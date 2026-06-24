Porsche Taycan yangilandi: Endi elektromobil oʻzini xuddi benzinli sportkardek tutadi

·17·Avto
Porsche Taycan yangilandi: Endi elektromobil oʻzini xuddi benzinli sportkardek tutadi

Germaniyaning Porsche kompaniyasi oʻzining eng mashhur Taycan elektromobilini sezilarli darajada modernizatsiya qildi. Ushbu yangilanishning eng asosiy va qiziqarli jihati yangi E-Shift virtual uzatmalar qutisi boʻlib, u haydovchiga yoʻlda va poyga trassalarida qoʻshimcha hissiyotlar hamda teskari aloqani taqdim etish uchun ishlab chiqilgan. Bu texnologiya elektromobil boshqaruvini anʼanaviy ichki yonuv dvigatelli sportkarlarga yanada yaqinlashtiradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yangi virtual transmissiya tizimi sakkiz bosqichli uzatmalar qutisi simulyatsiyasini amalga oshiradi. Porsche muhandislari oʻzlarining mashhur PDK (qoʻsh ilashmali) uzatmalar qutisi xususiyatlarini oʻrganib, ularni Taycan boshqaruv blokiga (ECU) dasturiy ravishda kiritishdi. Tizimning mukammal ishlashi uchun virtual uzatmalar Taycan modelidagi mavjud ikki bosqichli mexanik uzatmalar qutisi bilan oʻzaro muvofiqlashtirilgan.

Texnologik yangiliklar va samaradorlik

Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, E-Shift rejimidan foydalanish Taycan quvvatini cheklamaydi va real hayotdagi yurish masofasiga (zapas xoda) hamda energiya samaradorligiga salbiy taʼsir koʻrsatmaydi. Bu jihat Porsche tizimini bozordagi boshqa oʻxshash yechimlardan ajratib turadi. Masalan, Hyundai kompaniyasi oʻzining N modellarida shunga oʻxshash tizimni qoʻllagan boʻlsa-da, Porsche bu texnologiyani Taycan turkumidagi barcha modellarga joriy etmoqda.

E-Shift tizimi Porsche Electric Sound deb nomlangan yangilangan tovush tizimi bilan hamohang ishlaydi. Porsche muhandisi Max Geiger soʻzlariga koʻra, jamoa benzinli dvigatel ovozini shunchaki nusxalashdan voz kechib, elektromobilning tabiatiga mos keladigan sintezlangan oʻziga xos tovushni yaratishga qaror qilgan. Bu esa haydovchiga tezlikni oshirishda va uzatmalarni almashtirishda akustik zavq bagʻishlaydi.

Boshqaruv va haydash tajribasi

Haydovchi GT sport rulidagi maxsus tugmani bosish orqali E-Shift rejimini faollashtirishi mumkin. Shundan soʻng asboblar panelining markazida virtual taxometr paydo boʻladi. Avtomobil ichida darhol oʻzgarish seziladi: Porsche Electric Sound tizimi xuddi benzinli dvigatelning boʻsh turgandagi (xolostoy) ovoziga oʻxshash tovush chiqarishni boshlaydi.

Yangi tizimning oʻziga xosliklari quyidagilardan iborat:

  • Har bir Taycan varianti uchun alohida sozlangan uzatmalar xarakteristikasi;
  • Tezlanish vaqtida uzatmalar almashinuvini jismoniy his qilish imkoniyati;
  • Avtomatik va mexanik boshqaruv rejimlarining mavjudligi;
  • Elektromobil dinamikasini saqlab qolgan holda klassik sportkar ruhini berish.
Ushbu yangilanish Porsche brendining elektromobillar davrida ham oʻzining haydash zavqi va dinamikasi bilan bogʻliq qadriyatlarini saqlab qolishga intilayotganini koʻrsatadi. Taycan endi nafaqat tezkor va ekologik, balki haydovchi bilan hissiy bogʻliqlik oʻrnata oladigan texnologik moʻjizaga aylandi.

PorscheTaycanElektromobilAvtoTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1 sentyabrdan hujjatsiz avtomobillarga metan quyilmaydi1 sentyabrdan hujjatsiz avtomobillarga metan quyilmaydiBugun, 17:20Haydovchilar uchun yomon xabar: mashhur jarimalar yana qimmatlashadiHaydovchilar uchun yomon xabar: mashhur jarimalar yana qimmatlashadiBugun, 16:25Avtomobil olamining asoschisi: Autocar nomi qanday qilib brendga aylandi?Avtomobil olamining asoschisi: Autocar nomi qanday qilib brendga aylandi?Bugun, 14:21Morgan va Pininfarina hamkorligida eksklyuziv Midsummer Coupé modeli taqdim etildiMorgan va Pininfarina hamkorligida eksklyuziv Midsummer Coupé modeli taqdim etildiBugun, 13:52Shell kelajak elektromobillari uchun Triple10 konsepsiyasini taqdim etdiShell kelajak elektromobillari uchun Triple10 konsepsiyasini taqdim etdiBugun, 04:28Porsche Buyuk Britaniyadagi 75 yillik yubileyini Sunstede festivali bilan nishonlamoqdaPorsche Buyuk Britaniyadagi 75 yillik yubileyini Sunstede festivali bilan nishonlamoqdaBugun, 00:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi