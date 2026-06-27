Samsung Galaxy M47: 6000 mAs akkumulyator va 6 yillik yangilanishga ega yangi «monstr»
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining oʻrta segmentdagi navbatdagi «xit» modeliga aylanuvchi Galaxy M47 smartfonini taqdim etishga tayyorlanmoqda. Kompaniya tomonidan «yangi darajadagi monstr» deya taʼriflanayotgan ushbu qurilma nafaqat yuqori quvvatli akkumulyatori, balki uzoq muddatli dasturiy taʼminot qoʻllab-quvvatlovi bilan ham raqobatchilaridan ajralib turishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Equal Leaks resursi tomonidan eʼlon qilingan maʼlumotlarga koʻra, Galaxy M47 modeli 6,7 dyuymli AMOLED displey bilan jihozlanadi. Ekran Full HD+ aniqligiga hamda tasvirning silliqligini taʼminlovchi 120 Gs yangilanish chastotasiga ega boʻladi. Bu esa qurilmadan ham oʻyinlarda, ham multimedia kontentlarini koʻrishda yuqori darajadagi qulaylikni taʼminlaydi.
Texnik imkoniyatlar va unumdorlikSmartfonning yuragi sifatida Qualcomm kompaniyasining Snapdragon 6 Gen 3 protsessori tanlangan. Qurilmaning tezkor ishlashi uchun LPDDR5X toifasidagi xotira, maʼlumotlarni saqlash uchun esa tezkor UFS 3.1 standarti javob beradi. Bunday kombinatsiya oʻrta toifadagi smartfonlar uchun kutilganidan yuqori samaradorlikni vaʼda qilmoqda.
Kameraga kelsak, asosiy blokda 50 megapikselli bosh datchik va 5 megapikselli keng burchakli modul joylashadi. Selfi ishqibozlari uchun esa 12 megapikselli old kamera koʻzda tutilgan. Shuningdek, qurilma chang va suvdan himoya qiluvchi IP65 (taxminiy) sertifikatiga ega boʻlishi aytilmoqda.
Batareya quvvati va qoʻllab-quvvatlash muddatiGalaxy M seriyasining anʼanasiga muvofiq, yangi model 6000 mAs sigʻimli ulkan akkumulyator bilan taʼminlanadi. Bu quvvat oʻrtacha foydalanishda smartfonning kamida ikki kun ishlashiga imkon beradi. Qurilma 45 W quvvatga ega tezkor zaryadlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa katta sigʻimli batareyani qisqa vaqt ichida toʻldirish imkonini beradi.
Samsung ushbu model uchun 6 yil davomida dasturiy yangilanishlar chiqarishni vaʼda qilmoqda. Bu oʻrta segment vakillari uchun noyob koʻrsatkich boʻlib, foydalanuvchilarga qurilmadan uzoq yillar davomida xavfsiz va zamonaviy interfeysda foydalanish kafolatini beradi.
Samsung tomonidan eʼlon qilingan tizerlarga koʻra, Galaxy M47 narxi 30 ming rupiydan past boʻladi. Bu esa bazaviy versiya taxminan 315 AQSH dollari atrofida sotilishini anglatadi. Qurilmaning rasmiy premerasi joriy yilning 29-iyun kuni boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Oʻzbekiston bozorida ushbu model oʻzining chidamliligi va narx-navo mutanosibligi tufayli katta qiziqish uygʻotishi shubhasiz.
…