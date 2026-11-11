Og‘riq zonalari va ularning hissiy sabablari: Tana va ruh uyg‘unligi

2 daqiqa o'qish7
Og‘riq zonalari va ularning hissiy sabablari: Tana va ruh uyg‘unligi

Ko‘pincha, biz bezovta qilayotgan og‘riqlarni jismoniy charchoq, noto‘g‘ri yotish yoki kasallik bilan bog‘laymiz. Biroq, qadimgi tibbiyot va zamonaviy psixosomatika ilmi tanadagi og‘riqlar, xususan, orqa sohasidagi og‘riqlar insonning ichki hissiy holati, kechinmalari va o‘y-fikrlarining aksi bo‘lishi mumkinligini ta’kidlaydi.

Taklif etilgan infografika orqali orqaning turli qismlaridagi og‘riqlar qaysi hissiyotlar bilan bog‘liqligini ko‘rib chiqamiz.

1. Bo‘yin va yelka sohasi: Cho‘zilgan mas’uliyat

Orqaning yuqori qismi, xususan bo‘yin va yelkalar insonning hayotdagi yukni qanday ko‘tarayotganini anglatadi.

  • Asosiy hissiyot: «Cho‘zilgan mas’uliyat».

  • Sabablari: Bu sohadagi og‘riqlar ko‘pincha kishining o‘ziga ortiqcha yuk olishi, boshqalarning muammolarini ham hal qilishga urinishi («hammasini men qilishim kerak» degan o‘rnatilgan fikr) bilan bog‘liq. Bunday insonlar o‘z ehtiyojlarini ikkinchi o‘ringa qo‘yib, boshqalarning ma’qullashiga qattiq ehtiyoj sezadilar va doimiy nazoratga intiladilar.

2. O‘rta orqa (Belning yuqori qismi): O‘tmish va ayb

Bu zona orqa miyaning markaziy qismini qamrab olib, o‘tmishdagi kechinmalar bilan bog‘liqligi aytiladi.

  • Asosiy hissiyot: «Ayb».

  • Sabablari: Bu yerdagi noqulaylik o‘tmish voqealarini qo‘yib yubora olmaslik, o‘tmishda yo‘l qo‘yilgan xatolar uchun o‘zini ayblash bilan bog‘liq. Shuningdek, kishining o‘ziga nisbatan talabchanligi va boshqalarning umidlarini oqlashga urinishdan qiynalishi oqibatida yuzaga keladi. O‘ziga mehribon bo‘lishdagi qiyinchiliklar bu zonaga zarba beradi.

3. Bel: G‘azab va tashvish oqibati

Bel qismidagi og‘riqlar jismonan ham eng ko‘p uchraydigan muammo hisoblanadi. Psixosomatik nuqtayi nazardan bu hudud insonning bugungi kundagi ichki kurashini ko‘rsatadi.

  • Asosiy hissiyot: «G‘azab» va «Qo‘rquv».

  • Sabablari: Bu sohadagi og‘riqlar ichiga yutilgan, bildirilmagan g‘azab hissi bilan bevosita bog‘liq. Bundan tashqari, kelajak haqidagi doimiy tashvish, xavfsizlik hissining yo‘qligi, o‘zgarishlardan qo‘rqish (qarshilik ko‘rsatish) ham belni «tosh»dek qotiradi.

4. Yanbosh va dumg‘aza: Ishonchsizlik va yolg‘izlik

Orqaning eng pastki qismi, ya’ni yanbosh (krestes) sohasi insonning hayotdagi asosi (poydevori) va qo‘llab-quvvatlashini bildiradi.

  • Asosiy hissiyot: «Ishonchsizlik».

  • Sabablari: Bu yerdagi og‘riqlar hayotda ishonchli tayanch yoki ma’naviy yordam yo‘qligini his qilishdan darak beradi. Bu inson o‘zini yolg‘iz his qilishi va doimiy «hushyor»likda (xavotirda) yashashi mumkin. Shuningdek, moliyaviy muammolar tufayli kelib chiqadigan keskinlik ham aynan shu yerga yig‘iladi.

Og‘riq zonalari va ularning hissiy sabablari: Tana va ruh uyg‘unligi

Xulosa

Infografikada ko‘rsatilgan har bir og‘riq zonasi zamirida muayyan ichki ziddiyat yotibdi. Bu bilimlar sizga og‘riqning asl sababini tushunishga va faqat dori-darmon bilan cheklanmay, ruhiy holatingiz ustida ham ishlashga yordam beradi.

Eslatma: Agar sizda doimiy va kuchli og‘riqlar bo‘lsa, avvalo malakali shifokor-mutaxassisga (nevropatolog, vertebrolog) murojaat qilib, tibbiy tekshiruvdan o‘tishingiz shart. Ushbu ma’lumotlar faqat qo‘shimcha ma’lumot sifatida taqdim etilgan.

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Salomatlik yangiliklari