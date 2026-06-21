Dengiz transportida inqilob: BeHydro kompaniyasi 3630 ot kuchiga ega vodorodli dvigatelni taqdim etdi
Kemasozlik va ogʻir muhandislik sohasida ekologik toza texnologiyalarga oʻtish yoʻlida ulkan qadam tashlandi. BeHydro kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan, faqat vodorod yonilgʻisida ishlaydigan yangi dengiz dvigateli xalqaro Lloyd’s Register klassifikatsiya jamiyatining Type Approval sertifikatini qoʻlga kiritdi. Bu kashfiyot transport sohasida uglerod neytralligiga erishish yoʻlidagi eng muhim yutuqlardan biri sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu qurilmaning asosiy oʻziga xosligi shundaki, u vodorodni yagona yonilgʻi manbai sifatida ishlatadi. Koʻplab gibrid tizimlardan farqli oʻlaroq, BeHydro dvigateli aralashmani oʻt oldirish uchun dizel yoki boshqa qazilma boyliklardan foydalanishni talab qilmaydi. Bu esa kema konstruksiyasini sezilarli darajada soddalashtirish va bortdagi yordamchi tizimlar sonini kamaytirish imkonini beradi.
Texnik imkoniyatlar va quvvatixbt.com maʼlumotiga koʻra, sertifikatlangan dvigatellar liniyasi 900 dan 2670 kW gacha (taxminan 1224 dan 3630 ot kuchigacha) boʻlgan quvvatga ega. Bunday koʻrsatkichlar qurilmadan nafaqat kemalarning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida, balki yirik elektr generatorlari uchun privod sifatida ham foydalanishga yoʻl ochadi. Loyihaning muvaffaqiyati uning xavfsizlik va ishonchlilik boʻyicha qatʼiy xalqaro talablarga toʻliq javob berishi bilan tasdiqlandi.
Ekologik nuqtayi nazardan ushbu texnologiya tengsizdir. Dvigatel ishlash jarayonida atmosferaga karbonat angidrid (CO2), azot oksidlari (NOx), oltingugurt oksidlari (SOx) yoki qurum zarralarini chiqarmaydi. Atrof-muhitga chiqariladigan gazlar tarkibi faqat suv bugʻi va toza havodan iborat boʻlib, bu dengiz ekotizimini saqlab qolishda muhim ahamiyatga ega.
Noyob materiallarsiz barqaror ishlab chiqarishYana bir diqqatga sazovor jihati shundaki, dvigatelni ishlab chiqarishda bugungi kunda tanqis boʻlib borayotgan va qimmatbaho hisoblangan materiallar — litiy, kobalt, platina va nodir yer elementlaridan foydalanilmagan. Bu esa ishlab chiqarish tannarxini nazorat qilish va xomashyo yetkazib berish zanjiridagi geosiyosiy xavflardan xoli boʻlishga yordam beradi.
Ishlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, BeHydro dvigatellari vodorod tarkibidagi kichik aralashmalarga nisbatan ham chidamli boʻlib, yuqori darajadagi tozalikni talab qilmaydi. Bu esa yonilgʻi yetkazib berish jarayonini osonlashtiradi. Qurilmaning qoʻllanish doirasi faqat kemasozlik bilan cheklanib qolmaydi:
- Temir yoʻl transporti (lokomotivlar);
- Statsionar energetika tizimlari;
- Sanoat korxonalarini muxtor elektr energiyasi bilan taʼminlash;
- Yirik yuk tashuvchi kema va paromlar.
…