Degensentralashgan Bluesky tarmogʻi faolligi pasaymoqda
Bluesky mobil ilovasining oylik faol foydalanuvchilari 2026-yil iyun oyida 10,4 millionni tashkil etib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 27,2 foizga kamaydi. 2026-yilning ikkinchi choragida oylik faol foydalanuvchilar soni 10,7 milliongacha tushib, 2024-yilning to'rtinchi choragidagi 22,1 millionlik o'rtacha ko'rsatkichdan qariyb 52 foizga pasaydi.
2024-yil noyabr oyida AQShdagi saylovlardan soʻng Elon Musk egalik qiluvchi X platformasidan ommaviy ravishda oʻtgan foydalanuvchilar hisobiga keskin mashhurlikka erishgan degensentralashgan Bluesky ijtimoiy tarmogʻi hozirgi kunda oʻz auditoriyasini saqlab qolishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. similarweb.com maʼlumotlariga koʻra, mazkur platformaning mobil ilovasi 2026-yil iyun oyida butun dunyo boʻylab 10,4 million oylik faol foydalanuvchini tashkil etgan va bu oʻtgan yilning shu davriga nisbatan 27,2 foizga kamayganini koʻrsatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Shuningdek, mobil ilovaning kunlik faol foydalanuvchilar soni ham qisqarishda davom etib, iyul oyida oʻtgan yilga nisbatan 25,6 foizga kamaydi va taxminan 3 millionni tashkil qildi. Ushbu pasayishlar tarmoqda roʻyxatdan oʻtgan akkauntlar soni oshishda davom etayotganiga qaramay, foydalanuvchilarning kamroq qismi ilovadan doimiy ravishda foydalanayotganini bildiradi. Bu esa saylovdan keyingi noroziliklar sababli Bluesky tarmogʻiga qoʻshilganlarning bir qismi uzoq muddatga qolmaganidan dalolat beradi.
Statistika va asosiy koʻrsatkichlarMutaxassislarning taʼkidlashicha, eng muhim jihat shundaki, Bluesky shunchaki saylovdan keyingi vaqtinchalik shov-shuvli oʻsishni yoʻqotib qoʻymadi. Tarmoq ilovasi oʻzining 2024-yil oxiridagi eng yuqori choʻqqisidan beri oylik faol foydalanuvchilarining yarmidan koʻpini boy berdi. Xususan, 2024-yilning toʻrtinchi choragidagi oʻrtacha koʻrsatkich 22,1 millionni tashkil etgan boʻlsa, 2026-yilning ikkinchi choragida bu raqam 10,7 milliongacha tushib ketdi — bu qariyb 52 foizlik pasayish demakdir.
Shunga qaramay, Bluesky’da qolgan foydalanuvchilarning sodiqligi yuqoriligicha qolmoqda. Kichikroq hamjamiyat nisbatan faol boʻlib, iyun oyida kunlik faol foydalanuvchilarning oylik foydalanuvchilarga nisbati (stiklik koʻrsatkichi) taxminan 29 foizni tashkil etdi va bu Meta kompaniyasiga qarashli Threads darajasiga tengdir. Bluesky rahbariyati uchun esa bu raqamlar unchalik xavotirli emas, chunki kompaniya asosiy eʼtiborni faqat bitta ilovaning muvaffaqiyatiga emas, balki ostidagi AT Proto protokolini rivojlantirishga qaratgan.
Kelajakdagi rejalar va boshqa platformalar holatiBugungi kunda AT Proto protokoli asosida ishlayotgan BlackSky va Eurosky kabi loyihalar oʻsib bormoqda, shuningdek, video kontentga ixtisoslashgan Skylight kabi ilovalar ham ilk muvaffaqiyatlarga erishmoqda. Bundan tashqari, kompaniya Attie nomli sunʼiy intellektga asoslangan tadqiqot vositasini taqdim etdi va hozirda maxfiylikni taʼminlash hamda shaxsiy maʼlumotlarni qoʻllab-quvvatlash ustida ishlamoqda. Bu esa kelgusida ommaviy maydonlardan koʻra shaxsiy tarmoqlarga qiziquvchi yangi turdagi foydalanuvchilarni jalb qilishi mumkin.
Oʻxshash raqamli tahlil koʻrsatishicha, Bluesky foydalanuvchilari X tarmogʻiga qaytib ketmagan. Aksincha, X platformasining mobil qurilmalardagi global oylik faol foydalanuvchilari iyun oyida yillik hisobda 3 foizga kamaygan, kunlik faol foydalanuvchilari esa iyul oyida 7 foizga pasayib, 123,7 millionni tashkil qilgan. Shunga qaramay, X jami 302 million oylik faol foydalanuvchisi va oʻsib borayotgan veb-tashriflari bilan yirik ijtimoiy tarmoq boʻlib qolmoqda.
…