General Motors zavodlarida robotlar ishchilarni siqib chiqarmoqda: UAW xavotirda

·26·Texno
General Motors zavodlarida robotlar ishchilarni siqib chiqarmoqda: UAW xavotirda

AQSHning General Motors (GM) avtogiganti Detroytdagi Factory Zero flagman zavodida ishlab chiqarishni jadal avtomatlashtirishga kirishdi. Kompaniya konveyer liniyalariga 50 ga yaqin yangi robotlashtirilgan manipulyatorlarni oʻrnatgani haqidagi xabar Amerika avtomobil sanoati xodimlari kasaba uyushmasi (UAW) tomonidan keskin qarshilikka uchradi. Bu jarayon minglab ishchilarning oʻz ish joylaridan ayrilishi fonida yuz bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Crain's Detroit Business nashri maʼlumotlariga koʻra, zavodda FANUC kompaniyasining zamonaviy robotlari yigʻuv operatsiyalarini bajarish uchun oʻrnatilgan. Shu bilan birga, 1300 nafardan ortiq xodim vaqtincha yoki doimiy qisqartirishlar sababli ishsiz qolmoqda. UAW vakillarining taʼkidlashicha, avvaliga vaqtincha deb eʼlon qilingan boʻshatishlar endilikda muddatsiz xarakterga ega boʻlib bormoqda, bu esa mehnat bozorida jiddiy ijtimoiy keskinlikni keltirib chiqarmoqda.

“Qorongʻu fabrikalar” davri yaqinlashmoqda

Sanoatda “dark factories” (qorongʻu fabrikalar) yoki “lights-out manufacturing” deb ataluvchi tushuncha tobora ommalashmoqda. Bu shunday ishlab chiqarish modeliki, unda jarayonlar toʻliq avtomatlashtirilgan boʻlib, inson ishtiroki deyarli talab etilmaydi, hatto yoritish tizimlariga ham ehtiyoj qolmaydi. Bunday texnologik yondashuv hozirda Osiyo mamlakatlarida, xususan Xitoyda keng rivojlanmoqda.

Maʼlumotlarga koʻra, Jetour, Zeekr va Xiaomi kabi kompaniyalar allaqachon yuzlab robotlar yordamida minimal inson resursi bilan ishlaydigan yuqori texnologiyali zavodlarni ishga tushirgan. Yaponiyaning FANUC kompaniyasi esa oʻz robotlarini ishlab chiqarishda aynan inson aralashuvi nolga teng boʻlgan tizimlardan foydalanish boʻyicha kashshof hisoblanadi.

AQSH avtosanoatida ham bu tendensiya faqat GM bilan cheklanib qolayotgani yoʻq. Ford Motor Company va Stellantis NV ham xarajatlarni kamaytirish va unumdorlikni oshirish maqsadida yigʻuv liniyalarini robotlashtirishni jadallashtirmoqda. Shuningdek, Hyundai Motor Company 2028-yilga kelib AQSHdagi elektromobil zavodlarida Boston Dynamics tomonidan ishlab chiqilgan gumanoid (odamsimon) robotlarni ishga tushirishni rejalashtirgan.

Progress va ijtimoiy himoya oʻrtasidagi ziddiyat

Kasaba uyushmalari texnologik taraqqiyotga qarshi emas, biroq ular bu jarayon ishchilarning xavfsizligini oshirish va ish haftasini qisqartirishga xizmat qilishi kerak, deb hisoblaydi. Amalda esa, robotizatsiya faqatgina kompaniya foydasini koʻpaytirish va ishchi kuchini tejash vositasiga aylanib qolayotgani tanqid qilinmoqda. UAW yetakchilari General Motors rahbariyatini yangi robotlarni sotib olish oʻrniga, boʻshatilgan xodimlarni ishga qaytarishga chaqirmoqda.

Ekspertlarning ogohlantirishicha, toʻliq avtomatlashtirish oʻziga xos xavflarni ham keltirib chiqaradi:

  • Tizimli nosozliklar va kiberhujumlarga nisbatan zaiflik;
  • Ishlab chiqarish jarayonlari ustidan insoniy nazoratning yoʻqolishi;
  • Ommaviy ishsizlik va ijtimoiy tengsizlikning ortishi;
  • Murakkab muammolarni hal qilishda robotlarning moslashuvchan emasligi.
Shunga qaramay, global elektromobillar poygasida raqobatbardoshlikni saqlab qolish uchun avtogigantlar robotizatsiyani yagona yoʻl deb bilishmoqda. GM va uning raqobatchilari uchun xarajatlarni optimallashtirish strategik ahamiyatga ega, biroq bu yoʻlda inson omili va texnologik progress oʻrtasidagi muvozanatni topish eng katta chaqiriq boʻlib qolmoqda.

General MotorsRobotizatsiyaUAWTexnologiyaAvtosanoat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi oʻyin ixlosmandlari uchun Redmi K90 Ultra modelini tayyorlamoqdaXiaomi oʻyin ixlosmandlari uchun Redmi K90 Ultra modelini tayyorlamoqdaBugun, 21:29Figma dizayn va dasturlash oʻrtasidagi toʻsiqlarni olib tashlaydigan yangi funksiyalarni taqdim etdiFigma dizayn va dasturlash oʻrtasidagi toʻsiqlarni olib tashlaydigan yangi funksiyalarni taqdim etdiBugun, 21:28OpenAI oʻzining ilk protsessorini taqdim etdi: Broadcom bilan hamkorlikda Jalapeño yaratildiOpenAI oʻzining ilk protsessorini taqdim etdi: Broadcom bilan hamkorlikda Jalapeño yaratildiBugun, 20:51Logistika sohasida inqilob: Samsara yuk oʻgʻriligiga chek qoʻyuvchi aqlli yorliqni taqdim etdiLogistika sohasida inqilob: Samsara yuk oʻgʻriligiga chek qoʻyuvchi aqlli yorliqni taqdim etdiBugun, 20:28Vaznsizlik holati inson ongini oʻzgartirishi aniqlandi: Psixodelik effekt bilan oʻxshashlikVaznsizlik holati inson ongini oʻzgartirishi aniqlandi: Psixodelik effekt bilan oʻxshashlikBugun, 20:27Amazon kompaniyasiga tegishli Zoox oʻzining haydovchisiz robotaksisini yangiladiAmazon kompaniyasiga tegishli Zoox oʻzining haydovchisiz robotaksisini yangiladiBugun, 20:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi