, 2017-yildan beri davom etib kelayotgan ushbu texnik nosozlik nihoyat oʻz yechimini topish arafasida. Eng qiziqarli jihati shundaki, ushbu murakkab xatolikni bartaraf etishda Anthropic kompaniyasining Claude Code sunʻyiy intellekt vositasidan foydalanildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Muammo asosan AMDGPU yadrosidagi drayverlar bilan bogʻliq boʻlib, noutbuk uzoq vaqt davomida ishlatilganda displeyning kutilmaganda muzlab qolishiga sabab boʻlar edi. Koʻp hollarda foydalanuvchilar kompyuterni majburiy qayta yuklashga majbur boʻlishgan. Ushbu xatolik ayniqsa Lenovo ThinkPad T14 Gen1 kabi mashhur modellarda tez-tez kuzatilgan boʻlib, foydalanuvchilar ekran haftasiga kamida bir marta qotib qolishidan shikoyat qilib kelishgan.

Sunʻyiy intellektning muhandislikdagi yordami

Mazkur muammoni hal qilish uchun avval ham bir necha bor urinishlar qilingan, biroq chiqarilgan dasturiy javoblar (patchlar) kutilgan natijani bermagan edi. Bu safar muhandislar va hamjamiyat faollari Claude Code vositasiga murojaat qilishdi. Sunʻyiy intellekt tizimi drayver kodlarini chuqur tahlil qilib, xatolik aynan qaysi nuqtada yuzaga kelayotganini aniqlashga va samarali tuzatishlar paketini shakllantirishga yordam berdi.

Hozirga qadar ushbu muammoning yagona vaqtinchalik yechimi sifatida Panel Self Refresh (PSR) energiya tejash funksiyasini oʻchirib qoʻyish tavsiya etilardi. Biroq bu usul noutbukning batareya quvvati tezroq sarflanishiga olib kelgani sababli toʻliq yechim hisoblanmas edi. Yangi ishlab chiqilgan dasturiy tuzatishlar esa funksionallikni saqlab qolgan holda tizim barqarorligini taʻminlaydi.

Yangi yangilanish qachon taqdim etiladi?

Yangi patchlar toʻplami allaqachon sinovdan oʻtkazish uchun taqdim etilgan. Mutaxassislarning taʻkidlashicha, dastlabki testlar ijobiy natija koʻrsatmoqda va avvalgi muvaffaqiyatsiz urinishlardan farqli oʻlaroq, bu safar muammo butunlay bartaraf etilishi kutilmoqda. Bu Linux foydalanuvchilari uchun katta yangilik, chunki AMD grafikali qurilmalar ochiq manbali tizimlar orasida juda ommalashgan.

Hozircha ushbu tuzatishlar Linux yadrosining (kernel) asosiy tarmogʻiga kiritilmagan, biroq yaqin haftalar ichida rasmiy yangilanishlar tarkibida eʻlon qilinishi kutilmoqda. Agar jarayon muvaffaqiyatli yakunlansa, bu sunʻyiy intellektning murakkab dasturiy xatoliklarni (bug) topish va tuzatishda qanchalik samarali ekanligining navbatdagi isboti boʻladi.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar orasida ham AMD Radeon grafikali noutbuklar va Linux tizimlaridan foydalanuvchi dasturchilar talaygina. Ushbu yangilanish tizim barqarorligini oshirish bilan birga, foydalanuvchi tajribasini sezilarli darajada yaxshilaydi. Sunʻyiy intellektning bunday amaliy yordami kelajakda dasturiy taʻminot sohasidagi koʻplab "surunkali" muammolarga chek qoʻyishi mumkin.

AMDLinuxClaude CodeSunʻyiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mikrochiplar inqilobi: Olimlar tranzistorlarni 4 nanometrdan past darajagacha kichraytirish yoʻlini topdiMikrochiplar inqilobi: Olimlar tranzistorlarni 4 nanometrdan past darajagacha kichraytirish yoʻlini topdiBugun, 14:30Samsung yangi avlod «monstri» Galaxy M47 5G smartfonini eʼlon qildiSamsung yangi avlod «monstri» Galaxy M47 5G smartfonini eʼlon qildiBugun, 13:57HMD yangi Luma2 smartfonini taqdim etadi: 6000 mAch akkumulyator va sunʼiy intellektHMD yangi Luma2 smartfonini taqdim etadi: 6000 mAch akkumulyator va sunʼiy intellektBugun, 12:59Xiaomi 18 sentyabrda taqdim etiladi: 200 Mp kamera va Apple uslubidagi dizaynXiaomi 18 sentyabrda taqdim etiladi: 200 Mp kamera va Apple uslubidagi dizaynBugun, 12:28Koinotni oʻrganishda yangi davr: Nancy Grace Roman teleskopi uchish maydoniga yetib keldiKoinotni oʻrganishda yangi davr: Nancy Grace Roman teleskopi uchish maydoniga yetib keldiBugun, 11:23SpaceX koinotni zabt etishga tayyor: Gigabay majmuasi qurilishi yakunlanmoqdaSpaceX koinotni zabt etishga tayyor: Gigabay majmuasi qurilishi yakunlanmoqdaBugun, 10:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi