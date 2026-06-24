Amazon kompaniyasiga tegishli Zoox oʻzining haydovchisiz robotaksisini yangiladi

·52·Texno
Amazon kompaniyasiga tegishli Zoox oʻzining haydovchisiz robotaksisini yangiladi

Amazon tarkibiga kiruvchi Zoox kompaniyasi oʻzining maxsus loyihalashtirilgan robotaksisini sezilarli darajada takomillashtirdi. Bu yangilanishlar shunchaki tashqi koʻrinishni yaxshilash emas, balki joriy yil oxiriga rejalashtirilgan tijoriy xizmatni yoʻlga qoʻyish oldidan yoʻlovchilarning qulayligi va xavfsizligini taʼminlashga qaratilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya foydalanuvchilarning fikr-mulohazalari asosida avtomobilning ichki va tashqi dizayniga bir qator oʻzgartirishlar kiritgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Zoox robotaksisining asosiy texnik xususiyatlari oʻzgarishsiz qolgan. Kub shaklidagi ushbu elektr transport vositasida hali ham rul gʻildiragi va anʼanaviy boshqaruv elementlari mavjud emas. Avtomobil 40 ta kamera, radar, lidar va infraqizil datchiklar bilan jihozlangan boʻlib, ular atrof-muhitni toʻliq idrok etish imkonini beradi. Shuningdek, u soatiga 120 kilometr (75 mil) tezlikda harakatlana oladi va toʻrt nafar yoʻlovchini sigʻdira oladi.

Interyerdagi qulaylik va ergonomika

Kompaniya muhandislari yoʻlovchilar uchun yanada shinam muhit yaratish maqsadida oʻrindiqlar va bosh suyanchiqlariga qoʻshimcha yumshoq qoplamalar hamda ergonomik egri chiziqlar qoʻshishdi. Ichki bezaklarda och ranglar palitrasidan foydalanilgan: oʻrindiqlar aloye yashil, pol va bezaklar esa toshrang kulrang tusga kirdi. Zoox vakillarining soʻzlariga koʻra, bunday ranglar uygʻunligi tinchlantiruvchi muhit yaratish bilan birga, yoʻlovchilarga oʻz smartfonlari kabi shaxsiy buyumlarini osongina topib olishga yordam beradi.

Bundan tashqari, salondagi texnik detallar ham eʼtibordan chetda qolmagan. Smartfonlarni quvvatlash paneliga telefonlar sirpanib ketmasligi uchun maxsus yivlar qoʻshildi, stakan ushlagichlar kengaytirildi va sensorli ekran yanada koʻrinarli holatga keltirildi. Bu kabi kichik, ammo muhim oʻzgarishlar robotaksidan har kuni foydalanadigan minglab yoʻlovchilar uchun xizmat sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Xavfsizlik va tashqi aloqa tizimi

Avtomobilning tashqi qismida ham muhim yangilanishlar amalga oshirildi. Ikki tomonlama reflektorlar koʻrinishni yaxshilash uchun boshqa joyga koʻchirildi. Eng eʼtiborli jihati, eshik interfeysiga yangi dinamik va mikrofon oʻrnatildi. Bu tizim yoʻlovchilar, yoʻl harakatining boshqa ishtirokchilari va Zoox qoʻllab-quvvatlash xizmati oʻrtasida ikki tomonlama audio aloqani taʼminlaydi.

Zoox sanoat dizayni boʻyicha direktori Chris Stoffelning taʼkidlashicha, yangilangan interyer dizayni zamonaviy yengil avtomobillardagi kabi yoʻlovchining diqqatini ortiqcha chalgʻitmaydi. Maqsad — yoʻlovchiga safar davomida maksimal darajada dam olish imkoniyatini berishdir. Ushbu yangilanishlar Zoox tajribasini bugungi kunda mavjud boʻlgan har qanday boshqa transport xizmatidan ajratib turishi kutilmoqda.

Hozirda Zoox oʻzining haydovchisiz taksilarini AQSHning bir necha shaharlarida sinovdan oʻtkazmoqda. Agar barcha rejalar muvaffaqiyatli amalga oshsa, ushbu futuristik transport vositalari yaqin oylarda rasman yoʻlovchilarga xizmat koʻrsatishni boshlaydi. Bu esa shahar transporti tizimida yangi davrni boshlab berishi mumkin.

ZooxAmazonRobotaksiTexnologiyaElektromobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi oʻyin ixlosmandlari uchun Redmi K90 Ultra modelini tayyorlamoqdaXiaomi oʻyin ixlosmandlari uchun Redmi K90 Ultra modelini tayyorlamoqdaBugun, 21:29Figma dizayn va dasturlash oʻrtasidagi toʻsiqlarni olib tashlaydigan yangi funksiyalarni taqdim etdiFigma dizayn va dasturlash oʻrtasidagi toʻsiqlarni olib tashlaydigan yangi funksiyalarni taqdim etdiBugun, 21:28General Motors zavodlarida robotlar ishchilarni siqib chiqarmoqda: UAW xavotirdaGeneral Motors zavodlarida robotlar ishchilarni siqib chiqarmoqda: UAW xavotirdaBugun, 20:57OpenAI oʻzining ilk protsessorini taqdim etdi: Broadcom bilan hamkorlikda Jalapeño yaratildiOpenAI oʻzining ilk protsessorini taqdim etdi: Broadcom bilan hamkorlikda Jalapeño yaratildiBugun, 20:51Logistika sohasida inqilob: Samsara yuk oʻgʻriligiga chek qoʻyuvchi aqlli yorliqni taqdim etdiLogistika sohasida inqilob: Samsara yuk oʻgʻriligiga chek qoʻyuvchi aqlli yorliqni taqdim etdiBugun, 20:28Vaznsizlik holati inson ongini oʻzgartirishi aniqlandi: Psixodelik effekt bilan oʻxshashlikVaznsizlik holati inson ongini oʻzgartirishi aniqlandi: Psixodelik effekt bilan oʻxshashlikBugun, 20:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi