Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Tarmoqlarda rasmiy anonsi iyun oyida kutilayotgan Honor X80 Pro Max smartfonining suratlari va texnik xususiyatlari paydo boʻldi. Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi 11 000 mA·soat sigʻimli akkumulyator boʻlib, bu mashhur ishlab chiqaruvchilar orasidagi eng yuqori koʻrsatkichlardan biridir. Shunga qaramay, yangilik nisbatan yupqa korpus va 90 W quvvatga ega tezkor quvvatlash texnologiyasini saqlab qoladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Sizib chiqqan maʼlumotlarga koʻra, smartfon juda yupqa hoshiyali, 6,8 dyuymli OLED-displey bilan jihozlanadi. Ekran oʻlchamlari 2788 x 1280 pikselni (1,5K) tashkil etadi. Qurilmaning asosi sifatida may oyida taqdim etilgan yangi Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 mikrosxemalar toʻplami tanlangan. Honor X80 Pro Max ushbu platformada ishlaydigan dunyodagi birinchi smartfon boʻlishi kutilmoqda.
Eʼlon qilingan suratlarda 8 GB tezkor va 256 GB doimiy xotiraga ega, Android 16 bazasidagi MagicOS 10 boshqaruvida ishlovchi versiya aks etgan. Shuningdek, korpusning suvdan himoyalangani va zarbalarga chidamliligi oshirilgani xabar qilinmoqda.
Smartfonning orqa paneli ekoteridan ishlangan boʻlib, u toʻq sariq rangli urgʻu berilgan ikki xil rangli dizaynga ega. Orqa tomonda yirik doirasimon kameralar bloki joylashgan boʻlib, dastlabki maʼlumotlarga koʻra, u 50 Mp ruxsatga ega asosiy datchikni oʻz ichiga oladi.
…