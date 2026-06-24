Mourinoning «qora ro‘yxati»: «Real»da kimlar ketadi va kim daxlsiz?
Madridning «Real» klubiga bosh murabbiy bo‘lib qaytgan Joze Mourino jamoada katta tozalash ishlarini boshlab yubordi. Taniqli insayder va jurnalist Mario Kortexananing xabar berishicha, portugaliyalik mutaxassis yangi mavsum loyihasiga mos kelmaydigan va kelajagi mavhum bo‘lgan futbolchilar ro‘yxatini shakllantirgan.
«Qirollik klubi»da haqiqiy taktik inqilob va tarkibni yangilash jarayoni kutilmoqda. Xo‘sh, «Maxsus»ning rejalariga kimlar kirdi-yu, kimlar soyada qolib ketdi?
Chap qanot himoyasidagi «katta tozalash»
Mourinoga jamoaning hozirgi chap qanot himoya chizig‘i mutlaqo ma’qul kelmayapti. U bir yo‘la uchta futbolchini o‘z rejalaridan chiqarib tashlagan:
Ferlan Mendi va Fran Garsiya — yangi mavsumda Mourino ularga ishonch bildirmoqchi emas va ularning transferga qo‘yilishi ehtimoli juda yuqori.
Alvaro Karreras — u ham murabbiyning asosiy rejalarida yo‘q, biroq yuqoridagi ikki futbolchiga qaraganda Karrerasning Madridda qolish imkoniyati biroz balandroq baholanmoqda.
Murabbiy ishonmayapti, ammo futbolchilar ketishni istamayapti
Jamoaning ayrim a’zolari Mourinoning ishonchiga kira olmagan bo‘lsa-da, «Santyago Bernabeu»ni tark etishni xayollariga ham keltirishmayapti:
Raul Asensio: Markaziy himoyachi portugaliyalik mutaxassisning ishonch limitidan chiqib bo‘lgan. Ammo futbolchining o‘zi klubda qolib, o‘z pozitsiyasi uchun kurashmoqchi.
Eduardo Kamavinga: Fransiyalik yulduz ham Mourinoni to‘liq ishontira olgani yo‘q. Shunga qaramay, Kamavinga jamoani almashtirish niyatida emas va Madridda o‘z baxtini sinab ko‘rmoqchi.
Trasfer bombalari: Chuameniga xaridor bor, Valverde esa «daxlsiz»
Yarim himoya chizig‘ida ham vaziyat ancha qiziqarli tus olmoqda.
Jamoaning yana bir fransuz vakili Orelen Chuamenining transferi uzil-kesil inkor etilmayapti. Agar yaxshi taklif tushsa, klub uni qo‘yib yuborishi mumkin. Ayni damda Angliyaning «Manchester Yunayted» klubi Chuameni transferiga jiddiy qiziqish bildirmoqda.
Biroq, jamoada shunday futbolchi borki, uning ketishi haqida gap-so‘z bo‘lishi ham mumkin emas. U — Federiko Valverde. Urugvaylik yarim himoyachi yangi «Real» uchun mutlaqo daxlsiz (neprikasayemiy) futbolchi deb e’lon qilingan va uni sotish masalasi kun tartibida umuman yo‘q.
Mourino loyihasida futbolchilarning hozirgi maqomi:
Futbolchi
Pozitsiyasi
Murabbiyning qarori / Hozirgi holati
Federiko Valverde
Yarim himoyachi
Daxlsiz! Transferi taqiqlangan.
Eduardo Kamavinga
Yarim himoyachi
Ishonch past, lekin futbolchi ketishni istamayapti.
Orelen Chuameni
Yarim himoyachi
Sotilishi mumkin. «Manchester Yunayted» jiddiy da’vogar.
Ferlan Mendi
Chap himoyachi
Rejada yo‘q, transferga chiqariladi.
Fran Garsiya
Chap himoyachi
Rejada yo‘q, transferga chiqariladi.
Alvaro Karreras
Chap himoyachi
Rejada yo‘q, ammo qolish imkoniyati boshqalardan ko‘ra ko‘proq.
Raul Asensio
Markaziy himoyachi
Ishonch yo‘q, lekin klubdan ketmoqchi emas.
«Real Madrid» rahbariyati Joze Mourinoning talablarini qondirish va tarkibni yangilash uchun ushbu yozgi transfer oynasida juda faol bo‘lishni rejalashtirgan. Ko‘ramiz, «Maxsus» o‘zi istagan chempionlik tarkibini yig‘a olarmikin?
…