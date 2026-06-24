Amazon kompaniyasiga tegishli Zoox oʻzining haydovchisiz robotaksisini yangiladi
Amazon tarkibiga kiruvchi Zoox kompaniyasi oʻzining maxsus loyihalashtirilgan robotaksisini sezilarli darajada takomillashtirdi. Bu yangilanishlar shunchaki tashqi koʻrinishni yaxshilash emas, balki joriy yil oxiriga rejalashtirilgan tijoriy xizmatni yoʻlga qoʻyish oldidan yoʻlovchilarning qulayligi va xavfsizligini taʼminlashga qaratilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya foydalanuvchilarning fikr-mulohazalari asosida avtomobilning ichki va tashqi dizayniga bir qator oʻzgartirishlar kiritgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Zoox robotaksisining asosiy texnik xususiyatlari oʻzgarishsiz qolgan. Kub shaklidagi ushbu elektr transport vositasida hali ham rul gʻildiragi va anʼanaviy boshqaruv elementlari mavjud emas. Avtomobil 40 ta kamera, radar, lidar va infraqizil datchiklar bilan jihozlangan boʻlib, ular atrof-muhitni toʻliq idrok etish imkonini beradi. Shuningdek, u soatiga 120 kilometr (75 mil) tezlikda harakatlana oladi va toʻrt nafar yoʻlovchini sigʻdira oladi.
Interyerdagi qulaylik va ergonomikaKompaniya muhandislari yoʻlovchilar uchun yanada shinam muhit yaratish maqsadida oʻrindiqlar va bosh suyanchiqlariga qoʻshimcha yumshoq qoplamalar hamda ergonomik egri chiziqlar qoʻshishdi. Ichki bezaklarda och ranglar palitrasidan foydalanilgan: oʻrindiqlar aloye yashil, pol va bezaklar esa toshrang kulrang tusga kirdi. Zoox vakillarining soʻzlariga koʻra, bunday ranglar uygʻunligi tinchlantiruvchi muhit yaratish bilan birga, yoʻlovchilarga oʻz smartfonlari kabi shaxsiy buyumlarini osongina topib olishga yordam beradi.
Bundan tashqari, salondagi texnik detallar ham eʼtibordan chetda qolmagan. Smartfonlarni quvvatlash paneliga telefonlar sirpanib ketmasligi uchun maxsus yivlar qoʻshildi, stakan ushlagichlar kengaytirildi va sensorli ekran yanada koʻrinarli holatga keltirildi. Bu kabi kichik, ammo muhim oʻzgarishlar robotaksidan har kuni foydalanadigan minglab yoʻlovchilar uchun xizmat sifatini oshirishga xizmat qiladi.
Xavfsizlik va tashqi aloqa tizimiAvtomobilning tashqi qismida ham muhim yangilanishlar amalga oshirildi. Ikki tomonlama reflektorlar koʻrinishni yaxshilash uchun boshqa joyga koʻchirildi. Eng eʼtiborli jihati, eshik interfeysiga yangi dinamik va mikrofon oʻrnatildi. Bu tizim yoʻlovchilar, yoʻl harakatining boshqa ishtirokchilari va Zoox qoʻllab-quvvatlash xizmati oʻrtasida ikki tomonlama audio aloqani taʼminlaydi.
Zoox sanoat dizayni boʻyicha direktori Chris Stoffelning taʼkidlashicha, yangilangan interyer dizayni zamonaviy yengil avtomobillardagi kabi yoʻlovchining diqqatini ortiqcha chalgʻitmaydi. Maqsad — yoʻlovchiga safar davomida maksimal darajada dam olish imkoniyatini berishdir. Ushbu yangilanishlar Zoox tajribasini bugungi kunda mavjud boʻlgan har qanday boshqa transport xizmatidan ajratib turishi kutilmoqda.
Hozirda Zoox oʻzining haydovchisiz taksilarini AQSHning bir necha shaharlarida sinovdan oʻtkazmoqda. Agar barcha rejalar muvaffaqiyatli amalga oshsa, ushbu futuristik transport vositalari yaqin oylarda rasman yoʻlovchilarga xizmat koʻrsatishni boshlaydi. Bu esa shahar transporti tizimida yangi davrni boshlab berishi mumkin.
…