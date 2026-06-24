Xiaomi kompaniyasi goʻshtni 15 daqiqada pishiradigan aqlli multivarkani taqdim etdi
Xitoyning texnologik giganti Xiaomi oshxona jihozlari qatorini yangi Mijia Smart Electric Pressure Cooker 2 Pro aqlli multivarka-skorovarkasi bilan boyitdi. Ushbu qurilma nafaqat yuqori quvvati, balki taom tayyorlash vaqtini sezilarli darajada qisqartirishi bilan oshpazlik ishqibozlari eʼtiborini tortmoqda. Yangi model zamonaviy funksiyalari va smartfon orqali boshqarilishi bilan anʼanaviy oshxona jihozlaridan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Qurilmaning asosiy texnik ustunligi 2200 W quvvatga ega induksion isitish (IH) tizimidir. Taqqoslash uchun, oddiy multivarkalarning quvvati odatda 1000 W atrofida boʻladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday yuqori quvvat idishning har bir nuqtasi bir tekis qizishini taʼminlaydi, bu esa taomning taʼmi va sifatiga bevosita ijobiy taʼsir koʻrsatadi. 5 litrli hajmdagi idish 4 nafardan 8 nafargacha boʻlgan oila aʼzolari uchun moʻljallangan boʻlib, unda bir vaqtning oʻzida 2,5 kg gacha goʻsht pishirish imkoniyati mavjud.
Tezkor pishirish va innovatsion texnologiyalarMijia Smart Electric Pressure Cooker 2 Pro bosim ostida pishirish texnologiyasidan foydalanadi. Qurilma 112 kPa gacha bosim va 120 °C haroratda ishlay oladi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, bu pishirish vaqtini taxminan 40 foizga qisqartiradi. Masalan, eng qattiq goʻsht mahsulotlarini ham suyakdan osongina ajraladigan darajaga keltirish uchun bor-yoʻgʻi 15 daqiqa kifoya qiladi. Bu esa vaqtni tejashni xohlaydigan zamonaviy foydalanuvchilar uchun juda muhim koʻrsatkichdir.
Yana bir qulaylik — qurilma jamlanmasidan ikkita alohida idish (chasha) oʻrin olgan. Birinchisi zanglamaydigan poʻlatdan yasalgan boʻlib, shoʻrvalar va dimlamalar uchun moʻljallangan. Ikkinchisi esa ftorsiz keramika qoplamasiga ega boʻlib, u guruch, boʻtqalar va shirinliklar tayyorlashga moslashgan. Alohida idishlardan foydalanish turli taomlarning hidlari bir-biriga aralashib ketishining oldini oladi.
Aqlli boshqaruv va xavfsizlik tizimiXiaomi mahsulotlariga xos boʻlganidek, ushbu multivarka ham aqlli tizim bilan jihozlangan. U mahsulot turiga qarab bosimni avtomatik ravishda sozlaydi. Shuningdek, pishirish jarayoni yakunlangach, havo orqali sovutish tizimi yordamida bosimni tezkor tushirish funksiyasi mavjud. Bu foydalanuvchiga taom tayyor boʻlgandan soʻng atigi 88 soniya oʻtib qopqoqni ochish imkonini beradi.
Xavfsizlik masalasiga ham jiddiy yondashilgan boʻlib, qurilma 18 bosqichli himoya tizimiga ega. Bunga quyidagilar kiradi:
- Bosim va haroratni doimiy nazorat qilish;
- Ish jarayonida qopqoq ochilishini bloklash;
- Haddan tashqari qizib ketishdan himoya;
- Smartfon orqali masofadan boshqarish va jarayonni kuzatish.
…