Rossiyaning Avtotor zavodi Amberavto A5 elektromobillarining yangi partiyasini chiqardi
Kaliningraddagi Avtotor avtomobil zavodi oʻzining xususiy brendi ostida ishlab chiqarilayotgan Amberavto A5 elektromobillarining yangi partiyasini konveyerdan chiqara boshladi. Mazkur qadam Rossiya avtomobil sanoatining elektrlashtirish strategiyasidagi muhim bosqich boʻlib, korxona 2026-yil yakuniga qadar jami 3 500 dona ushbu modeldagi transport vositasini ishlab chiqarishni rejalashtirgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Amberavto A5 modeli brendning flagmani hisoblanib, u zamonaviy texnik koʻrsatkichlari bilan ajralib turadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, elektromobil 160 ot kuchiga ega elektr dvigatel bilan jihozlangan. Avtomobilning energiya manbai sifatida 63 kW·soat quvvatga ega tortuvchi akkumulyator xizmat qiladi. Ushbu batareya bir marta toʻliq quvvatlanish orqali 520 kilometrgacha masofani bosib oʻtish imkonini beradi, bu esa shahar va shaharlararo qatnovlar uchun yetarli koʻrsatkichdir.
Yangi ranglar palitrasi va dizayn yondashuviYangi partiya ishlab chiqarilishi bilan bir qatorda, brend avtomobillarning tashqi koʻrinishiga ham yangilik kiritdi. Amberavto A5 endilikda oltita oʻziga xos rangda taklif etilmoqda. Ularning nomlanishi hududiy va texnologik ramzlarga asoslangan boʻlib, quyidagilarni oʻz ichiga oladi:
- Baltic Pearl (“Boltigʻ marvaridi”);
- Black Amber (“Qora kahrabo”);
- Sky Sapphire (“Osmon sapfiri”);
- Mint Breeze (“Yalpizli shabada”);
- Sea Crystal (“Dengiz kristalli”);
- Digital Steel (“Raqamli poʻlat”).
Sotuvlar oʻsishi va dilerlik tarmogʻining kengayishiKompaniya hisobotiga koʻra, Amberavto brendi ostidagi avtomobillar savdosi keskin oʻsishni koʻrsatmoqda. Xususan, 2025-yil yakunlariga koʻra 1 126 dona elektromobil sotilgan boʻlib, bu 2024-yildagi koʻrsatkichdan olti barobar koʻpdir. Bunday dinamika Rossiya bozorida elektromobillarga boʻlgan talab ortib borayotganidan dalolat beradi.
Hozirgi vaqtda brend Rossiyaning 10 ta yirik shahrida, jumladan Moskva, Sankt-Peterburg, Qozon va Kaliningradda 15 ta rasmiy dilerlik markaziga ega. Yaqin kelajakda Stavropol, Voronej va Ufa kabi shaharlarda ham yangi savdo va servis nuqtalari ochilishi kutilmoqda. Bu esa mijozlarga xizmat koʻrsatish sifatini yaxshilash va brendning hududiy qamrovini kengaytirish imkonini beradi.
Oʻzbekiston bozori nuqtai nazaridan qaraganda, mintaqada elektromobillar ommalashayotgan bir paytda, Rossiya sanoatining ushbu yoʻnalishdagi faolligi eʼtiborga molik. Garchi hozircha ushbu modelning eksporti haqida rasmiy maʼlumotlar boʻlmasa-da, qoʻshni bozorlardagi texnologik oʻzgarishlar va narx siyosati mahalliy isteʼmolchilar va ekspertlar uchun qiziqarli mavzu boʻlib qolmoqda.
…