Huawei internet tezligini 5 baravarga oshiruvchi GigaUplink texnologiyasini taqdim etdi
Xitoyning texnologik giganti Huawei kompaniyasi Shanxaydagi MWC Shanghai 2026 koʻrgazmasi doirasida mobil aloqa sohasida inqilobiy yangilik — GigaUplink texnologiyasini eʼlon qildi. Ushbu yechim maʼlumotlarni qurilmadan tarmoqqa uzatish (uplink) tezligini sezilarli darajada oshirishga qaratilgan boʻlib, kelajakdagi sunʼiy intellekt ekotizimlari uchun poydevor vazifasini oʻtaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mobile AI Industry Summit sammitida taqdim etilgan ushbu texnologiya soha mutaxassislari, operatorlar va xalqaro tashkilotlar vakillarida katta qiziqish uygʻotdi. Tadbir ishtirokchilarining fikriga koʻra, mobil qurilmalarda sunʼiy intellekt (AI) servislarining keng tarqalishi foydalanuvchilardan tarmoqqa yuboriladigan maʼlumotlar hajmining keskin oʻsishiga olib keladi. Shu bois, aynan chiquvchi kanal oʻtkazuvchanligini oshirish aloqa operatorlari uchun eng ustuvor vazifaga aylangan.
Texnik imkoniyatlar va samaradorlikHuawei GigaUplink yechimi koʻp antennali tizimlarning (multi-antenna systems) yangilangan modellarini va uchta intellektual oʻzaro taʼsir algoritmini oʻz ichiga oladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu kombinatsiya chiquvchi aloqa kanalining oʻtkazuvchanlik qobiliyatini 5 baravarga oshirish imkonini beradi. Shuningdek, tarmoq qamrovi sifati 10 dB ga yaxshilanadi, bu esa signal zaif hududlarda ham barqaror aloqani taʼminlaydi.
Kompaniyaning 8T8R va Massive MIMO seriyasidagi mahsulotlari fazoviy multiplekslash va koʻp antennali qabul qilish funksiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi. Bunga Huawei kompaniyasining shaxsiy nurlarni shakllantirish (beamforming) texnologiyasi orqali erishilgan. Bunday yondashuv maʼlumotlar oqimini aniq yoʻnaltirish va shovqinlarni kamaytirishga xizmat qiladi.
Mobil sunʼiy intellektning yangi davriYangi texnologiya Huawei tomonidan ishlab chiqilgan GigaGreen yechimi bilan integratsiya qilingan. GigaGreen tizimi tarmoqlarni soddalashtirilgan va oʻta keng polosali tartibda joylashtirish uchun moʻljallangan boʻlib, operatorlarga energiya samaradorligini saqlab qolgan holda yuqori quvvatli infratuzilma yaratishga yordam beradi.
Huawei vakili Tsen Chuan oʻz nutqida kompaniya sanoat hamkorlari bilan birgalikda mobil AI uchun GigaUplink tarmoqlarini qurishda davom etishini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, umumiy standartlarni ishlab chiqish va ekotizimni rivojlantirish mobil aloqa sohasini navbatdagi "oltin oʻn yillik"ka olib chiqadi. Bu esa oʻz navbatida bulutli hisoblashlar va real vaqtdagi AI xizmatlarining sifatini yangi bosqichga koʻtaradi.
Oʻzbekiston kabi jadal rivojlanayotgan bozorlar uchun ushbu texnologiya kelajakda 5G va 5.5G tarmoqlarini kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. Chiquvchi kanal tezligining oshishi ayniqsa videokonferensiyalar, yuqori sifatli striming va bulutli oʻyinlar (cloud gaming) kabi xizmatlar ommalashayotgan bir paytda dolzarbdir.
…