Xiaomi kompaniyasi goʻshtni 15 daqiqada pishiradigan aqlli multivarkani taqdim etdi

·24·Texno
Xiaomi kompaniyasi goʻshtni 15 daqiqada pishiradigan aqlli multivarkani taqdim etdi

Xitoyning texnologik giganti Xiaomi oshxona jihozlari qatorini yangi Mijia Smart Electric Pressure Cooker 2 Pro aqlli multivarka-skorovarkasi bilan boyitdi. Ushbu qurilma nafaqat yuqori quvvati, balki taom tayyorlash vaqtini sezilarli darajada qisqartirishi bilan oshpazlik ishqibozlari eʼtiborini tortmoqda. Yangi model zamonaviy funksiyalari va smartfon orqali boshqarilishi bilan anʼanaviy oshxona jihozlaridan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qurilmaning asosiy texnik ustunligi 2200 W quvvatga ega induksion isitish (IH) tizimidir. Taqqoslash uchun, oddiy multivarkalarning quvvati odatda 1000 W atrofida boʻladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday yuqori quvvat idishning har bir nuqtasi bir tekis qizishini taʼminlaydi, bu esa taomning taʼmi va sifatiga bevosita ijobiy taʼsir koʻrsatadi. 5 litrli hajmdagi idish 4 nafardan 8 nafargacha boʻlgan oila aʼzolari uchun moʻljallangan boʻlib, unda bir vaqtning oʻzida 2,5 kg gacha goʻsht pishirish imkoniyati mavjud.

Tezkor pishirish va innovatsion texnologiyalar

Mijia Smart Electric Pressure Cooker 2 Pro bosim ostida pishirish texnologiyasidan foydalanadi. Qurilma 112 kPa gacha bosim va 120 °C haroratda ishlay oladi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, bu pishirish vaqtini taxminan 40 foizga qisqartiradi. Masalan, eng qattiq goʻsht mahsulotlarini ham suyakdan osongina ajraladigan darajaga keltirish uchun bor-yoʻgʻi 15 daqiqa kifoya qiladi. Bu esa vaqtni tejashni xohlaydigan zamonaviy foydalanuvchilar uchun juda muhim koʻrsatkichdir.

Yana bir qulaylik — qurilma jamlanmasidan ikkita alohida idish (chasha) oʻrin olgan. Birinchisi zanglamaydigan poʻlatdan yasalgan boʻlib, shoʻrvalar va dimlamalar uchun moʻljallangan. Ikkinchisi esa ftorsiz keramika qoplamasiga ega boʻlib, u guruch, boʻtqalar va shirinliklar tayyorlashga moslashgan. Alohida idishlardan foydalanish turli taomlarning hidlari bir-biriga aralashib ketishining oldini oladi.

Aqlli boshqaruv va xavfsizlik tizimi

Xiaomi mahsulotlariga xos boʻlganidek, ushbu multivarka ham aqlli tizim bilan jihozlangan. U mahsulot turiga qarab bosimni avtomatik ravishda sozlaydi. Shuningdek, pishirish jarayoni yakunlangach, havo orqali sovutish tizimi yordamida bosimni tezkor tushirish funksiyasi mavjud. Bu foydalanuvchiga taom tayyor boʻlgandan soʻng atigi 88 soniya oʻtib qopqoqni ochish imkonini beradi.

Xavfsizlik masalasiga ham jiddiy yondashilgan boʻlib, qurilma 18 bosqichli himoya tizimiga ega. Bunga quyidagilar kiradi:

  • Bosim va haroratni doimiy nazorat qilish;
  • Ish jarayonida qopqoq ochilishini bloklash;
  • Haddan tashqari qizib ketishdan himoya;
  • Smartfon orqali masofadan boshqarish va jarayonni kuzatish.
Mijia Smart Electric Pressure Cooker 2 Pro hozirda Xitoy bozorida taxminan 130 dollar atrofida sotilmoqda, biroq turli chegirmalar bilan narx yanada arzonlashishi mumkin. Qurilma yaqin vaqt ichida global bozorga, jumladan, Oʻzbekistondagi maishiy texnika doʻkonlariga ham kirib kelishi kutilmoqda. Xiaomi ushbu mahsulotiga 3 yillik kafolat taqdim etgan.

XiaomiMijiaMultivarkaTexnologiyaOshxona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyaning Avtotor zavodi Amberavto A5 elektromobillarining yangi partiyasini chiqardiRossiyaning Avtotor zavodi Amberavto A5 elektromobillarining yangi partiyasini chiqardiBugun, 19:52Smartfon qaramligiga qarshi radikal yechim: Brick gadjeti qanday ishlaydi?Smartfon qaramligiga qarshi radikal yechim: Brick gadjeti qanday ishlaydi?Bugun, 19:29Elon Muskning hamkori Valor Equity Partners yangi 2,5 milliard dollarlik fondini ishga tushirmoqdaElon Muskning hamkori Valor Equity Partners yangi 2,5 milliard dollarlik fondini ishga tushirmoqdaBugun, 18:59Xiaomi smartfonlar uchun yangicha xizmat: Eskirgan batareyalar sigʻimi oshiriladiXiaomi smartfonlar uchun yangicha xizmat: Eskirgan batareyalar sigʻimi oshiriladiBugun, 18:57T2 mobil operatori ortiqcha trafikni chegirmalarga almashtirish imkoniyatini ochdiT2 mobil operatori ortiqcha trafikni chegirmalarga almashtirish imkoniyatini ochdiBugun, 18:24Jeff Bezos tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan Slate Auto arzon elektromobilini taqdim etdiJeff Bezos tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan Slate Auto arzon elektromobilini taqdim etdiBugun, 17:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi