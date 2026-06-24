Polymarket prognozi: Harri Keyn «Oltin to‘p» uchun asosiy favorit

·0·Sport
Polymarket prognozi: Harri Keyn «Oltin to‘p» uchun asosiy favorit

2026 yilgi «Oltin to‘p» uchun kurash tobora qizg‘in tus olmoqda. Polymarket platformasidagi so‘nggi prognozlarga ko‘ra, Angliya milliy jamoasi hujumchisi Harri Keyn hozircha sovrinni qo‘lga kiritish uchun asosiy favorit sifatida ko‘rsatilmoqda.

Platforma ma’lumotida Keynning «Oltin to‘p»ni yutish ehtimoli 30 foiz deb baholangan. Bu ko‘rsatkich ro‘yxatdagi boshqa nomzodlarnikidan ancha yuqori.

Ikkinchi o‘rinda Fransiya milliy jamoasi yulduzi Kilian Mbappe bormoqda. Uning g‘alaba qozonish ehtimoli 14 foizni tashkil etmoqda.

Qizig‘i, 2026 yilgi jahon chempionatida Argentina sharafini himoya qilayotgan Lionel Messi ham asosiy da’vogarlar qatorida qolmoqda. Argentinalik futbolchining imkoniyati 12 foiz deb baholangan.

Messi bilan bir xil ko‘rsatkich qayd etgan Lamin Yamal esa to‘rtinchi o‘rinda joylashgan. Ispaniyalik yosh yulduzning ham «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritish ehtimoli 12 foizni tashkil qilmoqda.

Kuchli beshlikni yana bir fransuz futbolchisi Usmon Dembele yakunlab bergan. Uning imkoniyati 9 foizga baholangan.

Polymarket reytingi:

  1. Harri Keyn — 30 foiz

  2. Kilian Mbappe — 14 foiz

  3. Lionel Messi — 12 foiz

  4. Lamin Yamal — 12 foiz

  5. Usmon Dembele — 9 foiz

Harri Keynning favorit sifatida ko‘rsatilishi uning klub va milliy jamoadagi natijadorligi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Hujumchi muhim uchrashuvlarda gol urishda davom etsa, uning imkoniyatlari yanada oshishi ehtimol.

Shu bilan birga, jahon chempionatining qolgan o‘yinlari «Oltin to‘p» uchun kurashga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Messi, Mbappe yoki Yamaldan biri o‘z jamoasini hal qiluvchi bosqichlarga olib chiqsa, reyting qisqa vaqt ichida o‘zgarib ketishi hech gap emas.

Ta’kidlash joizki, Polymarket ko‘rsatkichlari rasmiy reyting emas. Ular platforma ishtirokchilarining ehtimoliy natijalarga asoslangan baholarini aks ettiradi.

Hozircha esa asosiy savol ochiq qolmoqda: Harri Keyn ustunlikni saqlab qoladimi yoki Messi, Mbappe va Yamaldan biri kutilmagan burilish yasaydimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston - Kongo DR bahsini Yevropaning mashhur hakami boshqaradiO‘zbekiston - Kongo DR bahsini Yevropaning mashhur hakami boshqaradiBugun, 19:49Mourinoning «qora ro‘yxati»: «Real»da kimlar ketadi va kim daxlsiz?Mourinoning «qora ro‘yxati»: «Real»da kimlar ketadi va kim daxlsiz?Bugun, 19:03Roberto Martinez Cristiano Ronaldo haqida: «U barcha uchun oʻrnak boʻla oladigan sardor»Roberto Martinez Cristiano Ronaldo haqida: «U barcha uchun oʻrnak boʻla oladigan sardor»Bugun, 18:56Lionel Messi 39 yoshga to‘ldi: u endi JCH tarixidagi mutlaq rekordchi!Lionel Messi 39 yoshga to‘ldi: u endi JCH tarixidagi mutlaq rekordchi!Bugun, 18:51G‘aniyevning «shedevr» goli va VAR alami — vaziyat aslida qanday edi? (video)G‘aniyevning «shedevr» goli va VAR alami — vaziyat aslida qanday edi? (video)Bugun, 18:44Mourinodan «Real»da taktik inqilob: Mbappe va Vinisius qaysi pozitsiyada o‘ynaydi?Mourinodan «Real»da taktik inqilob: Mbappe va Vinisius qaysi pozitsiyada o‘ynaydi?Bugun, 18:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...