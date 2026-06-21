AMD grafikali noutbuklardagi yetti yillik muammo Claude Code yordamida hal etildi
Linux operatsion tizimi boshqaruvida ishlovchi va AMD grafik drayverlariga ega boʻlgan noutbuk foydalanuvchilari uzoq yillardan buyon ekran qotib qolishi bilan bogʻliq jiddiy muammoga duch kelishayotgan edi. Phoronix nashrining xabar berishicha, 2017-yildan beri davom etib kelayotgan ushbu texnik nosozlik nihoyat oʻz yechimini topish arafasida. Eng qiziqarli jihati shundaki, ushbu murakkab xatolikni bartaraf etishda Anthropic kompaniyasining Claude Code sunʻyiy intellekt vositasidan foydalanildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Muammo asosan AMDGPU yadrosidagi drayverlar bilan bogʻliq boʻlib, noutbuk uzoq vaqt davomida ishlatilganda displeyning kutilmaganda muzlab qolishiga sabab boʻlar edi. Koʻp hollarda foydalanuvchilar kompyuterni majburiy qayta yuklashga majbur boʻlishgan. Ushbu xatolik ayniqsa Lenovo ThinkPad T14 Gen1 kabi mashhur modellarda tez-tez kuzatilgan boʻlib, foydalanuvchilar ekran haftasiga kamida bir marta qotib qolishidan shikoyat qilib kelishgan.
Sunʻyiy intellektning muhandislikdagi yordamiMazkur muammoni hal qilish uchun avval ham bir necha bor urinishlar qilingan, biroq chiqarilgan dasturiy javoblar (patchlar) kutilgan natijani bermagan edi. Bu safar muhandislar va hamjamiyat faollari Claude Code vositasiga murojaat qilishdi. Sunʻyiy intellekt tizimi drayver kodlarini chuqur tahlil qilib, xatolik aynan qaysi nuqtada yuzaga kelayotganini aniqlashga va samarali tuzatishlar paketini shakllantirishga yordam berdi.
Hozirga qadar ushbu muammoning yagona vaqtinchalik yechimi sifatida Panel Self Refresh (PSR) energiya tejash funksiyasini oʻchirib qoʻyish tavsiya etilardi. Biroq bu usul noutbukning batareya quvvati tezroq sarflanishiga olib kelgani sababli toʻliq yechim hisoblanmas edi. Yangi ishlab chiqilgan dasturiy tuzatishlar esa funksionallikni saqlab qolgan holda tizim barqarorligini taʻminlaydi.
Yangi yangilanish qachon taqdim etiladi?Yangi patchlar toʻplami allaqachon sinovdan oʻtkazish uchun taqdim etilgan. Mutaxassislarning taʻkidlashicha, dastlabki testlar ijobiy natija koʻrsatmoqda va avvalgi muvaffaqiyatsiz urinishlardan farqli oʻlaroq, bu safar muammo butunlay bartaraf etilishi kutilmoqda. Bu Linux foydalanuvchilari uchun katta yangilik, chunki AMD grafikali qurilmalar ochiq manbali tizimlar orasida juda ommalashgan.
Hozircha ushbu tuzatishlar Linux yadrosining (kernel) asosiy tarmogʻiga kiritilmagan, biroq yaqin haftalar ichida rasmiy yangilanishlar tarkibida eʻlon qilinishi kutilmoqda. Agar jarayon muvaffaqiyatli yakunlansa, bu sunʻyiy intellektning murakkab dasturiy xatoliklarni (bug) topish va tuzatishda qanchalik samarali ekanligining navbatdagi isboti boʻladi.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar orasida ham AMD Radeon grafikali noutbuklar va Linux tizimlaridan foydalanuvchi dasturchilar talaygina. Ushbu yangilanish tizim barqarorligini oshirish bilan birga, foydalanuvchi tajribasini sezilarli darajada yaxshilaydi. Sunʻyiy intellektning bunday amaliy yordami kelajakda dasturiy taʻminot sohasidagi koʻplab "surunkali" muammolarga chek qoʻyishi mumkin.
…