Elon Muskning hamkori Valor Equity Partners yangi 2,5 milliard dollarlik fondini ishga tushirmoqda

·55·Texno
Elon Muskning hamkori Valor Equity Partners yangi 2,5 milliard dollarlik fondini ishga tushirmoqda

AQSHning nufuzli investitsiya kompaniyalaridan biri boʻlgan Valor Equity Partners oʻzining navbatdagi — Fund VII deb nomlangan yirik jamgʻarmasi uchun mablagʻ toʻplashni boshladi. Bloomberg nashrining xabar berishicha, kompaniya ushbu fond orqali kamida 2,5 milliard dollar miqdorida kapital jalb qilishni maqsad qilgan. Bu qadam texnologiya olamida yirik oʻzgarishlar va strategik investitsiyalar davri davom etayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi jamgʻarmaning eng eʼtiborli jihati shundaki, undagi mablagʻlarning muayyan qismi allaqachon Elon Musk asos solgan SpaceX kompaniyasiga yoʻnaltirilishi belgilab qoʻyilgan. Valor Equity Partners va uning asoschisi Antonio Gracias uzoq yillardan buyon Elon Muskning eng yaqin hamkorlari va tarafdorlari sanaladi. Hozirgi vaqtda mazkur investitsiya firmasi SpaceX aksiyalarining taxminan 4 foiziga egalik qiladi.

Strategik yoʻnalishlar va asosiy investitsiyalar

Garchi Fund VII jamgʻarmasining aniq strategiyasi toʻliq ochiqlanmagan boʻlsa-da, kompaniyaning oʻtmishdagi faoliyati uning kelajakdagi rejalari haqida tasavvur beradi. Valor Equity Partners odatda kompaniyalarni kengaytirish va oʻsish bosqichida qoʻllab-quvvatlashga ixtisoslashgan. Ular nafaqat koinot texnologiyalari, balki boshqa muhim sohalarga ham pul tikib kelmoqda.

Kompaniya shu paytgacha harbiy texnologiyalar ishlab chiqaruvchi Anduril hamda yaqinda birjaga chiqqan mashhur Reddit ijtimoiy platformasiga ham yirik sarmoyalar kiritgan. Bu kabi loyihalar Valor Equity Partners yuqori texnologiyali va innovatsion biznes modellarga katta qiziqish bildirayotganini tasdiqlaydi.

Maʼlumot oʻrnida aytish joizki, kompaniya 2024-yilda oʻzining Fund VI jamgʻarmasini 2,35 milliard dollar bilan yakunlagan edi. Yangi fondning hajmi avvalgisidan kattaroq ekani investorlarning ushbu firmaga boʻlgan ishonchi yuqoriligini koʻrsatadi. Valor Equity Partners asosan operatsion oʻsish bosqichidagi startaplarga koʻmak berishni oʻzining asosiy vazifasi deb biladi.

Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari va investorlar uchun bu kabi yangiliklar global bozordagi kapital harakatini tushunishda muhim ahamiyatga ega. SpaceX kabi gigantlarning barqaror moliyalashtirilishi koinot sanoatidagi raqobatni yanada kuchaytiradi va yangi texnologik yutuqlarga yoʻl ochadi. Valor Equity Partners kabi oʻyinchilarning faolligi esa venchur kapitali bozorida oʻsish surʼatlari saqlanib qolayotganini anglatadi.

Elon MuskSpaceXValor Equity PartnersInvestitsiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyaning Avtotor zavodi Amberavto A5 elektromobillarining yangi partiyasini chiqardiRossiyaning Avtotor zavodi Amberavto A5 elektromobillarining yangi partiyasini chiqardiBugun, 19:52Smartfon qaramligiga qarshi radikal yechim: Brick gadjeti qanday ishlaydi?Smartfon qaramligiga qarshi radikal yechim: Brick gadjeti qanday ishlaydi?Bugun, 19:29Xiaomi kompaniyasi goʻshtni 15 daqiqada pishiradigan aqlli multivarkani taqdim etdiXiaomi kompaniyasi goʻshtni 15 daqiqada pishiradigan aqlli multivarkani taqdim etdiBugun, 19:24Xiaomi smartfonlar uchun yangicha xizmat: Eskirgan batareyalar sigʻimi oshiriladiXiaomi smartfonlar uchun yangicha xizmat: Eskirgan batareyalar sigʻimi oshiriladiBugun, 18:57T2 mobil operatori ortiqcha trafikni chegirmalarga almashtirish imkoniyatini ochdiT2 mobil operatori ortiqcha trafikni chegirmalarga almashtirish imkoniyatini ochdiBugun, 18:24Jeff Bezos tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan Slate Auto arzon elektromobilini taqdim etdiJeff Bezos tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan Slate Auto arzon elektromobilini taqdim etdiBugun, 17:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi