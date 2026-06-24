O‘zbekiston - Kongo DR bahsini Yevropaning mashhur hakami boshqaradi
Jahon chempionatidagi tarixiy yurishini munosib yakunlash, maydonda bor kuchini berib, muxlislar uchun g‘alaba qozonishga shaylanayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi guruh bosqichining so‘nggi, 3-turida Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi maydonga tushadi.
FIFA ushbu uchrashuvni boshqarib boradigan hakamlar brigadasi nomini e’lon qildi. Unga ko‘ra, Atlantadagi bahs Yevropa futboli yulduzlariga dars bergan tajribali nemis hakamiga topshirildi.
Maydonda nemischa tartib: Bosh hakam — Feliks Svayer!
Uchrashuv bosh hakami sifatida germaniyalik Feliks Svayer faoliyat yuritadi. Svayer futbol olamida juda katta obro‘ga ega va FIFAning eng ishonchli referilaridan biri hisoblanadi.
Muxlislar uni Yevropa chempionatlari (Yevro), Chempionlar ligasining eng shiddatli bahslari hamda Jahon chempionati saralash bosqichidagi prinsipial o‘yinlardan yaxshi tanishadi. Demak, maydonda o‘yin tizginini ushlab turish va adolatni ta’minlash borasida muammo bo‘lmaydi.
To‘liq hakamlar brigadasi bilan tanishing:
Maydonda Feliks Svayerga Germaniya va Ispaniyadan kelgan tajribali hamkasblari yordam berishadi:
Bosh hakam: Feliks Svayer (Germaniya)
Qanot hakamlari: Robert Kempter va Kristian Dis (Germaniya)
To‘rtinchi rasmiy hakam: Alexandro Ernandes (Ispaniya)
Zaxira hakami: Diyego Sanches (Ispaniya)
Uchrashuv qayerda va qachon bo‘lib o‘tadi?
O‘zbekiston va Kongo DR terma jamoalari o‘rtasidagi guruh bosqichining so‘nggi akkordi AQSH zaminida yangraydi.
Manzil: AQSH, Atlanta shahri, muhtasham «Atlanta Stedium»
Daqiqalar yaqinlashmoqda: 28 iyun
Eslatib o‘tamiz, ushbu o‘yin O‘zbekiston milliy jamoasi uchun JCH-2026 guruh bosqichidagi yakuniy uchrashuv bo‘ladi. Dastlabki omadsizliklardan so‘ng, yigitlarimiz ushbu bahsda bor mahoratlarini ko‘rsatib, musobaqa bilan boshni baland ko‘targan holda xayrlashishadi deb ishonamiz. Olg‘a, yigitlar!
…