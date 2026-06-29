Sunʼiy intellektli qaydnomalar bozori qizimoqda: Pocket startapi 11 million dollar jalb qildi

·36·Texno
Sunʼiy intellektli qaydnomalar bozori qizimoqda: Pocket startapi 11 million dollar jalb qildi

Sunʼiy intellekt texnologiyalari rivojlanishi bilan kundalik yumushlarni yengillashtiradigan gadjetlarga talab ortib bormoqda. Xususan, uchrashuv va muloqotlarni yozib olib, ularni matnga aylantiruvchi qurilmalar bozori yangi bosqichga chiqdi. Y Combinator akseleratori tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan Pocket startapi oʻzining ixcham va hamyonbop yechimi bilan investorlar eʼtiborini tortdi va 11 million dollar miqdorida investitsiya jalb qilishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, ushbu moliyalashtirish raundida Accel venchur jamgʻarmasi, Y Combinator hamda ElevenLabs kompaniyasi asoschisi Mati Staniszewski ishtirok etgan. Pocket loyihasi Rabbit yoki Humane kabi shov-shuvli, ammo amalda murakkab boʻlgan AI gadjetlaridan farqli oʻlaroq, aniq bir muammoni hal qilishga — uchrashuvlarni sifatli yozib olish va tahlil qilishga qaratilgani bilan ajralib turadi.

Ixcham dizayn va keng imkoniyatlar

Pocket qurilmasi bank kartasi shaklidagi kichik disk boʻlib, u smartfonning orqa paneliga magnit yordamida yopishadi. Narxi 129 dollar boʻlgan ushbu gadjet foydalanuvchilarga uchrashuvlarni cheksiz yozib olish va transkripsiya qilish (nutqni matnga aylantirish) imkonini beradi. Eng muhimi, asosiy funksiyalar uchun oylik obuna talab etilmaydi, bu esa uni Plaud, Mobvoi va Anker kabi raqobatchilaridan ajratib turadi.

Qurilma yordamida yozib olingan maʼlumotlar maxsus mobil ilova orqali qayta ishlanadi. Foydalanuvchilar sunʼiy intellekt yordamida uchrashuvning qisqacha mazmunini (summary) chiqarishlari, AI-assistentga savollar berishlari, aqliy xaritalar (mind maps) chizishlari va matnni turli shablonlarga oʻtkazishlari mumkin. Kompaniya oʻtgan yili ishga tushganidan buyon 130 mingdan ortiq qurilma sotishga ulgurgan.

Oflayn muloqotlarning ahamiyati

Pocket asoschilaridan biri Akshay Narisetti taʼkidlashicha, aksariyat qaydnomalar yozuvchi servislar onlayn muloqotlar uchun moʻljallangan, biroq hayotiy muloqotlarning katta qismi oflayn tarzda kechadi. Sunʼiy intellekt yaxshi ishlashi uchun unga koʻproq kontekst kerak, bu kontekst esa koʻpincha yuzma-yuz suhbatlarda shakllanadi. Shu sababli, gadjetdan advokatlar, shifokorlar, savdo agentlari va talabalar faol foydalanmoqda.

Kompaniya korporativ mijozlar uchun ham bir qator qulayliklarni taqdim etadi. Pocket tizimi quyidagi servislar bilan integratsiya qilingan:

  • Google Calendar va OneDrive
  • Google Drive va Obsidian
  • Claude va Cursor kabi sunʼiy intellekt platformalari
Accel hamkori Cecilia Wangning soʻzlariga koʻra, bunday qurilmalar odamlarga diqqatni qaydlar yozishga emas, balki bevosita suhbatdoshga qaratish imkonini beradi. Toʻplangan maʼlumotlar va gʻoyalar tarqoq holda qolib ketmasdan, yagona markazlashgan bazada saqlanadi. Bu esa uzoq muddatli istiqbolda biznes va shaxsiy samaradorlik uchun juda qadrlidir.

PocketSunʼiy IntellektGadjetStartapTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla bilan sudlashgan startap inson qoʻliga oʻxshash robot texnologiyasini taqdim etdiTesla bilan sudlashgan startap inson qoʻliga oʻxshash robot texnologiyasini taqdim etdiBugun, 19:29Kiberfiribgarlarning yangi tuzogʻi: dronlar hujumidan ogohlantiruvchi soxta saytlarKiberfiribgarlarning yangi tuzogʻi: dronlar hujumidan ogohlantiruvchi soxta saytlarBugun, 19:24Sunʼiy intellekt markazlaridagi kutilmagan muammo: Omen AI yangi yechim taklif qilmoqdaSunʼiy intellekt markazlaridagi kutilmagan muammo: Omen AI yangi yechim taklif qilmoqdaBugun, 18:58Samsung uzoq kutilgan Galaxy M47 smartfonini taqdim etdi: 6000 mAs batareya va rekord qoʻllab-quvvatlashSamsung uzoq kutilgan Galaxy M47 smartfonini taqdim etdi: 6000 mAs batareya va rekord qoʻllab-quvvatlashBugun, 18:53Xitoyda dunyodagi eng yirik televizor zavodi barpo etilmoqdaXitoyda dunyodagi eng yirik televizor zavodi barpo etilmoqdaBugun, 18:24Flipper Devices kompaniyasi mahsuldorlikni oshiruvchi Busy Bar gadjetini taqdim etdiFlipper Devices kompaniyasi mahsuldorlikni oshiruvchi Busy Bar gadjetini taqdim etdiBugun, 18:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi