Yer xavfsizligi uchun Oydan qalqon sifatida foydalanish taklif etildi

·37·Texno
Yer xavfsizligi uchun Oydan qalqon sifatida foydalanish taklif etildi

Kosmik tadqiqotlar jadallashib, Mars va boshqa osmon jismlaridan namunalar olib kelish rejalari faollashar ekan, olimlar kutilmagan, ammo oʻta muhim tashabbus bilan chiqishdi. AQSH va Kanada tadqiqotchilari Yerni begona biologik xavflardan himoya qilish uchun Oydan oʻziga xos “karantin markazi” sifatida foydalanishni taklif qilmoqdalar. Bu haqda Ambio jurnalida chop etilgan ilmiy maqolaga tayanib ixbt.com xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Gʻoya mualliflari — Strategic Threat Analysis and Research Laboratories direktori Frederik I. Moksli va Makgill universiteti professori Entoni Richchiardining fikricha, koinotdan olib kelinadigan har qanday modda Yerga yetib kelishidan oldin Oydagi maxsus biohimoya majmuasida tekshirilishi shart. Bu chora sayyoramiz biosferasini nomaʼlum mikroorganizmlar keltirib chiqarishi mumkin boʻlgan halokatli oqibatlardan asrashga xizmat qiladi.

Kosmik invaziyaning oldini olish

Olimlar Yer tarixidagi invaziv turlar bilan bogʻliq achchiq tajribalarni misol qilib keltirishmoqda. Tabiatda birgina begona organizmning paydo boʻlishi butun ekotizimni izdan chiqarishi va qaytarib boʻlmas jarayonlarni boshlab yuborishi mumkin. Garchi koinotda hayot borligi hali isbotlanmagan boʻlsa-da, mutaxassislar ehtiyotkorlik tamoyiliga amal qilishni va eng yomon ssenariylarga tayyor turishni maslahat berishmoqda.

Taklif etilayotgan konsepsiyaga koʻra, NASAning boʻlajak Oy bazasi tarkibida alohida biologik izolyatsiya obyekti barpo etilishi kerak. Ushbu infratuzilma koinot va Yer oʻrtasidagi “chegara filtri” vazifasini oʻtaydi. Eng muhimi, barcha namunalar faqat robotlashtirilgan tizimlar yordamida qayta ishlanadi va insonlarning ular bilan bevosita aloqasi butunlay cheklanadi.

Yerdagi laboratoriyalar yetarli emasmi?

Hozirgi vaqtda Yerda mavjud boʻlgan eng yuqori darajadagi xavfsizlik laboratoriyalari ham koinotdan keladigan nomaʼlum agentlarning mutlaq izolyatsiyasini kafolatlay olmasligi taʼkidlanmoqda. Avariya holatlari, namunalar tushirilayotgan apparatlarning shikastlanishi yoki ekipaj aʼzolarining tasodifiy zararlanishi kabi xavflar doim mavjud. Oyda esa bunday xatolar Yer aholisi uchun xavf tugʻdirmaydi.

Bugungi kunda nafaqat davlat agentliklari, balki xususiy kompaniyalar ham Mars va Oyga missiyalar uyushtirayotgani sababli, olib kelinadigan materiallar hajmi keskin oshishi kutilmoqda. Shu sababli, olimlar quyidagi choralarni koʻrishni zarur deb hisoblashadi:

  • Barcha tashqi sayyoralardan keladigan namunalarni majburiy ravishda Oyda toʻxtatish;
  • Namunalarni tahlil qilish uchun toʻliq avtomatlashtirilgan laboratoriyalar yaratish;
  • Koinotdan qaytayotgan astronavtlar uchun Oyda uzoq muddatli karantin tizimini joriy etish;
  • Xalqaro kosmik huquq normalariga biologik xavfsizlik boʻyicha yangi standartlarni kiritish.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Oy kelajakda nafaqat ilmiy baza, balki insoniyat sivilizatsiyasini kutilmagan biologik tahdidlardan himoya qiluvchi birinchi mudofaa chizigʻiga aylanishi mumkin. Bu loyiha nafaqat texnologik, balki sayyoraviy xavfsizlik nuqtayi nazaridan ham strategik ahamiyatga ega.

KoinotNASAOyBiologiyaXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ubisoft asoschilaridan biri Claude Guillemot aviahalokatda vafot etdiUbisoft asoschilaridan biri Claude Guillemot aviahalokatda vafot etdiKecha, 23:54Figure AI kompaniyasida robotlar soni ilk bor insonlar sonidan oshib ketdiFigure AI kompaniyasida robotlar soni ilk bor insonlar sonidan oshib ketdiKecha, 23:53Qahva chiqindisidan yuqori sifatli yoqilgʻi: Janubiy Koreyada yangi texnologiya yaratildiQahva chiqindisidan yuqori sifatli yoqilgʻi: Janubiy Koreyada yangi texnologiya yaratildiKecha, 23:20Big Tech algoritmlari inson ongini qanday boshqarmoqda: Yangi tadqiqot natijalariBig Tech algoritmlari inson ongini qanday boshqarmoqda: Yangi tadqiqot natijalariKecha, 22:28Polymarket soxta garovlar aks etgan videolar uchun blogerlarga pul toʻlagani aniqlandiPolymarket soxta garovlar aks etgan videolar uchun blogerlarga pul toʻlagani aniqlandiKecha, 21:59Sunʼiy intellekt bumi Janubiy Koreyada inflyatsiyani tezlashtirishi mumkinSunʼiy intellekt bumi Janubiy Koreyada inflyatsiyani tezlashtirishi mumkinKecha, 21:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi