Rossiyaning Avtotor zavodi Amberavto A5 elektromobillarining yangi partiyasini chiqardi

·0·Texno
Rossiyaning Avtotor zavodi Amberavto A5 elektromobillarining yangi partiyasini chiqardi

Kaliningraddagi Avtotor avtomobil zavodi oʻzining xususiy brendi ostida ishlab chiqarilayotgan Amberavto A5 elektromobillarining yangi partiyasini konveyerdan chiqara boshladi. Mazkur qadam Rossiya avtomobil sanoatining elektrlashtirish strategiyasidagi muhim bosqich boʻlib, korxona 2026-yil yakuniga qadar jami 3 500 dona ushbu modeldagi transport vositasini ishlab chiqarishni rejalashtirgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Amberavto A5 modeli brendning flagmani hisoblanib, u zamonaviy texnik koʻrsatkichlari bilan ajralib turadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, elektromobil 160 ot kuchiga ega elektr dvigatel bilan jihozlangan. Avtomobilning energiya manbai sifatida 63 kW·soat quvvatga ega tortuvchi akkumulyator xizmat qiladi. Ushbu batareya bir marta toʻliq quvvatlanish orqali 520 kilometrgacha masofani bosib oʻtish imkonini beradi, bu esa shahar va shaharlararo qatnovlar uchun yetarli koʻrsatkichdir.

Yangi ranglar palitrasi va dizayn yondashuvi

Yangi partiya ishlab chiqarilishi bilan bir qatorda, brend avtomobillarning tashqi koʻrinishiga ham yangilik kiritdi. Amberavto A5 endilikda oltita oʻziga xos rangda taklif etilmoqda. Ularning nomlanishi hududiy va texnologik ramzlarga asoslangan boʻlib, quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

  • Baltic Pearl (“Boltigʻ marvaridi”);
  • Black Amber (“Qora kahrabo”);
  • Sky Sapphire (“Osmon sapfiri”);
  • Mint Breeze (“Yalpizli shabada”);
  • Sea Crystal (“Dengiz kristalli”);
  • Digital Steel (“Raqamli poʻlat”).
Ushbu ranglar gammasi modelning estetik jozibadorligini oshirish va bozorda raqobatbardoshligini taʼminlashga xizmat qiladi. Avtotor korxonasi nafaqat ishlab chiqarish hajmini, balki isteʼmolchilarning didiga mos keluvchi vizual yechimlarni ham kengaytirmoqda.

Sotuvlar oʻsishi va dilerlik tarmogʻining kengayishi

Kompaniya hisobotiga koʻra, Amberavto brendi ostidagi avtomobillar savdosi keskin oʻsishni koʻrsatmoqda. Xususan, 2025-yil yakunlariga koʻra 1 126 dona elektromobil sotilgan boʻlib, bu 2024-yildagi koʻrsatkichdan olti barobar koʻpdir. Bunday dinamika Rossiya bozorida elektromobillarga boʻlgan talab ortib borayotganidan dalolat beradi.

Hozirgi vaqtda brend Rossiyaning 10 ta yirik shahrida, jumladan Moskva, Sankt-Peterburg, Qozon va Kaliningradda 15 ta rasmiy dilerlik markaziga ega. Yaqin kelajakda Stavropol, Voronej va Ufa kabi shaharlarda ham yangi savdo va servis nuqtalari ochilishi kutilmoqda. Bu esa mijozlarga xizmat koʻrsatish sifatini yaxshilash va brendning hududiy qamrovini kengaytirish imkonini beradi.

Oʻzbekiston bozori nuqtai nazaridan qaraganda, mintaqada elektromobillar ommalashayotgan bir paytda, Rossiya sanoatining ushbu yoʻnalishdagi faolligi eʼtiborga molik. Garchi hozircha ushbu modelning eksporti haqida rasmiy maʼlumotlar boʻlmasa-da, qoʻshni bozorlardagi texnologik oʻzgarishlar va narx siyosati mahalliy isteʼmolchilar va ekspertlar uchun qiziqarli mavzu boʻlib qolmoqda.

AmberavtoAvtotorElektromobilTexnologiyaRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Smartfon qaramligiga qarshi radikal yechim: Brick gadjeti qanday ishlaydi?Smartfon qaramligiga qarshi radikal yechim: Brick gadjeti qanday ishlaydi?Bugun, 19:29Xiaomi kompaniyasi goʻshtni 15 daqiqada pishiradigan aqlli multivarkani taqdim etdiXiaomi kompaniyasi goʻshtni 15 daqiqada pishiradigan aqlli multivarkani taqdim etdiBugun, 19:24Elon Muskning hamkori Valor Equity Partners yangi 2,5 milliard dollarlik fondini ishga tushirmoqdaElon Muskning hamkori Valor Equity Partners yangi 2,5 milliard dollarlik fondini ishga tushirmoqdaBugun, 18:59Xiaomi smartfonlar uchun yangicha xizmat: Eskirgan batareyalar sigʻimi oshiriladiXiaomi smartfonlar uchun yangicha xizmat: Eskirgan batareyalar sigʻimi oshiriladiBugun, 18:57T2 mobil operatori ortiqcha trafikni chegirmalarga almashtirish imkoniyatini ochdiT2 mobil operatori ortiqcha trafikni chegirmalarga almashtirish imkoniyatini ochdiBugun, 18:24Jeff Bezos tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan Slate Auto arzon elektromobilini taqdim etdiJeff Bezos tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan Slate Auto arzon elektromobilini taqdim etdiBugun, 17:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi