Vaznsizlik holati inson ongini oʻzgartirishi aniqlandi: Psixodelik effekt bilan oʻxshashlik

·45·Texno
Vaznsizlik holati inson ongini oʻzgartirishi aniqlandi: Psixodelik effekt bilan oʻxshashlik

Koinotga parvoz qilish nafaqat jismoniy salomatlik, balki inson ruhiyati va ongining ishlash mexanizmlariga ham tubdan taʼsir koʻrsatishi maʼlum boʻldi. London universitetining Birbek kolleji olimlari tomonidan oʻtkazilgan yangi tadqiqot shuni koʻrsatadiki, vaznsizlik holati miyadagi idrok etish jarayonlarini oʻzgartirib, psixodelik moddalar taʼsiriga oʻxshash holatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tadqiqotchilar Annahita Nezami va Elisa Raffaella Ferre koinot tibbiyoti, psixologiya va neyrologiya sohasidagi maʼlumotlarni tahlil qilib, Yer gravitatsiyasi inson ongi shakllanishidagi asosiy tayanch nuqtasi ekanini taʼkidlamoqda. Tugʻilganimizdan boshlab muvozanat aʼzolari, koʻrish qobiliyati va tana holatini sezish tizimi aynan tortishish kuchi yoʻnalishiga qarab dunyoqarashimizni shakllantiradi. Koinotda bu fundamental tayanch yoʻqolishi miya uchun kutilmagan "tizimli inqiroz"ni keltirib chiqaradi.

Miyadagi kognitiv oʻzgarishlar va "Obzor effekti"

Vaznsizlikda ichki quloq signallari evolyutsiya davomida shakllangan kutuvlarga mos kelmay qoladi. Natijada koʻrish va muvozanat aʼzolari oʻrtasida ziddiyat yuzaga kelib, miya oʻz ishini butunlay qayta qurishga majbur boʻladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, astronavtlarda koʻpincha fazoviy orientatsiyaning yoʻqolishi, uyqu buzilishi, kayfiyat oʻzgarishi va hatto depersonalizatsiya — oʻzligidan uzilib qolish hissi kuzatiladi.

Shu bilan birga, koʻplab fazogirlar ijobiy ruhiy oʻzgarishlarni ham qayd etishadi. Yer shari orbitasidan turib sayyoramizni kuzatish "Obzor effekti" (Overview Effect) deb ataluvchi hodisaga sabab boʻladi. Bunda inson butun insoniyat bilan chuqur birlikni his qiladi, uning hayotiy qadriyatlari oʻzgaradi va kuchli emotsional hayajonni boshdan kechiradi. Olimlarning fikricha, bu holat aynan gravitatsiya yoʻqligi sababli miya idrok tizimining boʻshashishi natijasidir.

Magnit-rezonans tomografiyasi (MRT) va elektroensefalografiya maʼlumotlari ushbu gipotezani tasdiqlamoqda. Uzoq muddatli missiyalardan soʻng astronavtlarning miyasida kulrang modda taqsimoti va turli sohalar oʻrtasidagi aloqalar oʻzgargani aniqlangan. Ayniqsa, insonning oʻz-oʻzini anglash va ichki muloqoti uchun javobgar boʻlgan neyron tarmoqlarida jiddiy qayta qurish jarayonlari yuz beradi.

Psixodeliklar bilan bogʻliqlik

Tadqiqot mualliflari koinotdagi ushbu oʻzgarishlar va psilotsibin yoki LSD kabi moddalar taʼsiri oʻrtasida qiziqarli oʻxshashlikni topishdi. Garchi taʼsir mexanizmlari turlicha boʻlsa-da — psixodeliklar serotonin retseptorlariga taʼsir qiladi, vaznsizlik esa tashqi muhit omilidir — har ikkala holatda ham miyaning eng barqaror idrok modellari kuchsizlanadi va turli sohalar oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqlik kuchayadi.

Olimlarning xulosasiga koʻra, koinot parvozlari inson ongi tabiatini oʻrganish uchun oʻziga xos "tabiiy laboratoriya" vazifasini oʻtashi mumkin. Bu tadqiqotlar nafaqat kelajakda Oy va Marsni mustamlaka qilishni rejalashtirayotgan astronavtlar uchun, balki inson oʻzini va atrof-muhitni qanday idrok etishini tushunish uchun ham juda muhimdir.

KoinotMiyaTadqiqotVaznsizlikNeyrologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi oʻyin ixlosmandlari uchun Redmi K90 Ultra modelini tayyorlamoqdaXiaomi oʻyin ixlosmandlari uchun Redmi K90 Ultra modelini tayyorlamoqdaBugun, 21:29Figma dizayn va dasturlash oʻrtasidagi toʻsiqlarni olib tashlaydigan yangi funksiyalarni taqdim etdiFigma dizayn va dasturlash oʻrtasidagi toʻsiqlarni olib tashlaydigan yangi funksiyalarni taqdim etdiBugun, 21:28General Motors zavodlarida robotlar ishchilarni siqib chiqarmoqda: UAW xavotirdaGeneral Motors zavodlarida robotlar ishchilarni siqib chiqarmoqda: UAW xavotirdaBugun, 20:57OpenAI oʻzining ilk protsessorini taqdim etdi: Broadcom bilan hamkorlikda Jalapeño yaratildiOpenAI oʻzining ilk protsessorini taqdim etdi: Broadcom bilan hamkorlikda Jalapeño yaratildiBugun, 20:51Logistika sohasida inqilob: Samsara yuk oʻgʻriligiga chek qoʻyuvchi aqlli yorliqni taqdim etdiLogistika sohasida inqilob: Samsara yuk oʻgʻriligiga chek qoʻyuvchi aqlli yorliqni taqdim etdiBugun, 20:28Amazon kompaniyasiga tegishli Zoox oʻzining haydovchisiz robotaksisini yangiladiAmazon kompaniyasiga tegishli Zoox oʻzining haydovchisiz robotaksisini yangiladiBugun, 20:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi