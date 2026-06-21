Dengiz transportida inqilob: BeHydro kompaniyasi 3630 ot kuchiga ega vodorodli dvigatelni taqdim etdi

·41·Texno
Dengiz transportida inqilob: BeHydro kompaniyasi 3630 ot kuchiga ega vodorodli dvigatelni taqdim etdi

Kemasozlik va ogʻir muhandislik sohasida ekologik toza texnologiyalarga oʻtish yoʻlida ulkan qadam tashlandi. BeHydro kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan, faqat vodorod yonilgʻisida ishlaydigan yangi dengiz dvigateli xalqaro Lloyd’s Register klassifikatsiya jamiyatining Type Approval sertifikatini qoʻlga kiritdi. Bu kashfiyot transport sohasida uglerod neytralligiga erishish yoʻlidagi eng muhim yutuqlardan biri sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu qurilmaning asosiy oʻziga xosligi shundaki, u vodorodni yagona yonilgʻi manbai sifatida ishlatadi. Koʻplab gibrid tizimlardan farqli oʻlaroq, BeHydro dvigateli aralashmani oʻt oldirish uchun dizel yoki boshqa qazilma boyliklardan foydalanishni talab qilmaydi. Bu esa kema konstruksiyasini sezilarli darajada soddalashtirish va bortdagi yordamchi tizimlar sonini kamaytirish imkonini beradi.

Texnik imkoniyatlar va quvvat

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sertifikatlangan dvigatellar liniyasi 900 dan 2670 kW gacha (taxminan 1224 dan 3630 ot kuchigacha) boʻlgan quvvatga ega. Bunday koʻrsatkichlar qurilmadan nafaqat kemalarning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida, balki yirik elektr generatorlari uchun privod sifatida ham foydalanishga yoʻl ochadi. Loyihaning muvaffaqiyati uning xavfsizlik va ishonchlilik boʻyicha qatʼiy xalqaro talablarga toʻliq javob berishi bilan tasdiqlandi.

Ekologik nuqtayi nazardan ushbu texnologiya tengsizdir. Dvigatel ishlash jarayonida atmosferaga karbonat angidrid (CO2), azot oksidlari (NOx), oltingugurt oksidlari (SOx) yoki qurum zarralarini chiqarmaydi. Atrof-muhitga chiqariladigan gazlar tarkibi faqat suv bugʻi va toza havodan iborat boʻlib, bu dengiz ekotizimini saqlab qolishda muhim ahamiyatga ega.

Noyob materiallarsiz barqaror ishlab chiqarish

Yana bir diqqatga sazovor jihati shundaki, dvigatelni ishlab chiqarishda bugungi kunda tanqis boʻlib borayotgan va qimmatbaho hisoblangan materiallar — litiy, kobalt, platina va nodir yer elementlaridan foydalanilmagan. Bu esa ishlab chiqarish tannarxini nazorat qilish va xomashyo yetkazib berish zanjiridagi geosiyosiy xavflardan xoli boʻlishga yordam beradi.

Ishlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, BeHydro dvigatellari vodorod tarkibidagi kichik aralashmalarga nisbatan ham chidamli boʻlib, yuqori darajadagi tozalikni talab qilmaydi. Bu esa yonilgʻi yetkazib berish jarayonini osonlashtiradi. Qurilmaning qoʻllanish doirasi faqat kemasozlik bilan cheklanib qolmaydi:

  • Temir yoʻl transporti (lokomotivlar);
  • Statsionar energetika tizimlari;
  • Sanoat korxonalarini muxtor elektr energiyasi bilan taʼminlash;
  • Yirik yuk tashuvchi kema va paromlar.
Oʻzbekiston kabi qayta tiklanuvchi energiya manbalariga eʼtibor qaratayotgan davlatlar uchun ham kelajakda bunday texnologiyalar, ayniqsa, temir yoʻl yuk tashuvlari va sanoat energetikasini modernizatsiya qilishda qiziqish uygʻotishi mumkin. BeHydro loyihasi ogʻir sanoatni toʻliq "yashil" energiyaga oʻtkazish imkonsiz emasligini amalda isbotladi.

VodorodTexnologiyaEkologiyaBeHydroKema
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Big Tech algoritmlari inson ongini qanday boshqarmoqda: Yangi tadqiqot natijalariBig Tech algoritmlari inson ongini qanday boshqarmoqda: Yangi tadqiqot natijalariBugun, 22:28Polymarket soxta garovlar aks etgan videolar uchun blogerlarga pul toʻlagani aniqlandiPolymarket soxta garovlar aks etgan videolar uchun blogerlarga pul toʻlagani aniqlandiBugun, 21:59Sunʼiy intellekt bumi Janubiy Koreyada inflyatsiyani tezlashtirishi mumkinSunʼiy intellekt bumi Janubiy Koreyada inflyatsiyani tezlashtirishi mumkinBugun, 21:55Dassault Falcon 10X ilk parvozini amalga oshirdi: Biznes-aviatsiya olamida yangi davrDassault Falcon 10X ilk parvozini amalga oshirdi: Biznes-aviatsiya olamida yangi davrBugun, 20:50Anthropic va Tramp maʼmuriyati oʻrtasidagi ziddiyat: Sunʼiy intellekt bozorida nimalar boʻlmoqda?Anthropic va Tramp maʼmuriyati oʻrtasidagi ziddiyat: Sunʼiy intellekt bozorida nimalar boʻlmoqda?Bugun, 20:26Tesla avtopiloti yana bir fojia sababchisi boʻldi: Texasda elektromobil uyga bostirib kirdiTesla avtopiloti yana bir fojia sababchisi boʻldi: Texasda elektromobil uyga bostirib kirdiBugun, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi