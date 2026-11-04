Kuniga necha piyola choy ichish kerak? Olimlar muhim shartlarni ochiqladi

·81·Salomatlik
Kuniga necha piyola choy ichish kerak? Olimlar muhim shartlarni ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Journal of Internal Medicine jurnalida e'lon qilingan tadqiqotga ko'ra, choyni muntazam iste'mol qilish qon-tomir xastaliklari xavfini 11 foizgacha kamaytirishi mumkin.
  • Olimlar 30 yoshdan 79 yoshgacha bo'lgan 486 000 nafar insonni kuzatish jarayonida kuniga 6–8 piyola o'rtacha damlangan choy ichish eng past kasallanish ko'rsatkichini berishini aniqlashdi.

Choy milliy madaniyatimiz va kundalik hayotimizning ajralmas qismi sanaladi. Nufuzli Journal of Internal Medicine tibbiyot jurnalida e’lon qilingan keng ko‘lamli yangi ilmiy tadqiqot natijalariga ko‘ra, choyni muntazam iste’mol qilish qon-tomir xastaliklari rivojlanish xavfini 11 foizgacha kamaytirishi mumkinligi aniqlandi.

Olimlar 30 yoshdan 79 yoshgacha bo‘lgan deyarli 486 000 nafar katta yoshli insonni o‘rtacha 9 yil davomida kuzatishdi. Ushbu davr ichida qayd etilgan 14 863 ta qon-tomir kasalligi holati tahlil qilinib, bir qator kutilmagan qonuniyatlar yuzaga chiqdi.

Tadqiqot ko‘rsatgan asosiy omillar: Miqdor, rang va achchiqlik

Olimlar choyning barcha turlari ham birdek samara bermasligini va bir qancha nyuanslar borligini ta’kidlamoqda:

  • Iste’mol me’yori: Kasallik xavfi eng past ko‘rsatkich kuniga taxminan 6–8 piyola (chashka) choy ichgan ishtirokchilarda kuzatilgan;

  • Qora choy yashil choydan ustunmi? Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, qora choy qon-tomir kasalliklari xavfini kamaytirishda yashil choyga nisbatan ancha barqaror va mustahkam ijobiy bog‘liqlikni namoyon etgan;

  • Choyning achchiqligi (to‘qligi): Eng ijobiy natijalar o‘rtacha damlangan choy ixlosmandlarida qayd etilgan. Choy qanchalik achchiq damlansa, shunchalik foydali bo‘ladi degan qarash o‘z isbotini topmadi.

Qaynoq choy ichuvchilar uchun jiddiy ogohlantirish

Tadqiqotda ichimlikning harorati juda katta ahamiyatga ega ekani ma’lum bo‘ldi:

  • Qaynoq choyning zarari: Choyni tilni kuydiradigan darajada qaynoq holda ichishni xush ko‘ruvchilarda qon-tomir tizimi xastaliklariga chalinish xavfi, aksincha, sezilarli darajada yuqori bo‘lib chiqdi;

  • Mutaxassislar ichimlikni biroz sovitib, iliq-qaynoq haroratda ichishni tavsiya etadilar.

Olimlar nimadan ogohlantirmoqda?

Shifokor va tadqiqotchilar ushbu xulosalarni to‘g‘ri tushunish zarurligini uqtirmoqda:

Tadqiqot choy va qon-tomir salomatligi o‘rtasida statistik bog‘liqlikni aniqlagan, ammo aynan choy insonni kasalliklardan to‘liq asraydi degan mutlaq tibbiy faktni da’vo qilmaydi. Shu sababli mutaxassislar ushbu natijalarni «har kuni majburan 6–8 piyoladan choy ichish kerak» degan ko‘rsatma sifatida qabul qilmaslikni, balki kundalik taomnomada o‘rtacha damlangan va iliq ichimliklar me’yorini saqlashni tavsiya qilishadi.

ChoyQon-tomir kasalliklariJournal of Internal MedicineTibbiy tadqiqot
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dasturxondagi ko‘rinmas xato: Nega ovqat ustidan darhol ko‘k choy ichish mumkin emas?Dasturxondagi ko‘rinmas xato: Nega ovqat ustidan darhol ko‘k choy ichish mumkin emas?Kecha 23:56Ertalab bir stakan iliq suv ichish: 4 ta ta’siri va odamlar ishonadigan noto‘g‘ri qarashlarErtalab bir stakan iliq suv ichish: 4 ta ta’siri va odamlar ishonadigan noto‘g‘ri qarashlar10 sentabr 08:29Tadqiqotchilar insultdan saqlanishning kutilmagan sirini oshkor qildiTadqiqotchilar insultdan saqlanishning kutilmagan sirini oshkor qildi12 oktabr 15:3450 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?50 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?8 avgust 18:16Salomatlikni sekin buzadigan 16 odat: qay biri sizda bor?Salomatlikni sekin buzadigan 16 odat: qay biri sizda bor?2 avgust 17:33Jazirama +46°ga yetadi: organizmni qanday asrash kerak?Jazirama +46°ga yetadi: organizmni qanday asrash kerak?13 iyul 14:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Kechasi paypoq kiyib uxlashning siz bilmagan foydalari
Kechasi paypoq kiyib uxlashning siz bilmagan foydalari