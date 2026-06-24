Mourinoning «qora ro‘yxati»: «Real»da kimlar ketadi va kim daxlsiz?

·97·Sport
Mourinoning «qora ro‘yxati»: «Real»da kimlar ketadi va kim daxlsiz?

Madridning «Real» klubiga bosh murabbiy bo‘lib qaytgan Joze Mourino jamoada katta tozalash ishlarini boshlab yubordi. Taniqli insayder va jurnalist Mario Kortexananing xabar berishicha, portugaliyalik mutaxassis yangi mavsum loyihasiga mos kelmaydigan va kelajagi mavhum bo‘lgan futbolchilar ro‘yxatini shakllantirgan.

«Qirollik klubi»da haqiqiy taktik inqilob va tarkibni yangilash jarayoni kutilmoqda. Xo‘sh, «Maxsus»ning rejalariga kimlar kirdi-yu, kimlar soyada qolib ketdi?

Chap qanot himoyasidagi «katta tozalash»

Mourinoga jamoaning hozirgi chap qanot himoya chizig‘i mutlaqo ma’qul kelmayapti. U bir yo‘la uchta futbolchini o‘z rejalaridan chiqarib tashlagan:

  • Ferlan Mendi va Fran Garsiya — yangi mavsumda Mourino ularga ishonch bildirmoqchi emas va ularning transferga qo‘yilishi ehtimoli juda yuqori.

  • Alvaro Karreras — u ham murabbiyning asosiy rejalarida yo‘q, biroq yuqoridagi ikki futbolchiga qaraganda Karrerasning Madridda qolish imkoniyati biroz balandroq baholanmoqda.

Murabbiy ishonmayapti, ammo futbolchilar ketishni istamayapti

Jamoaning ayrim a’zolari Mourinoning ishonchiga kira olmagan bo‘lsa-da, «Santyago Bernabeu»ni tark etishni xayollariga ham keltirishmayapti:

  • Raul Asensio: Markaziy himoyachi portugaliyalik mutaxassisning ishonch limitidan chiqib bo‘lgan. Ammo futbolchining o‘zi klubda qolib, o‘z pozitsiyasi uchun kurashmoqchi.

  • Eduardo Kamavinga: Fransiyalik yulduz ham Mourinoni to‘liq ishontira olgani yo‘q. Shunga qaramay, Kamavinga jamoani almashtirish niyatida emas va Madridda o‘z baxtini sinab ko‘rmoqchi.

Trasfer bombalari: Chuameniga xaridor bor, Valverde esa «daxlsiz»

Yarim himoya chizig‘ida ham vaziyat ancha qiziqarli tus olmoqda.

Jamoaning yana bir fransuz vakili Orelen Chuamenining transferi uzil-kesil inkor etilmayapti. Agar yaxshi taklif tushsa, klub uni qo‘yib yuborishi mumkin. Ayni damda Angliyaning «Manchester Yunayted» klubi Chuameni transferiga jiddiy qiziqish bildirmoqda.

Biroq, jamoada shunday futbolchi borki, uning ketishi haqida gap-so‘z bo‘lishi ham mumkin emas. U — Federiko Valverde. Urugvaylik yarim himoyachi yangi «Real» uchun mutlaqo daxlsiz (neprikasayemiy) futbolchi deb e’lon qilingan va uni sotish masalasi kun tartibida umuman yo‘q.

Mourino loyihasida futbolchilarning hozirgi maqomi:

Futbolchi

Pozitsiyasi

Murabbiyning qarori / Hozirgi holati

Federiko Valverde

Yarim himoyachi

Daxlsiz! Transferi taqiqlangan.

Eduardo Kamavinga

Yarim himoyachi

Ishonch past, lekin futbolchi ketishni istamayapti.

Orelen Chuameni

Yarim himoyachi

Sotilishi mumkin. «Manchester Yunayted» jiddiy da’vogar.

Ferlan Mendi

Chap himoyachi

Rejada yo‘q, transferga chiqariladi.

Fran Garsiya

Chap himoyachi

Rejada yo‘q, transferga chiqariladi.

Alvaro Karreras

Chap himoyachi

Rejada yo‘q, ammo qolish imkoniyati boshqalardan ko‘ra ko‘proq.

Raul Asensio

Markaziy himoyachi

Ishonch yo‘q, lekin klubdan ketmoqchi emas.

«Real Madrid» rahbariyati Joze Mourinoning talablarini qondirish va tarkibni yangilash uchun ushbu yozgi transfer oynasida juda faol bo‘lishni rejalashtirgan. Ko‘ramiz, «Maxsus» o‘zi istagan chempionlik tarkibini yig‘a olarmikin?

Jose MourinhoReal MadridEduardo CamavingaAurelien TchouameniManchester United
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston - Kongo DR bahsini Yevropaning mashhur hakami boshqaradiO‘zbekiston - Kongo DR bahsini Yevropaning mashhur hakami boshqaradiBugun, 19:49Roberto Martinez Cristiano Ronaldo haqida: «U barcha uchun oʻrnak boʻla oladigan sardor»Roberto Martinez Cristiano Ronaldo haqida: «U barcha uchun oʻrnak boʻla oladigan sardor»Bugun, 18:56Lionel Messi 39 yoshga to‘ldi: u endi JCH tarixidagi mutlaq rekordchi!Lionel Messi 39 yoshga to‘ldi: u endi JCH tarixidagi mutlaq rekordchi!Bugun, 18:51G‘aniyevning «shedevr» goli va VAR alami — vaziyat aslida qanday edi? (video)G‘aniyevning «shedevr» goli va VAR alami — vaziyat aslida qanday edi? (video)Bugun, 18:44Mourinodan «Real»da taktik inqilob: Mbappe va Vinisius qaysi pozitsiyada o‘ynaydi?Mourinodan «Real»da taktik inqilob: Mbappe va Vinisius qaysi pozitsiyada o‘ynaydi?Bugun, 18:43Neymar bilan munosabatlar: Bruna Biancardi oʻz daromadi va mustaqilligi haqida gapirdiNeymar bilan munosabatlar: Bruna Biancardi oʻz daromadi va mustaqilligi haqida gapirdiBugun, 18:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...