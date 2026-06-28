Starlink Mobile Moʻgʻulistonda ishga tushmoqda: Smartfonlar toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldoshga ulanadi

·30·Texno
Starlink Mobile Moʻgʻulistonda ishga tushmoqda: Smartfonlar toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldoshga ulanadi

Ilon Mask boshchiligidagi SpaceX kompaniyasi oʻzining Starlink Mobile xizmatini Moʻgʻuliston hududida joriy etishini rasman eʼlon qildi. Ushbu texnologiya oddiy smartfonlarning hech qanday qoʻshimcha qurilmalarsiz, toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldoshlar bilan aloqaga chiqishini taʼminlaydi. Bu qadam global telekommunikatsiya sohasida yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda, chunki endilikda aloqa minoralari mavjud boʻlmagan hududlarda ham mobil tarmoqdan foydalanish imkoniyati tugʻiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur loyiha Moʻgʻulistonning mahalliy aloqa operatori — GMobile bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Starlink Mobile texnologiyasining oʻziga xosligi shundaki, foydalanuvchilar maxsus antennalar yoki qimmatbaho uskunalar sotib olishlari shart emas. Oddiy LTE standartidagi smartfonlar ochiq osmon ostida sunʼiy yoʻldosh signallarini qabul qila oladi, bu esa chekka hududlarda yashovchi aholi uchun hayotiy muhim yechimga aylanadi.

Chekka hududlar uchun raqamli inqilob

Moʻgʻuliston oʻzining bepoyon dashtlari va aholi zichligi pastligi bilan ajralib turadi. Shu sababli, Starlink Mobile xizmati birinchi navbatda choʻponlar, togʻ-kon sanoati xodimlari va olis hududlarda faoliyat yurituvchi mutaxassislar uchun moʻljallangan. Anʼanaviy mobil aloqa minoralari yetib bormagan joylarda endilikda messenjerlar va asosiy mobil ilovalar barqaror ishlashi taʼminlanadi.

Texnologiya "oʻlik zonalar" deb ataluvchi, yer usti infratuzilmasi mutlaqo mavjud boʻlmagan hududlarda bazaviy aloqani kafolatlaydi. Bu nafaqat kundalik muloqot, balki favqulodda vaziyatlarda qutqaruv xizmatlari bilan bogʻlanish uchun ham mislsiz imkoniyatdir. SpaceX ushbu xizmat orqali dunyoning eng chekka nuqtalarini ham yagona raqamli makonga birlashtirishni maqsad qilgan.

Mintaqaviy ahamiyat va kelajakdagi istiqbollar

Oʻzbekiston kabi togʻli va choʻl hududlari koʻp boʻlgan mamlakatlar uchun ham ushbu texnologiyaning tatbiq etilishi katta qiziqish uygʻotadi. Moʻgʻulistondagi tajriba shuni koʻrsatadiki, sunʼiy yoʻldosh aloqasi qimmatbaho kabel yotqizish yoki baland togʻlarda minora qurishdan koʻra samaraliroq va arzonroq muqobil boʻlishi mumkin. Hozircha xizmat bazaviy matnli xabarlar va maʼlumotlar almashinuvi bilan cheklansa-da, kelajakda ovozli qoʻngʻiroqlar sifatini oshirish koʻzda tutilgan.

Starlink Mobile loyihasining ishga tushirilishi global bozorda Apple va Google kabi gigantlarning sunʼiy yoʻldosh orqali SOS xizmatlariga munosib raqobatchi boʻladi. Biroq Maskning loyihasi keng koʻlamliligi va ommaviy foydalanishga yoʻnaltirilgani bilan ajralib turadi. Moʻgʻuliston hukumati ushbu hamkorlik orqali mamlakatning raqamli iqtisodiyotini rivojlantirish va aholining barcha qatlamlari uchun axborot texnologiyalari ochiqligini taʼminlashni rejalashtirmoqda.

StarlinkSpaceXMoʻgʻulistonSmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Grand Theft Auto VI tafsilotlari maʼlum boʻldi: Oʻyin dunyosi va yangi texnologiyalarGrand Theft Auto VI tafsilotlari maʼlum boʻldi: Oʻyin dunyosi va yangi texnologiyalarBugun, 00:58Ilon Mask SpaceX sobiq muhandislari asos solgan Mesh startapini sotib olmoqdaIlon Mask SpaceX sobiq muhandislari asos solgan Mesh startapini sotib olmoqdaKecha, 23:51Sunʼiy intellekt aslida fikrlamaydimi? Olimlar “mulohaza” zanjirlari ortidagi sirni ochdiSunʼiy intellekt aslida fikrlamaydimi? Olimlar “mulohaza” zanjirlari ortidagi sirni ochdiKecha, 23:24Koinot nurlanishiga chidamli: BAE Systems yangi Endura SoC protsessorini sinovdan oʻtkazdiKoinot nurlanishiga chidamli: BAE Systems yangi Endura SoC protsessorini sinovdan oʻtkazdiKecha, 22:58Samsung Galaxy M47: 6000 mAs akkumulyator va 6 yillik yangilanishga ega yangi «monstr»Samsung Galaxy M47: 6000 mAs akkumulyator va 6 yillik yangilanishga ega yangi «monstr»Kecha, 22:22Apple Vision Pro loyihasi rahbari OpenAI jamoasiga oʻtib ketdiApple Vision Pro loyihasi rahbari OpenAI jamoasiga oʻtib ketdiKecha, 21:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi