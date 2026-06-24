Logistika sohasida inqilob: Samsara yuk oʻgʻriligiga chek qoʻyuvchi aqlli yorliqni taqdim etdi
Global logistika va yuk tashish sanoati bugungi kunda jiddiy muammoga duch kelmoqda: yuklarning portlar yoki taqsimlash markazlari orasidagi harakati paytida nazoratdan chiqib ketishi va oʻgʻirlanishi holatlari koʻpaymoqda. Jinoyatchilar tobora murakkab usullardan foydalanayotgan bir paytda, Samsara kompaniyasi ushbu muammoga innovatsion yechim taklif qildi. Kompaniya oddiy vizitka oʻlchamidagi, har qanday yukka yopishtirish mumkin boʻlgan yangi Samsara Tracking Label qurilmasini eʼlon qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ushbu yangi texnologiya tashqi koʻrinishidan oddiy yuk yorligʻiga oʻxshasa-da, uning ichiga ixcham rux (zinc) batareyasi va Bluetooth Low Energy (BLE) moduli joylashtirilgan. TechCrunch nashriga berilgan eksklyuziv intervyuda Samsara vitse-prezidenti David Gal taʼkidlashicha, mazkur yorliq yuklarning real vaqt rejimidagi joylashuvini kuzatish imkonini beradi va eng muhimi, u bir martalik foydalanish uchun moʻljallangan.
Texnologik ustunlik va tarmoq imkoniyatlariSamsara Tracking Label qurilmasining asosiy farqi va ustunligi uning kompaniyaning mavjud ekotizimiga integratsiya qilinganidadir. Samsara yillar davomida butun dunyo boʻylab millionlab datchiklar, kameralar va sensorlar tarmogʻini yaratgan. Yangi yorliq aynan shu infratuzilmadan foydalanadi: yoʻlda ketayotgan har qanday Samsara qurilmasi yaqin atrofdagi yorliq signalini tutib oladi va uning aniq koordinatalarini tizimga yuboradi.
Ilgari kompaniya tomonidan taqdim etilgan Asset Tag kabi qurilmalar ancha yirik va qimmat boʻlib, ularni faqat juda qimmatbaho yuklarga oʻrnatish iqtisodiy jihatdan oʻzini oqlardi. Shuningdek, eski qurilmalarni yetkazib berish yakunlangach, qaytarib olish talab etilardi. Yangi Tracking Label esa shunchalik arzon va ixchamki, uni hatto oʻrtacha qiymatga ega boʻlgan bir martalik joʻnatmalarga ham yopishtirib yuborish mumkin.
Xavfsizlik va logistik nazoratYuk oʻgʻriligi masalasi nafaqat moddiy zarar, balki brend obroʻsiga ham putur yetkazadi. Masalan, yaqinda mashhur shaxslardan biri Guy Fieri kompaniyasiga tegishli 24 ming shisha teqila mahsuloti gʻoyib boʻlgani logistika zanjiridagi boʻshliqlarni yaqqol koʻrsatib berdi. Samsara tomonidan taklif etilayotgan yechim aynan mana shunday "qora tuynuklarni" yopishga xizmat qiladi.
Kompaniya oʻz tarmogʻidan nafaqat kuzatuv, balki boshqa maqsadlarda ham foydalanmoqda. May oyida taqdim etilgan Ground Intelligence vositalar toʻplami sunʼiy intellekt yordamida yoʻllardagi chuqurlarni va xavfli hududlarni real vaqtda aniqlash imkonini beradi. Yangi aqlli yorliqlar esa ushbu aqlli tizimning mantiqiy davomi boʻlib, logistika jarayonini toʻliq shaffof qiladi.
Oʻzbekiston kabi tranzit va logistika salohiyati yuqori boʻlgan mamlakatlar uchun ham bunday texnologiyalar juda muhim. Yuklarning xavfsizligini taʼminlash va ularni real vaqt rejimida monitoring qilish xalqaro savdo aloqalarida ishonchni oshiradi. Samsara Tracking Label kabi yechimlar kelajakda yuk tashish xarajatlarini kamaytirishi va yoʻqotishlarning oldini olishi kutilmoqda.
…