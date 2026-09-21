Aql va xotira kushandasi: Miya hajmini kichraytirib, tafakkurni o‘ldiradigan 3 ta odat

·42·Salomatlik
Aql va xotira kushandasi: Miya hajmini kichraytirib, tafakkurni o‘ldiradigan 3 ta odat
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Instagram va boshqa tarmoqlarda kuniga ikki soatdan ortiq qisqa videolar tomosha qilish miyada «popkorn sindromi»ni chaqirib, diqqatni tarqoqlashtiradi va uyqu sikllarini buzadi.
  • Kun bo‘yi harakatsiz o‘tirish qon aylanishini susaytirib, miya hajmining kichrayishiga olib keladi.
  • Surunkali yolg‘izlik esa stressni oshirib, qarilikda aqli zaiflik va xotira yo‘qolishi xavfini kuchaytiradi.

Zamonaviy dunyoning shiddatli ritmi, raqamli texnologiyalar va o‘troq turmush tarzi inson tanasidagi eng noyob va murakkab a’zo — bosh miya faoliyatiga sezdirmasdan og‘ir va tuzatib bo‘lmas zarba bermoqda. Neyrobiologlar va tibbiyot ekspertlarining so‘nggi xulosalariga ko‘ra, aksariyat odamlar kundalik oddiy holat sifatida qaraydigan uchta asosiy odat miya neyronlarini izdan chiqarib, uning tuzilishini jismonan o‘zgartirmoqda. Birinchi va eng keng tarqalgan xavf — Instagram va boshqa tarmoqlarda soatlab qisqa videolar (Reels, Shorts) tomosha qilish bo‘lib, kuniga ikki soatdan ortiq kontent iste’mol qilish miyada xavfli «popkorn sindromi»ni chaqiradi, diqqatni tarqoqlashtirib, uyqu sikllarini barbod qiladi.

Ikkinchi halokatli omil — kun bo‘yi harakatsiz o‘tirish bo‘lib, bu qon aylanishi va kislorod ta’minotini keskin susaytiradi, xotirani pasaytirib, hatto miya hajmining kichrayishiga (atrofiyaga) olib keladi. Uchinchi odat esa surunkali yolg‘izlik va jonli muloqotdan chekinish bo‘lib, stress gormonlarini oshirgan holda qarilikda aqli zaiflik (demensiya) va to‘liq xotira yo‘qolishi xavfini avj oldiradi.

Xo‘sh, «popkorn sindromi» ongimizni qanday boshqaradi, harakatsizlik miya to‘qimalarini qanday qilib quritadi va bu kundalik uch qopqondan qutulish uchun nimalar qilish kerak?

«Raqamli gipnoz, kislorod taqchilligi va sovuq yolg‘izlik»: 3 kushanda tahlili

Inson tafakkuri va kognitiv qobiliyatlarini yemiruvchi uch asosiy jihat:

  • «Popkorn sindromi» va diqqatning chil-parchin bo‘lishi: Har bir necha soniyada almashadigan tezkor rolik va videolarni kuniga 2 soatdan ortiq ko‘rish miyani faqat tezkor dofaminga o‘rgatib qo‘yadi; natijada inson bir joyga 10 daqiqa ham diqqatini jamlay olmaydi va uyqu gormoni (melatonin) sintezi izdan chiqadi;

  • Harakatsizlik va miya hajmining kichrayishi: Kun bo‘yi o‘tirib ishlash qon tomirlarini siqib, bosh miyaga kislorod va ozuqa moddalari borishini 30-40 foizgacha kamaytiradi; bu holat vaqt o‘tishi bilan yangi neyronlar paydo bo‘lishini to‘xtatib, bosh miya kulrang moddasi hajmini qisqartiradi;

  • Surunkali yolg‘izlikning toksik ta’siri: Jonli muloqotdan mahrum bo‘lish va doimiy izolyatsiya organizmda kortizol (stress gormoni) miqdorini surunkali ravishda yuqori saqlaydi; bu esa gippokampni (xotira markazini) ishdan chiqarib, keksalikda Alsgeymer va amneziyaga to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘l ochadi;

  • Ma’lumotlarning hazm bo‘lmasligi: Raqamli chiqindilar va ortiqcha kontent miyaning tahlil qilish va chuqur fikrlash qobiliyatini susaytirib, insonni primitiv reaksiyalar bilan cheklab qo‘yadi;

  • Neyroplastiklikning so‘nishi: Murakkab kitoblar o‘qimaslik, yangi tillar o‘rganmaslik va faqat ekranga qarab yashash miya faoliyatini sezilarli darajada qaritadi.

Miya faoliyati ko‘rsatkichlari: Zararli odatlar va sog‘lom muqobillar taqqosi

Kundalik odatlarning bosh miya sog‘lig‘iga ko‘rsatadigan ta’siri:

Ko‘rsatkichlar va omillar

Zararli kundalik odatlar (Kushandalar)

Miyani yoshartiruvchi sog‘lom odatlar

Ijtimoiy tarmoqlar va videolar

Kuniga 2 soatdan ortiq qisqa video («Popkorn sindromi»)

Ekran vaqtini cheklash, kitob o‘qish va raqamli detoks

Jismoniy harakat darajasi

Kun bo‘yi o‘tirish (Kislorod taqchilligi, hajm kichrayishi)

Kuniga kamida 8-10 ming qadam piyoda yurish, yengil kardio

Ijtimoiy muhit va muloqot

Yolg‘izlik va doimiy izolyatsiya (Kortizol ortishi)

Do‘stlar va oila bilan jonli suhbat, fikr almashish

Xotira va diqqat holati

Tarqoq fikrlar, unutuvchanlik va uyqusizlik

Chuqur konsentratsiya, mustahkam xotira va tetiklik

Qarilikdagi asosiy xavf

Erta demensiya va xotiraning butunlay yo‘qolishi

Kognitiv sog‘lomlik va tiniq tafakkurning saqlanishi

Neyrobiologiya ekspertizasi: Olimlar miyani qutqarish bo‘yicha nima deydi?

Xalqaro neyropsixologlar va miya faoliyati bo‘yicha mutaxassislarning xulosalari:

  • «Popkorn miya»dan chiqish yo‘li: Qisqa videolar xuddi popkorndek tez yorilib, fikrlarni parchalaydi. Bundan xalos bo‘lish uchun telefonsiz soatlar (ayniqsa uxlashdan 1 soat oldin) joriy qilinishi va matnli katta maqolalar o‘qishga qaytish zarur;

  • Qon aylanishini tiklash: Har 45 daqiqalik o‘tirishdan so‘ng 5 daqiqa tik turib mashq qilish yoki yurish miya qon ta’minotini qayta tiklab, hujayralarning kisloroddan «bo‘g‘ilishi»ni oldini oladi;

  • Jonli muloqot — tabiiy dori: Inson ijtimoiy mavjudotdir; do‘stlar bilan yuzma-yuz samimiy suhbatlashish miyada oksitotsin va serotonin ishlab chiqarib, stressni bloklaydi va xotira hujayralarini himoya qiladi;

  • Miyani doimiy charchatish talabi: Yangi ko‘nikmalar, xorijiy tillar o‘rganish va shaxmat kabi intellektual o‘yinlar miya atrofiyasiga qarshi eng kuchli qalqondir.

Ushbu uch kundalik odatdan voz kechish — kelajakda xotirangizni, aqliy salohiyatingizni va sog‘lom tafakkuringizni saqlab qolishning birdan-bir kafolatidir.

Sizningcha, kuningizning qancha qismi telefonda qisqa videolar ko‘rish va o‘tirib ishlash bilan o‘tmoqda? Ushbu uchta odatdan qaysi birini hayotingizdan chiqarib tashlash siz uchun eng qiyin bo‘lyapti? Shaxsiy tajribangiz va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda yaqinlaringiz va farzandlaringiz aqliy sog‘lomligini saqlash uchun ushbu muhim tibbiy tahlilni barcha bilan ulashing!

Popkorn sindromimiya atrofiyasiReelsneyroplastika
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tungi xavf: To‘yib uxlamaslik 172 ta kasallikni keltirib chiqarishi aniqlandi!Tungi xavf: To‘yib uxlamaslik 172 ta kasallikni keltirib chiqarishi aniqlandi!Bugun, 08:37Shifokorlar: «Nonushta qilmaslik yurak xastaligi va diabet xavfini keskin oshiradi!»Shifokorlar: «Nonushta qilmaslik yurak xastaligi va diabet xavfini keskin oshiradi!»Kecha, 12:54Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!Kecha, 11:25«80 yosh to‘sig‘ini yengish»: Yaponiyani larzaga solgan uzoq umr va baxt sirlari!«80 yosh to‘sig‘ini yengish»: Yaponiyani larzaga solgan uzoq umr va baxt sirlari!Kecha, 10:22O‘zbekistonda uyqusizlik va tarmoq qaramligi: Aholining 62 foizi tungi tinchini yo‘qotdiO‘zbekistonda uyqusizlik va tarmoq qaramligi: Aholining 62 foizi tungi tinchini yo‘qotdi15.09, 09:34Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...14.09, 12:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva
1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva
Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo
Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo
«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi
Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi
Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?
Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?
Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...
Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi
Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi