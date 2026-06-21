Tesla avtopiloti yana bir fojia sababchisi boʻldi: Texasda elektromobil uyga bostirib kirdi
AQSHning Texas shtati, Keti shahrida Tesla elektromobili ishtirokida mudhish yoʻl-transport hodisasi yuz berdi. Avtopilot tizimi boshqaruvida boʻlgan avtomobil yuqori tezlikda yoʻldan chiqib ketib, turar joy binosiga borib urilishi oqibatida bir kishi halok boʻldi. Mazkur voqea Ilon Mask rahbarligidagi kompaniyaning oʻziyurar texnologiyalari xavfsizligi borasidagi bahslarni yana bir bor kun tartibiga chiqardi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Harris okrugi sherifi idorasi maʼlumotlariga koʻra, voqea juma kuni kechki soat 20:00 atrofida sodir boʻlgan. Tesla Model 3 rusumli elektromobil haydovchisi Maykl Batler harakat davomida avtonom boshqaruv funksiyasidan foydalanganini tasdiqlagan. Biroq kutilmaganda tizim nazoratni yoʻqotgan va mashina katta tezlikda yoʻl chetidagi gʻishtli uyning devorini teshib oʻtgan.
Zarbning kuchi shunchalik yuqori boʻlganki, bino ichida boʻlgan Avila familiyali ayol ogʻir tan jarohatlari olgan. Voqea joyiga zudlik bilan yetib kelgan sanaviatsiya vertolyoti jabrlanuvchini shifoxonaga olib ketgan boʻlsa-da, shifokorlarning urinishlariga qaramay, ayol vafot etdi. Ushbu holat texnologik nosozlik inson hayotiga zomin boʻlishining navbatdagi achchiq misoliga aylandi.
Tergov va texnik ekspertizaKuzatuv kameralari qayd etgan tasvirlarda Tesla tinch va osoyishta koʻchada meʼyordan ancha yuqori tezlikda harakatlangani aks etgan. Toʻqnashuv natijasida nafaqat inson talofat koʻrdi, balki turar joy binosiga ham jiddiy moddiy zarar yetdi. ixbt.com xabariga koʻra, haydovchining oʻzi ham turli darajadagi jarohatlar bilan tibbiy yordamga murojaat qilgan.
Dastlabki tergov xulosalariga koʻra, haydovchi Maykl Batlerning qonida alkogol yoki giyohvand moddalar izi topilmagan. U tergov bilan faol hamkorlik qilmoqda va koʻrsatma bermoqda. Hozircha haydovchiga nisbatan rasmiy ayblov eʼlon qilinmagan, biroq huquq-tartibot idoralari avariya sabablarini sinchiklab oʻrganishda davom etmoqda.
Mutaxassislar hozirda Tesla avtopilot tizimining oʻsha vaqtdagi holatini va nima sababdan toʻsiqni aniqlay olmaganini tekshirishmoqda. Bu kabi holatlar Oʻzbekiston bozoriga ham jadal kirib kelayotgan elektromobillar, xususan, Tesla modellari haydovchilarini yanada hushyor boʻlishga chorlaydi. Avtopilot tizimi qanchalik mukammal koʻrinmasin, u hali toʻliq xavfsizlik kafolatini bermasligi mutaxassislar tomonidan bot-bot takrorlanmoqda.
Tesla hozircha mazkur hodisa yuzasidan rasmiy bayonot bergani yoʻq. AQSH Milliy yoʻl harakati xavfsizligi boshqarmasi (NHTSA) ham ushbu halokat yuzasidan alohida tekshiruv oʻtkazishi kutilmoqda. Bu kabi texnologik nosozliklar kompaniyaning aksiyalari narxiga va brendning ishonchlilik reytingiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.
…