Tesla avtopiloti yana bir fojia sababchisi boʻldi: Texasda elektromobil uyga bostirib kirdi

·26·Texno
Tesla avtopiloti yana bir fojia sababchisi boʻldi: Texasda elektromobil uyga bostirib kirdi

AQSHning Texas shtati, Keti shahrida Tesla elektromobili ishtirokida mudhish yoʻl-transport hodisasi yuz berdi. Avtopilot tizimi boshqaruvida boʻlgan avtomobil yuqori tezlikda yoʻldan chiqib ketib, turar joy binosiga borib urilishi oqibatida bir kishi halok boʻldi. Mazkur voqea Ilon Mask rahbarligidagi kompaniyaning oʻziyurar texnologiyalari xavfsizligi borasidagi bahslarni yana bir bor kun tartibiga chiqardi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Harris okrugi sherifi idorasi maʼlumotlariga koʻra, voqea juma kuni kechki soat 20:00 atrofida sodir boʻlgan. Tesla Model 3 rusumli elektromobil haydovchisi Maykl Batler harakat davomida avtonom boshqaruv funksiyasidan foydalanganini tasdiqlagan. Biroq kutilmaganda tizim nazoratni yoʻqotgan va mashina katta tezlikda yoʻl chetidagi gʻishtli uyning devorini teshib oʻtgan.

Zarbning kuchi shunchalik yuqori boʻlganki, bino ichida boʻlgan Avila familiyali ayol ogʻir tan jarohatlari olgan. Voqea joyiga zudlik bilan yetib kelgan sanaviatsiya vertolyoti jabrlanuvchini shifoxonaga olib ketgan boʻlsa-da, shifokorlarning urinishlariga qaramay, ayol vafot etdi. Ushbu holat texnologik nosozlik inson hayotiga zomin boʻlishining navbatdagi achchiq misoliga aylandi.

Tergov va texnik ekspertiza

Kuzatuv kameralari qayd etgan tasvirlarda Tesla tinch va osoyishta koʻchada meʼyordan ancha yuqori tezlikda harakatlangani aks etgan. Toʻqnashuv natijasida nafaqat inson talofat koʻrdi, balki turar joy binosiga ham jiddiy moddiy zarar yetdi. ixbt.com xabariga koʻra, haydovchining oʻzi ham turli darajadagi jarohatlar bilan tibbiy yordamga murojaat qilgan.

Dastlabki tergov xulosalariga koʻra, haydovchi Maykl Batlerning qonida alkogol yoki giyohvand moddalar izi topilmagan. U tergov bilan faol hamkorlik qilmoqda va koʻrsatma bermoqda. Hozircha haydovchiga nisbatan rasmiy ayblov eʼlon qilinmagan, biroq huquq-tartibot idoralari avariya sabablarini sinchiklab oʻrganishda davom etmoqda.

Mutaxassislar hozirda Tesla avtopilot tizimining oʻsha vaqtdagi holatini va nima sababdan toʻsiqni aniqlay olmaganini tekshirishmoqda. Bu kabi holatlar Oʻzbekiston bozoriga ham jadal kirib kelayotgan elektromobillar, xususan, Tesla modellari haydovchilarini yanada hushyor boʻlishga chorlaydi. Avtopilot tizimi qanchalik mukammal koʻrinmasin, u hali toʻliq xavfsizlik kafolatini bermasligi mutaxassislar tomonidan bot-bot takrorlanmoqda.

Tesla hozircha mazkur hodisa yuzasidan rasmiy bayonot bergani yoʻq. AQSH Milliy yoʻl harakati xavfsizligi boshqarmasi (NHTSA) ham ushbu halokat yuzasidan alohida tekshiruv oʻtkazishi kutilmoqda. Bu kabi texnologik nosozliklar kompaniyaning aksiyalari narxiga va brendning ishonchlilik reytingiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.

TeslaAvtopilotYTHTexnologiyaTexas
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dassault Falcon 10X ilk parvozini amalga oshirdi: Biznes-aviatsiya olamida yangi davrDassault Falcon 10X ilk parvozini amalga oshirdi: Biznes-aviatsiya olamida yangi davrBugun, 20:50Anthropic va Tramp maʼmuriyati oʻrtasidagi ziddiyat: Sunʼiy intellekt bozorida nimalar boʻlmoqda?Anthropic va Tramp maʼmuriyati oʻrtasidagi ziddiyat: Sunʼiy intellekt bozorida nimalar boʻlmoqda?Bugun, 20:26iPhone foydalanuvchilari uchun iOS 27: Siri’dan tashqari yana qanday AI imkoniyatlar bor?iPhone foydalanuvchilari uchun iOS 27: Siri’dan tashqari yana qanday AI imkoniyatlar bor?Bugun, 19:51Litiy uchun «supermagistral»: Bor nitridi nanotrubkalari ionlar harakatini 30 baravar tezlatdiLitiy uchun «supermagistral»: Bor nitridi nanotrubkalari ionlar harakatini 30 baravar tezlatdiBugun, 19:22AMD Ryzen 9 9900X protsessori kutilmaganda "shishib" qoldi: yangi texnik muammoAMD Ryzen 9 9900X protsessori kutilmaganda "shishib" qoldi: yangi texnik muammoBugun, 18:54Kosmik kemalar uchun 3D-printer: Divergent kompaniyasi Monolith One tizimini taqdim etdiKosmik kemalar uchun 3D-printer: Divergent kompaniyasi Monolith One tizimini taqdim etdiBugun, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi