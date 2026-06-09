Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi

·0·Texno
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi

Tarmoqlarda rasmiy anonsi iyun oyida kutilayotgan Honor X80 Pro Max smartfonining suratlari va texnik xususiyatlari paydo boʻldi. Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi 11 000 mA·soat sigʻimli akkumulyator boʻlib, bu mashhur ishlab chiqaruvchilar orasidagi eng yuqori koʻrsatkichlardan biridir. Shunga qaramay, yangilik nisbatan yupqa korpus va 90 W quvvatga ega tezkor quvvatlash texnologiyasini saqlab qoladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sizib chiqqan maʼlumotlarga koʻra, smartfon juda yupqa hoshiyali, 6,8 dyuymli OLED-displey bilan jihozlanadi. Ekran oʻlchamlari 2788 x 1280 pikselni (1,5K) tashkil etadi. Qurilmaning asosi sifatida may oyida taqdim etilgan yangi Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 mikrosxemalar toʻplami tanlangan. Honor X80 Pro Max ushbu platformada ishlaydigan dunyodagi birinchi smartfon boʻlishi kutilmoqda.

Eʼlon qilingan suratlarda 8 GB tezkor va 256 GB doimiy xotiraga ega, Android 16 bazasidagi MagicOS 10 boshqaruvida ishlovchi versiya aks etgan. Shuningdek, korpusning suvdan himoyalangani va zarbalarga chidamliligi oshirilgani xabar qilinmoqda.

Smartfonning orqa paneli ekoteridan ishlangan boʻlib, u toʻq sariq rangli urgʻu berilgan ikki xil rangli dizaynga ega. Orqa tomonda yirik doirasimon kameralar bloki joylashgan boʻlib, dastlabki maʼlumotlarga koʻra, u 50 Mp ruxsatga ega asosiy datchikni oʻz ichiga oladi.

HonorSmartfonTexnologiyaAkkumulyatorSnapdragon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starlink nusxasi emas: Byuro 1440 oʻzining birinchi sunʻiy yoʻldoshini yoʻqotdiStarlink nusxasi emas: Byuro 1440 oʻzining birinchi sunʻiy yoʻldoshini yoʻqotdiBugun, 09:53Evotrex quvvatlash stansiyasiga ehtiyoj sezmaydigan RV uchun 30 mln dollar yigʻdiEvotrex quvvatlash stansiyasiga ehtiyoj sezmaydigan RV uchun 30 mln dollar yigʻdiBugun, 09:29Yer uchun sunʼiy plazma qalqoni: olimlar kuchli quyosh boʻronlaridan himoya tizimini ishlab chiqdiYer uchun sunʼiy plazma qalqoni: olimlar kuchli quyosh boʻronlaridan himoya tizimini ishlab chiqdiBugun, 09:21Apple iCloud umumiy albomlarini Android va Windows uchun yangiladiApple iCloud umumiy albomlarini Android va Windows uchun yangiladiBugun, 08:58Honor X80 Pro Max: 11 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega smartfon kelmoqdaHonor X80 Pro Max: 11 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega smartfon kelmoqdaBugun, 08:30Xiaomi yangi buklama smartfon ustida ishlamoqda: HyperOS sirlari ochildiXiaomi yangi buklama smartfon ustida ishlamoqda: HyperOS sirlari ochildiBugun, 08:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus