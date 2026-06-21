Big Tech algoritmlari inson ongini qanday boshqarmoqda: Yangi tadqiqot natijalari

·0·Texno
Big Tech algoritmlari inson ongini qanday boshqarmoqda: Yangi tadqiqot natijalari

Zamonaviy texnologik gigantlar nafaqat foydalanuvchilar haqida maʼlumot toʻplaydi, balki ularning dunyoqarashi va qaror qabul qilish jarayonlarini ham sezilmas tarzda shakllantirib bormoqda. Amsterdam universiteti media-tadqiqotchisi Byorn Beynon tomonidan oʻtkazilgan yangi ilmiy ish Big Tech kompaniyalari inson oʻzini qanday idrok etishiga qanchalik kuchli taʼsir koʻrsatayotganini ochib berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tadqiqotga koʻra, Google, Meta, Microsoft, Amazon va Apple kabi kompaniyalar yaratgan ekotizimlar qidiruv soʻrovlari, xaridlar va koʻrilgan videolar orqali olingan maʼlumotlardan foydalanib, foydalanuvchi xulq-atvorini bashorat qiladi. Biroq, bu jarayon shunchaki bashorat bilan cheklanib qolmay, inson qanday yangiliklarni oʻqishi, qaysi reklamaga eʼtibor qaratishi va qanday bildirishnomalarni qabul qilishini belgilab berish orqali uning tanlovlariga bevosita taʼsir koʻrsatadi.

Beynon oʻz ishida “maʼlumotlar subyekti” tushunchasini kiritadi. Bu oʻz hayotini raqamli koʻrsatkichlar toʻplamiga aylantirib, platforma signallariga reaktsiya berishga odatlangan, ammo baribir oʻzini toʻliq mustaqil deb hisoblaydigan zamonaviy insondir. Algoritmik profillar vaqt oʻtishi bilan insonning real shaxsiyati sifatida qabul qilina boshlaydi va uning kelajakdagi imkoniyatlarini hamda axborotni qabul qilish chegaralarini belgilab beradi.

Raqamli muhit orqali boshqarish usullari

Platformalarning taʼsiri odatda juda yashirin tarzda amalga oshiriladi. Smartfonlar, aqlli soatlar va karnaylar foydalanuvchiga toʻgʻridan-toʻgʻri buyruq bermaydi. Buning oʻrniga, ular interfeys dizayni va “qulay” tavsiyalar orqali insonni maʼlum bir harakatga yoʻnaltiradi. Bu esa raqamli jamiyatda hokimiyat mexanizmining oʻzgarganidan dalolat beradi: endi nazorat taqiqlar orqali emas, balki qaror qabul qilinadigan raqamli muhitni oʻzgartirish orqali amalga oshirilmoqda.

Olim oʻz xulosalarini tasdiqlash uchun bir yil davomida turli guruhlar, jumladan, Niderlandiyadagi konspirologik gʻoyalar tarafdorlari va Fediverse kabi markazlashmagan tarmoq foydalanuvchilari oʻrtasida dala tadqiqotlarini olib bordi. Maʼlum boʻlishicha, shaxsiylashtirilgan axborot muhiti insonning mavjud qarashlarini yanada kuchaytirib, jamiyatda bir-biri bilan kesishmaydigan turli “haqiqat”larning shakllanishiga sabab boʻladi.

Tadqiqotda qayd etilishicha, maxfiylik masalasi muammoning faqat bir qismidir. Asosiy masala — raqamli infratuzilmaning jamiyatni, siyosiy ishtirokni va kundalik munosabatlarni qanday oʻzgartirayotganida. Hayotimizning katta qismi sanoqli kompaniyalarga tegishli platformalar ichida kechayotgani texnologiya masalalarini demokratiya va shaxsiy avtonomiya masalalari bilan bir qatorga qoʻymoqda.

Shu bilan birga, tadqiqot muqobil yoʻllar mavjudligini ham koʻrsatdi. Fediverse kabi hamjamiyatlar foydalanuvchi maʼlumotlarini yigʻish va reklamadan daromad olishni emas, balki shaffoflik va jamoaviy boshqaruvni birinchi oʻringa qoʻyuvchi platformalar bilan tajriba oʻtkazmoqda. Bu esa kelajakda Big Tech taʼsiridan xoli raqamli muhit yaratish imkoniyati borligini anglatadi.

Big TechAlgoritmlarGoogleMetaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Polymarket soxta garovlar aks etgan videolar uchun blogerlarga pul toʻlagani aniqlandiPolymarket soxta garovlar aks etgan videolar uchun blogerlarga pul toʻlagani aniqlandiBugun, 21:59Sunʼiy intellekt bumi Janubiy Koreyada inflyatsiyani tezlashtirishi mumkinSunʼiy intellekt bumi Janubiy Koreyada inflyatsiyani tezlashtirishi mumkinBugun, 21:55Dengiz transportida inqilob: BeHydro kompaniyasi 3630 ot kuchiga ega vodorodli dvigatelni taqdim etdiDengiz transportida inqilob: BeHydro kompaniyasi 3630 ot kuchiga ega vodorodli dvigatelni taqdim etdiBugun, 21:22Dassault Falcon 10X ilk parvozini amalga oshirdi: Biznes-aviatsiya olamida yangi davrDassault Falcon 10X ilk parvozini amalga oshirdi: Biznes-aviatsiya olamida yangi davrBugun, 20:50Anthropic va Tramp maʼmuriyati oʻrtasidagi ziddiyat: Sunʼiy intellekt bozorida nimalar boʻlmoqda?Anthropic va Tramp maʼmuriyati oʻrtasidagi ziddiyat: Sunʼiy intellekt bozorida nimalar boʻlmoqda?Bugun, 20:26Tesla avtopiloti yana bir fojia sababchisi boʻldi: Texasda elektromobil uyga bostirib kirdiTesla avtopiloti yana bir fojia sababchisi boʻldi: Texasda elektromobil uyga bostirib kirdiBugun, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi