Samsung Galaxy M47: 6000 mAs akkumulyator va 6 yillik yangilanishga ega yangi «monstr»

·0·Texno
Samsung Galaxy M47: 6000 mAs akkumulyator va 6 yillik yangilanishga ega yangi «monstr»

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining oʻrta segmentdagi navbatdagi «xit» modeliga aylanuvchi Galaxy M47 smartfonini taqdim etishga tayyorlanmoqda. Kompaniya tomonidan «yangi darajadagi monstr» deya taʼriflanayotgan ushbu qurilma nafaqat yuqori quvvatli akkumulyatori, balki uzoq muddatli dasturiy taʼminot qoʻllab-quvvatlovi bilan ham raqobatchilaridan ajralib turishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Equal Leaks resursi tomonidan eʼlon qilingan maʼlumotlarga koʻra, Galaxy M47 modeli 6,7 dyuymli AMOLED displey bilan jihozlanadi. Ekran Full HD+ aniqligiga hamda tasvirning silliqligini taʼminlovchi 120 Gs yangilanish chastotasiga ega boʻladi. Bu esa qurilmadan ham oʻyinlarda, ham multimedia kontentlarini koʻrishda yuqori darajadagi qulaylikni taʼminlaydi.

Texnik imkoniyatlar va unumdorlik

Smartfonning yuragi sifatida Qualcomm kompaniyasining Snapdragon 6 Gen 3 protsessori tanlangan. Qurilmaning tezkor ishlashi uchun LPDDR5X toifasidagi xotira, maʼlumotlarni saqlash uchun esa tezkor UFS 3.1 standarti javob beradi. Bunday kombinatsiya oʻrta toifadagi smartfonlar uchun kutilganidan yuqori samaradorlikni vaʼda qilmoqda.

Kameraga kelsak, asosiy blokda 50 megapikselli bosh datchik va 5 megapikselli keng burchakli modul joylashadi. Selfi ishqibozlari uchun esa 12 megapikselli old kamera koʻzda tutilgan. Shuningdek, qurilma chang va suvdan himoya qiluvchi IP65 (taxminiy) sertifikatiga ega boʻlishi aytilmoqda.

Batareya quvvati va qoʻllab-quvvatlash muddati

Galaxy M seriyasining anʼanasiga muvofiq, yangi model 6000 mAs sigʻimli ulkan akkumulyator bilan taʼminlanadi. Bu quvvat oʻrtacha foydalanishda smartfonning kamida ikki kun ishlashiga imkon beradi. Qurilma 45 W quvvatga ega tezkor zaryadlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa katta sigʻimli batareyani qisqa vaqt ichida toʻldirish imkonini beradi.

Samsung ushbu model uchun 6 yil davomida dasturiy yangilanishlar chiqarishni vaʼda qilmoqda. Bu oʻrta segment vakillari uchun noyob koʻrsatkich boʻlib, foydalanuvchilarga qurilmadan uzoq yillar davomida xavfsiz va zamonaviy interfeysda foydalanish kafolatini beradi.

Samsung tomonidan eʼlon qilingan tizerlarga koʻra, Galaxy M47 narxi 30 ming rupiydan past boʻladi. Bu esa bazaviy versiya taxminan 315 AQSH dollari atrofida sotilishini anglatadi. Qurilmaning rasmiy premerasi joriy yilning 29-iyun kuni boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Oʻzbekiston bozorida ushbu model oʻzining chidamliligi va narx-navo mutanosibligi tufayli katta qiziqish uygʻotishi shubhasiz.

SamsungGalaxy M47SmartfonTexnologiyaAndroid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple Vision Pro loyihasi rahbari OpenAI jamoasiga oʻtib ketdiApple Vision Pro loyihasi rahbari OpenAI jamoasiga oʻtib ketdiBugun, 21:55Smartfonlar quvvatida inqilob: Honor 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorlar ustida ishlamoqdaSmartfonlar quvvatida inqilob: Honor 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorlar ustida ishlamoqdaBugun, 21:54Kosmik dvigatellar uchun inqilob: 2400 darajaga chidamli yangi qotishma yaratildiKosmik dvigatellar uchun inqilob: 2400 darajaga chidamli yangi qotishma yaratildiBugun, 20:58Yer ostida yashirin energetika: AQSHda atom reaktorlarini 1,6 km chuqurlikka joylashtirishadiYer ostida yashirin energetika: AQSHda atom reaktorlarini 1,6 km chuqurlikka joylashtirishadiBugun, 20:27SpaceX oʻzining Starpipe gaz quvurini quradi: Starbase logistikasida yangi davrSpaceX oʻzining Starpipe gaz quvurini quradi: Starbase logistikasida yangi davrBugun, 19:51CATL akkumulyatorlar savdosida inqilob qildi: Endi mahsulotlarni toʻgʻridan-toʻgʻri sotib olish mumkinCATL akkumulyatorlar savdosida inqilob qildi: Endi mahsulotlarni toʻgʻridan-toʻgʻri sotib olish mumkinBugun, 19:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi