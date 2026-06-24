Smartfon qaramligiga qarshi radikal yechim: Brick gadjeti qanday ishlaydi?
Zamonaviy dunyoda smartfonlarga boʻlgan qaramlik global muammoga aylanib ulgurdi. Koʻpchilik ijtimoiy tarmoqlardagi cheksiz Reels yoki TikTok videolarini tomosha qilishga soatlab vaqt sarflaydi. Apple va Google tomonidan taqdim etilgan dasturiy cheklovlar esa koʻpincha samarasiz boʻlib chiqmoqda, chunki ularni birgina tugma orqali bekor qilish juda oson. Aynan shu muammoni hal qilish uchun Brick nomli kichik, ammo samarali gadjet ishlab chiqildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Brick — bu gugurt qutisi hajmidagi, kulrang plastikdan ishlangan magnitli qurilmadir. Uning asosiy vazifasi smartfondagi ilovalarga kirishni jismoniy darajada cheklashdan iborat. TechCrunch nashri maʼlumotlariga koʻra, ushbu gadjet NFC texnologiyasi asosida ishlaydi va foydalanuvchini oʻz odatlarini nazorat qilishga majbur qiladi. Dasturiy taʼminotdan farqli oʻlaroq, Brick inson irodasini jismoniy toʻsiq bilan mustahkamlaydi.
Jismoniy toʻsiqning afzalligiQurilmaning ishlash prinsipi oddiy: foydalanuvchi maxsus ilova orqali bloklanishi kerak boʻlgan dasturlar roʻyxatini tuzadi. Cheklov faollashgach, ushbu ilovalarni ochish uchun smartfonni jismonan Brick gadjetiga tekkizish (tap qilish) talab etiladi. Agar gadjet uyingizning boshqa xonasida yoki uzoqroq joyda boʻlsa, siz shunchaki Instagram yoki boshqa koʻngilochar ilovalarni ocholmaysiz. Bu esa foydalanuvchini oʻrnidan turishga va ongli qaror qabul qilishga majbur qiladi.
Loyiha asoschilaridan biri Zach Nasgowitzning taʼkidlashicha, Brick shaxsiy ehtiyojdan kelib chiqqan holda yaratilgan. Ular smartfonlar hayot sifatiga salbiy taʼsir koʻrsatayotganini anglab, mavjud dasturiy yechimlar yetarli emas degan xulosaga kelishgan. Haqiqatan ham, iPhoneʼdagi Screen Time funksiyasini chetlab oʻtish uchun soniyalar kifoya qiladi, biroq jismoniy qurilma bilan bogʻliqlik oʻziga xos "toʻsiq" yaratadi.
Uyqu gigiyenasi va samaradorlikKoʻpgina foydalanuvchilar, ayniqsa internet bilan bogʻliq sohada ishlovchilar, uyqudan oldin smartfon titkilash odatidan aziyat chekishadi. Brick yordamida "Uyqu" rejimini sozlash mumkin. Masalan, tungi soat 22:30 dan boshlab barcha koʻngilochar ilovalar bloklanadi va faqat zaruriy aloqa vositalari (xabarlar, qoʻngʻiroqlar) hamda audio kitoblar uchun ruxsat qoladi. Ertalab uygʻonganda ham, smartfonni blokdan chiqarish uchun karavotdan turib, gadjet turgan joyga borish kerakligi odamni bemaqsad "scroll" qilishdan saqlaydi.
Brick yaratuvchilaridan yana biri TJ Driverning soʻzlariga koʻra, dasturiy cheklovlarni chetlab oʻtish juda oson, ammo jismoniy harakat talab etilishi inson miyasidagi avtomatik odatni toʻxtatadi. Bu jarayon bevosita ongli tanlovga aylanadi: "Men haqiqatan ham hozir ijtimoiy tarmoqqa kirishim shartmi yoki bu shunchaki oʻrganib qolgan harakatimmi?".
Shuni taʼkidlash joizki, gadjet favqulodda holatlar uchun ham yechim koʻzda tutgan. Foydalanuvchilarga maʼlum miqdorda "favqulodda blokdan chiqarish" imkoniyati beriladi. Bu, masalan, koʻchada boʻlganingizda Google Maps yoki Uber kabi hayotiy muhim ilovalardan foydalanish zarur boʻlib qolsa, asqatadi. Biroq, bu imkoniyat cheklanganligi sababli, foydalanuvchi uni tejab ishlatishga harakat qiladi.
Hozirda ushbu gadjet 59 AQSH dollari atrofida baholanmoqda. Garchi bu oddiy plastik boʻlagi uchun qimmatdek tuyulsa-da, u taqdim etayotgan vaqt va ruhiy xotirjamlik koʻplab foydalanuvchilar uchun ancha qadrliroqdir. Oʻzbekiston sharoitida ham bunday texnologik yechimlar, ayniqsa yoshlar oʻrtasida gadjetlarga qaramlik kuchayib borayotgan bir paytda, dolzarb ahamiyat kasb etishi mumkin.
…