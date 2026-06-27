Huawei internet tezligini 5 baravarga oshiruvchi GigaUplink texnologiyasini taqdim etdi

·0·Texno
Huawei internet tezligini 5 baravarga oshiruvchi GigaUplink texnologiyasini taqdim etdi

Xitoyning texnologik giganti Huawei kompaniyasi Shanxaydagi MWC Shanghai 2026 koʻrgazmasi doirasida mobil aloqa sohasida inqilobiy yangilik — GigaUplink texnologiyasini eʼlon qildi. Ushbu yechim maʼlumotlarni qurilmadan tarmoqqa uzatish (uplink) tezligini sezilarli darajada oshirishga qaratilgan boʻlib, kelajakdagi sunʼiy intellekt ekotizimlari uchun poydevor vazifasini oʻtaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mobile AI Industry Summit sammitida taqdim etilgan ushbu texnologiya soha mutaxassislari, operatorlar va xalqaro tashkilotlar vakillarida katta qiziqish uygʻotdi. Tadbir ishtirokchilarining fikriga koʻra, mobil qurilmalarda sunʼiy intellekt (AI) servislarining keng tarqalishi foydalanuvchilardan tarmoqqa yuboriladigan maʼlumotlar hajmining keskin oʻsishiga olib keladi. Shu bois, aynan chiquvchi kanal oʻtkazuvchanligini oshirish aloqa operatorlari uchun eng ustuvor vazifaga aylangan.

Texnik imkoniyatlar va samaradorlik

Huawei GigaUplink yechimi koʻp antennali tizimlarning (multi-antenna systems) yangilangan modellarini va uchta intellektual oʻzaro taʼsir algoritmini oʻz ichiga oladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu kombinatsiya chiquvchi aloqa kanalining oʻtkazuvchanlik qobiliyatini 5 baravarga oshirish imkonini beradi. Shuningdek, tarmoq qamrovi sifati 10 dB ga yaxshilanadi, bu esa signal zaif hududlarda ham barqaror aloqani taʼminlaydi.

Kompaniyaning 8T8R va Massive MIMO seriyasidagi mahsulotlari fazoviy multiplekslash va koʻp antennali qabul qilish funksiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi. Bunga Huawei kompaniyasining shaxsiy nurlarni shakllantirish (beamforming) texnologiyasi orqali erishilgan. Bunday yondashuv maʼlumotlar oqimini aniq yoʻnaltirish va shovqinlarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Mobil sunʼiy intellektning yangi davri

Yangi texnologiya Huawei tomonidan ishlab chiqilgan GigaGreen yechimi bilan integratsiya qilingan. GigaGreen tizimi tarmoqlarni soddalashtirilgan va oʻta keng polosali tartibda joylashtirish uchun moʻljallangan boʻlib, operatorlarga energiya samaradorligini saqlab qolgan holda yuqori quvvatli infratuzilma yaratishga yordam beradi.

Huawei vakili Tsen Chuan oʻz nutqida kompaniya sanoat hamkorlari bilan birgalikda mobil AI uchun GigaUplink tarmoqlarini qurishda davom etishini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, umumiy standartlarni ishlab chiqish va ekotizimni rivojlantirish mobil aloqa sohasini navbatdagi "oltin oʻn yillik"ka olib chiqadi. Bu esa oʻz navbatida bulutli hisoblashlar va real vaqtdagi AI xizmatlarining sifatini yangi bosqichga koʻtaradi.

Oʻzbekiston kabi jadal rivojlanayotgan bozorlar uchun ushbu texnologiya kelajakda 5G va 5.5G tarmoqlarini kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. Chiquvchi kanal tezligining oshishi ayniqsa videokonferensiyalar, yuqori sifatli striming va bulutli oʻyinlar (cloud gaming) kabi xizmatlar ommalashayotgan bir paytda dolzarbdir.

HuaweiGigaUplinkMobil AloqaSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH hukumati Claude Mythos 5 sunʼiy intellekt modeliga qoʻyilgan taqiqni bekor qildiAQSH hukumati Claude Mythos 5 sunʼiy intellekt modeliga qoʻyilgan taqiqni bekor qildiBugun, 09:54Commodore Callback 8020 retro-smartfoni narxi foydalanuvchilar e’tirozidan soʻng pasaytirildiCommodore Callback 8020 retro-smartfoni narxi foydalanuvchilar e’tirozidan soʻng pasaytirildiBugun, 06:57Niderlandiya AQSHning yangi sanksiyalariga qarshi: ASML kompaniyasi xavf ostidaNiderlandiya AQSHning yangi sanksiyalariga qarshi: ASML kompaniyasi xavf ostidaBugun, 06:30AQSH hukumati Anthropic kompaniyasining Mythos 5 modeliga qoʻyilgan taqiqni bekor qildiAQSH hukumati Anthropic kompaniyasining Mythos 5 modeliga qoʻyilgan taqiqni bekor qildiBugun, 06:24Elon Musk yangi texnologik startapni sotib olmoqda: Mesh Optical SpaceX tarkibiga kiradiElon Musk yangi texnologik startapni sotib olmoqda: Mesh Optical SpaceX tarkibiga kiradiBugun, 05:57OpenAI oʻz IPO sanasini 2027-yilga koʻchirishi mumkin: Maqsad — 1 trillion dollarOpenAI oʻz IPO sanasini 2027-yilga koʻchirishi mumkin: Maqsad — 1 trillion dollarBugun, 05:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi