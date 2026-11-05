Ajinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlar

·83·Salomatlik
Ajinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘tmishda 50 yoshga to‘lgan insonlar og‘ir jismoniy mehnat, quyosh nurlaridan himoyaning yo‘qligi va tibbiy xizmatlarning kamligi sababli bugungi tengdoshlariga qaraganda ancha qari ko‘ringan.
  • Ilgari aholi orasida kasalliklarning o‘z vaqtida aniqlanmagani ularni «sog‘lomroq» deb hisoblashga sabab bo‘lgan tibbiy illyuziyani keltirib chiqargan.

Eski oilaviy suratlarga boqqanda ko‘pchilik bir qiziq holatga guvoh bo‘ladi: o‘tmishda 50 yoshga to‘lgan odamlar bugungi tengdoshlariga nisbatan ancha qariroq, go‘yo 65–70 yoshli qariyadek ko‘rinadi. Shu bilan birga, ularning jismoniy quvvati, chidamliligi va toliqmasdan mehnat qilishi hozirgi avlodda ular «sog‘lomroq bo‘lgan» degan taassurotni uyg‘otadi.

Bu holat sotsiologiya va tibbiyotda faol o‘rganiladigan noyob fenomen bo‘lib, uning ortida aniq biologik qonuniyatlar va psixologik illyuziyalar yotadi.

Nima uchun oldingi avlod tezroq qari ko‘ringan?

Ilgari insonlarning yuz tuzilishi va tanasida qarish alomatlarining barvaqt namoyon bo‘lishiga quyidagi omillar sabab bo‘lgan:

  • Og‘ir va to‘xtovsiz jismoniy mehnat: Odamlar yoshligidan dalalarda kun tig‘i ostida yoki zavod-fabrikalarda tinimsiz ishlagan, bu esa terini quritib, qaddi-qomatning erta bukilishiga olib kelgan;

  • Quyosh nuridan himoyaning yo‘qligi: Terining erta qarishi va chuqur ajinlar tushishining 80 foiz sababchisi bo‘lgan ultrabinafsha nurlardan saqlovchi kremlar (SPF) u davrlarda mavjud bo‘lmagan;

  • Stil, moda va estetika: Kiyinish uslublari, klassik soch turmaklari va stomatologiyaning rivojlanmagani odamni yoshidan ancha katta ko‘rsatgan. Bugungi kunda esa kosmetologiya, to‘g‘ri parvarish va zamonaviy tibbiyot 50 yoshlilarni juda tetik va yosh tutmoqda;

  • Zararli odatlar: O‘tmishda sigareta chekish va ovqatlanish muvozanatiga e’tibor bermaslik ommaviy bo‘lgan, bu esa yuzdagi yoshlik tarovatini tez so‘ndirgan.

«Ular sog‘lomroq bo‘lgan» degan qarash: Haqiqatmi yoki tibbiy illyuziya?

Bu tasavvur ham haqiqiy omillarga, ham katta tashxisiy xatoliklarga asoslangan:

  • «Tabiiy tanlanish» samarasi: O‘tmishda bolalar o‘limi yuqori bo‘lgani sababli faqat genetik jihatdan mutlaq baquvvat, immuniteti toshdek insonlargina 50 yoshdan oshib yashay olgan. Hozirda esa tibbiyot hatto surunkali xastaligi bor insonlarga ham uzoq va farovon hayot kechirish imkonini bermoqda;

  • Tabiiy faollik va gipodinamiyaning yo‘qligi: Kuniga minglab qadam piyoda yurish va tabiiy toza mahsulotlarni iste’mol qilish yurak-qon tomir tizimini doimiy chiniqtirib borgan;

  • Tashxisning kamligi — soxta sog‘lomlik: Ilgari odamlar shifokorga deyarli borishmagan. Qandli diabet, gipertoniya yoki onkologik kasalliklarning dastlabki bosqichlari tekshirilmagani uchun oddiygina aniqlanmay qolgan. «Oldingilar sog‘lom edi» deyish, ular haqiqatan xastalanmagan degani emas, balki ularga o‘z vaqtida tashxis qo‘yilmaganidan dalolat beradi.

Taqqoslash: O‘tmish va hozirgi 50 yoshlilar

Xususiyat

Avvalgi 50 yoshlilar

Hozirgi 50 yoshlilar

Tashqi ko‘rinish

Tez tushgan ajinlar, qaddining bukilishi, ancha kattaroq ko‘rinish

Yosh va tetik qiyofa, kosmetika, stomatologiya va to‘g‘ri parvarish

Jismoniy faollik

Yuqori (kundalik og‘ir jismoniy mehnat va tinimsiz harakat)

Past (o‘tirib ishlash, ammo sport va fitnes bilan to‘ldirish)

Umumiy umr ko‘rish ko‘rsatkichi

Pastroq (o‘rtacha umr davomiyligi qisqa bo‘lgan)

Yuqoriroq (zamonaviy tibbiyot tufayli sezilarli darajada uzoq yashashadi)

Avvalgi insonlarning «sog‘lomligi» ko‘pincha yuqori sabr-chidam va kasalliklarni jimgina o‘tkazib yuborish bilan bog‘liq bo‘lgan. Bugungi 50 yoshlilar esa zamonaviy ilm-fan va sog‘lom turmush tarzi madaniyati yordamida ham yosh ko‘rinishga, ham uzoqroq va mazmunli hayot kechirish baxtiga egadir.

biologik qarishsog‘lom turmush tarzitibbiy sotsiologiyakosmetologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yoshlikni o‘g‘irlovchi kundalik xatolar: Ayollarni erta qarituvchi 6 ta asosiy odatYoshlikni o‘g‘irlovchi kundalik xatolar: Ayollarni erta qarituvchi 6 ta asosiy odat28 oktabr 23:58Sog‘lom tana — yangi hashamat: Nega rivojlangan davlatlarda sog‘liq boylik belgisi sanaladi?Sog‘lom tana — yangi hashamat: Nega rivojlangan davlatlarda sog‘liq boylik belgisi sanaladi?Bugun 12:13Nega aynan 7–8 soat? Olimlar kuniga 6 soatdan kam uxlashning xavfli oqibatlarini ochiqladiNega aynan 7–8 soat? Olimlar kuniga 6 soatdan kam uxlashning xavfli oqibatlarini ochiqladiKecha 18:09“10 ming qadam” aksiyasi qayta tiklanmoqda: Eng ko‘p piyoda yurganlar qanday taqdirlanadi?“10 ming qadam” aksiyasi qayta tiklanmoqda: Eng ko‘p piyoda yurganlar qanday taqdirlanadi?Kecha 17:54Xitoyda 75 yoshli ayol go‘zallik saloniga 10 yillik jamg‘armasi 450 ming dollar sarfladiXitoyda 75 yoshli ayol go‘zallik saloniga 10 yillik jamg‘armasi 450 ming dollar sarfladi23 sentabr 15:40O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekanO‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan1 noyabr 22:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Kechasi paypoq kiyib uxlashning siz bilmagan foydalari
Kechasi paypoq kiyib uxlashning siz bilmagan foydalari