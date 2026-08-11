Degensentralashgan Bluesky tarmogʻi faolligi pasaymoqda

·39·Texno
Degensentralashgan Bluesky tarmogʻi faolligi pasaymoqda
Qisqacha

Bluesky mobil ilovasining oylik faol foydalanuvchilari 2026-yil iyun oyida 10,4 millionni tashkil etib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 27,2 foizga kamaydi. 2026-yilning ikkinchi choragida oylik faol foydalanuvchilar soni 10,7 milliongacha tushib, 2024-yilning to'rtinchi choragidagi 22,1 millionlik o'rtacha ko'rsatkichdan qariyb 52 foizga pasaydi.

2024-yil noyabr oyida AQShdagi saylovlardan soʻng Elon Musk egalik qiluvchi X platformasidan ommaviy ravishda oʻtgan foydalanuvchilar hisobiga keskin mashhurlikka erishgan degensentralashgan Bluesky ijtimoiy tarmogʻi hozirgi kunda oʻz auditoriyasini saqlab qolishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. similarweb.com maʼlumotlariga koʻra, mazkur platformaning mobil ilovasi 2026-yil iyun oyida butun dunyo boʻylab 10,4 million oylik faol foydalanuvchini tashkil etgan va bu oʻtgan yilning shu davriga nisbatan 27,2 foizga kamayganini koʻrsatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Shuningdek, mobil ilovaning kunlik faol foydalanuvchilar soni ham qisqarishda davom etib, iyul oyida oʻtgan yilga nisbatan 25,6 foizga kamaydi va taxminan 3 millionni tashkil qildi. Ushbu pasayishlar tarmoqda roʻyxatdan oʻtgan akkauntlar soni oshishda davom etayotganiga qaramay, foydalanuvchilarning kamroq qismi ilovadan doimiy ravishda foydalanayotganini bildiradi. Bu esa saylovdan keyingi noroziliklar sababli Bluesky tarmogʻiga qoʻshilganlarning bir qismi uzoq muddatga qolmaganidan dalolat beradi.

Statistika va asosiy koʻrsatkichlar

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, eng muhim jihat shundaki, Bluesky shunchaki saylovdan keyingi vaqtinchalik shov-shuvli oʻsishni yoʻqotib qoʻymadi. Tarmoq ilovasi oʻzining 2024-yil oxiridagi eng yuqori choʻqqisidan beri oylik faol foydalanuvchilarining yarmidan koʻpini boy berdi. Xususan, 2024-yilning toʻrtinchi choragidagi oʻrtacha koʻrsatkich 22,1 millionni tashkil etgan boʻlsa, 2026-yilning ikkinchi choragida bu raqam 10,7 milliongacha tushib ketdi — bu qariyb 52 foizlik pasayish demakdir.

Shunga qaramay, Bluesky’da qolgan foydalanuvchilarning sodiqligi yuqoriligicha qolmoqda. Kichikroq hamjamiyat nisbatan faol boʻlib, iyun oyida kunlik faol foydalanuvchilarning oylik foydalanuvchilarga nisbati (stiklik koʻrsatkichi) taxminan 29 foizni tashkil etdi va bu Meta kompaniyasiga qarashli Threads darajasiga tengdir. Bluesky rahbariyati uchun esa bu raqamlar unchalik xavotirli emas, chunki kompaniya asosiy eʼtiborni faqat bitta ilovaning muvaffaqiyatiga emas, balki ostidagi AT Proto protokolini rivojlantirishga qaratgan.

Kelajakdagi rejalar va boshqa platformalar holati

Bugungi kunda AT Proto protokoli asosida ishlayotgan BlackSky va Eurosky kabi loyihalar oʻsib bormoqda, shuningdek, video kontentga ixtisoslashgan Skylight kabi ilovalar ham ilk muvaffaqiyatlarga erishmoqda. Bundan tashqari, kompaniya Attie nomli sunʼiy intellektga asoslangan tadqiqot vositasini taqdim etdi va hozirda maxfiylikni taʼminlash hamda shaxsiy maʼlumotlarni qoʻllab-quvvatlash ustida ishlamoqda. Bu esa kelgusida ommaviy maydonlardan koʻra shaxsiy tarmoqlarga qiziquvchi yangi turdagi foydalanuvchilarni jalb qilishi mumkin.

Oʻxshash raqamli tahlil koʻrsatishicha, Bluesky foydalanuvchilari X tarmogʻiga qaytib ketmagan. Aksincha, X platformasining mobil qurilmalardagi global oylik faol foydalanuvchilari iyun oyida yillik hisobda 3 foizga kamaygan, kunlik faol foydalanuvchilari esa iyul oyida 7 foizga pasayib, 123,7 millionni tashkil qilgan. Shunga qaramay, X jami 302 million oylik faol foydalanuvchisi va oʻsib borayotgan veb-tashriflari bilan yirik ijtimoiy tarmoq boʻlib qolmoqda.

BlueskyAT ProtoTexnologiyaIjtimoiy tarmoqSimilarweb
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiFairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiBugun, 05:56Steam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiSteam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiBugun, 05:24OpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiOpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiBugun, 04:59Microsoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiMicrosoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiBugun, 04:28Microsoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiMicrosoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiBugun, 03:57Google Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiGoogle Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiBugun, 03:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi