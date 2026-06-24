OpenAI oʻzining ilk protsessorini taqdim etdi: Broadcom bilan hamkorlikda Jalapeño yaratildi
Sunʼiy intellekt olamining yetakchisi hisoblangan OpenAI kompaniyasi oʻzining ilk shaxsiy chipini rasman eʼlon qildi. Broadcom kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan ushbu yangi protsessor Jalapeño deb nomlandi. Mazkur qadam kompaniyaning NVIDIA grafik protsessorlariga boʻlgan kuchli bogʻliqligini kamaytirish hamda oʻz tizimlarining samaradorligini oshirish yoʻlidagi strategik burilish hisoblanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Jalapeño chipi aynan OpenAI tizimlarining oʻziga xos ehtiyojlari uchun maxsus loyihalashtirilgan. Qizigʻi shundaki, protsessorni yaratish jarayonida kompaniyaning oʻz sunʼiy intellekt modellaridan ham foydalanilgan. Hozirda chip sinov bosqichida boʻlsa-da, dastlabki natijalar u energiya sarfi va unumdorlik nisbati boʻyicha bozordagi mavjud muqobillardan sezilarli darajada ustun ekanini koʻrsatmoqda.
Inference jarayoni uchun maxsus yechimYangi protsessor asosan "inference" (xulosa chiqarish) jarayonlari, yaʼni foydalanuvchi soʻrovlariga javoban tayyor modellarni ishga tushirish uchun moʻljallangan. OpenAI prezidenti Greg Brockman kompaniya podkastida taʼkidlashicha, ular oʻz ish yuklamalarini (workload) juda yaxshi tushunishadi va aynan yetarli darajada xizmat koʻrsatilmayotgan sohalarni tezlashtirishga eʼtibor qaratishgan.
Maʼlumotlarga koʻra, Jalapeño real vaqt rejimida kod yozish modellarini ishlatishda juda arzon tannarxni taʼminlaydi. Garchi modellarni oʻqitish (pre-training) kabi ogʻir vazifalar hali ham NVIDIA uskunalarida qolsa-da, inference xarajatlarining ozgina qisqarishi ham kompaniyaning moliyaviy barqarorligiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi.
Texnologik mustaqillik sari qadamOpenAI ushbu harakati bilan Google va Amazon kabi gigantlar qatoriga qoʻshildi. Ushbu kompaniyalar ham mashinali oʻqitish jarayonlarini tezlashtirish uchun oʻzlarining maxsus "AI accelerator" chiplarini ishlab chiqqan edi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun bu yangilik kelajakda ChatGPT va boshqa xizmatlarning tezroq va barqarorroq ishlashini anglatishi mumkin.
Kompaniya oʻz bayonotida faqatgina modellar yaratish bilan cheklanib qolmay, ularning ostidagi butun infratuzilmani — chip arxitekturasidan tortib, xotira tizimlari va tarmoq texnologiyalarigacha optimallashtirayotganini bildirdi. Bunday kompleks yondashuv modellarni nafaqat tezroq, balki foydalanuvchilar uchun arzonroq qilishga xizmat qiladi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, OpenAI hozirda Codex kabi agentli mahsulotlar va ularni harakatga keltiruvchi maʼlumotlar markazlarini ham faol rivojlantirmoqda. Oʻz chiplariga ega boʻlish kompaniyaga dasturiy taʼminot va apparat qismini bir xil maqsad yoʻlida mukammal birlashtirish imkonini beradi.
…