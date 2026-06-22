Erkaklar salomatligida yangi trend: «Spermani optimallashtirish» ommalashmoqda

·1·Texno
Erkaklar salomatligida yangi trend: «Spermani optimallashtirish» ommalashmoqda

Gʻarb mamlakatlarida, xususan, AQSH va Yevropada erkaklar reproduktiv salomatligiga boʻlgan yondashuv tubdan oʻzgarmoqda. Ilgari faqat tor tibbiy doiralarda muhokama qilingan mavzu endilikda ommaviy oʻz-oʻzini nazorat qilish amaliyotiga aylanib, «sperm-maxxing» deb nomlangan yangi harakatni yuzaga keltirdi. Erkaklar endi nafaqat umumiy jismoniy holatni, balki sperma sifatini yaxshilash uchun maxsus parhezlar, qoʻshimchalar va turmush tarzi eksperimentlariga jiddiy eʼtibor qaratmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu tendensiya ortida katta sanoat shakllanmoqda. Erkaklar spermatozoidlarning harakatchanligi (motility), shakli (morphology), konsentratsiyasi va DNK fragmentatsiyasi kabi koʻrsatkichlarni muntazam kuzatib borishmoqda. Biroq, mutaxassislar ushbu strategiyalarning aksariyati ilmiy jihatdan isbotlanmaganini va baʼzan kutilgan natijani bermasligini taʼkidlamoqda.

Tibbiy haqiqat va marketing aldovlari

Koʻpincha erkaklar qimmatbaho vitamin komplekslari va biologik faol qoʻshimchalarga tayanadi. Masalan, Mayamilik 29 yoshli moliyachi Pachi Peris har oy turli qoʻshimchalar uchun 250 dollar sarflagan, ammo olti oylik urinishlardan soʻng uning muammosi qoʻshimchalar bilan emas, balki varikosele — jarrohlik aralashuvini talab qiladigan venalarning kengayishi bilan bogʻliqligi aniqlangan. Bu holat koʻplab «optimallashtirish» usullari tibbiy tashxisning oʻrnini bosa olmasligini koʻrsatadi.

Kaliforniya universiteti urologi Jessi Millsning soʻzlariga koʻra, vaznni normallashtirish, chekish va alkogoldan voz kechish, uyqu rejimi hamda stressni kamaytirish kabi asosiy omillar har qanday qoʻshimchadan koʻra samaraliroqdir. Klinik tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, hatto eng koʻp reklama qilinadigan vitamin komplekslari ham homiladorlik ehtimolini oshirishda sezilarli natija bermagan.

Tashqi muhit va turmush tarzi taʼsiri

Zamonaviy dunyoda erkaklar salomatligiga mikroplastiklar va endokrin tizimini buzuvchi moddalar jiddiy xavf tugʻdirmoqda. Ushbu omillar oksidlovchi stressni keltirib chiqarib, toʻqimalarning shikastlanishiga va spermatozoidlar faolligining pasayishiga sabab boʻladi. Shifokorlar sperma sifatini yaxshilash uchun quyidagi amaliyotlarni tavsiya qiladilar:

  • Oʻrta yer dengizi parheziga rioya qilish;
  • Muntazam jismoniy faollik;
  • Tana haroratining haddan tashqari koʻtarilishidan (issiq vannalar, sauna) saqlanish;
  • Zararli odatlardan butunlay voz kechish.
Shunisi eʼtiborliki, spermatozoidlarning rivojlanish sikli taxminan 2-3 oyni tashkil etadi. Bu degani, bugun boshlangan sogʻlom turmush tarzi natijalari bir necha oydan keyin oʻz samarasini berishi mumkin. Shu bilan birga, mutaxassislar «oʻz-oʻzini davolash» doirasida testosteron terapiyasidan foydalanish xavfli ekanidan ogohlantiradi — bu organizmning tabiiy sperma ishlab chiqarish funksiyasini butunlay toʻxtatib qoʻyishi mumkin.

Statistik maʼlumotlarga koʻra, bepushtlik holatlarining 30 foizdan 50 foizigacha boʻlgan qismi erkaklar omili bilan bogʻliq. Garchi «sperm-maxxing» trendi koʻplab asossiz usullarni targʻib qilsa-da, uning ijobiy tomoni shundaki, erkaklar oʻz salomatligiga erta eʼtibor bera boshlashdi. Bu esa yashirin kasalliklarni vaqtida aniqlash va davolash imkonini beradi.

SalomatlikErkaklar SalomatligiTibbiyotTexnologiyaTrend
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oydagi qurilishda inqilob: Olimlar regolitdan shisha va keramika olish usulini topdiOydagi qurilishda inqilob: Olimlar regolitdan shisha va keramika olish usulini topdiBugun, 03:51Atom energetikasida inqilob: Valar Atomics 9 oy ichida yangi mikroreaktorini ishga tushirdiAtom energetikasida inqilob: Valar Atomics 9 oy ichida yangi mikroreaktorini ishga tushirdiBugun, 03:26AQSH mudofaa sanoatida inqiroz: Northrop Grumman raketa dvigatellari taqchilligiga javob berdiAQSH mudofaa sanoatida inqiroz: Northrop Grumman raketa dvigatellari taqchilligiga javob berdiBugun, 02:58Marsda ilk bor granat minerali topildi: Qizil sayyora oʻtmishi haqida yangi maʼlumotlarMarsda ilk bor granat minerali topildi: Qizil sayyora oʻtmishi haqida yangi maʼlumotlarBugun, 02:21OpenAI 2028-yilgacha shaxsiy AGI tizimini ishga tushirishni rejalashtirmoqdaOpenAI 2028-yilgacha shaxsiy AGI tizimini ishga tushirishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:51Sunʼiy intellektning ommaviy joriy etilishi kompaniyalarda bilimlar degradatsiyasiga sabab boʻlmoqdaSunʼiy intellektning ommaviy joriy etilishi kompaniyalarda bilimlar degradatsiyasiga sabab boʻlmoqdaBugun, 01:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi