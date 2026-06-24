Polymarket prognozi: Harri Keyn «Oltin to‘p» uchun asosiy favorit
2026 yilgi «Oltin to‘p» uchun kurash tobora qizg‘in tus olmoqda. Polymarket platformasidagi so‘nggi prognozlarga ko‘ra, Angliya milliy jamoasi hujumchisi Harri Keyn hozircha sovrinni qo‘lga kiritish uchun asosiy favorit sifatida ko‘rsatilmoqda.
Platforma ma’lumotida Keynning «Oltin to‘p»ni yutish ehtimoli 30 foiz deb baholangan. Bu ko‘rsatkich ro‘yxatdagi boshqa nomzodlarnikidan ancha yuqori.
Ikkinchi o‘rinda Fransiya milliy jamoasi yulduzi Kilian Mbappe bormoqda. Uning g‘alaba qozonish ehtimoli 14 foizni tashkil etmoqda.
Qizig‘i, 2026 yilgi jahon chempionatida Argentina sharafini himoya qilayotgan Lionel Messi ham asosiy da’vogarlar qatorida qolmoqda. Argentinalik futbolchining imkoniyati 12 foiz deb baholangan.
Messi bilan bir xil ko‘rsatkich qayd etgan Lamin Yamal esa to‘rtinchi o‘rinda joylashgan. Ispaniyalik yosh yulduzning ham «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritish ehtimoli 12 foizni tashkil qilmoqda.
Kuchli beshlikni yana bir fransuz futbolchisi Usmon Dembele yakunlab bergan. Uning imkoniyati 9 foizga baholangan.
Polymarket reytingi:
Harri Keyn — 30 foiz
Kilian Mbappe — 14 foiz
Lionel Messi — 12 foiz
Lamin Yamal — 12 foiz
Usmon Dembele — 9 foiz
Harri Keynning favorit sifatida ko‘rsatilishi uning klub va milliy jamoadagi natijadorligi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Hujumchi muhim uchrashuvlarda gol urishda davom etsa, uning imkoniyatlari yanada oshishi ehtimol.
Shu bilan birga, jahon chempionatining qolgan o‘yinlari «Oltin to‘p» uchun kurashga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Messi, Mbappe yoki Yamaldan biri o‘z jamoasini hal qiluvchi bosqichlarga olib chiqsa, reyting qisqa vaqt ichida o‘zgarib ketishi hech gap emas.
Ta’kidlash joizki, Polymarket ko‘rsatkichlari rasmiy reyting emas. Ular platforma ishtirokchilarining ehtimoliy natijalarga asoslangan baholarini aks ettiradi.
Hozircha esa asosiy savol ochiq qolmoqda: Harri Keyn ustunlikni saqlab qoladimi yoki Messi, Mbappe va Yamaldan biri kutilmagan burilish yasaydimi?
…