Porsche Taycan yangilandi: Endi elektromobil oʻzini xuddi benzinli sportkardek tutadi
Germaniyaning Porsche kompaniyasi oʻzining eng mashhur Taycan elektromobilini sezilarli darajada modernizatsiya qildi. Ushbu yangilanishning eng asosiy va qiziqarli jihati yangi E-Shift virtual uzatmalar qutisi boʻlib, u haydovchiga yoʻlda va poyga trassalarida qoʻshimcha hissiyotlar hamda teskari aloqani taqdim etish uchun ishlab chiqilgan. Bu texnologiya elektromobil boshqaruvini anʼanaviy ichki yonuv dvigatelli sportkarlarga yanada yaqinlashtiradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Yangi virtual transmissiya tizimi sakkiz bosqichli uzatmalar qutisi simulyatsiyasini amalga oshiradi. Porsche muhandislari oʻzlarining mashhur PDK (qoʻsh ilashmali) uzatmalar qutisi xususiyatlarini oʻrganib, ularni Taycan boshqaruv blokiga (ECU) dasturiy ravishda kiritishdi. Tizimning mukammal ishlashi uchun virtual uzatmalar Taycan modelidagi mavjud ikki bosqichli mexanik uzatmalar qutisi bilan oʻzaro muvofiqlashtirilgan.
Texnologik yangiliklar va samaradorlikKompaniya vakillarining taʼkidlashicha, E-Shift rejimidan foydalanish Taycan quvvatini cheklamaydi va real hayotdagi yurish masofasiga (zapas xoda) hamda energiya samaradorligiga salbiy taʼsir koʻrsatmaydi. Bu jihat Porsche tizimini bozordagi boshqa oʻxshash yechimlardan ajratib turadi. Masalan, Hyundai kompaniyasi oʻzining N modellarida shunga oʻxshash tizimni qoʻllagan boʻlsa-da, Porsche bu texnologiyani Taycan turkumidagi barcha modellarga joriy etmoqda.
E-Shift tizimi Porsche Electric Sound deb nomlangan yangilangan tovush tizimi bilan hamohang ishlaydi. Porsche muhandisi Max Geiger soʻzlariga koʻra, jamoa benzinli dvigatel ovozini shunchaki nusxalashdan voz kechib, elektromobilning tabiatiga mos keladigan sintezlangan oʻziga xos tovushni yaratishga qaror qilgan. Bu esa haydovchiga tezlikni oshirishda va uzatmalarni almashtirishda akustik zavq bagʻishlaydi.
Boshqaruv va haydash tajribasiHaydovchi GT sport rulidagi maxsus tugmani bosish orqali E-Shift rejimini faollashtirishi mumkin. Shundan soʻng asboblar panelining markazida virtual taxometr paydo boʻladi. Avtomobil ichida darhol oʻzgarish seziladi: Porsche Electric Sound tizimi xuddi benzinli dvigatelning boʻsh turgandagi (xolostoy) ovoziga oʻxshash tovush chiqarishni boshlaydi.
Yangi tizimning oʻziga xosliklari quyidagilardan iborat:
- Har bir Taycan varianti uchun alohida sozlangan uzatmalar xarakteristikasi;
- Tezlanish vaqtida uzatmalar almashinuvini jismoniy his qilish imkoniyati;
- Avtomatik va mexanik boshqaruv rejimlarining mavjudligi;
- Elektromobil dinamikasini saqlab qolgan holda klassik sportkar ruhini berish.
…