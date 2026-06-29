Soyuz MS-29 kemasi ekipaji Boyqoʻngʻirga yetib keldi: Parvozga soʻnggi tayyorgarlik
Xalqaro kosmik stansiyaga (XKS) rejalashtirilgan 75-ekspeditsiyaning asosiy va dublyor ekipaj aʼzolari Boyqoʻngʻir kosmodromiga yetib kelishdi. Rossiyaning "Roskosmos" davlat korporatsiyasi tarkibiga kiruvchi Yuriy Gagarin nomidagi Kosmonavtlarni tayyorlash markazi xabariga koʻra, mutaxassislar endilikda parvoz oldidan yakuniy tayyorgarlik bosqichini oʻtashadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur missiya doirasida koinotga yoʻl oladigan asosiy tarkibdan "Roskosmos" kosmonavtlari Pyotr Dubrov va Anna Kikina, shuningdek, NASA astronavti Anil Menon oʻrin olgan. Ularning zaxira varianti sifatida esa Dmitriy Petelin, Konstantin Borisov hamda NASA vakili Deniz Bernxem tayyorgarlik koʻrmoqda. Bu kabi xalqaro tarkib stansiyadagi ilmiy tadqiqotlar koʻlamini kengaytirishga xizmat qiladi.
Tayyorgarlikning hal qiluvchi bosqichiBoyqoʻngʻirga yetib kelgan ekipaj aʼzolari yaqin vaqt ichida bir qator murakkab sinovlardan oʻtishadi. Xususan, ular "Soyuz MS-29" transport boshqariladigan kemasining tizimlari bilan tanishish, skafandrlarni kiyib koʻrish va kema ichidagi yuklarning joylashuvini tekshirish kabi jarayonlarda ishtirok etishadi. Shuningdek, kosmonavtlar vaznsizlik holatiga moslashish uchun maxsus mashqlarni davom ettiradilar.
Eʼtiborli jihati shundaki, ushbu guruh Boyqoʻngʻirga kelishdan avval Kosmonavtlarni tayyorlash markazida juda qattiq imtihonlardan oʻtgan. Ular Xalqaro kosmik stansiyaning Rossiya segmenti trenajyorlarida namunaviy parvoz sutkasini (TPS) muvaffaqiyatli yakunlab, favqulodda vaziyatlarda harakat qilish boʻyicha oʻz mahoratlarini namoyish etishgan.
Parvoz muddati va ahamiyatiHozirgi rejalarga koʻra, "Soyuz MS-29" kemasining parvozi 2026-yil 14-iyul sanasiga belgilangan. Ushbu missiya XKSning uzoq muddatli faoliyatini taʼminlash va koinotda yangi biologik hamda texnologik tajribalarni oʻtkazish uchun muhim hisoblanadi. Boyqoʻngʻir kosmodromi esa oʻzining tarixiy anʼanalariga sodiq qolgan holda, navbatdagi xalqaro ekspeditsiyani koinotga kuzatishga hozirlik koʻrmoqda.
Oʻzbekistonga qoʻshni hududda joylashgan ushbu kosmodromdan amalga oshiriladigan har bir parvoz mintaqaviy texnologik qiziqishlarni ham oshiradi. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, ekipajning Boyqoʻngʻirda boʻlishi davomida ularning salomatligi va psixologik holati shifokorlar tomonidan doimiy nazorat ostida boʻladi. Bu koinotga chiqishdan oldingi eng masʼuliyatli davr hisoblanadi.
…