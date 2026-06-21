Kosmik kemalar uchun 3D-printer: Divergent kompaniyasi Monolith One tizimini taqdim etdi

·24·Texno
Kosmik kemalar uchun 3D-printer: Divergent kompaniyasi Monolith One tizimini taqdim etdi

Amerika texnologiya giganti Divergent Technologies sanoat olamida inqilob yasashi kutilayotgan Monolith One deb nomlangan yangi avlod 3D-printerini rasman namoyish etdi. Ushbu qurilma nafaqat oʻzining ulkan oʻlchamlari, balki aerokosmik va mudofaa sohalari uchun murakkab metall qismlarni seriyali ishlab chiqarish qobiliyati bilan ham ajralib turadi. Mazkur texnologiya anʼanaviy ishlab chiqarish usullarini butunlay oʻzgartirib, murakkab detallarni tayyorlash vaqtini bir necha barobarga qisqartirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Monolith One oʻz sinfidagi eng yirik qurilmalardan biri hisoblanadi. Uning balandligi 8 metrdan oshadi, ish jarayonini esa umumiy quvvati 24 kW boʻlgan 12 ta kuchli lazer boshqaradi. Printer alyuminiy, poʻlat, titan va nikel qotishmalari kabi sanoatda eng koʻp talab qilinadigan metallar bilan ishlashga moslashgan. Avvalgi avlod uskunalariga qaraganda, yangi tizim ishlab chiqarish tezligini ikki barobarga oshirishga muvaffaq boʻlgan.

Sanoat miqyosidagi yangi zavod va texnik imkoniyatlar

Divergent kompaniyasi ushbu yangilik bilan cheklanib qolmasdan, Janubiy Kaliforniyaning Long-Bich shahrida maydoni 40 ming kvadrat metrga teng boʻlgan yangi zavod qurilishini ham eʼlon qildi. Kelgusi ikki yil ichida ushbu majmuada 64 ta Monolith One printeri oʻrnatilishi rejalashtirilgan. Hozirda kompaniyaning Torransdagi korxonasida 6 ta shunday qurilma muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda.

Yangi tizimning oʻziga xosligi shundaki, u faqat prototiplar yaratish uchun emas, balki mahsulotlarni ommaviy ishlab chiqarish uchun moʻljallangan. Ishonchlilikni taʼminlash maqsadida qurilma quyidagi texnologiyalar bilan jihozlangan:

  • Metall kukunini avtomatik ravishda uzatish tizimi;
  • Harorat rejimini qatʼiy nazorat qilish datchiklari;
  • Bosib chiqarish sifatini real vaqt rejimida kuzatuvchi optik monitoring tizimi.
Kompaniya bosh direktori Lukas Chingerning taʼkidlashicha, raqamli ishlab chiqarish platformasi murakkab detallarni tayyorlash siklini bir necha oydan bir necha haftagacha, ayrim hollarda esa bir necha kungacha qisqartirish imkonini beradi. Bu ayniqsa raketa dvigatellari korpuslari va aviatsiya butlovchi qismlarini ishlab chiqarishda juda muhim ahamiyatga ega.

Strategik hamkorlik va milliy xavfsizlik

Bugungi kunda Divergent kompaniyasi Lockheed Martin, RTX va CoAspire kabi AQSHning eng yirik aerokosmik va mudofaa korporatsiyalari bilan yaqin hamkorlik qilmoqda. Bu kabi texnologiyalarning rivojlanishi kosmik poygada ustunlikka erishish va harbiy sanoatni modernizatsiya qilishda hal qiluvchi rol oʻynaydi.

Shuni ham aytib oʻtish joizki, barcha printerlar toʻliq AQSH hududida yigʻiladi va asosiy butlovchi qismlar mahalliy ishlab chiqaruvchilardan sotib olinadi. Bu xalqaro taʼminot zanjirlariga bogʻliqlikni kamaytirish va milliy sanoatning mustaqilligini taʼminlashga qaratilgan strategik qadamdir. Zavod toʻliq quvvat bilan ishga tushgach, har yili minglab raketa dvigatellari korpuslarini ishlab chiqarish imkoniyati paydo boʻladi.

Texnologiya3D-printerAerokosmikDivergentMonolith One
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD Ryzen 9 9900X protsessori kutilmaganda "shishib" qoldi: yangi texnik muammoAMD Ryzen 9 9900X protsessori kutilmaganda "shishib" qoldi: yangi texnik muammoBugun, 18:54Samsung bir qator smartfonlar uchun One UI 9 interfeysini sinovdan oʻtkazishni boshladiSamsung bir qator smartfonlar uchun One UI 9 interfeysini sinovdan oʻtkazishni boshladiBugun, 17:52Xitoyning koinotdagi moʻjizasi: ChinaSat 10 sunʼiy yoʻldoshi 15 yillik rekordni oʻrnatdiXitoyning koinotdagi moʻjizasi: ChinaSat 10 sunʼiy yoʻldoshi 15 yillik rekordni oʻrnatdiBugun, 17:27Intel Raptor Lake Next: Mobil protsessorlarning yangi avlodi faqat kuchli modellar bilan cheklanadiIntel Raptor Lake Next: Mobil protsessorlarning yangi avlodi faqat kuchli modellar bilan cheklanadiBugun, 16:58Iyul oyi oxirida osmonda yulduzlar shovqini: Janubiy delta-Akvaridlar oqimi choʻqqisiga chiqadiIyul oyi oxirida osmonda yulduzlar shovqini: Janubiy delta-Akvaridlar oqimi choʻqqisiga chiqadiBugun, 15:54Videooʻyinlar ruhiy barqarorlikni oshirib, yolgʻizlik hissini kamaytirishi maʼlum boʻldiVideooʻyinlar ruhiy barqarorlikni oshirib, yolgʻizlik hissini kamaytirishi maʼlum boʻldiBugun, 15:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi