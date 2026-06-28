Starlink Mobile Moʻgʻulistonda ishga tushmoqda: Smartfonlar toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldoshga ulanadi
Ilon Mask boshchiligidagi SpaceX kompaniyasi oʻzining Starlink Mobile xizmatini Moʻgʻuliston hududida joriy etishini rasman eʼlon qildi. Ushbu texnologiya oddiy smartfonlarning hech qanday qoʻshimcha qurilmalarsiz, toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldoshlar bilan aloqaga chiqishini taʼminlaydi. Bu qadam global telekommunikatsiya sohasida yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda, chunki endilikda aloqa minoralari mavjud boʻlmagan hududlarda ham mobil tarmoqdan foydalanish imkoniyati tugʻiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur loyiha Moʻgʻulistonning mahalliy aloqa operatori — GMobile bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Starlink Mobile texnologiyasining oʻziga xosligi shundaki, foydalanuvchilar maxsus antennalar yoki qimmatbaho uskunalar sotib olishlari shart emas. Oddiy LTE standartidagi smartfonlar ochiq osmon ostida sunʼiy yoʻldosh signallarini qabul qila oladi, bu esa chekka hududlarda yashovchi aholi uchun hayotiy muhim yechimga aylanadi.
Chekka hududlar uchun raqamli inqilobMoʻgʻuliston oʻzining bepoyon dashtlari va aholi zichligi pastligi bilan ajralib turadi. Shu sababli, Starlink Mobile xizmati birinchi navbatda choʻponlar, togʻ-kon sanoati xodimlari va olis hududlarda faoliyat yurituvchi mutaxassislar uchun moʻljallangan. Anʼanaviy mobil aloqa minoralari yetib bormagan joylarda endilikda messenjerlar va asosiy mobil ilovalar barqaror ishlashi taʼminlanadi.
Texnologiya "oʻlik zonalar" deb ataluvchi, yer usti infratuzilmasi mutlaqo mavjud boʻlmagan hududlarda bazaviy aloqani kafolatlaydi. Bu nafaqat kundalik muloqot, balki favqulodda vaziyatlarda qutqaruv xizmatlari bilan bogʻlanish uchun ham mislsiz imkoniyatdir. SpaceX ushbu xizmat orqali dunyoning eng chekka nuqtalarini ham yagona raqamli makonga birlashtirishni maqsad qilgan.
Mintaqaviy ahamiyat va kelajakdagi istiqbollarOʻzbekiston kabi togʻli va choʻl hududlari koʻp boʻlgan mamlakatlar uchun ham ushbu texnologiyaning tatbiq etilishi katta qiziqish uygʻotadi. Moʻgʻulistondagi tajriba shuni koʻrsatadiki, sunʼiy yoʻldosh aloqasi qimmatbaho kabel yotqizish yoki baland togʻlarda minora qurishdan koʻra samaraliroq va arzonroq muqobil boʻlishi mumkin. Hozircha xizmat bazaviy matnli xabarlar va maʼlumotlar almashinuvi bilan cheklansa-da, kelajakda ovozli qoʻngʻiroqlar sifatini oshirish koʻzda tutilgan.
Starlink Mobile loyihasining ishga tushirilishi global bozorda Apple va Google kabi gigantlarning sunʼiy yoʻldosh orqali SOS xizmatlariga munosib raqobatchi boʻladi. Biroq Maskning loyihasi keng koʻlamliligi va ommaviy foydalanishga yoʻnaltirilgani bilan ajralib turadi. Moʻgʻuliston hukumati ushbu hamkorlik orqali mamlakatning raqamli iqtisodiyotini rivojlantirish va aholining barcha qatlamlari uchun axborot texnologiyalari ochiqligini taʼminlashni rejalashtirmoqda.
…