O‘zbekiston - Kongo DR bahsini Yevropaning mashhur hakami boshqaradi

·60·Sport
O‘zbekiston - Kongo DR bahsini Yevropaning mashhur hakami boshqaradi

Jahon chempionatidagi tarixiy yurishini munosib yakunlash, maydonda bor kuchini berib, muxlislar uchun g‘alaba qozonishga shaylanayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi guruh bosqichining so‘nggi, 3-turida Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi maydonga tushadi.

FIFA ushbu uchrashuvni boshqarib boradigan hakamlar brigadasi nomini e’lon qildi. Unga ko‘ra, Atlantadagi bahs Yevropa futboli yulduzlariga dars bergan tajribali nemis hakamiga topshirildi.

Maydonda nemischa tartib: Bosh hakam — Feliks Svayer!

Uchrashuv bosh hakami sifatida germaniyalik Feliks Svayer faoliyat yuritadi. Svayer futbol olamida juda katta obro‘ga ega va FIFAning eng ishonchli referilaridan biri hisoblanadi.

Muxlislar uni Yevropa chempionatlari (Yevro), Chempionlar ligasining eng shiddatli bahslari hamda Jahon chempionati saralash bosqichidagi prinsipial o‘yinlardan yaxshi tanishadi. Demak, maydonda o‘yin tizginini ushlab turish va adolatni ta’minlash borasida muammo bo‘lmaydi.

To‘liq hakamlar brigadasi bilan tanishing:

Maydonda Feliks Svayerga Germaniya va Ispaniyadan kelgan tajribali hamkasblari yordam berishadi:

  • Bosh hakam: Feliks Svayer (Germaniya)

  • Qanot hakamlari: Robert Kempter va Kristian Dis (Germaniya)

  • To‘rtinchi rasmiy hakam: Alexandro Ernandes (Ispaniya)

  • Zaxira hakami: Diyego Sanches (Ispaniya)

Uchrashuv qayerda va qachon bo‘lib o‘tadi?

O‘zbekiston va Kongo DR terma jamoalari o‘rtasidagi guruh bosqichining so‘nggi akkordi AQSH zaminida yangraydi.

Manzil: AQSH, Atlanta shahri, muhtasham «Atlanta Stedium»

Daqiqalar yaqinlashmoqda: 28 iyun

Eslatib o‘tamiz, ushbu o‘yin O‘zbekiston milliy jamoasi uchun JCH-2026 guruh bosqichidagi yakuniy uchrashuv bo‘ladi. Dastlabki omadsizliklardan so‘ng, yigitlarimiz ushbu bahsda bor mahoratlarini ko‘rsatib, musobaqa bilan boshni baland ko‘targan holda xayrlashishadi deb ishonamiz. Olg‘a, yigitlar!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Polymarket prognozi: Harri Keyn «Oltin to‘p» uchun asosiy favoritPolymarket prognozi: Harri Keyn «Oltin to‘p» uchun asosiy favoritBugun, 20:18Mourinoning «qora ro‘yxati»: «Real»da kimlar ketadi va kim daxlsiz?Mourinoning «qora ro‘yxati»: «Real»da kimlar ketadi va kim daxlsiz?Bugun, 19:03Roberto Martinez Cristiano Ronaldo haqida: «U barcha uchun oʻrnak boʻla oladigan sardor»Roberto Martinez Cristiano Ronaldo haqida: «U barcha uchun oʻrnak boʻla oladigan sardor»Bugun, 18:56Lionel Messi 39 yoshga to‘ldi: u endi JCH tarixidagi mutlaq rekordchi!Lionel Messi 39 yoshga to‘ldi: u endi JCH tarixidagi mutlaq rekordchi!Bugun, 18:51G‘aniyevning «shedevr» goli va VAR alami — vaziyat aslida qanday edi? (video)G‘aniyevning «shedevr» goli va VAR alami — vaziyat aslida qanday edi? (video)Bugun, 18:44Mourinodan «Real»da taktik inqilob: Mbappe va Vinisius qaysi pozitsiyada o‘ynaydi?Mourinodan «Real»da taktik inqilob: Mbappe va Vinisius qaysi pozitsiyada o‘ynaydi?Bugun, 18:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...