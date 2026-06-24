Elon Muskning hamkori Valor Equity Partners yangi 2,5 milliard dollarlik fondini ishga tushirmoqda
AQSHning nufuzli investitsiya kompaniyalaridan biri boʻlgan Valor Equity Partners oʻzining navbatdagi — Fund VII deb nomlangan yirik jamgʻarmasi uchun mablagʻ toʻplashni boshladi. Bloomberg nashrining xabar berishicha, kompaniya ushbu fond orqali kamida 2,5 milliard dollar miqdorida kapital jalb qilishni maqsad qilgan. Bu qadam texnologiya olamida yirik oʻzgarishlar va strategik investitsiyalar davri davom etayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi jamgʻarmaning eng eʼtiborli jihati shundaki, undagi mablagʻlarning muayyan qismi allaqachon Elon Musk asos solgan SpaceX kompaniyasiga yoʻnaltirilishi belgilab qoʻyilgan. Valor Equity Partners va uning asoschisi Antonio Gracias uzoq yillardan buyon Elon Muskning eng yaqin hamkorlari va tarafdorlari sanaladi. Hozirgi vaqtda mazkur investitsiya firmasi SpaceX aksiyalarining taxminan 4 foiziga egalik qiladi.
Strategik yoʻnalishlar va asosiy investitsiyalarGarchi Fund VII jamgʻarmasining aniq strategiyasi toʻliq ochiqlanmagan boʻlsa-da, kompaniyaning oʻtmishdagi faoliyati uning kelajakdagi rejalari haqida tasavvur beradi. Valor Equity Partners odatda kompaniyalarni kengaytirish va oʻsish bosqichida qoʻllab-quvvatlashga ixtisoslashgan. Ular nafaqat koinot texnologiyalari, balki boshqa muhim sohalarga ham pul tikib kelmoqda.
Kompaniya shu paytgacha harbiy texnologiyalar ishlab chiqaruvchi Anduril hamda yaqinda birjaga chiqqan mashhur Reddit ijtimoiy platformasiga ham yirik sarmoyalar kiritgan. Bu kabi loyihalar Valor Equity Partners yuqori texnologiyali va innovatsion biznes modellarga katta qiziqish bildirayotganini tasdiqlaydi.
Maʼlumot oʻrnida aytish joizki, kompaniya 2024-yilda oʻzining Fund VI jamgʻarmasini 2,35 milliard dollar bilan yakunlagan edi. Yangi fondning hajmi avvalgisidan kattaroq ekani investorlarning ushbu firmaga boʻlgan ishonchi yuqoriligini koʻrsatadi. Valor Equity Partners asosan operatsion oʻsish bosqichidagi startaplarga koʻmak berishni oʻzining asosiy vazifasi deb biladi.
Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari va investorlar uchun bu kabi yangiliklar global bozordagi kapital harakatini tushunishda muhim ahamiyatga ega. SpaceX kabi gigantlarning barqaror moliyalashtirilishi koinot sanoatidagi raqobatni yanada kuchaytiradi va yangi texnologik yutuqlarga yoʻl ochadi. Valor Equity Partners kabi oʻyinchilarning faolligi esa venchur kapitali bozorida oʻsish surʼatlari saqlanib qolayotganini anglatadi.
…