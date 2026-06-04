Жастин Бибер ресторанда мухлисларини ҳайратда қолдирди (видео)

·326·Маданият
Жастин Бибер ресторанда мухлисларини ҳайратда қолдирди (видео)
Аудио версияси

Таниқли хонанда Жастин Бибер Лос-Анжелесдаги “Escuela Taqueria” ресторанида рафиқаси ва яқин дўстлари билан вақт ўтказаётган пайтда кутилмаган ва самимий ҳаракати билан мухлисларини ҳайратда қолдирди.

Маълум бўлишича, хонанда ёнидаги столда туғилган кунини нишонлаётган мухлисларини пайқаб қолган. Шундан сўнг у ҳеч иккиланмай уларнинг ёнига бориб, байрамга қўшилган ҳолда табрик қўшиғини бирга куйлаб берган.

Видеоларда кўринишича, бундай кутилмаган ташрифдан мухлислар дастлаб ҳайратдан қотиб қолган, кейин эса катта хурсандчилик билан хонандага қўшилишган. Уларнинг ҳиссиётлари ва қувончи кадрларда яққол акс этган.

Ижтимоий тармоқларда тез тарқалган ушбу видео кўплаб фойдаланувчилар томонидан илиқ кутиб олинди. Кузатувчилар Жастин Бибернинг самимийлиги, оддийлиги ва мухлисларига бўлган ҳурматини алоҳида эътироф этишмоқда.

Мазкур ҳолат яна бир бор машҳур юлдузларнинг оддий инсоний ҳаракатлари ҳам мухлислар учун қанчалик катта аҳамиятга эга эканини кўрсатди.

Жастин БиберЛос-АнжелесЭскуэла Такерия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ойбек ва Нигоранинг тўйида 5 нафар фарзанди бўлишини тилаган ижодкор ким?Кеча, 17:51Малайзияда маймунлар Чеченкани “қамалга олди” (видео)Кеча, 17:26Улуғбек Қодиров қозоқ тилида янги хитни куйладиКеча, 15:44Лил Хурамов соч рангини ўзгартириш сабабини ошкор қилдиКеча, 13:28Райҳоннинг 25 йил деганда метрога тушгани тармоқларда катта қизиқиш уйғотдиКеча, 12:48Севинч Исмоилова “Маданият ва санъат фидокори” кўкрак нишони билан тақдирландиКеча, 11:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Юлдуз Усмонова 80 ёшида қандай кампир бўлишини очиқ айтди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
“Соҳиба” образи билан танилган Фотима Назарова Instagram'дан қанча пул топади?
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Раъно Шодиева Хитойдаги сув ости оламини кўрсатди (видео)