OpenAI oʻzining ilk protsessorini taqdim etdi: Broadcom bilan hamkorlikda Jalapeño yaratildi

·23·Texno
OpenAI oʻzining ilk protsessorini taqdim etdi: Broadcom bilan hamkorlikda Jalapeño yaratildi

Sunʼiy intellekt olamining yetakchisi hisoblangan OpenAI kompaniyasi oʻzining ilk shaxsiy chipini rasman eʼlon qildi. Broadcom kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan ushbu yangi protsessor Jalapeño deb nomlandi. Mazkur qadam kompaniyaning NVIDIA grafik protsessorlariga boʻlgan kuchli bogʻliqligini kamaytirish hamda oʻz tizimlarining samaradorligini oshirish yoʻlidagi strategik burilish hisoblanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Jalapeño chipi aynan OpenAI tizimlarining oʻziga xos ehtiyojlari uchun maxsus loyihalashtirilgan. Qizigʻi shundaki, protsessorni yaratish jarayonida kompaniyaning oʻz sunʼiy intellekt modellaridan ham foydalanilgan. Hozirda chip sinov bosqichida boʻlsa-da, dastlabki natijalar u energiya sarfi va unumdorlik nisbati boʻyicha bozordagi mavjud muqobillardan sezilarli darajada ustun ekanini koʻrsatmoqda.

Inference jarayoni uchun maxsus yechim

Yangi protsessor asosan "inference" (xulosa chiqarish) jarayonlari, yaʼni foydalanuvchi soʻrovlariga javoban tayyor modellarni ishga tushirish uchun moʻljallangan. OpenAI prezidenti Greg Brockman kompaniya podkastida taʼkidlashicha, ular oʻz ish yuklamalarini (workload) juda yaxshi tushunishadi va aynan yetarli darajada xizmat koʻrsatilmayotgan sohalarni tezlashtirishga eʼtibor qaratishgan.

Maʼlumotlarga koʻra, Jalapeño real vaqt rejimida kod yozish modellarini ishlatishda juda arzon tannarxni taʼminlaydi. Garchi modellarni oʻqitish (pre-training) kabi ogʻir vazifalar hali ham NVIDIA uskunalarida qolsa-da, inference xarajatlarining ozgina qisqarishi ham kompaniyaning moliyaviy barqarorligiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi.

Texnologik mustaqillik sari qadam

OpenAI ushbu harakati bilan Google va Amazon kabi gigantlar qatoriga qoʻshildi. Ushbu kompaniyalar ham mashinali oʻqitish jarayonlarini tezlashtirish uchun oʻzlarining maxsus "AI accelerator" chiplarini ishlab chiqqan edi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun bu yangilik kelajakda ChatGPT va boshqa xizmatlarning tezroq va barqarorroq ishlashini anglatishi mumkin.

Kompaniya oʻz bayonotida faqatgina modellar yaratish bilan cheklanib qolmay, ularning ostidagi butun infratuzilmani — chip arxitekturasidan tortib, xotira tizimlari va tarmoq texnologiyalarigacha optimallashtirayotganini bildirdi. Bunday kompleks yondashuv modellarni nafaqat tezroq, balki foydalanuvchilar uchun arzonroq qilishga xizmat qiladi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, OpenAI hozirda Codex kabi agentli mahsulotlar va ularni harakatga keltiruvchi maʼlumotlar markazlarini ham faol rivojlantirmoqda. Oʻz chiplariga ega boʻlish kompaniyaga dasturiy taʼminot va apparat qismini bir xil maqsad yoʻlida mukammal birlashtirish imkonini beradi.

OpenAIJalapeñoBroadcomSunʼiy IntellektChip
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi oʻyin ixlosmandlari uchun Redmi K90 Ultra modelini tayyorlamoqdaXiaomi oʻyin ixlosmandlari uchun Redmi K90 Ultra modelini tayyorlamoqdaBugun, 21:29Figma dizayn va dasturlash oʻrtasidagi toʻsiqlarni olib tashlaydigan yangi funksiyalarni taqdim etdiFigma dizayn va dasturlash oʻrtasidagi toʻsiqlarni olib tashlaydigan yangi funksiyalarni taqdim etdiBugun, 21:28General Motors zavodlarida robotlar ishchilarni siqib chiqarmoqda: UAW xavotirdaGeneral Motors zavodlarida robotlar ishchilarni siqib chiqarmoqda: UAW xavotirdaBugun, 20:57Logistika sohasida inqilob: Samsara yuk oʻgʻriligiga chek qoʻyuvchi aqlli yorliqni taqdim etdiLogistika sohasida inqilob: Samsara yuk oʻgʻriligiga chek qoʻyuvchi aqlli yorliqni taqdim etdiBugun, 20:28Vaznsizlik holati inson ongini oʻzgartirishi aniqlandi: Psixodelik effekt bilan oʻxshashlikVaznsizlik holati inson ongini oʻzgartirishi aniqlandi: Psixodelik effekt bilan oʻxshashlikBugun, 20:27Amazon kompaniyasiga tegishli Zoox oʻzining haydovchisiz robotaksisini yangiladiAmazon kompaniyasiga tegishli Zoox oʻzining haydovchisiz robotaksisini yangiladiBugun, 20:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi