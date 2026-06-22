Erkaklar salomatligida yangi trend: «Spermani optimallashtirish» ommalashmoqda
Gʻarb mamlakatlarida, xususan, AQSH va Yevropada erkaklar reproduktiv salomatligiga boʻlgan yondashuv tubdan oʻzgarmoqda. Ilgari faqat tor tibbiy doiralarda muhokama qilingan mavzu endilikda ommaviy oʻz-oʻzini nazorat qilish amaliyotiga aylanib, «sperm-maxxing» deb nomlangan yangi harakatni yuzaga keltirdi. Erkaklar endi nafaqat umumiy jismoniy holatni, balki sperma sifatini yaxshilash uchun maxsus parhezlar, qoʻshimchalar va turmush tarzi eksperimentlariga jiddiy eʼtibor qaratmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu tendensiya ortida katta sanoat shakllanmoqda. Erkaklar spermatozoidlarning harakatchanligi (motility), shakli (morphology), konsentratsiyasi va DNK fragmentatsiyasi kabi koʻrsatkichlarni muntazam kuzatib borishmoqda. Biroq, mutaxassislar ushbu strategiyalarning aksariyati ilmiy jihatdan isbotlanmaganini va baʼzan kutilgan natijani bermasligini taʼkidlamoqda.
Tibbiy haqiqat va marketing aldovlariKoʻpincha erkaklar qimmatbaho vitamin komplekslari va biologik faol qoʻshimchalarga tayanadi. Masalan, Mayamilik 29 yoshli moliyachi Pachi Peris har oy turli qoʻshimchalar uchun 250 dollar sarflagan, ammo olti oylik urinishlardan soʻng uning muammosi qoʻshimchalar bilan emas, balki varikosele — jarrohlik aralashuvini talab qiladigan venalarning kengayishi bilan bogʻliqligi aniqlangan. Bu holat koʻplab «optimallashtirish» usullari tibbiy tashxisning oʻrnini bosa olmasligini koʻrsatadi.
Kaliforniya universiteti urologi Jessi Millsning soʻzlariga koʻra, vaznni normallashtirish, chekish va alkogoldan voz kechish, uyqu rejimi hamda stressni kamaytirish kabi asosiy omillar har qanday qoʻshimchadan koʻra samaraliroqdir. Klinik tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, hatto eng koʻp reklama qilinadigan vitamin komplekslari ham homiladorlik ehtimolini oshirishda sezilarli natija bermagan.
Tashqi muhit va turmush tarzi taʼsiriZamonaviy dunyoda erkaklar salomatligiga mikroplastiklar va endokrin tizimini buzuvchi moddalar jiddiy xavf tugʻdirmoqda. Ushbu omillar oksidlovchi stressni keltirib chiqarib, toʻqimalarning shikastlanishiga va spermatozoidlar faolligining pasayishiga sabab boʻladi. Shifokorlar sperma sifatini yaxshilash uchun quyidagi amaliyotlarni tavsiya qiladilar:
- Oʻrta yer dengizi parheziga rioya qilish;
- Muntazam jismoniy faollik;
- Tana haroratining haddan tashqari koʻtarilishidan (issiq vannalar, sauna) saqlanish;
- Zararli odatlardan butunlay voz kechish.
Statistik maʼlumotlarga koʻra, bepushtlik holatlarining 30 foizdan 50 foizigacha boʻlgan qismi erkaklar omili bilan bogʻliq. Garchi «sperm-maxxing» trendi koʻplab asossiz usullarni targʻib qilsa-da, uning ijobiy tomoni shundaki, erkaklar oʻz salomatligiga erta eʼtibor bera boshlashdi. Bu esa yashirin kasalliklarni vaqtida aniqlash va davolash imkonini beradi.
…