Logistika sohasida inqilob: Samsara yuk oʻgʻriligiga chek qoʻyuvchi aqlli yorliqni taqdim etdi

·52·Texno
Logistika sohasida inqilob: Samsara yuk oʻgʻriligiga chek qoʻyuvchi aqlli yorliqni taqdim etdi

Global logistika va yuk tashish sanoati bugungi kunda jiddiy muammoga duch kelmoqda: yuklarning portlar yoki taqsimlash markazlari orasidagi harakati paytida nazoratdan chiqib ketishi va oʻgʻirlanishi holatlari koʻpaymoqda. Jinoyatchilar tobora murakkab usullardan foydalanayotgan bir paytda, Samsara kompaniyasi ushbu muammoga innovatsion yechim taklif qildi. Kompaniya oddiy vizitka oʻlchamidagi, har qanday yukka yopishtirish mumkin boʻlgan yangi Samsara Tracking Label qurilmasini eʼlon qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu yangi texnologiya tashqi koʻrinishidan oddiy yuk yorligʻiga oʻxshasa-da, uning ichiga ixcham rux (zinc) batareyasi va Bluetooth Low Energy (BLE) moduli joylashtirilgan. TechCrunch nashriga berilgan eksklyuziv intervyuda Samsara vitse-prezidenti David Gal taʼkidlashicha, mazkur yorliq yuklarning real vaqt rejimidagi joylashuvini kuzatish imkonini beradi va eng muhimi, u bir martalik foydalanish uchun moʻljallangan.

Texnologik ustunlik va tarmoq imkoniyatlari

Samsara Tracking Label qurilmasining asosiy farqi va ustunligi uning kompaniyaning mavjud ekotizimiga integratsiya qilinganidadir. Samsara yillar davomida butun dunyo boʻylab millionlab datchiklar, kameralar va sensorlar tarmogʻini yaratgan. Yangi yorliq aynan shu infratuzilmadan foydalanadi: yoʻlda ketayotgan har qanday Samsara qurilmasi yaqin atrofdagi yorliq signalini tutib oladi va uning aniq koordinatalarini tizimga yuboradi.

Ilgari kompaniya tomonidan taqdim etilgan Asset Tag kabi qurilmalar ancha yirik va qimmat boʻlib, ularni faqat juda qimmatbaho yuklarga oʻrnatish iqtisodiy jihatdan oʻzini oqlardi. Shuningdek, eski qurilmalarni yetkazib berish yakunlangach, qaytarib olish talab etilardi. Yangi Tracking Label esa shunchalik arzon va ixchamki, uni hatto oʻrtacha qiymatga ega boʻlgan bir martalik joʻnatmalarga ham yopishtirib yuborish mumkin.

Xavfsizlik va logistik nazorat

Yuk oʻgʻriligi masalasi nafaqat moddiy zarar, balki brend obroʻsiga ham putur yetkazadi. Masalan, yaqinda mashhur shaxslardan biri Guy Fieri kompaniyasiga tegishli 24 ming shisha teqila mahsuloti gʻoyib boʻlgani logistika zanjiridagi boʻshliqlarni yaqqol koʻrsatib berdi. Samsara tomonidan taklif etilayotgan yechim aynan mana shunday "qora tuynuklarni" yopishga xizmat qiladi.

Kompaniya oʻz tarmogʻidan nafaqat kuzatuv, balki boshqa maqsadlarda ham foydalanmoqda. May oyida taqdim etilgan Ground Intelligence vositalar toʻplami sunʼiy intellekt yordamida yoʻllardagi chuqurlarni va xavfli hududlarni real vaqtda aniqlash imkonini beradi. Yangi aqlli yorliqlar esa ushbu aqlli tizimning mantiqiy davomi boʻlib, logistika jarayonini toʻliq shaffof qiladi.

Oʻzbekiston kabi tranzit va logistika salohiyati yuqori boʻlgan mamlakatlar uchun ham bunday texnologiyalar juda muhim. Yuklarning xavfsizligini taʼminlash va ularni real vaqt rejimida monitoring qilish xalqaro savdo aloqalarida ishonchni oshiradi. Samsara Tracking Label kabi yechimlar kelajakda yuk tashish xarajatlarini kamaytirishi va yoʻqotishlarning oldini olishi kutilmoqda.

SamsaraLogistikaTexnologiyaBluetoothXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi oʻyin ixlosmandlari uchun Redmi K90 Ultra modelini tayyorlamoqdaXiaomi oʻyin ixlosmandlari uchun Redmi K90 Ultra modelini tayyorlamoqdaBugun, 21:29Figma dizayn va dasturlash oʻrtasidagi toʻsiqlarni olib tashlaydigan yangi funksiyalarni taqdim etdiFigma dizayn va dasturlash oʻrtasidagi toʻsiqlarni olib tashlaydigan yangi funksiyalarni taqdim etdiBugun, 21:28General Motors zavodlarida robotlar ishchilarni siqib chiqarmoqda: UAW xavotirdaGeneral Motors zavodlarida robotlar ishchilarni siqib chiqarmoqda: UAW xavotirdaBugun, 20:57OpenAI oʻzining ilk protsessorini taqdim etdi: Broadcom bilan hamkorlikda Jalapeño yaratildiOpenAI oʻzining ilk protsessorini taqdim etdi: Broadcom bilan hamkorlikda Jalapeño yaratildiBugun, 20:51Vaznsizlik holati inson ongini oʻzgartirishi aniqlandi: Psixodelik effekt bilan oʻxshashlikVaznsizlik holati inson ongini oʻzgartirishi aniqlandi: Psixodelik effekt bilan oʻxshashlikBugun, 20:27Amazon kompaniyasiga tegishli Zoox oʻzining haydovchisiz robotaksisini yangiladiAmazon kompaniyasiga tegishli Zoox oʻzining haydovchisiz robotaksisini yangiladiBugun, 20:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi