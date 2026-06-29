Soyuz MS-29 kemasi ekipaji Boyqoʻngʻirga yetib keldi: Parvozga soʻnggi tayyorgarlik

·22·Texno
Soyuz MS-29 kemasi ekipaji Boyqoʻngʻirga yetib keldi: Parvozga soʻnggi tayyorgarlik

Xalqaro kosmik stansiyaga (XKS) rejalashtirilgan 75-ekspeditsiyaning asosiy va dublyor ekipaj aʼzolari Boyqoʻngʻir kosmodromiga yetib kelishdi. Rossiyaning "Roskosmos" davlat korporatsiyasi tarkibiga kiruvchi Yuriy Gagarin nomidagi Kosmonavtlarni tayyorlash markazi xabariga koʻra, mutaxassislar endilikda parvoz oldidan yakuniy tayyorgarlik bosqichini oʻtashadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur missiya doirasida koinotga yoʻl oladigan asosiy tarkibdan "Roskosmos" kosmonavtlari Pyotr Dubrov va Anna Kikina, shuningdek, NASA astronavti Anil Menon oʻrin olgan. Ularning zaxira varianti sifatida esa Dmitriy Petelin, Konstantin Borisov hamda NASA vakili Deniz Bernxem tayyorgarlik koʻrmoqda. Bu kabi xalqaro tarkib stansiyadagi ilmiy tadqiqotlar koʻlamini kengaytirishga xizmat qiladi.

Tayyorgarlikning hal qiluvchi bosqichi

Boyqoʻngʻirga yetib kelgan ekipaj aʼzolari yaqin vaqt ichida bir qator murakkab sinovlardan oʻtishadi. Xususan, ular "Soyuz MS-29" transport boshqariladigan kemasining tizimlari bilan tanishish, skafandrlarni kiyib koʻrish va kema ichidagi yuklarning joylashuvini tekshirish kabi jarayonlarda ishtirok etishadi. Shuningdek, kosmonavtlar vaznsizlik holatiga moslashish uchun maxsus mashqlarni davom ettiradilar.

Eʼtiborli jihati shundaki, ushbu guruh Boyqoʻngʻirga kelishdan avval Kosmonavtlarni tayyorlash markazida juda qattiq imtihonlardan oʻtgan. Ular Xalqaro kosmik stansiyaning Rossiya segmenti trenajyorlarida namunaviy parvoz sutkasini (TPS) muvaffaqiyatli yakunlab, favqulodda vaziyatlarda harakat qilish boʻyicha oʻz mahoratlarini namoyish etishgan.

Parvoz muddati va ahamiyati

Hozirgi rejalarga koʻra, "Soyuz MS-29" kemasining parvozi 2026-yil 14-iyul sanasiga belgilangan. Ushbu missiya XKSning uzoq muddatli faoliyatini taʼminlash va koinotda yangi biologik hamda texnologik tajribalarni oʻtkazish uchun muhim hisoblanadi. Boyqoʻngʻir kosmodromi esa oʻzining tarixiy anʼanalariga sodiq qolgan holda, navbatdagi xalqaro ekspeditsiyani koinotga kuzatishga hozirlik koʻrmoqda.

Oʻzbekistonga qoʻshni hududda joylashgan ushbu kosmodromdan amalga oshiriladigan har bir parvoz mintaqaviy texnologik qiziqishlarni ham oshiradi. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, ekipajning Boyqoʻngʻirda boʻlishi davomida ularning salomatligi va psixologik holati shifokorlar tomonidan doimiy nazorat ostida boʻladi. Bu koinotga chiqishdan oldingi eng masʼuliyatli davr hisoblanadi.

KoinotBoyqoʻngʻirSoyuz MS-29RoskosmosNASA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Agentopia: Olimlar 100 ta sunʼiy intellekt agentidan iborat raqamli jamiyat yaratdiAgentopia: Olimlar 100 ta sunʼiy intellekt agentidan iborat raqamli jamiyat yaratdiBugun, 20:57Rocket Lab kosmik gigantga aylanmoqda: Iridium kompaniyasi 8 milliard dollarga sotib olindiRocket Lab kosmik gigantga aylanmoqda: Iridium kompaniyasi 8 milliard dollarga sotib olindiBugun, 20:20SpaceX koinotni zabt etishda yangi davrga qadam qoʻymoqda: Gigabay zavodi qad koʻtardiSpaceX koinotni zabt etishda yangi davrga qadam qoʻymoqda: Gigabay zavodi qad koʻtardiBugun, 19:58Tesla bilan sudlashgan startap inson qoʻliga oʻxshash robot texnologiyasini taqdim etdiTesla bilan sudlashgan startap inson qoʻliga oʻxshash robot texnologiyasini taqdim etdiBugun, 19:29Kiberfiribgarlarning yangi tuzogʻi: dronlar hujumidan ogohlantiruvchi soxta saytlarKiberfiribgarlarning yangi tuzogʻi: dronlar hujumidan ogohlantiruvchi soxta saytlarBugun, 19:24Sunʼiy intellekt markazlaridagi kutilmagan muammo: Omen AI yangi yechim taklif qilmoqdaSunʼiy intellekt markazlaridagi kutilmagan muammo: Omen AI yangi yechim taklif qilmoqdaBugun, 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi