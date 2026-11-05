Ajinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘tmishda 50 yoshga to‘lgan insonlar og‘ir jismoniy mehnat, quyosh nurlaridan himoyaning yo‘qligi va tibbiy xizmatlarning kamligi sababli bugungi tengdoshlariga qaraganda ancha qari ko‘ringan.
- Ilgari aholi orasida kasalliklarning o‘z vaqtida aniqlanmagani ularni «sog‘lomroq» deb hisoblashga sabab bo‘lgan tibbiy illyuziyani keltirib chiqargan.
Eski oilaviy suratlarga boqqanda ko‘pchilik bir qiziq holatga guvoh bo‘ladi: o‘tmishda 50 yoshga to‘lgan odamlar bugungi tengdoshlariga nisbatan ancha qariroq, go‘yo 65–70 yoshli qariyadek ko‘rinadi. Shu bilan birga, ularning jismoniy quvvati, chidamliligi va toliqmasdan mehnat qilishi hozirgi avlodda ular «sog‘lomroq bo‘lgan» degan taassurotni uyg‘otadi.
Bu holat sotsiologiya va tibbiyotda faol o‘rganiladigan noyob fenomen bo‘lib, uning ortida aniq biologik qonuniyatlar va psixologik illyuziyalar yotadi.
Nima uchun oldingi avlod tezroq qari ko‘ringan?
Ilgari insonlarning yuz tuzilishi va tanasida qarish alomatlarining barvaqt namoyon bo‘lishiga quyidagi omillar sabab bo‘lgan:
Og‘ir va to‘xtovsiz jismoniy mehnat: Odamlar yoshligidan dalalarda kun tig‘i ostida yoki zavod-fabrikalarda tinimsiz ishlagan, bu esa terini quritib, qaddi-qomatning erta bukilishiga olib kelgan;
Quyosh nuridan himoyaning yo‘qligi: Terining erta qarishi va chuqur ajinlar tushishining 80 foiz sababchisi bo‘lgan ultrabinafsha nurlardan saqlovchi kremlar (SPF) u davrlarda mavjud bo‘lmagan;
Stil, moda va estetika: Kiyinish uslublari, klassik soch turmaklari va stomatologiyaning rivojlanmagani odamni yoshidan ancha katta ko‘rsatgan. Bugungi kunda esa kosmetologiya, to‘g‘ri parvarish va zamonaviy tibbiyot 50 yoshlilarni juda tetik va yosh tutmoqda;
Zararli odatlar: O‘tmishda sigareta chekish va ovqatlanish muvozanatiga e’tibor bermaslik ommaviy bo‘lgan, bu esa yuzdagi yoshlik tarovatini tez so‘ndirgan.
«Ular sog‘lomroq bo‘lgan» degan qarash: Haqiqatmi yoki tibbiy illyuziya?
Bu tasavvur ham haqiqiy omillarga, ham katta tashxisiy xatoliklarga asoslangan:
«Tabiiy tanlanish» samarasi: O‘tmishda bolalar o‘limi yuqori bo‘lgani sababli faqat genetik jihatdan mutlaq baquvvat, immuniteti toshdek insonlargina 50 yoshdan oshib yashay olgan. Hozirda esa tibbiyot hatto surunkali xastaligi bor insonlarga ham uzoq va farovon hayot kechirish imkonini bermoqda;
Tabiiy faollik va gipodinamiyaning yo‘qligi: Kuniga minglab qadam piyoda yurish va tabiiy toza mahsulotlarni iste’mol qilish yurak-qon tomir tizimini doimiy chiniqtirib borgan;
Tashxisning kamligi — soxta sog‘lomlik: Ilgari odamlar shifokorga deyarli borishmagan. Qandli diabet, gipertoniya yoki onkologik kasalliklarning dastlabki bosqichlari tekshirilmagani uchun oddiygina aniqlanmay qolgan. «Oldingilar sog‘lom edi» deyish, ular haqiqatan xastalanmagan degani emas, balki ularga o‘z vaqtida tashxis qo‘yilmaganidan dalolat beradi.
Taqqoslash: O‘tmish va hozirgi 50 yoshlilar
Xususiyat
Avvalgi 50 yoshlilar
Hozirgi 50 yoshlilar
Tashqi ko‘rinish
Tez tushgan ajinlar, qaddining bukilishi, ancha kattaroq ko‘rinish
Yosh va tetik qiyofa, kosmetika, stomatologiya va to‘g‘ri parvarish
Jismoniy faollik
Yuqori (kundalik og‘ir jismoniy mehnat va tinimsiz harakat)
Past (o‘tirib ishlash, ammo sport va fitnes bilan to‘ldirish)
Umumiy umr ko‘rish ko‘rsatkichi
Pastroq (o‘rtacha umr davomiyligi qisqa bo‘lgan)
Yuqoriroq (zamonaviy tibbiyot tufayli sezilarli darajada uzoq yashashadi)
Avvalgi insonlarning «sog‘lomligi» ko‘pincha yuqori sabr-chidam va kasalliklarni jimgina o‘tkazib yuborish bilan bog‘liq bo‘lgan. Bugungi 50 yoshlilar esa zamonaviy ilm-fan va sog‘lom turmush tarzi madaniyati yordamida ham yosh ko‘rinishga, ham uzoqroq va mazmunli hayot kechirish baxtiga egadir.
Izohlar 0
…