Kosmik kemalar uchun 3D-printer: Divergent kompaniyasi Monolith One tizimini taqdim etdi
Amerika texnologiya giganti Divergent Technologies sanoat olamida inqilob yasashi kutilayotgan Monolith One deb nomlangan yangi avlod 3D-printerini rasman namoyish etdi. Ushbu qurilma nafaqat oʻzining ulkan oʻlchamlari, balki aerokosmik va mudofaa sohalari uchun murakkab metall qismlarni seriyali ishlab chiqarish qobiliyati bilan ham ajralib turadi. Mazkur texnologiya anʼanaviy ishlab chiqarish usullarini butunlay oʻzgartirib, murakkab detallarni tayyorlash vaqtini bir necha barobarga qisqartirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Monolith One oʻz sinfidagi eng yirik qurilmalardan biri hisoblanadi. Uning balandligi 8 metrdan oshadi, ish jarayonini esa umumiy quvvati 24 kW boʻlgan 12 ta kuchli lazer boshqaradi. Printer alyuminiy, poʻlat, titan va nikel qotishmalari kabi sanoatda eng koʻp talab qilinadigan metallar bilan ishlashga moslashgan. Avvalgi avlod uskunalariga qaraganda, yangi tizim ishlab chiqarish tezligini ikki barobarga oshirishga muvaffaq boʻlgan.
Sanoat miqyosidagi yangi zavod va texnik imkoniyatlarDivergent kompaniyasi ushbu yangilik bilan cheklanib qolmasdan, Janubiy Kaliforniyaning Long-Bich shahrida maydoni 40 ming kvadrat metrga teng boʻlgan yangi zavod qurilishini ham eʼlon qildi. Kelgusi ikki yil ichida ushbu majmuada 64 ta Monolith One printeri oʻrnatilishi rejalashtirilgan. Hozirda kompaniyaning Torransdagi korxonasida 6 ta shunday qurilma muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda.
Yangi tizimning oʻziga xosligi shundaki, u faqat prototiplar yaratish uchun emas, balki mahsulotlarni ommaviy ishlab chiqarish uchun moʻljallangan. Ishonchlilikni taʼminlash maqsadida qurilma quyidagi texnologiyalar bilan jihozlangan:
- Metall kukunini avtomatik ravishda uzatish tizimi;
- Harorat rejimini qatʼiy nazorat qilish datchiklari;
- Bosib chiqarish sifatini real vaqt rejimida kuzatuvchi optik monitoring tizimi.
Strategik hamkorlik va milliy xavfsizlikBugungi kunda Divergent kompaniyasi Lockheed Martin, RTX va CoAspire kabi AQSHning eng yirik aerokosmik va mudofaa korporatsiyalari bilan yaqin hamkorlik qilmoqda. Bu kabi texnologiyalarning rivojlanishi kosmik poygada ustunlikka erishish va harbiy sanoatni modernizatsiya qilishda hal qiluvchi rol oʻynaydi.
Shuni ham aytib oʻtish joizki, barcha printerlar toʻliq AQSH hududida yigʻiladi va asosiy butlovchi qismlar mahalliy ishlab chiqaruvchilardan sotib olinadi. Bu xalqaro taʼminot zanjirlariga bogʻliqlikni kamaytirish va milliy sanoatning mustaqilligini taʼminlashga qaratilgan strategik qadamdir. Zavod toʻliq quvvat bilan ishga tushgach, har yili minglab raketa dvigatellari korpuslarini ishlab chiqarish imkoniyati paydo boʻladi.
…