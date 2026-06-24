Smartfon qaramligiga qarshi radikal yechim: Brick gadjeti qanday ishlaydi?

·31·Texno
Smartfon qaramligiga qarshi radikal yechim: Brick gadjeti qanday ishlaydi?

Zamonaviy dunyoda smartfonlarga boʻlgan qaramlik global muammoga aylanib ulgurdi. Koʻpchilik ijtimoiy tarmoqlardagi cheksiz Reels yoki TikTok videolarini tomosha qilishga soatlab vaqt sarflaydi. Apple va Google tomonidan taqdim etilgan dasturiy cheklovlar esa koʻpincha samarasiz boʻlib chiqmoqda, chunki ularni birgina tugma orqali bekor qilish juda oson. Aynan shu muammoni hal qilish uchun Brick nomli kichik, ammo samarali gadjet ishlab chiqildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Brick — bu gugurt qutisi hajmidagi, kulrang plastikdan ishlangan magnitli qurilmadir. Uning asosiy vazifasi smartfondagi ilovalarga kirishni jismoniy darajada cheklashdan iborat. TechCrunch nashri maʼlumotlariga koʻra, ushbu gadjet NFC texnologiyasi asosida ishlaydi va foydalanuvchini oʻz odatlarini nazorat qilishga majbur qiladi. Dasturiy taʼminotdan farqli oʻlaroq, Brick inson irodasini jismoniy toʻsiq bilan mustahkamlaydi.

Jismoniy toʻsiqning afzalligi

Qurilmaning ishlash prinsipi oddiy: foydalanuvchi maxsus ilova orqali bloklanishi kerak boʻlgan dasturlar roʻyxatini tuzadi. Cheklov faollashgach, ushbu ilovalarni ochish uchun smartfonni jismonan Brick gadjetiga tekkizish (tap qilish) talab etiladi. Agar gadjet uyingizning boshqa xonasida yoki uzoqroq joyda boʻlsa, siz shunchaki Instagram yoki boshqa koʻngilochar ilovalarni ocholmaysiz. Bu esa foydalanuvchini oʻrnidan turishga va ongli qaror qabul qilishga majbur qiladi.

Loyiha asoschilaridan biri Zach Nasgowitzning taʼkidlashicha, Brick shaxsiy ehtiyojdan kelib chiqqan holda yaratilgan. Ular smartfonlar hayot sifatiga salbiy taʼsir koʻrsatayotganini anglab, mavjud dasturiy yechimlar yetarli emas degan xulosaga kelishgan. Haqiqatan ham, iPhoneʼdagi Screen Time funksiyasini chetlab oʻtish uchun soniyalar kifoya qiladi, biroq jismoniy qurilma bilan bogʻliqlik oʻziga xos "toʻsiq" yaratadi.

Uyqu gigiyenasi va samaradorlik

Koʻpgina foydalanuvchilar, ayniqsa internet bilan bogʻliq sohada ishlovchilar, uyqudan oldin smartfon titkilash odatidan aziyat chekishadi. Brick yordamida "Uyqu" rejimini sozlash mumkin. Masalan, tungi soat 22:30 dan boshlab barcha koʻngilochar ilovalar bloklanadi va faqat zaruriy aloqa vositalari (xabarlar, qoʻngʻiroqlar) hamda audio kitoblar uchun ruxsat qoladi. Ertalab uygʻonganda ham, smartfonni blokdan chiqarish uchun karavotdan turib, gadjet turgan joyga borish kerakligi odamni bemaqsad "scroll" qilishdan saqlaydi.

Brick yaratuvchilaridan yana biri TJ Driverning soʻzlariga koʻra, dasturiy cheklovlarni chetlab oʻtish juda oson, ammo jismoniy harakat talab etilishi inson miyasidagi avtomatik odatni toʻxtatadi. Bu jarayon bevosita ongli tanlovga aylanadi: "Men haqiqatan ham hozir ijtimoiy tarmoqqa kirishim shartmi yoki bu shunchaki oʻrganib qolgan harakatimmi?".

Shuni taʼkidlash joizki, gadjet favqulodda holatlar uchun ham yechim koʻzda tutgan. Foydalanuvchilarga maʼlum miqdorda "favqulodda blokdan chiqarish" imkoniyati beriladi. Bu, masalan, koʻchada boʻlganingizda Google Maps yoki Uber kabi hayotiy muhim ilovalardan foydalanish zarur boʻlib qolsa, asqatadi. Biroq, bu imkoniyat cheklanganligi sababli, foydalanuvchi uni tejab ishlatishga harakat qiladi.

Hozirda ushbu gadjet 59 AQSH dollari atrofida baholanmoqda. Garchi bu oddiy plastik boʻlagi uchun qimmatdek tuyulsa-da, u taqdim etayotgan vaqt va ruhiy xotirjamlik koʻplab foydalanuvchilar uchun ancha qadrliroqdir. Oʻzbekiston sharoitida ham bunday texnologik yechimlar, ayniqsa yoshlar oʻrtasida gadjetlarga qaramlik kuchayib borayotgan bir paytda, dolzarb ahamiyat kasb etishi mumkin.

TexnologiyaSmartfonBrickGadjetScreen Time
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyaning Avtotor zavodi Amberavto A5 elektromobillarining yangi partiyasini chiqardiRossiyaning Avtotor zavodi Amberavto A5 elektromobillarining yangi partiyasini chiqardiBugun, 19:52Xiaomi kompaniyasi goʻshtni 15 daqiqada pishiradigan aqlli multivarkani taqdim etdiXiaomi kompaniyasi goʻshtni 15 daqiqada pishiradigan aqlli multivarkani taqdim etdiBugun, 19:24Elon Muskning hamkori Valor Equity Partners yangi 2,5 milliard dollarlik fondini ishga tushirmoqdaElon Muskning hamkori Valor Equity Partners yangi 2,5 milliard dollarlik fondini ishga tushirmoqdaBugun, 18:59Xiaomi smartfonlar uchun yangicha xizmat: Eskirgan batareyalar sigʻimi oshiriladiXiaomi smartfonlar uchun yangicha xizmat: Eskirgan batareyalar sigʻimi oshiriladiBugun, 18:57T2 mobil operatori ortiqcha trafikni chegirmalarga almashtirish imkoniyatini ochdiT2 mobil operatori ortiqcha trafikni chegirmalarga almashtirish imkoniyatini ochdiBugun, 18:24Jeff Bezos tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan Slate Auto arzon elektromobilini taqdim etdiJeff Bezos tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan Slate Auto arzon elektromobilini taqdim etdiBugun, 17:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi